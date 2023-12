Was uns noch erwartet: Der Kampf gegen die Dunkelmächte (Video)

Die dunklen Kräfte fühlen sich angeschlagen und in die Ecke gedrängt. Und sie haben Angst. Die Transformation der Gesellschaft durch Corona ist gescheitert. Doch die P(l)andemie war nicht ihre letzte Trumpfkarte. Wie geht es weiter, worauf müssen sich die Menschen einstellen?

Ein Mentaltrainer erklärt, was jetzt wichtig ist, worauf es ankommt, dass jeder den Übergang in eine lichtvolle Zukunft schafft. Von Frank Schwede

Für die dunklen Kräfte heißt es jetzt Showdown. Alles oder nichts. In diesem verzweifelten Kampf sind ihnen alle Mittel recht. Auch die undemokratischen und nicht rechtsstaatlichen.

Jeder sollte sich auf harte Zeiten einstellen, wo es darum geht, sein Leben und seine Freiheit zu schützen und zu verteidigen. So bitter das auch klingt, jeder muss sich dieser Tatsache bewusst werden, um vorbereitet zu sein.

Wer das Spiel, bei dem es in der Hauptsache um Angst geht, durchschaut hat, dem dürfte es künftig leichter fallen, den Fallstricken der dunklen Kräfte zu entkommen. Deshalb es ist es jetzt so wichtig, sich aus der Zange der Angst zu befreien.

Angst ist zunächst nichts schlechtes, sondern ein natürlicher Schutzmechanismus unseres Körpers, wenn wir uns in einer uns unbekannten Situation befinden. Haben wir Klarheit, vergeht die Angst meistes von selbst.

Wichtig ist aber zu unterscheiden zwischen natürlicher Angst und indizierter Angst durch Politik und Medien, wie es während Corona geschah.

Es war die Angst vor einem Phantom, das man weder sehen noch tasten noch riechen kann. Während man Bakterien noch mittels eines Lichtmikroskops erkennen kann, ist das bei einem Virus nicht der Fall.

Aufgrund ihres phantomhaften Charakters eigenen sich Viren sehr gut zur Panikmache. Den dunklen Mächten ist schließlich klar: Vor kaum etwas hat der Mensch so viel Angst wie vor einer unsichtbaren Gefahrenlage. Die überall drohen kann oder auch nicht. (Großevent Dezember 2023 – 3. Weltkriegs-Show und große Veränderungen… (Videos))

Das ist die ideale Initialzündung für die höchste Form der Panik: die Paranoia. Menschen, die ohnehin schon über ein instabiles seelisches Gleichgewicht verfügen, können dadurch buchstäblich in den Selbstmord getrieben werden.

Das wurde billigend in Kauf genommen. Sogar ganz bewusst versuchte die Bundesregierung und die Regierungen anderer Länder Angst und Panik zu schüren, um die gewünschte Schockwirkung zu erlangen. Und das tun sie nun weiter mit Klima und Krieg. (Großereignis im Dezember: Dramatische Wendung kommt! (Video))

Paranoia in den Regierungen

Politik und Medien bringen mit solcher Panikmache also ständig indirekt Menschen um. Und nicht nur das. In Verbindung mit den Maßnahmen erfüllen sie sogar den Tatbestand der psychischen Folter. Und auch psychische Folter tötet.

In vielen Ländern nimmt die Corona-Aufarbeitung gerade schleppend an Fahrt auf. Das bedeutet, jetzt ergreift die Paranoia auch die Regierungen, die sich an diesem und weiteren Verbrechen gegen die Menschheit beteiligt haben. Ein paranoider Staat ist gefährlich. Das sollte jedem klar sein.

Nicht weniger paranoid als Corona verhält es sich mit dem Klima. Schließlich haben wir es auch hier wieder mit einem Phantom zu tun. Und auch hier geht es nicht um Schutz, sondern darum, die Bevölkerung Schritt für Schritt in einen Überwachungsstaat zu führen, indem man ihr erklärt, das Reisen, der Konsum von Fleisch und viele andere alltägliche Dinge schädlich für das Klima sind.

Das versucht man natürlich wie schon zu Coronazeiten mit viel Panik durch Verdrehung der Wirklichkeit und manipulierten Zahlen wissenschaftlich zu untermauern.

Weil die dunklen Kräfte wissen, dass ihre vermeintlich wissenschaftlichen Fakten für den Normalbürger nur schwer überprüfbar sind, wähnten sie sich bislang auf der sicheren Seite.

Mittlerweile aber hat sich das Blatt zu ihren Ungunsten gewendet. Immer mehr Bürger wachen auf und merken, dass da etwas nicht stimmt. Deshalb ketten sich diejenigen, die sich bislang im Besitz der Wahrheit, ihrer Wahrheit, geglaubt haben, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln an die Macht.

Das war in der Geschichte leider schon immer so und lässt sich sogar bis zur Inquisition zurückverfolgen.

Und weil Angst und Panik kaum mehr Wirkung zeigen, werden nun vermehrt Kinder im Grundschulalter Opfer der Panikpolitik. Ein gutes Beispiel ist das Kinderbuch „Die besten Weltuntergänge“ von Andrea Paluch, die Frau von Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Allein schon der Titel des Buches, das sich an Kinder ab acht Jahre wendet, klingt verstörend. Paluch nimmt kein Blatt vor dem Mund und schreibt, dass die Welt, wie wir sie kennen, gerade im Begriff ist unterzugehen.

Das kann bei Kindern in diesem Alter schon mal zu einer Angststörung, im schlimmsten Fall sogar zu einem Trauma führen.

Aber auch das politisch so gewollt. Schließlich ist man ja schon in der Coronazeit nicht gerade zimperlich mit den Kindern umgegangen. Auf insgesamt 32 Seiten präsentiert Paluch zwölf Szenarien, die zum Weltuntergang führen können: Eine große Flut, eine Virus-Pandemie sowie die Vision von Menschen, die in Raumschiffen leben.

Im Internet sorgt das Buch für heftige Diskussionen. Der Ehefrau des Ministers wird vorgeworfen, sie mache den Kindern bewusst Angst.

Die Autorin verteidigt ihr Buch und sagt, dass Kinder ja mit dem Wort Krise geboren seien und nichts anderes mehr kennen.

Die Macht der Angst und was sie mit uns macht

Seit Corona gibt es viele traumatisierte Kinder. Sie durften Spielplätze nicht betreten. Ihnen wurde eingeredet, dass sie das Leben ihrer Großeltern gefährden. Sie mussten in der Schule Masken tragen und obendrein wurden sie von den Staatsmedien auch noch als Ratten bezeichnet.

Wer Angst hat, gibt freiwillig die Kontrolle über sich ab. Spätestens von diesem Moment an steht er unter Fremdkontrolle. Jedes Trauma hat auch mit Ängsten zu tun.

Das sagt Mentaltrainer Frank aus Thüringen, der sich seit vielen Jahren schon mit Ängsten und Traumatas beschäftigt und entsprechende Angebote auf seiner Website „Hypnose erleben“ anbietet.

Der Coach ist im Laufe seines Lebens durch extreme Höhen und dunkle Abgründe gegangen. Das größte Wachstum kam seinen Worten nach immer nach dem Schatten. Auf seiner Website schreibt Frank:

„Im asiatischen Shaolin wird gelehrt, dass hinter der Angst das größte Wachstum stattfindet. Seit meinem Nahtod habe ich die Angst losgelassen und bin für mein Wachstum dankbar.“

In einem kurzen Video auf Telegram geht der Trainer auch auf die Corona-Zeit ein und sagt, dass viele Menschen ins offene Messer gelaufen sind, indem sie die, wie er wörtlich sagt, Giftspritze genommen haben.

Frank ist sich sicher, dass aufgrund dessen in den kommenden Monaten und Jahren weitere Menschen die Erde vorzeitig verlassen werden, was karmisch auch so vorgesehen sei, weil sie die Entscheidung dazu nach ihrem freien Willen selbst getroffen haben.

Frank sagt:

„Es war deutlich sichtbar, wie viele Menschen während der Pandemie angstgesteuert waren, an alten Überzeugungen und Besitzdenken festhielten. Jetzt gehen wir in eine neue Zeit rein und müssen in allen Bereichen unseres Lebens lernen umzudenken.

Vor allem aber müssen wir erkennen, dass wir nur Gast auf dieser Erde sind, dass wir etwas nutzen aber nicht besitzen können.“

Nach dem politischen Erwachen, das gerade stattfindet, kommt nach Worten des Thüringer gleich im Anschluss das göttliche Erwachen. Er sagt, wir sind durch einen Zyklus von 26.000 Jahren gegangen und haben 2012 die Talsohle durchschritten.

Die Seele sprechen lassen

Der Coach sieht, dass viele Menschen orientierungslos sind, was einerseits mit vielen persönlichen aber auch gesellschaftlichen Umbrüchen zusammenhängt, und andererseits mit dem Erwachungsprozess. Die wahre Reise aber beginne erst mit dem göttlichen Erwachen. Frank:

„Wir erleben aktuell einen planetaren Aufstieg, indem ganz viel Licht runterkommt, in dem sich unsere Körper anpassen. Wer nicht durch das politische Erwachen durchgehen wollte, hat sich impfen lassen, hat sich verarschen lassen und wird aufgrund dessen, was die Spike-Proteine mit ihm machen, in den nächsten paar Wochen, Monate oder Jahre gehen.

Wir leben in apokalyptischen Zuständen, wo die dunkle Seite versucht, auf Teufel komm raus Menschen zur Handelsware zu machen und in ein digitales System rein zupressen. Wer laut WHO und EU nicht geimpft ist, damit seine Ware an Satan verkauft wird, ist raus, der darf und soll nicht mehr mitspielen dürfen.“.

Sie versuchen das Spiel durchzuziehen, sagt Frank. Dennoch ist erst optimistisch, dass ihnen das nicht gelingen wird. Er glaubt, dass die dunklen Kräfte mit voller Wucht gegen die Wand fahren werden.

Die Entscheidung liegt aber nach Worten des Trainers in den Händen jedes einzelnen, ob er sich das Spiel weiter gefallen lässt, oder ob er aussteigt. Deshalb empfiehlt er, sich ein eigenes Urteil zu bilden und dabei die Seele sprechen zu lassen. Frank

„Die Lichtfrequenz, die aktuell auf die Erde trifft, triggert jeden von uns. Das heißt, die Krankheiten nehmen zu und nicht diagnostizierbare Krankheiten und Symptome, wo niemand weiß, ist es Mobilfunkstrahlung, ist es eine Sonneneruption, sind es die eigenen Krankheiten, weil das Licht in jede einzelne Zelle hineinleuchtet. Bald werden ganz viele Menschen, die diese Schmerzen nicht mehr aushalten, aufgeben.

Der Grund für die Schmerzen ist, dass sie an dem irdisch weltlichen Rationalem festhalten. Doch wir gehen jetzt aus dem rationalen Erwachen in das spirituell göttliche Erwachen. Das heißt zurück zur Quelle. Aus der Liebe heraus wurde alles erschaffen. Und wir kehren jetzt zurück vorwärtsgehen zur bedingungslosen Liebe.“

Nach Worten des Thüringer hat jeder die Wahl, sich weiter durch Schmerzen zu quälen, was noch viele Jahre anhalten kann, oder ganz bewusst durch die eigene Aufarbeitung zu gehen und frei zu werden.

Frank:

„Diejenigen, die bereits freigeworden sind, weil sie ihre Selbstheilung angetreten haben, sind bereits voller Freude und haben auch keine Schmerzen mehr. Es löst sich alles auf, wenn Du das Dunkle in dir hochgeholt hast. Das ist der Selbstheilungsprozess.“

Das tatsächliche Erwachen findet laut Frank zwischen den Jahren 2024 und 2027 statt, weil wir aktuell noch mitten im Kampf der dunklen Kräfte stecken. Das heißt, dass es jetzt wichtig ist, den Wahnsinn da draußen zu erkennen.

Nur diejenigen, die dazu in der Lage sind, können die nächsten Schritte der dunklen Kräfte erkennen und sie entsprechend verhindern. Das ist die Strategie im Endspiel.

Denn Tatsache ist: Die dunklen Kräfte werden nicht eher aufgeben, bis sie komplett am Boden liegen.

Je mehr Menschen also die Pläne der Dunkelkräfte erkennen und durch rechtzeitiges Eingreifen verhindern, umso eher ist der Kampf vorbei und wir können das Tor zum göttlichen Erwachen über unser Herz durchschreiten.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 15.12.2023