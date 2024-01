Vollständige Epstein Liste? Wer alles drauf stehen soll! Politiker, Filmstars, Musiker…

Teile die Wahrheit!

msn.com aus Mexiko berichtet in Spanisch am 03. Januar 2024:

Einer der umstrittensten und beunruhigendsten Fälle, der Hollywood und die Welt der Unterhaltung in den letzten Jahren erschüttert hat, ist der Jeffrey-Epstein- Skandal . Der Name dieses mächtigen Mannes sorgt auch nach seinem Tod weiterhin für Kontroversen.

Kürzlich wurde eine Liste berühmter Namen veröffentlicht, die angeblich mit seinem Fall in Zusammenhang stehen.

Die Offenlegung dieser Liste erfolgte auf Antrag eines New Yorker Richters, der anordnete, dass die Namen einer Klage, die vor Jahren stattgefunden hatte, veröffentlicht werden sollten.

Diese Namen wurden unter Pseudonymen wie „John“ und „Jane Does“ versteckt. Einige der Namen waren der Öffentlichkeit bereits bekannt, es ist jedoch unklar, ob aus den Dokumenten neue Details zu Verbindungen zu Jeffrey Epstein hervorgehen.

Welche Prominenten sind in den Fall Jeffrey Epstein verwickelt?

Die Liste ist eine Mischung aus Personen, denen Verbrechen vorgeworfen werden, Personen, die Anschuldigungen erheben, und einigen, die potenzielle Zeugen von Straftaten waren.

Die Liste umfasst etwa 180 Namen, von denen einige mit Sexhandel in Verbindung gebracht werden, darunter auch mit Beteiligung von Königen und ehemaligen US-Führern.

Überraschenderweise taucht Bill Clintons Name in diesen Dokumenten mehr als 50 Mal auf, und es wird erwartet, dass auch der englische Prinz Andrew darunter ist. Ein weiterer Politiker, der auf dieser Liste erscheint, ist Barack Obama und seine Frau Michelle Obama.

Darüber hinaus werden Persönlichkeiten aus der Welt der Unterhaltung wie Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Alec Baldwin, Katy Perry, Lady Gaga, Madonna, Miley Cyrus und andere in der in sozialen Netzwerken veröffentlichten Liste als „X“ erwähnt. (Das große Zittern der Pädo-Elite: Namen von Epstein-Kontakten werden veröffentlicht (Videos))

Mit welchen Anklagen wurde Jeffrey Epstein konfrontiert?

300x250

Gegen Jeffrey Epstein wurde Anklage wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erhoben und er leitete ein Ausbeutungsnetzwerk, das illegale Begegnungen sexueller Natur mit Jungen und Mädchen ermöglichte.

Virginia Giuffre ist eine Amerikanerin, die Prinz Andrew, Sohn von Königin Elizabeth II., und Jeffrey Epstein beschuldigte, sie als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben.

Dieses Netzwerk war mit Politikern, Geschäftsleuten und Unterhaltungskünstlern verbunden, was zu weit verbreiteten Kontroversen führte. Trotz der zahlreichen Anschuldigungen und Beweise gegen ihn beteuerte Epstein seine Unschuld und bestritt die Fakten.

Sein Tod im Jahr 2019 in seiner New Yorker Gefängniszelle, während ihm sexueller Missbrauch und Menschenhandel vorgeworfen wurden, wurde als Selbstmord durch Erhängen gemeldet, es war sein zweiter Versuch, sich das Leben zu nehmen.

300x250 boxone

Die Liste der Prominenten, die mit Jeffrey Epstein in Verbindung stehen, hat die Welt der Unterhaltung und Politik erneut erschüttert. Sobald weitere Einzelheiten bekannt werden, wird dieser Skandal weiterhin Anlass für Gespräche und Debatten sein.

NFl-Star Aaron Rodgers beschuldigt Jimmy Kimmel der Nähe zu Jeffrey Epstein

Die Regular Season der NFL biegt auf die Zielgerade ein, am Wochenende steht der 18. und damit letzte Spieltag an. Der Großteil der Entscheidungen ist bereits gefallen, neun Mannschaften sind schon sicher in den Play-offs. Um die verbleibenden drei Tickets streiten sich noch mehrere Teams.

Die New York Jets gehören allerdings nicht dazu. Das Team hat eine enttäuschende Saison gespielt, ist mit einer Bilanz von 6:10 weit hinter den Erwartungen geblieben. Das lag allerdings auch am Verletzungsschock rund um Aaron Rodgers.

Der NFL-Superstar war erst im Frühjahr von den Green Bay Packers nach New York gewechselt, Fans und Klubverantwortliche träumten plötzlich vom Super Bowl. Rodgers aber riss sich direkt im ersten Saisonspiel die Achillessehne, die Jets müssen seither ohne ihn auskommen. Und haben so keine Chance auf die Play-offs.

Rein sportlich konnte Rodgers in diesem Jahr somit für keinerlei Schlagzeilen sorgen. Abseits des Rasens sorgt er dafür umso mehr für Wirbel. So tritt er etwa regelmäßig in der Sportsendung „The Pat McAfee Show“ auf, spricht dort vor allem über American Football.

Bei seinem jüngsten Auftritt am Dienstag hat sich der 40-Jährige aber zu einem gänzlich anderen Thema geäußert: zu den Entwicklungen rund um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Ein Gericht in New York will eine Liste mit Komplizen und Komplizinnen veröffentlichen.

„Wenn die Liste herauskommt, werde ich ein paar Sektkorken knallen lassen. Es gibt aber einige Leute, darunter Jimmy Kimmel, die hoffen, dass die Liste nicht öffentlich wird“, beschuldigte Rodgers den TV-Moderator.

Es ist ein schwerer Vorwurf, den Kimmel so nicht stehen lassen wollte. Noch am Dienstagabend schoss er bei X zurück. „Liebes Arschloch, fürs Protokoll: Ich habe Epstein nicht getroffen, bin nicht mit ihm geflogen, habe ihn nicht besucht oder hatte irgendeinen Kontakt mit ihm“, fand die TV-Legende deutliche Worte.

„Du wirst meinen Namen auf keiner Liste finden“, legte Kimmel nach und schoss dann wieder gegen Rodgers: „Abgesehen von dem offensichtlich falschen Unsinn, den schwachsinnige Verrückte wie du scheinbar nicht von der Realität unterscheiden können. Deine rücksichtslosen Worte bringen meine Familie in Gefahr.“

Der TV-Moderator beendete seine Wutrede mit einer Mahnung. „Mach so weiter und wir werden die Fakten vor Gericht weiter diskutieren“, drohte er Rodgers mit einer Klage.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden in die Haare kriegen. Kimmel hatte Rodgers in der Vergangenheit bereits wegen dessen Ablehnung von Impfstoffen sowie seinen Theorien zu UFOs aufs Korn genommen.

…

Hier sind die bestätigten Besucher von Jeffrey Epsteins Insel (Quelle).

Präsident Trump und keiner seiner wichtigsten Geldgeber haben die Insel jemals besucht. Bill Clinton besuchte sie 53 Mal:

Adam Perry Lang

Akon

Al Gore

Alan Dershowitz

Albert Pinto

Alec Baldwin

Allison Mack

Alyssa Rogers

Anderson Cooper

Andrea Mitrovich

Andres Pastrana

Angelina Jolie

Anthony Kiedis

Anthony Weiner

Barack Obama

Ben Affleck

Bernie Sanders

Beyoncé

Bill Clinton

Bill Gates

Bob Saget (verstorben)

Bruce Willis

Casey Wasserman

Callum Hudson-Odoi

Celine Dion

Charles Barkley

Charlie Sheen

Charlize Theron

Chelsea Handler

Cher

Chris Tucker

Chris Wagner

Chrissy Teigen

Cyndi Lauper

Claire Hazel

Courteney Cox

Courtney Love

Demi Moore

Dan Schneider

David Koch

David Spade

David Yarovesky

Dolores Zorreguieta

Donovan Mitchell

Doug Band

Drew Barrymore

Ed Buck

Ed Tuttle

Ehud Barak

Ellen DeGeneres

Ellen Spencer

Eminem

Emmy Tayler

Fleur Perry Lang

Francis X. Suarez

Freya Wissing

Gary Roxburgh (pilot)

George Clooney

Ghislaine Maxwell

Glenn Dubin

Greg Holbert (verstorben)

Gwen Stefani

Gwendolyn Beck

Hank Coller (pilot)

Heather Mann

Heidi Klum

Henry Rosovsky

Hillary Clinton

James Franco

James Gunn

Jay-Z

Jean-Luc Brunel (verstorben)

Jean-Michel Gathy

Jeffrey Jones (verstorben)

Jim Carrey

Jimmy Kimmel

Joe Biden

Joe Pagano

John Cusack

John Legend

John Podesta

John Travolta

Joy Behar

Juan Pablo Molyneux

Juliette Bryant

Justin Roiland

Justin Trudeau

Kathy Griffin

Katy Perry

Kelly Spam

Kevin Spacey

Kirsten Gillibrand

Kristy Rogers (verstorben)

Lady Gaga

Larry Summers

Larry Visoski (pilot)

Laura Z. Waterman

Lawrence M. Krauss

Linda Pinto

Lisa Summers

Lynn Forester de Rothchild

Madonna

Mandy Ellison (asistent)

Mare Collins-Rector

Marina Abramovit

Mark Epstein

Mark Lloyd

Melinda Luntz

Meryl Streep

Michelle Obama

Michelle Wolf

Mikel Arteta

Miley Cyrus

Nadine Dorries

Naomi Campbell

Naomi Watts

Natalie Blachon de Perrier

Nicole Junkermann

Olga Kurylenko

Oliver Sacks

Oprah

Orlando Bloom

Paris Hilton

Patton Oswatt

Paul Mellon

Paula Epstein (verstorben)

Paula Hala

Peter P. Marino

Pharrell Williams

Prince Andrew

Prince Charles

Quentin Tarantino

Rachel Maddow

Rainn Wilson

Ralph Ellison

Ray Barzana (pilot)

Ricardo Legorreta Vilchis

Rihanna

Rita Wilson

Rob Reiner

Robert DeNiro

Robert Downey Jr.

Rodney E. Slater

Ronald Burkle

Rudy Gobert

Sander Burger

Sarah Kellen (Assistant)

Sarah Silverman

Seth Green

Shelley Harrison

Shelley Lewis

Sophie Biddle-Hakim

Sophie Trudeau

Stephen Collins

Stephen Colbert

Steven Spielberg

Steven Tyler

Svetlana Glazunova

Teala Davies

Tiffany Gramza

Tom Hanks

Tom Pritzker

Tyler Grasham (verstorben)

U2 singer Bono is on the famous Epstein flight list – beside @BillClinton @U2 pic.twitter.com/nwvwxIpyBX — marc friedrich (@marcfriedrich7) January 2, 2024

Victor Salva

Wanda Sykes

Whoopi Goldberg

Die Echtheit der Liste ist NICHT bestätigt!

Es ist bekannt, dass Epstein zu Erpressungszwecken heimlich Aufnahmen davon gemacht hat, wie seine Klienten Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen hatten.

Warum hat das FBI die Namen der Politiker, Mitglieder des Königshauses und der Aristokraten, die sich auf Epsteins Insel befanden, nicht veröffentlicht?

Der Schatz an Gerichtsdokumenten, darunter eine versiegelte Liste mit über 150 Namen im Zusammenhang mit dem verstorbenen Milliardär und Kinderhändler Jeffrey Epstein, wird Berichten zufolge mindestens bis zum 22. Januar versiegelt bleiben

Die Verzögerung wurde am Mittwoch in einer Akte des US-Bezirksgerichts für den südlichen Bezirk von New York bekannt gegeben .

Die Verlängerung erfolgte, nachdem Richterin Loretta Preska einer 30-tägigen Verlängerung zugestimmt hatte, die von einem nicht identifizierten „John Doe 107“ beantragt wurde, der ihre Anonymität wahren wollte, um „das Risiko einer körperlichen Verletzung“ auszuschließen.

The #EpsteinClientList gets delayed from being released to the public for at least another 30 days. #AlexJonesWasRight pic.twitter.com/NCx0mOX1hn — Modern Warfare with Alex Jones (@AlexJonesMW3) January 3, 2024

In der Akte heißt es:

Von John Doe 107 eingereichter Brief. BESTÄTIGUNG: Der Antrag von Doe 107 auf eine Verlängerung um 30 Tage wird genehmigt. Doe 107 muss dem Gericht bis zum 22. Januar 2024 eine eidesstattliche Erklärung zur Prüfung unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorlegen, (1) die ihre Behauptung untermauert, dass ihr in ihrem Wohnsitzland das Risiko einer körperlichen Verletzung droht, und (2) Einzelheiten zu den von ihr gesendeten Hassmails enthält hat erhalten.

Der Anwalt von Doe 107 kann bis zu diesem Datum auch zusätzliche sachliche Belege für die Behauptung von Doe 107 vorlegen, dass die Entsiegelung der relevanten Aufzeichnungen sie dem Risiko körperlicher Schäden aussetzen würde. SO BESTELLT. (Unterzeichnet von Richterin Loretta A. Preska am 21.12.2023)

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV/infowars.com am 03.01.2024