Russland auf dem Sprung: Putin bezeichnet Bidens Behauptung, Russland wolle die NATO angreifen, als „völligen Unsinn“

Russland wird sich nicht auf einen diplomatischen Dialog einlassen. Das Gefühl der Bedrohung ist in Russland sehr real. Diese Botschaft wurde den Amerikanern über diplomatische Kanäle übermittelt.

Und dann, fast beiläufig, bei einem Treffen mit Helden aus dem Donbass, verkündet Putin, dass er bei den Wahlen im März nächsten Jahres erneut für das Präsidentenamt kandidieren wird. Angesichts seiner enormen Popularität – mindestens 80 Prozent im Land – wird er wohl bis 2030 an der Macht bleiben. Von Pepe Escobar

Willkommen bei der VVP-2024 – Zeit genug für eine Reihe von Treffen mit seinem alten Freund Xi Jinping. Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China, die den Weg zur Multipolarität ebnen soll, wird wohl mehr rocken als Emerson, Lake und Palmer in Tarkus („Have you walked in the stones of years?“).

Es waren berauschende Tage im glitzernden, verschneiten Moskau. Beginnen wir mit einer Aufzählung all jener Indikatoren, die selbst von den wütenden NATO-Medien nur widerwillig zugegeben werden.

In einer Halbkriegswirtschaft boomt die Produktion. Die Investitionen steigen und steigen – auch von dubiosen russischen Oligarchen, die ihr Geld nicht mehr im Westen parken können.

Der Tourismus läuft auf Hochtouren – inklusive Heerscharen chinesischer Reisegruppen und aller Nachbarn aus West-, Zentral- und Südasien. Der Öl- und Gasexport boomt – weil die Kunden in der EU weiterhin Gas über die Türkei beziehen oder Öl, zur Freude Neu-Delhis, neu verpackt in Indien.

Der Yuan verdrängt US-Dollar und Euro. (Russland: Putin hat ein neues Kriegsziel – und es ist militärisch erreichbar)

Importsubstitution findet statt – während gleichzeitig Produkte Made in Turkey oder Made in China die Europäer ersetzen.

Im Januar dieses Jahres wettete der IWF, dass die russische Wirtschaft um 2,3 Prozent schrumpfen würde. Jetzt gibt der Vorposten des Finanzministeriums zu, dass das russische BIP um 2,2 Prozent wachsen wird. In Wirklichkeit sind es 3 %, wie Putin selbst sagt, auf der Grundlage der Zahlen der „Störerin“ (wie sie von einer westlichen Zeitung bezeichnet wurde), Frau Elvira Nabiullina.

Hinter dem Vorhang des beweglichen Festes

Ich hatte das Privileg, an wichtigen Sitzungen teilzunehmen, bei denen es um alles Mögliche ging, von den neuesten Entwicklungen an der ukrainisch-weißrussischen Front bis zu noch geheimen, hochkarätigen Studien über den idealen Mechanismus zur Umgehung des US-Dollars bei der Zahlungsabwicklung.

300x250

Eine kleine Gruppe von uns erhielt auf Einladung der Internationalen Russophilen Bewegung (MIR) eine ausführliche Führung durch den erstaunlichen Sretensky-Klosterkomplex, den der megacoole Larry Johnson als unvergleichliches architektonisches Juwel bezeichnete, in dem man „die spürbare Gegenwart Gottes“ erleben könne.

Dann gab es das obligatorische rituelle, lange, träge Abendessen mit einer atemberaubenden Prinzessin in den unvergleichlichen Patriarch’s Ponds – Moskaus Soho; Gespräche mit der jungen, zukünftigen Generation, die einen neuen, bahnbrechenden Think Tank in St. Petersburg plant; die faszinierende Russland-Ausstellung im VDNKh – komplett mit einem vierstöckigen unterirdischen Bunker, der von Rosatom gebaut wurde, um die Geschichte des russischen Atomprogramms zu beleuchten.

Ja, es gibt Nachbildungen der Überschallrakete TU-144, des Atom-U-Boots K3 Leninsky Komsomol und sogar der Zarenbombe. Ganz zu schweigen von Gagarins Rakete, die wie auf einem psychedelischen Trip beleuchtet wird.

300x250 boxone

Auf dem Roten Platz herrscht Weihnachtsstimmung mit einer Eisbahn und unzähligen Weihnachtsbäumen aus allen Regionen Russlands, die im GUM ausgestellt sind.

Willkommen zu einem wahrhaft multipolaren Fest der Bewegung, das in Zeiten des Genozids auf jedem Smartphone, anders als zu Hemingways Zeiten vor einem Jahrhundert, nicht im düsteren und ängstlichen Paris stattfindet.

Der von MIR koordinierte Dialog auf höchster diplomatischer Ebene folgte den Regeln von Chatham House: Wir dürfen über die – unschätzbaren – Informationen sprechen, die diskutiert und offengelegt werden, aber Identitäten und Zugehörigkeiten dürfen nicht preisgegeben werden.

Dies erlaubt uns, einige entscheidende Punkte hervorzuheben.

Die hohe russische Diplomatie war verblüfft, als sie feststellte, dass Europa viel dogmatischer ist, als viele glaubten. Um den Dialog wieder in Gang zu bringen, sei eine „neue Generation“ notwendig, die aber in absehbarer Zeit nicht in Sicht sei.

Die Botschaften sollten als Vermittler fungieren. Das ist aber nicht der Fall – vorwiegend nicht, wenn es um die US-Botschaft in Moskau geht.

Russland wird sich nicht auf einen (kursiv von mir) diplomatischen Dialog einlassen. Das Gefühl der Bedrohung ist in Russland sehr real. Diese Botschaft wurde den Amerikanern hinter verschlossenen Türen über diplomatische Kanäle übermittelt.

Über das Wunschdenken von Möchtegerns wie dem ehemaligen NATO-Generalsekretär Anders „Fogh of War“ Rasmussen, der sich damit brüstete, St. Petersburg von der Ostsee abzuriegeln: „Das ist etwas, das sehr böse enden kann“.

Der Abgrund der Demütigung durch die NATO

Inmitten dessen, was zu Recht als „souverän organisierte Heuchelei“ bezeichnet wurde, gab es Anzeichen für eine mögliche gemeinsame intellektuelle Initiative Russlands, des globalen Südens und einiger amerikanischer und europäischer Dissidenten, um den versammelten Westen dazu zu bringen, die Multipolarität zu akzeptieren.

Doch im Moment dominiert das, was als „dunkle Muster“ definiert wurde – einschließlich einer Frage, auf die Alastair Crooke, der analytische Standard für Gold, Platin und Seltene Erden, immer noch keine Antwort hat: Warum war der Westen so empfänglich für den „Woke-ismus“?

Man lernte viel über die russische Anpassungsfähigkeit an Sanktionen und die Stärkung des Nationalcharakters parallel zur Wirtschaft. Nabiullina hatte also recht: Kein Wunder, dass die Russen selbstbewusster sind als früher.

Dennoch gibt man sich keinen Illusionen hin, wenn es um die vielschichtige hybride Kriegsführung des Hegemons geht: „Russland muss bestraft werden – und zwar für viele Generationen. Die Russen sollten wissen, wo ihr Platz ist.

Dieses Denken wird nicht verschwinden. Deshalb brauche es ein geeintes Russland unter Putin und der orthodoxen Kirche, um etwas so „existenziell Ernstes“ zu bekämpfen.

Und dann ist da noch die Tiefendimension der militärischen Sonderoperation. Was sich in der Steppe des Donbass abspielt, wird auch als geistige Herausforderung verstanden. Also musste der Hegel’sche Geist beschworen werden: das Volk als Ganzes, das sich dem Sieg verschrieben hat – umso mehr, als der Hegemon wahnsinnig in den Abgrund der kosmischen Demütigung durch die NATO starrt.

Angesichts all dessen ist es kein Wunder, dass auf meinen langen Spaziergängen durch die Moskauer Nacht stets eine Milchstraße der Gedanken vorbeizog. Dann kehrte ich in eine meiner Lieblingskneipen ein, goss den letzten gekühlten Wodka in mich hinein und stieß auf die galaktische Multipolarität an. Weit weg und doch so nah.

Putin entlarvt Bidens Behauptung, Russland wolle die NATO angreifen, als „völligen Unsinn“

„Das ist völliger Unsinn – und ich denke, Präsident Biden versteht das“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einem Sonntagsinterview mit dem staatlichen Fernsehsender Rossija als Reaktion auf die Behauptungen von Präsident Biden, der Anfang des Monats behauptet hatte, Russland strebe eine Invasion in Länder jenseits der Ukraine an. Von Tyler Druden

„Russland hat keinen Grund, kein Interesse – kein geopolitisches, kein wirtschaftliches, kein politisches, kein militärisches – mit NATO-Ländern zu kämpfen“, fügte der russische Staatschef hinzu.

Er deutete dann an, dass Bidens jüngste Rhetorik nur dazu diene, Ängste in der westlichen Öffentlichkeit zu schüren, um seine „falsche Politik“ im Ukraine-Konflikt weiter zu rechtfertigen.

Biden äußerte sich im Kontext des Versuches, die Republikaner im Kongress zur Verabschiedung seines 106-Milliarden-Dollar-Verteidigungshilfepakets zu bewegen, von dem ein Großteil an die Ukraine gehen würde. Der US-Präsident sagte folgendes, wie die New York Times berichtete:

Der Präsident deutete sogar an, dass ein ermutigter Putin eine Bedrohung für die NATO-Verbündeten darstellen würde, sodass die Vereinigten Staaten ihnen mit Truppen zu Hilfe kommen müssten. „Wenn Putin die Ukraine erobert, wird er dort nicht aufhören“, sagte Biden. „Es ist wichtig, hier langfristig zu denken. Er wird weitermachen. Das hat er sehr deutlich gemacht.“

„Wenn er weitermacht und dann einen NATO-Verbündeten angreift“, dem die Vereinigten Staaten vertraglich zur Hilfe verpflichtet seien, „dann werden wir etwas haben, was wir nicht wollen und was wir heute nicht haben – amerikanische Truppen, die gegen russische Truppen kämpfen“, sagte Biden.

„Machen Sie keinen Fehler“, fügte er hinzu. „Die heutige Abstimmung wird lange in Erinnerung bleiben, und die Geschichte wird diejenigen hart bestrafen, die sich von der Sache der Freiheit abwenden. Wir dürfen Putin nicht gewinnen lassen. Ich wiederhole, wir dürfen Putin nicht gewinnen lassen.“

All dies ist Teil der üblichen „Ermutigung Putins“ durch die Weigerung des Weißen Hauses, das Auslandsfinanzierungspaket zu genehmigen. Es ist seit Langem ein Argument der Demokraten und der Regierung, dass die Blockade von Bidens Antrag ein „Geschenk“ an den Kreml sei. Von den insgesamt mehr als hundert Milliarden Dollar will der Präsident 61,4 Milliarden für die Unterstützung der Ukraine.

Ebenfalls am Sonntag sagte Putin auf einer Veranstaltung der Regierungspartei „Einiges Russland“, die Souveränität des Landes sei nach Jahren der NATO-Erweiterung bedroht.

„Wir müssen uns erinnern, niemals vergessen und unsere Kinder lehren: Russland wird entweder ein autarker und souveräner Staat sein oder es wird nicht existieren. Das ist eine essenzielle Sache, die wir in unseren Köpfen und Herzen behalten müssen“, sagte er laut TASS.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 18.12.2023