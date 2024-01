2024: Das Jahr verspricht mit vielen Ereignissen und Enthüllungen turbulent zu werden (Video)

Die Dynamik ist deutlich zu spüren. Nicht nur in Deutschland ist mit der großen Protestwelle Anfang Januar etwas in Bewegung gekommen. Auch in anderen Ländern scheint sich etwas zu tun.

Ob das allerdings für große Veränderungen reicht, wird sich zeigen. Krisenrat-Info-Gründer Peter Denk blickt wieder gemeinsam mit Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis auf die Lage in der Welt und gibt einen kleinen Ausblick auf das, was uns möglicherweise in den kommenden Monaten erwartet. Von Frank Schwede

Man soll bekanntlich den Morgen nicht vor dem Abend loben. Auch wenn die Proteste im noch relativ jungfräulichen 2024 den einen oder anderen Schatten vorauswerfen, heißt das noch lange nicht, dass in diesem Jahr die große Revolution ins Haus steht.

Tatsache aber ist, dass die nötige Dynamik für Veränderungen da ist und nur noch von den richtigen Leuten genutzt werden muss. Dennoch bleibt abzuwarten, in welche Richtung der Zug rollen wird.

Ob weiter die Ampel das Zepter in der Hand halten wird, oder ob sich etwas politisch Neues vor unseren Augen entwickelt. Eins aber ist jetzt schon so sicher wie das Amen in der Kirche: Die Ampel-Männchen werden nicht still und leise in die Nacht ziehen.

Ganz anders beurteilt Krisenrat-Info-Gründer Peter Denk die Lage. Er vermutet, dass die Proteste organisiert wurden, um das alte System abzureißen und gegen ein anderes zu tauschen.

Trotzdem glaubt auch Denk, dass die Proteste der Beginn von etwas größerem sind, was auch von medialer Seite bestätigt wird.

Denk:

„Viele Menschen sind gerade richtig sauer. Hier wird die Politik im Allgemeinen angeprangert. Vermutlich aber ist die Planung im Hintergrund, die Politik jetzt final abzureißen, um ein geplantes neues Regime zu etablieren. Die Auswirkungen werden aber wohl erst im September zu sehen sein.“

Allerdings zeigen die scharfen Worte von Politikern und Massenmedien, dass die Proteste so nicht geplant waren, weil sie schnell eine Eigendynamik entwickelt haben, die der Ampel-Regierung nicht in den Kram passt. (Werden Europa und die USA laut einer religiösen Prophezeiung zerstört?)

Denk:

„Ich gehe davon aus, dass man zwar eine gewisse Planung durchgeführt hat, dass diese Sache allerdings, wie so viele andere auch, den Hintergrundkräften um die Ohren geflogen ist. Vieles wird nicht mehr so funktionieren, wie es ursprünglich geplant war.“

Ursprünglich als Bauernproteste geplant, haben sich bald auch viele lokale Betriebe, Fernfahrer und sogar Feuerwehrleute den protestierenden Landwirten angeschlossen. Das beweist, dass es nicht mehr nur um die kürzlich beschlossenen und teilweise bereits wieder zurückgenommenen Mehrkosten für die Bauern geht.

Denk:

„Hier kommen einem die Proteste der kanadischen Trucker ins Gedächtnis. Dort ergriff die Regierung am Ende rechtsstaatsfeindlich ein und erließ einen Notstand, der es möglich machte, Konten zu sperren und unschuldige Menschen ins Gefängnis zu bringen.

Allerdings muss der Apparat in Deutschland das erstmal leisten können. Bei der Polizei ist die Mehrheit der Beamten auf der Seite der Menschen, zudem steht die Bevölkerung mit großer Mehrheit hinter den Protesten.“

Weitere Belastungen für die Bürger?

Schon jetzt geht Peter Denk davon aus, dass der Staat vor allem im ersten Halbjahr noch genügend Stoff liefern wird, um die Menschen noch wütender zu machen. Er denkt dabei an einen Lastenausgleich für Impfschäden.

2019 änderte die Bundesregierung das im Jahr 1952 eingeführte Lastenausgleichgesetz durch ein neu eingeführtes Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts (SozERG), das am 1. Januar 2024 in Kraft trat.

Die vom Gesetzgeber vorgenommene Verknüpfung des neuen SGB XIV mit dem geänderten Lastenausgleichgesetz bietet dem Staat die Möglichkeit, für die Entschädigungszahlung auch Vermögenswerte der nicht geschädigten Bevölkerung heranzuziehen.

Aktuell fehlen dem Staat 60 Milliarden Euro in der Haushaltskasse, aber fast genau dieser Betrag wird als sogenannte Entwicklungshilfe in alle Welt ausgezahlt. Das wird immer Menschen wütend machen.

Davon ist auch Peter Denk überzeugt: Er glaubt, dass spätestens im Herbst das Maß endgültig voll sein wird.

Trotz allem Unmut wird es aber nach Aussage von Denk zumindest im deutschsprachigen Raum wohl eher bei friedlichen Protesten bleiben, die Richtung Jahresende möglicherweise zu ersten sichtbaren Veränderungen führen könnten.

Die Masken fallen aktuell im Sekundentakt. Vor allem Politiker und Medienschaffende zeigen jetzt ihr wahres Gesicht. Sie werden zunehmend aggressiv und verlierend immer häufiger ihre Contenance, was bei immer mehr Menschen nur noch Kopfschütteln auslöst und sie aufwachen lässt.

Denk:

„Meiner Meinung nach hat das bereits im November 2023 begonnen und seitdem trennt sich zunehmend die Spreu vom Weizen, auch in der alternativen Szene. Manche werden zunehmend aggressiver in ihren Worten und schießen gegen alle möglichen anderen. Neben zahlreichen Enthüllungen wird es vor allem das sein, was die Menschen am Ende dazu bringen wird, aus ihrem bequemen Weltbild auszusteigen.“

Dieser gerade stattfindende Prozess wird nach Worten von Matthias Langwasser hauptsächlich von den hohen kosmischen Energien gesteuert. Langwasser sieht, dass viele Menschen mit den Energien nicht klarkommen.

Langwasser:

„Das ist ein Reinigungsprozess, der sich jetzt auf allen Ebenen ereignet und der dafür sorgen wird, dass wir das Alte erkennen und für etwas Neues gehen lassen.“

Die Wahrheit kommt in kleinen Häppchen

Neben den Protesten wartet der Januar noch mit einem weiteren Highlight auf – und zwar mit der Veröffentlichung der Gästeliste des pädokriminellen Jeffrey Epstein auf dessen Lustinsel.

Nach Worten von Peter Denk ist die Enthüllung aber nur eine kleine Spitze eines riesigen Eisbergs. Obwohl die Massenmedien im Westen die Enthüllungen mit ein paar wenigen Ausnahmen eher verschweigen, glaubt Denk, dass die Menschen vermutlich bewusst häppchenweise an die unappetitliche Sache heranführt werden. Denk

„Viele Menschen können sich noch immer nicht vorstellen, was manche Menschen mit Kindern machen. Und viele können sich auch nicht vorstellen, dass die Welt von einem satanischen System regiert wird, das Kinder opfert.

Es ist aber noch ein weiter Weg zur Aufdeckung von Pizzagte. Ein weiterer Meilenstein scheint aber jetzt erreicht zu sein, und zwar, dass die Öffentlichkeit an das Thema missbrauche von Minderjährige durch die hohen Herrschaften herangeführt wird.“

Auch im geopolitischen Bereich dürfte sich in diesem Jahr einiges tun. Die Ukraine hat knapp eine halbe Million Menschen verloren, die entweder getötet oder schwer verwundet wurden.

Was geschieht jetzt mit diesem Land, nachdem die Republikaner im Weißen Haus angekündigt haben, Militärhilfen an die Ukraine aus dem Haushaltsplan zu streichen.

Denk sagt, dass aus der geistigen Welt die Botschaft kam, dass die Ukraine mit großer Wahrscheinlichkeit aufgeteilt wird. Unabhängig von der weiteren Entwicklung, wird laut Denk sowohl der Krieg in der Ukraine als auch der in Gaza zum Untergang der USA führen, von wo aus beide Kriege angezettelt wurden.

Denk glaubt, dass die USA als Staat nicht mehr lange existieren werden. Er bezweifelt sogar, dass es im Herbst noch einmal Wahlen geben wird und er glaubt auch nicht, dass Trump noch einmal als Präsident an die Macht kommen wird.

In den USA wird schon jetzt deutlich sichtbar, dass das Land in seiner ursprünglichen Form aufgrund der politischen Veränderungen nicht mehr existiert. Dasselbe Problem sieht Denk aufgrund der massiven Zuwanderung auch für Deutschland.

2024 könnten auch im Finanzbereich einige Ereignisse anstehen. Finanzexperte Thomas Bachheimer erwartet, dass die UBS in diesem Jahr dieselben Probleme bekommen dürfte, wie 2023 die Credit Suisse, deren Niedergang Bachheimer bereits Ende 2022 vorhergesagt hatte. Denk:

„Die Schweiz wird aufgrund ihrer Größe diese Bank nicht retten können. Vermutlich wird dann eine angelsächsische Bank oder die EZB einspringen. Für die Schweiz bedeutet das einen großen Verlust ihrer Souveränität.

Der Euro soll ein erstaunliches Beharrungsvermögen haben, allerdings dürfte er in diesem Jahr erheblich Federn lassen und parallele Währungen könnten in Erscheinung treten. Vermutlich wird die Stabilität des Finanz- und Bankensystems final begraben und auch lange nicht mehr wiederkommen. Genau das wird den Menschen dann vermitteln, dass man nicht mehr auf materielle Werte bauen kann.“

Invasion der Aliens?

Ein weiteres spannendes Thema für 2024 könnte die UFOs sein. Im Dezember erklärte Navy Konteradmiral Tim Gallaudet dem US Kongress, dass die USA schon seit langem an UFO-Wracks forschen. Auch Bild hat darüber berichtet. Folgen in diesem Jahr möglicherweise weitere große UFO-Enthüllungen?

Denk erwähnt in diesem Zusammenhang einen Vorfall vom 1. Januar 2024 aus Florida. In einem Einkaufszentrum von Miami sah eine Vielzahl von Zeugen drei circa drei Meter große Aliens, die nach Aussage der Augenzeugen aus einem Dimensionsportal kamen.

Sicherheitskräfte, die das Gebiet und den Luftraum über Miami weiträumig gesperrt und Mobiltelefone der Kunden beschlagnahmt haben, haben später erklärt, dass angeblich Jugendliche mit Feuerwerkskörpern hantiert hätten. Der Vorfall wurde wie immer heruntergespielt. Möglicherweise bewusst.

Denk glaubt:

„Laut einer medialen Abfrage soll dieser Vorfall in Zusammenhang mit den Hintergrundkräften erfolgt sein. Interessanterweise war der Alientyp demjenigen entsprechend, der bereits im Herbst letzten Jahres bei einem Vorfall in Las Vegas beobachtet wurde.

Dieser Vorfall ging auch durch die Medien. Wichtig ist jetzt zu klären, ob diese Vorfälle mit echten Aliens stattfanden, oder über holografische Projektionen erzeugt wurden, wie manche aussagen.

Wir haben 2023 im Rahmen der Offenlegungskampagne schon einiges gesehen und 2024 verspricht schon nach den ersten Tagen einiges. Und natürlich reden wir von einem geplanten Prozess, von dem manche meinen, es dient zur Vorbereitung der Fake-Alieninvasion.“

Für Peter Denk ist das nur eine Möglichkeit, die andere ist, dass die Regierungen einfach Druck haben, verschiedene Tatsache den Menschen vermitteln zu müssen.

Die dramatischen Prozesse der ersten Januarwochen könnten tatsächlich ein Hinweis dafür sein, dass 2024 richtig Gas gegeben wird und dass das Warten der sogenannten „Erwachten“ endlich ein Ende findet, dennoch scheint es nach Aussage von Denk kein Event zu geben, wie von vielen Seiten gerne behauptet wird, sondern eher eine Reihe von Ereignissen, die den Menschen ganz klar vor Augen führen, dass die alte Zeit und die alte Welt für immer Geschichte sind.

Über eine Tatsache ist sich Peter Denk schon jetzt im Klaren: dass es in den kommenden Monaten noch turbulenter auf der Weltbühne zugehen wird.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 25.01.2024