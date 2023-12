WEF finanzierter Journalist, der sich für Impf-Pässe einsetzte, erleidet „unerklärlichen Tod“ – britischer pro-Impfung Moderator hat VAIDS

Teile die Wahrheit!

Berichten zufolge ist ein vom WEF finanzierter kanadischer Journalist, der sich stark für obligatorische Impfpässe eingesetzt hatte, „plötzlich und unerwartet“ gestorben.

Der kanadische Wirtschaftsjournalist Ian Vandaelle, der jung und angeblich gesund war, ist Anfang dieser Woche im Alter von 33 Jahren tot umgefallen.

Wie üblich erwähnten die Mainstream-Medien keinen Zusammenhang zwischen seinem plötzlichen Tod und den giftigen mRNA-Impfungen.

Laut The Canadian Independent auf X:

Der 33-jährige kanadische MSM-Journalist, der sich stark für den Covid-19-Impfstoff einsetzte, sich für Impfpässe und die Entlassung derjenigen aussprach, die die Impfung ablehnten, ist gestorben, nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert und „für neurologisch tot erklärt“ wurde.

Ian Vandaelle, ein 33-jähriger kanadischer Wirtschaftsjournalist, arbeitete als Reporter und Redakteur bei der Financial Post und war zuvor über ein Jahrzehnt lang Produzent bei BNN Bloomberg.

Stephanie Hughes, Vandaelles Partnerin, teilte die Nachricht von seinem Tod am 5. Dezember 2023 auf ihrem X-Konto mit und erklärte: „Ich war eine Weile nicht auf Twitter, weil mein Partner @IanVandaelle seit 18. November im Krankenhaus liegt. Schweren Herzens gebe ich heute bekannt, dass er diese Woche für neurologisch tot erklärt wurde und ihm heute Morgen die lebenserhaltenden Maßnahmen entzogen wurden. Er war 33 Jahre alt.“

Vandaelle hatte sich mehrfach in den sozialen Medien für Anreize zur Förderung der Covid-19-Impfung, die Einführung von Impfpässen und die Kündigung derjenigen eingesetzt, die die Impfung ablehnten.

In einem Social-Media-Beitrag erklärte Vandaelle: „Ich für meinen Teil befürworte, dass wir Zuckerbrot und Peitsche mitbringen. Schaffen Sie Anreize für die Impfung, ganz wie wir wollen – Eis, Lotterien, im wahrsten Sinne des Wortes, was auch immer, mir ist es egal – und verlangen Sie eine Impfung, um unwesentliche Dinge zu tun. Möchten Sie in eine Bar gehen, um das Spiel zu sehen? Impfpass.“

In einem anderen Beitrag forderte er die Polizei von Toronto dazu auf, Mitglieder zu entlassen, die die Impfung ablehnten, und sagte: „Nehmen Sie die Impfung an oder treten Sie zurück; alles andere ist moralische und ethische Feigheit. Sie leisten einen Eid zum Schutz der Bürger? Du wirst geimpft. Es ist beschämend, dass wir das sagen müssen.“

Vandaelle schien bei guter Gesundheit und aktiv an der Arbeit zu sein, wie verschiedene Social-Media-Beiträge vor seinem Krankenhausaufenthalt zeigten.

Discernreport.com berichtet: Es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, ob die Impfungen die Ursache waren. Weder die Konzernmedien noch die Ärzte werden es jemals verkünden. (Top-Wissenschaftler beweisen, dass Graphen-Nanobots in COVID-Impfstoffen von den Geimpften auf die Ungeimpften übertragen werden; Aber es gibt eine Möglichkeit, sie zu entfernen)

300x250

Sie werden es einfach als ein weiteres Beispiel für „ungeklärte“ Todesfälle bezeichnen, die seit 2021 weltweit sprunghaft ansteigen.(Impfschäden erkennen: 10 Symptome und Heilmittel von Top-Experten)

Der geimpfte Piers Morgan gibt bekannt, dass er VAIDS hat – gibt Nicht-Geimpften die Schuld

Der britische Talkshow-Moderator Piers Morgan hat als Folge wiederholter mRNA-Impfungen und Auffrischungsimpfungen das Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome ( VAIDS ) entwickelt.

300x250 boxone

Laut Morgan wurde er positiv auf Covid-19 getestet und hat nach Erhalt der giftigen Injektionen ein stark geschwächtes Immunsystem.

UPDATE: I’ve tested positive for Covid, and feel as rough as a badger’s a*se, but in the spirit of ‘The Show Must Go On’, I’m going to have a go at anchoring tonight’s @PiersUncensored⁩ live from my home. Tune in at 8pm, because anything could happen…. pic.twitter.com/aEiGLIOkzV — Piers Morgan (@piersmorgan) December 5, 2023

Ich wurde positiv auf Covid getestet und fühle mich rau wie ein Dachsarsch, aber ganz im Sinne von „The Show Must Go On“ werde ich heute Abend versuchen, @PiersUncensored von Zuhause zu moderieren. Schalten Sie um 20 Uhr ein, denn es kann alles passieren….

Der freimütige TV-Persönlichkeit teilte seinen Covid-Test am Dienstag auf Twitter und sagte, er fühle sich „so rau wie der Arsch eines Dachses“, bevor er die „Impfgegner“-Community für seine VAIDS-Erkrankung verantwortlich machte.

Die zerstörerische Immunantwort nach der Impfung wird durch „ veränderte Zytokinreaktionen “ verursacht. Zytokine sind kleine Proteine, die von unserem Immunsystem als Reaktion auf eine Infektion produziert werden.

Because I believed all the anti-vaxx experts who told me it would melt my brain & turn me into an ostrich. Not making that mistake again! https://t.co/kq29u204FX — Piers Morgan (@piersmorgan) December 5, 2023

Je mehr Impfungen eine Person erhält, desto stärker wird das Immunsystem geschwächt, was zu VAIDS führt.

Infowars.com berichtet: Morgan, der behauptete, er habe seine letzte Auffrischungsimpfung vor zwei Jahren erhalten, sagte, er habe die letzte Auffrischungsimpfung nicht genommen, weil er „den Impfgegnern geglaubt“ habe.

„Diesen Fehler nicht noch einmal machen!“ witzelte er.

Als Reaktion auf einen frechen Beitrag von Andrew Tate behauptete Morgan, er hätte sich nicht erneut mit COVID infiziert, wenn er nur die letzte Auffrischungsimpfung erhalten hätte, und beschuldigte erneut „Impfgegner-Idioten“.

Hope the vaccine helps you recover from Covid @piersmorgan pic.twitter.com/CdeuQbRa00 — Andrew Tate (@Cobratate) December 7, 2023

„Danke für deine Sorge, Andrew. Ironischerweise hätte ich mir das verdammte Ding nicht wieder eingefangen, wenn ich einen weiteren Covid-Booster gehabt hätte, und ich hätte mich nicht so unwohl gefühlt. Das wird mich lehren, schlecht informierten Anti-Impf-Idioten im Internet zuzuhören …!

Dies ist nicht Morgans erste Begegnung mit Covid.

Der liberale Gastgeber gab im Jahr 2021 bekannt, dass er unter anhaltenden Covid-Symptomen leide, darunter Müdigkeit sowie Geruchs- und Geschmacksverlust.

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass der Impfstoff nicht nur unwirksam ist, sondern dass Personen, die die Covid-Impfung erhielten, auch häufiger als ungeimpfte Personen erneut mit Covid infiziert wurden.

Aber die Medien haben dieses Phänomen natürlich sorgfältig vertuscht.

Bombe der britischen Regierung: „In diesem Jahr sind über eine Million Geimpfte gestorben“

Neue von der britischen Regierung veröffentlichte Daten haben bestätigt, dass über eine Million Bürger, die die mRNA-Impfungen erhalten hatten, in den letzten 12 Monaten plötzlich gestorben sind.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Todesfälle in England auf ein beispielloses Niveau gestiegen.

Expose-news.com berichtet: Nach Angaben der britischen Gesundheitsbehörde UK Health Agency (UKHSA) hatten bis zum 3. Juli 2022 18,9 Millionen Menschen die erste Dosis der COVID-19-Injektion abgelehnt, 21,5 Millionen Menschen hatten die zweite Dosis der COVID-19-Injektion abgelehnt, zusammen mit 2,6 Millionen Menschen, die die erste Dosis erhalten hatten, die zweite aber ablehnten, und 30,4 Millionen Menschen hatten die dritte Dosis der Covid-19-Injektion abgelehnt, zusammen mit 8,9 Millionen Menschen, die die zweite Dosis erhalten hatten, sich aber weigerten der dritte zu nehmen.

Nach Angaben der UKHSA kamen zu diesem Zeitpunkt 63,4 Millionen Menschen für eine Impfung in Frage. Daher lehnten 18,9 Millionen Menschen in England die Impfung gegen COVID-19 ab und blieben völlig ungeimpft.

Darüber hinaus lehnten weitere 2,6 Millionen eine zweite Dosis ab, was bedeutet, dass 21,5 Millionen Menschen nicht doppelt geimpft waren, und 8,9 Millionen Menschen lehnten eine dritte Dosis ab, was bedeutet, dass 30,4 Millionen Menschen nicht dreifach geimpft waren.

So entsprechen diese Zahlen in Prozent:

Im Juli 2022 waren dreißig Prozent der Bevölkerung Englands noch völlig ungeimpft. 34 % der Bevölkerung Englands waren nicht doppelt geimpft und 50 % der Bevölkerung waren nicht dreifach geimpft.

Wie jedoch die folgende Grafik zeigt, waren zwischen Januar und Mai 2023 95 % aller COVID-19-Todesfälle auf die geimpfte Gesamtbevölkerung zurückzuführen, während auf die ungeimpfte Bevölkerung lediglich 5 % entfielen.

Aber es ist die Tatsache, dass diese Todesfälle nicht zu den mit einer oder zwei Dosen geimpften Bevölkerungsgruppen gehören, die wirklich erschreckend sind. Die überwiegende Mehrheit gehört zu den 4-fach Geimpften, wobei diese Bevölkerungsgruppe für 80 % aller COVID-19-Todesfälle und 83 % aller COVID-19-Todesfälle bei den Geimpften verantwortlich ist.

Vor diesem Hintergrund sorgen die folgenden Zahlen, die das Office for National Statistics (ONS) in seinem Datensatz „Todesfälle nach Impfstatus“ veröffentlicht hat und der hier auf der ONS-Website gefunden oder hier heruntergeladen werden kann , für eine noch erschreckendere Lektüre.

Die folgenden Grafiken zeigen die Gesamttodesfälle nach Impfstatus zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 31. Mai 2023 nach Altersgruppe. Jede Grafik kann durch Anklicken erweitert werden, um die Zahlen klarer zu sehen. In jeder Altersgruppe werden zuerst die ungeimpften Todesfälle und in jeder Altersgruppe als nächstes die geimpften Todesfälle angezeigt.

Aber man muss nicht einmal hineinzoomen, um den schrecklichen Unterschied bei den Todesfällen je nach Impfstatus zu erkennen.

Zwischen Juli und September 2021 kam es im August mit 676 Todesfällen zu den meisten ungeimpften Gesamttodesfällen bei den 70- bis 79-Jährigen. Die höchste Zahl an geimpften Gesamttodesfällen gab es hingegen bei den 80- bis 89-Jährigen im September 2021 mit erschreckenden 13.294 Todesfällen.

Zwischen Oktober und Dezember 2021 kam es im Dezember mit 776 Todesfällen zu den meisten ungeimpften Gesamttodesfällen bei den 80- bis 89-Jährigen. Die höchste Zahl an geimpften Gesamttodesfällen gab es hingegen bei den 80- bis 89-Jährigen im Dezember 2021 mit erschreckenden 16.171 Todesfällen.

Zwischen Januar und März 2022 kam es im Januar mit 776 Todesfällen zu den meisten ungeimpften Gesamttodesfällen bei den 70- bis 79-Jährigen. Die höchste Zahl an geimpften Gesamttodesfällen gab es hingegen bei den 80- bis 89-Jährigen im Januar 2022 mit erschreckenden 15.948 Todesfällen.

Zwischen April und Juni 2022 kam es im April mit 500 Todesfällen zu den meisten ungeimpften Gesamttodesfällen bei den 80- bis 89-Jährigen. Die höchste Zahl an geimpften Gesamttodesfällen gab es hingegen bei den 80- bis 89-Jährigen im April 2022 mit erschreckenden 14.902 Todesfällen.

Zwischen Juli und September 2022 kam es im Juli mit 493 Todesfällen zu den meisten ungeimpften Gesamttodesfällen bei den 80- bis 89-Jährigen. Die höchste Zahl an geimpften Gesamttodesfällen gab es hingegen bei den 80- bis 89-Jährigen im Juli 2022 mit erschreckenden 14.286 Todesfällen.

Zwischen Oktober und Dezember 2022 kam es im Dezember mit 604 Todesfällen zu den meisten ungeimpften Gesamttodesfällen bei den 80- bis 89-Jährigen. Die höchste Zahl an geimpften Gesamttodesfällen gab es hingegen bei den 80- bis 89-Jährigen im Dezember 2022 mit erschreckenden 19.914 Todesfällen.

Zwischen Januar und März 2023 kam es im Januar 2023 mit 551 Todesfällen zu den meisten ungeimpften Gesamttodesfällen bei den 80- bis 89-Jährigen. Die höchste Zahl an geimpften Gesamttodesfällen gab es hingegen bei den 80- bis 89-Jährigen im Januar 2023 mit erschreckenden 18.297 Todesfällen.

Zwischen April und Mai 2023 kam es bei den 70- bis 79-Jährigen im Mai 2023 mit 405 Todesfällen zu den meisten ungeimpften Gesamttodesfällen. Die höchste Zahl an geimpften Todesfällen aller Ursachen ereignete sich dagegen im April 2023 bei den 80- bis 89-Jährigen mit schockierenden 13.713 Todesfällen.

Das Äußerst Besorgniserregende an diesen offiziellen Zahlen ist, dass seit Juli 2021 in jeder einzelnen Altersgruppe die Zahl der Geimpften die Zahl der Ungeimpften bei den Todesfällen bei weitem übersteigt, obwohl 30 % der Bevölkerung noch nicht einmal eine COVID-19-Impfung erhalten haben.

So sehr, dass es zwischen Juli 2021 und Mai 2023 965.609 Todesfälle unter den Geimpften gab, verglichen mit nur 60.903 Todesfällen unter den Ungeimpften. Das bedeutet, dass es in diesem Zeitraum in England insgesamt 1.026.512 Todesfälle gab, von denen 94 % auf die Geimpften entfielen , während die Ungeimpften nur 6 % davon ausmachten.

Dies deutet eher darauf hin, dass die Covid-19-Injektionen tödlich sind und dass sie Menschen töten. Und wir können sicher sein, dass die COVID-19-Impfung die Sterblichkeit erheblich erhöht.

Wann wird die Regierung ihre Verwendung einstellen?

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 12.12.2023