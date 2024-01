2024 wird ein Jahr historischer Naturkatastrophen sein (Videos)

Teile die Wahrheit!

Wir haben im Jahr 2024 nicht einmal einen ganzen Tag überstanden, als unser Planet uns eindringlich daran erinnerte, dass er immer instabiler wird.

Leider sind die Erdbeben, die wir gerade in Kalifornien und Japan erlebt haben, nur der Anfang.

2024 wird ein Jahr historischer Naturkatastrophen sein, und in vielen Fällen wird es überhaupt keine Warnung geben. Von Michael Snyder

In Japan bereiteten sich die Menschen auf einen gewöhnlichen Neujahrstag vor, als plötzlich das Beben einsetzte. Bisher wurde Japan von mehr als 100 schweren Erdbeben heimgesucht, darunter eines mit der Stärke 7,6 auf der Richterskala …

Es wurde bestätigt, dass vier Menschen tot sind, während Befürchtungen bestehen, dass weitere Opfer lebendig unter Trümmern begraben worden sein könnten, nachdem mehr als 100 Erdbeben Japan erschütterten, darunter ein Beben der Stärke 7,6, das eine große Such- und Rettungsaktion auslöste.

Der japanische Premierminister sagte, die Rettungsbemühungen seien „aufgrund von Straßenschäden“ in der Präfektur Ishikawa nahe dem Epizentrum des Bebens „extrem schwierig“ geworden. Berichten zufolge wurde die Hauptstraße durch den Bezirk vollständig gesperrt.“

Nach den Erdbeben, die am Montag Japan erschüttert haben, werden mittlerweile mindestens 65 Todesopfer gemeldet. Rettungskräfte suchen in einem Wettlauf gegen die Zeit nach Überlebenden.

Das Erdbeben der Stärke 7,6 war „bis nach Tokio zu spüren“ , und der US Geological Survey teilte uns mit, dass es sich um das stärkste Erdbeben handelte, das diese bestimmte Region seit mehr als vier Jahrzehnten heimgesucht hat.

Unnötig zu erwähnen, dass all diese Erschütterungen ziemlich viel Panik ausgelöst haben , und das Filmmaterial aus Japan sieht aus, als wäre es direkt einem Hollywood-Katastrophenfilm entnommen worden … (Numerologie: Erdbeben der Stärke 7,5 erschüttert Japan)

Japanische Medienaufnahmen zeigten Menschen, die durch die Straßen rannten, und roten Rauch, der aus einem Feuer in einem Wohnviertel aufstieg. Fotos zeigten eine Menschenmenge, darunter eine Frau mit einem Baby auf dem Rücken, die neben riesigen Rissen im Straßenbelag stand.

Zum ersten Mal seit der Fukushima-Katastrophe im Jahr 2011 gab die Japan Meteorological Agency eine „Sonderwarnung“ für die Möglichkeit eines Tsunamis heraus, aber glücklicherweise war der Tsunami, der die japanische Küste traf, nicht so groß wie ursprünglich angenommen …

Die Japan Meteorological Agency gab eine Sonderwarnung für einen potenziellen Tsunami mit einer Höhe von 3 Metern oder mehr auf der Noto-Halbinsel in Ishikawa heraus und stufte sie Stunden später herab. Ein Tsunami mit einer Höhe von 1,2 Metern oder mehr habe den Hafen Wajima in der Präfektur erreicht, hieß es.

Es war das erste Mal seit dem Erdbeben und Tsunami der Stärke 9,0 im Jahr 2011, das Gebiete im Nordosten Japans verwüstete und die Atomkrise in Fukushima auslöste, dass eine solche Sonderwarnung ausgesprochen wurde.

Erschütterungen dieser Art haben wir in diesem Teil der Welt schon lange nicht mehr gesehen.

Während wir uns dem Jahr 2024 nähern, werde ich den Berg Fuji sehr genau beobachten.

Sobald es zu einem katastrophalen Ausbruch dieses Vulkans kommt, könnten Millionen Japaner sterben.

Unterdessen wird auch der Bundesstaat Kalifornien erschüttert.

Nur wenige Stunden nach Beginn des Jahres 2024 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 4,1 die Stadt Los Angeles …

Am Neujahrstag erschütterte ein Erdbeben der Stärke 4,1 Los Angeles.

Das Beben ereignete sich um 8:27 Uhr 12 Meilen vor der Küste der Stadt Rancho Palos Verdes im Los Angeles County und war ein böses Erwachen für Nachtschwärmer mit Kater.

Dieses Beben war nicht groß genug, um nennenswerten Schaden anzurichten, aber das ist nicht das eigentliche Problem.

Das eigentliche Problem ist, dass Südkalifornien in den letzten zehn Tagen wiederholt von Erdbeben erschüttert wurde …

In den letzten zehn Tagen gab es in der Nähe mindestens ein Erdbeben der Stärke 3,0 oder höher.

Wissenschaftler sagen uns immer wieder, dass die Westküste längst überfällig für „The Big One“ sei und dass dieser Tag ohne jede Vorwarnung kommen könnte.

Wenn „der Große“ endlich zuschlägt, könnten weite Teile Südkaliforniens möglicherweise innerhalb weniger Augenblicke um mehrere Meter abstürzen, und das würde dazu führen, dass Wasser aus dem Pazifischen Ozean hereinströmt.

Darüber habe ich in meinen Büchern ausführlich gesprochen , und Wissenschaftler haben davor gewarnt, dass es eines Tages passieren wird.

Doch die meisten Menschen, die an der Küste Südkaliforniens leben, sind an solchen Warnungen nicht interessiert.

Gestern Nachmittag wurde nahe des Unterwasservulkans Ahyi (Titelbild) auf Satellitenbildern eine Fläche mit verfärbtem Wasser entdeckt. Solche Wasserverfärbungen entstehen typischerweise durch submarine Vulkanausbrüche, wobei nicht selten auch Bimssteinteppiche gebildet werden oder wenigstens einzelne Fragmente aus schwimmender Lava gefördert werden. Diese können eine Gefahr für den Schiffsverkehr darstellen, wobei auch mit Gasblasen gesättigtes Meerwasser aufgrund seiner verringerten Dichte Schiffe versenken kann. Darüber hinaus können sich große submarine Eruptionen auch auf das globale Klima auswirken, wofür es am Ahyi aber keine aktuellen Anzeichen gibt. Normalerweise gibt es neben Wasserverfärbungen weitere Indizien für submarine Vulkanausbrüche. Zu diesen gehören seismische Schwärme und Infraschallsignale, doch wie das USGS mitteilte, sind aufgrund eines technischen Fehlers die entsprechenden Sensoren in der Region der Mariannen ausgefallen. Weiter entfernte Sensoren haben keine Aktivität registriert. Daher ist es nicht möglich, die vulkanische Aktivität am Ahyi Seamount mit unabhängigen Daten geophysikalischer Messungen zu bestätigen, und die Alarmstufe für den Flugverkehr und auch die Vulkanwarnstufe bleiben umklassifiziert. Das USGS wird die Satellitendaten weiterhin auf zusätzliche Hinweise auf verfärbtes Wasser im Zusammenhang mit vulkanischer Aktivität unter Wasser überwachen.



Mitte Oktober 2022 begannen hydroakustische Sensoren auf Wake Island, das ca. 2.270 km östlich von Ahyi liegt, Signale aufzuzeichnen, die mit der Aktivität einer unterseeischen Vulkanquelle übereinstimmen. In einer international durchgeführten Kooperation verschiedener Institute wurde herausgefunden, dass die Quelle dieser Aktivität am oder in der Nähe des Ahyi-Seebergs lag. Beobachtungen von verfärbtem Wasser über dem Seeberg in Satellitendaten bestätigten die Aktivität in Ahyi. Der Ahyi-Seeberg ist ein großer kegelförmiger Unterwasservulkan, der sich der Meeresoberfläche bis 137 m über die Meeresoberfläche nähert. Im Jahr 1979 spürte die Besatzung eines Fischerbootes Erschütterungen über dem Gipfelbereich und beobachtete daraufhin das Aufsteigen von schwefelhaltigem Wasser. Am 24. und 25. April 2001 wurde ein explosiver Unterwasserausbruch von einer seismischen Station detektiert.

Ach ja, auf der Sonne hat sich ein seltsamer Sonnenfleck gebildet. Es ist im übrigen genau der, welcher den X5.1 Flare ausgelöst hat. Die Magnetfeldlinien entsprechen nicht der Standardkonfiguration. Es könnte sein, dass der Sonnenfleck noch größere Ausbrüche als den X5.1 auslösen könnte.

Natürlich müssen wir uns nicht nur um Naturkatastrophen kümmern. Derzeit tobt auf der ganzen Welt Krieg, eine Hungersnot breitet sich aus, die wirtschaftlichen Probleme geraten außer Kontrolle und mehrere große Seuchen breiten sich weiter aus.

Die meisten Menschen in der Allgemeinbevölkerung scheinen davon nicht allzu beunruhigt zu sein, aber viele in der Elite bereiten sich fieberhaft auf das vor, was vor ihnen liegt.

Zum Beispiel gibt Facebook-Chef Mark Zuckerberg enorm viel Geld für den Bau eines gigantischen Überlebenskomplexes auf Hawaii aus …

MARK Zuckerberg hat einen unterirdischen Bunker gebaut und dies hat in den sozialen Medien zu Panik und wilden Verschwörungen geführt.

Der unterirdische Bunker des Facebook-Gründers, dessen Wert auf rund 270 Millionen US-Dollar geschätzt wird, wird auf der Nordostseite der hawaiianischen Insel Kauai gebaut.

Wird er dieses Mittel tatsächlich bald verwenden müssen?

Dieses Jahr wird so viel passieren. Im November findet die hitzigste Präsidentschaftswahl in der US-Geschichte statt, die Grenzkrise hat bereits ein Ausmaß erreicht, das alles bisher Dagewesene übersteigt , und am 8. April wird die zweite große amerikanische Sonnenfinsternis weltweit für Schlagzeilen sorgen …

Es gibt einen Grund, warum der Weg dieser bevorstehenden Sonnenfinsternis auf dem Cover von „Chaos“ abgebildet ist . Ich bin völlig davon überzeugt, dass diese Sonnenfinsternis sehr wichtig ist und zufällig auf den allerersten Tag des biblischen Jahres fällt, das im Frühling beginnt.

Glauben Sie, dass das nur ein Zufall ist?

Endlich haben wir das Jahr erreicht, auf das so viele von uns schon so lange hingewiesen haben.

Während unsere Gesellschaft von einer Krise nach der anderen stark erschüttert wird, wird der Boden unter unseren Füßen weiterhin stark erschüttert sein.

Machen Sie sich also auf das gefasst, was vor Ihnen liegt, denn es wird wirklich verrückt.

…

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 03.01.2024