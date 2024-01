Ein Whistleblower erklärt, dass eine geheime Regierungsorganisation UFO-Bergungs-Missionen durchführt

Teile die Wahrheit!

Eine geheime Einheit der CIA mit der Bezeichnung „Office of Global Access“ (OGA), hat laut neuen Aussagen des Whistleblowers David Grusch seit zwanzig Jahren auf der ganzen Welt UFO-Bergungen durchgeführt.

Diese Informationen stammen aus mehreren anonymen Quellen und die Insider sagen aus, dass zwischen 9 und 30 Wracks geborgen worden sind, die einen nicht-menschlichen Ursprung besitzen. Viele davon sind durch den Absturz beschädigt, während mindestens zwei Schiffe in völlig intakten Zustand gefunden worden sind. Von Jason Mason

Der amerikanische Geheimdienst nutzt ein System, das UFOs aufspüren kann, solange sie noch getarnt und für das menschliche Auge unsichtbar sind. Spezielle geheime Militäreinheiten werden im Falle eines Absturzes ausgesandt, um die Wracks zu bergen und in die USA abzutransportieren, besagen die Quellen.

Die Informationen stammen von drei Insidern, die behaupten, dass es sich um außerirdische Raumschiffe handelt. Diese Aussagen reihen sich daher in den wachsenden Berg von Beweisen ein, die belegen, dass die Existenz von fortschrittlichen Flugobjekten bekannt ist, die nicht von Menschen gebaut werden.

In geheimen Programmen zur Rückentwicklung nichtmenschlicher Technologie arbeiten Spezialisten, denen nicht bewusst ist, dass sie es mit nichtmenschlichen Schiffen und ihren Materialien zu tun haben, weil alles in viele Unterbereiche aufgespalten ist und sie keine Informationen über die Arbeitsweise dieser Programme erhalten. Das Unternehmen Lockheed Martin wird seit vielen Jahren von Quellen genannt.

Es soll vertraglich damit beauftragt worden sein, die außerirdischen Wracks einzulagern und zu studieren. David Grusch sagte aus, dass er erfahren konnte, dass Lockheed Martin seit Jahrzehnten im Besitz von solchen geborgenen Materialien ist.

Ein erstes UFO soll schon in den 1930er Jahren in Italien geborgen worden sein, und die Welt steht ohne Zweifel vor der Offenlegung von weiteren brisanten UFO-Daten. Denn Experten und ehemalige amerikanische Geheimdienstler haben erklärt, dass nicht nur nichtmenschliche Schiffe geborgen worden sind, sondern mindestens 10 Aliens in Form nichtmenschlicher Piloten von Menschen gefangen genommen wurden!

David Grusch nennt sie außerirdische Piloten und sagt, dass Interaktionen zwischen Menschen und Aliens stattfinden, doch die meisten dieser außerirdischen Körper die Experten aufgrund ihrer biologischen Zusammensetzung in Staunen versetzen! Sie kommen in einer Vielzahl an Formen zur Erde, und diese Entitäten sind eine Herausforderung für jene Menschen, welche sie studieren, denn sie können ihre Physiologie nicht verstehen.

Kurz zuvor wurde enthüllt, dass sich China, Russland und die USA in einem Wettrennen um Alien-Technologie befinden, die aus abgestürzten UFOs stammt und diese Praktik geht mindestens bis zu den 1930er-Jahren zurück. Darin involviert waren seit damals der Vatikan, Nazi-Deutschland und die italienische Regierung, erklärt David Grusch.

Grusch drückte sich bis zuletzt sehr gewählt aus und sprach nicht von Alien-Piloten, sondern von nichtmenschlicher Biologie in diesen Wracks. Es ist den Regierungen nicht genau bekannt, wie viele verschiedene Alien-Spezies in Interaktion mit der Erde stehen. Fest steht, ihre Körper unterscheiden sich grundlegend von menschlichen, und kein Experte will sich im Moment auf einen spezifischen Ursprung dieser Besucher festlegen.

300x250

David Grusch sagte im Interview mit Joe Rogan: „Die Antwort lautet, dass wir nicht allein sind. Und ich weiß das mit 100 Prozent Sicherheit. Wobei ein Geheimdienst-Offizier niemals 100 Prozent sagen sollte. Aber alle Dinge deuten in diese Richtung. … Ich sprach mit den höchsten der hohen Persönlichkeiten, mit denen man sprechen kann, wenn sie verstehen, was ich meine.“

Nick Pope, der führende britische UFO-Experte äußerte sich zu diesen Offenbarungen und sagte, dass die Aussage, dass die USA die Körper von Aliens versteckt, auf fundamentale Weise unsere Welt und unser Verständnis des Universums verändert hat.

Diese neuen Enthüllungen erfolgten nur wenige Tage, nachdem erneut über die Präsentation von Alien-Mumien aus Peru vor dem mexikanischen Kongress diskutiert wurde. Der Ufologe Jaime Maussan zeigte vor einigen Wochen zwei mumifizierte Körper von nichtmenschlichen Wesen. Das sorgte für großen medialen Widerhall in der internationalen Presse, und die wissenschaftlichen Analysen, die an den Überresten durchgeführt worden sind, wurden scharf angegriffen.

Nichtsdestoweniger hat sich seitdem herausgestellt, dass die Alien-Humanoiden authentisch sind und zu menschenähnlichen Wesen gehören, die vor Tausenden von Jahren in Peru lebten!

300x250 boxone

Diese Erkenntnis verunsichert die wissenschaftliche Gemeinschaft, die seit Jahren versucht, die Überreste als einen fabrizierten Scherz darzustellen. Peruanische Wissenschaftler haben eine Gegendarstellung verfasst, wonach sämtliche Alien-Mumien Fälschungen in Form von Puppen sein sollen. Darauf gehe ich in einem künftigen Artikel noch genauer ein.

Journalisten bringen die Angelegenheit mit der Roswell-Verschwörung in Verbindung, die dazu geführt haben soll, dass seit 1947 eine ganze Welt voller Verschwörungstheorien entstanden ist, welche die Vorstellung enthalten, dass Regierungen geheime Abkommen mit außerirdischen Zivilisationen geschlossen haben, um einen Technologieaustausch zu ermöglichen. Dafür hat die amerikanische Regierung die Erlaubnis erteilt, dass Aliens überall auf der Welt Menschen für Experimente entführen dürfen.

Durch die neuen Enthüllungen von David Grusch und anderen Insidern wird dieses Szenario immer wahrscheinlicher, denn sie bestätigen offiziell, dass verschiedene nichtmenschliche Intelligenzen seit Tausenden von Jahren mit der Menschheit dieses Planeten interagieren!

Diese Experten, die im aktiven Dienst stehen, sind davon überzeugt, dass Aliens real sind und dass auch das UFO-Phänomen real ist. Grusch: „Weil das Phänomen real ist. Es geht seit Tausenden von Jahren vor sich.

Menschen haben seltsame Dinge gesehen und nicht jeder erliegt einer Massen-Halluzination.“ Weil der Ursprung dieser Intelligenzen umstritten ist, wird in Regierungskreisen nicht der Begriff „außerirdisch“ verwendet, denn das wäre nur eine Möglichkeit ihres Ursprungs. In den Vordergrund rückt immer mehr ein irdischer Ursprung, weil solche Intelligenzen seit Tausenden von Jahren auf diesem Planeten präsent sind und hier Basen betreiben. Manche reden von transdimensionalen Wesen, die auch zur Zeitreise fähig sind.

Die Besucher könnten daher aus anderen Dimensionen, Universen, der Vergangenheit oder der Zukunft stammen, weil sie ungehindert durch die Raumzeit reisen können.

David Grusch sagt, dass Experten wissen, dass sich das Phänomen weit in die menschliche Vergangenheit zurückverfolgen lässt, wobei das Thema der Interaktionen mit Menschen in der Antike ein sehr sensitiver Bereich ist. Aus antiken Texten in aller Welt geht nämlich hervor, dass hochentwickelte außerirdische Entitäten für die Erschaffung der Menschheit zuständig gewesen sind, und als Götter betrachtet wurden.

Andere Regierungsangehörige sprechen inzwischen darüber, dass die Vereinigten Staaten am Rande eines katastrophalen UFO-Lecks stehen. Ein pensionierter US-Army-Colonel sagte aus, dass die fortgesetzte Geheimhaltung von UFOs wahrlich katastrophale Konsequenzen für Amerika besitzen könnte.

Das betrifft das „Manhattan-Projekt“ zur Rückentwicklung von UFOs, das seit mindestens 2003 laufen soll. Insider aus Washington hörten im Jahr 2004 von einer Abteilung der CIA und vom Pentagon, dass Informationen über UFOs nicht freigegeben werden sollen, weil die Gefahren für die Gesellschaft als zu hoch eingestuft werden. Colonell Karl E. Nell hofft, dass eine geplante Offenlegung von UFO-Informationen bis zum 1. Oktober 2030 abgeschlossen sein wird, wobei es bestimmte Risiken gibt, das diese zeitlichen Ziele nicht eingehalten werden können, weil es großen Widerstand dagegen gibt.

David Grusch: „Lassen Sie uns für Transparenz eintreten, nicht für uns selbst, sondern für die kommenden Generationen, während wir uns auf den Weg zu einer aufgeklärten und vernetzten Welt machen.“

Auch vom Insider Luis Elizondo gibt es Neuigkeiten. Er verkündete, dass Personen, die mit Alien und UFOs in Kontakt geraten sind, teilweise unglaubliche Fähigkeiten entwickelt haben. Eine solche Kontaktperson wurde beispielsweise zu einem Klavier-Virtuosen ohne eine einzige Unterrichtstunde genommen zu haben.

Andere Personen entwickelten einen sechsten Sinn, der es ihnen erlaubt, Informationen über ihr Gehirn zu empfangen, was gewöhnlichen Menschen nicht möglich ist. Diese außersinnlichen Fähigkeiten sind daher das Resultat von UFO-Interaktionen. Elizondo sagt, dass Menschen bzw. ihre Gehirne von UFOs manipuliert werden. Die USA und Russland haben nichtmenschliche Technologie speziell aus dem Grund studiert, um daraus Möglichkeiten der Kriegsführung und der Gedankenmanipulation zu erforschen!

Das ist laut David Grusch einer von mehreren Gründen, warum die Wahrheit über UFOs nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden soll. Im Interview mit Joe Rogan sagte er folgendes aus: „Und es war wirklich aufschlussreich, was sie mir erzählt haben. Eine der größten Sackgassen bei der Enthüllung war nicht der ontologische Schock aus sozioökonomischer oder theologischer Perspektive.

Er lautete: Nun, es gibt ein Wirtschaftsdelikt, gegen das wir verstoßen haben – die Beschaffungsvorschriften des Bundes. Wir haben diese Arbeit jahrzehntelang ausschließlich an einige große Unternehmen vergeben. Die Auftragnehmer werden dies vor dem Obersten Gerichtshof verklagen und sagen, dass sie Milliarden an prognostizierten Einnahmen verloren haben, weil sie den Zuschlag für die Arbeiten nicht erhalten haben. Und es wird so sein … eine Haftungskatastrophe für die US-Regierung.“

Grusch sagte, deshalb brauche es einen „Wahrheits- und Versöhnungsprozess“. Er spricht das andere große Problem der Offenlegung an und sagte, man sollte Menschen, die Verbrechen wie Mord im Zusammenhang mit der UFO-Geheimhaltung begangen haben, immer noch zur Rechenschaft ziehen.

Unzählige Zeugen wurden von Geheimdienstlern, die man auch als Men in Black bezeichnet, durch perfide Methoden zum Schweigen gebracht oder vorsätzlich ermordet, um diese geheimen Multi-Milliarden-Dollar-Projekte nicht zu gefährden! Gegenüber Joe Rogan sagte Grusch weiter, dass die amerikanische Regierung nicht alle UFO-bezogenen Informationen veröffentlichen kann, aber rund 90 Prozent aller Daten mit der Öffentlichkeit geteilt werden können, um öffentliche Analysen zu ermöglichen und Akademiker von der Realität des Phänomens zu überzeugen.

Damit öffnen wir uns einer Zukunft, in der Wahrheit, Einheit und technologischer Fortschritt sowie ein tieferes Verständnis unserer Existenz zusammenfinden. Das ermöglicht es, dass im Laufe des nächsten Jahrzehnts eine neue interaktive Ära von wissenschaftlichen Entdeckungen möglich wird.

Colonell Nell plädiert für eine kontrollierte Offenlegung der Informationen, weil eine unkontrollierte „katastrophale Enthüllung“ die chaotische Bekanntgabe von „weltbewegenden Enthüllungen“ Zwietracht unter den Nationen sähen könnte, wobei unabhängige Aktoren oder Rivalen die Situation für sich ausnützen können, die USA zu schwächen.

Die Offenlegung könnte darüber hinaus einen Prozess einleiten, der dazu führt, dass sich UFOs und ihre nichtmenschlichen Piloten nicht länger vor uns verstecken müssen. Ihr Verhalten würde sich ändern, denn sie hätten keinen Anreiz mehr, sich im Verborgenen zu halten und ein offizieller Erstkontakt rückt in den Bereich des Möglichen.

Eine Gefahr besteht darin, dass andere Regierungen auf diese Enthüllungen überreagieren und ein aggressives Verhalten gegenüber UFOs und ihren Insassen entwickeln könnten. Es wurde deshalb entschieden, dass in Kürze weitere hochauflösende Aufnahmen von unbekannten Flugobjekten und neue Enthüllungen folgen werden. Das ist ein Leitfaden zur Freigabe besserer Bilder, die eine bessere Auflösung besitzen werden, als das bisher offiziell freigegebene Material.

Spätestens seit den 1940er-Jahren versuchen Forscher hinter das Geheimnis der mysteriösen Flugscheiben zu kommen. Fakt ist, dass sie schon seit dem Beginn der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte einen beinahe unsichtbaren Einfluss auf unsere Zivilisation ausüben. Jason Mason und Jan van Helsing liefern in ihrem aktuellen Buch unzählige aktuelle und hoch spannende Informationen über diese Vorgänge, welche die wohl größten Geheimnisse der Weltgeschichte betreffen.

Auf das Thema Ancient Aliens gehe ich detailliert in meinem zweiten neuen Buch mit dem Titel „Geheimnisse der Welt der Götter – Die Schlüssel zur antiken Geschichte einer verlorenen Zivilisation“ ein, das bereits erschienen ist.

Anfang Februar 2024 erscheint ein neues Buch mit Jan van Helsing mit dem Titel „UFOs und die Ringmacher des Saturn“. Es ist bereits vorbestellbar und ich gehe darin näher auf astronomische Anomalien ein. NASA-Sonden haben gigantische Raumschiffe fotografiert, die sich in den Ringen des Saturn verstecken!

Das wirft weitere Fragen hinsichtlich der Anwesenheit von außerirdischen Intelligenzen auf den benachbarten Planeten unseres Sonnensystems auf. Weitere Themen im neuen Werk: Existiert eine geheime Historie der Welt? Haben Aliens der Vorzeit überall auf unserem Planeten Pyramiden errichtet? Versucht die „Unsichtbare Hand“ eine Neue Weltordnung einzuführen, und will sie die Weltbevölkerung dezimieren?

Weiße Götter: Warum versetzen verbotene Atlantis-Theorien Wissenschaftler in Panik? War das Sonnenwunder von Fatima die größte UFO-Massensichtung der Geschichte und eine Warnung für die ganze Welt vor einer herannahenden Polverschiebung?

Militärische Whistleblower und Geheimdienst-Agenten enthüllen endlich die tiefen Wahrheiten über all diese Vorgänge. Die Ära der Täuschung der Massen geht nun unweigerlich zu Ende, und wir erleben gerade wahrhaft faszinierende Zeiten großer Offenbarungen. Vertrauen Sie dem göttlichen Plan!

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 24.01.2024