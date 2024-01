Apokalypse jetzt: Der Einsatz kontrollierten Chaos durch den Tiefen Staat zur Machterhaltung

Teile die Wahrheit!

Stoppen Sie einfach ein paar ihrer Maschinen, Radios, Telefone und Rasenmäher … werfen Sie sie für ein paar Stunden in die Dunkelheit und dann lehnen Sie sich einfach zurück und beobachten das Muster.

(Artikel von John und Nisha Whitehead neu veröffentlicht von Rutherford.org )

Und dieses Muster ist immer das gleiche?

Mit wenigen Variationen. Sie suchen sich den gefährlichsten Feind aus, den sie finden können … und das sind sie selbst. Und alles, was wir tun müssen, ist, uns zurückzulehnen … und zuzusehen … und zuzulassen, dass sie sich selbst zerstören. – „The Monsters Are Due on Maple Street“, Twilight Zone

Wird 2024 das Jahr sein, in dem die Ausübung des kontrollierten Chaos durch den Tiefen Staat endlich in einen apokalyptischen Zerfall unserer verfassungsmäßigen Republik mündet, oder was ist davon übrig?

Alle Zeichen scheinen in diese Richtung zu deuten.

Seit Jahren treibt uns die Regierung an den Rand eines nationalen Nervenzusammenbruchs.

Dieser Zusammenbruch – ausgelöst durch polarisierende Zirkuspolitik, durch die Medien geschürte Massenhysterie, Militarisierung und Militainment (der Verkauf von Krieg und Gewalt als Unterhaltung), ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht angesichts der wachsenden Korruption, die Entfremdung der Regierung von ihrer Bevölkerung usw.

Eine Wirtschaft, in der ein Großteil der Bevölkerung ums Überleben kämpft, hat sich in dem polarisierten, manipulierten Chaos, Wahnsinn und der Tyrannei manifestiert, die heute im amerikanischen Polizeistaat herrschen. (Die Anzeichen für eine neue Weltordnung werden immer deutlicher)

Warum plant der Deep State diesen gesellschaftlichen Wahnsinn? Was hat die Regierung davon?(Putin benennt die wahren Feinde Russlands)

Was sich vor uns abspielt, ist eine erschreckende Lektion in Sachen Social Engineering, die die Bevölkerung auf Zirkuspolitik und zeitlich passende Spektakel fixiert, sie davon abhält, sich zu sehr auf die Machtübernahmen der Regierung zu konzentrieren, und unfähig macht, vereint für die Verteidigung unserer Freiheiten einzutreten.

Es ist nicht verschwörerisch.

Es ist ein Machtspiel.

Rod Serling, der Schöpfer der Twilight Zone , verstand die Dynamik hinter diesem Machtspiel.

In der Twilight Zone- Folge „The Monsters Are Due on Maple Street“ stellte sich Serling eine Welt vor, in der die Machthaber ein soziales Experiment durchführen, um herauszufinden, wie lange es dauern würde, bis die Mitglieder eines kleinen amerikanischen Viertels Angst bekommen.

Durch einen plötzlichen Stromausfall und gefangen in Ängsten vor dem Unbekannten verwandeln sie sich in einen irrationalen Mob und wenden sich gegeneinander.

Es dauert überhaupt nicht lange.

Auch im apokalyptischen Thriller „Leave the World Behind“ von Netflix (produziert vom Studio von Barack und Michelle Obama) führen ungeklärte Krisen zu einem technologischen Blackout, der dazu führt, dass die Bevölkerung nicht vernetzt, desorientiert, isoliert, misstrauisch ist und von mysteriösen Krankheiten und untereinander angegriffen wird.

Wie einer der Charaktere von Leave the World spekuliert, könnte der Schuldige hinter den eskalierenden Katastrophen, die von WLAN-Ausfällen und mysteriösen Gesundheitsproblemen bis hin zu von Schurkenkräften belagerten Städten reichen, das Ergebnis einer Militärkampagne sein, die darauf abzielt, eine Nation zu destabilisieren, indem sie Menschen dazu zwingt sich gegeneinander wenden.

Das ist wirklich kein so weit hergeholtes Szenario, wenn man bedenkt, wie viele Möglichkeiten die Regierung bereits hat, Krisen herbeizuführen, um Angst zu schüren, Hysterie zu schüren, die Nation zu destabilisieren und das Kriegsrecht zu verhängen.

Die Regierung verfügt über die Werkzeuge und das Know-how, um Gesundheitskrisen herbeizuführen. Lange bevor COVID-19 das Land lahmlegte, schuf die US-Regierung tödliche Viren und ließ sie auf eine ahnungslose Öffentlichkeit los.

Die Regierung verfügt über die Werkzeuge und das Know-how, um Unruhen und politische Unruhen herbeizuführen. Seit den Tagen von J. Edgar Hoover setzt das FBI Agenten-Provokateure ein, um Aktivistengruppen zu infiltrieren, um sie „zu entlarven, zu stören, in die Irre zu führen, zu diskreditieren und auf andere Weise zu neutralisieren“.

Die Regierung verfügt über die Werkzeuge und das Know-how, um wirtschaftliche Instabilität herbeizuführen. Da die Staatsverschuldung weiterhin auf über 34 Billionen US-Dollar ansteigt und die Bundesbehörden kaum Versuche unternehmen, die Ausgaben zu kürzen, stellt sie die größte Bedrohung für die Wirtschaft dar.

Die Regierung verfügt über die Werkzeuge und das Know-how, um Umweltkatastrophen herbeizuführen. Das 1947 eingesetzte Projekt Cirrus , ein früher Vorläufer von HAARP, der Wetteränderungsbehörde der Regierung, versuchte, einen Hurrikan zu stoppen, als er sich aufs Meer bewegte. Anstatt den Sturm jedoch abzuschwächen, steuerte die Regierung ihn direkt auf Georgia zu , was zu beschädigten Gebäuden in Millionenhöhe führte.

Die Regierung verfügt über die Werkzeuge und das Know-how, um Kommunikationsausfälle herbeizuführen. Notausschalter für Internet und Mobiltelefone ermöglichen es der Regierung, die Kommunikation jederzeit zu unterbrechen. Es handelt sich um eine Praxis, die bereits in den USA praktiziert wurde .

Im Jahr 2005 wurde der Mobilfunkdienst in vier großen New Yorker Tunneln deaktiviert (angeblich, um mögliche Bombenexplosionen über Mobiltelefone zu verhindern).

Im Jahr 2009 wurden die Mobilfunksignale derjenigen, die an der Amtseinführung von Präsident Obama teilnahmen, blockiert (wiederum die gleiche Begründung). Und im Jahr 2011 wurde der Mobilfunkempfang von Pendlern in San Francisco abgeschaltet (diesmal, um mögliche Proteste gegen die Erschießung eines Obdachlosen durch die Polizei zu vereiteln).

Die Regierung verfügt über die Werkzeuge und das Know-how, um Terroranschläge zu inszenieren. Tatsächlich verfügt das FBI über ein Muster und eine Praxis der Verhaftung , bei der es darum geht, gefährdete Personen ins Visier zu nehmen, sie mit Propaganda, Know-how und Waffen zu versorgen, die sie zu Terroristen machen sollen, und sie dann im Rahmen einer aufwändig orchestrierten Anti-Terror-Aktion zu verhaften.

Die Regierung verfügt über die Werkzeuge und das Know-how, um Propaganda zu produzieren, die auf Gedankenkontrolle und psychologische Kriegsführung abzielt. Vor nicht allzu langer Zeit sah sich das Pentagon gezwungen, eine umfassende Überprüfung der geheimen psychologischen Kriegsführungsoperationen (Psy Ops) der USA anzuordnen, die über Social-Media-Plattformen durchgeführt wurden.

Die Untersuchung erfolgte als Reaktion auf Berichte, denen zufolge das US-Militär gefälschte Personas mit KI-generierten Profilbildern und fiktiven Medienseiten auf Facebook, Twitter und Instagram erstellt hatte, um Social-Media-Nutzer zu manipulieren .

Von den vielen Waffen im riesigen Arsenal der Regierung kann psychologische Kriegsführung (oder Psy-Ops) viele Formen annehmen: Experimente zur Gedankenkontrolle , Verhaltensanstupser, Propaganda. Tatsächlich gab die CIA fast 20 Millionen US-Dollar für ihr MKULTRA-Programm aus, angeblich um Menschen auf die Durchführung von Attentaten zu programmieren und, in geringerem Maße, Ängste zu schüren und Erinnerungen zu löschen , bevor es angeblich eingestellt wurde.

Wir dürfen nie vergessen, dass die Regierung nicht mehr dazu da ist, ihrem Volk zu dienen, seine Freiheiten zu schützen und sein Glück zu gewährleisten.

Vielmehr sind „wir, das Volk“ die unglücklichen Opfer der teuflischen Machenschaften eines Make-Works-Programms epischen Ausmaßes, dessen einziger Zweck darin besteht, die Machthaber dauerhaft (und profitabel) zu beschäftigen.

So steigt die Tyrannei und die Freiheit fällt.

Fast jede Tyrannei, die die US-Regierung gegen die Bürger verübt – angeblich, um uns und die Nation zu schützen – ist das Ergebnis einer auf die eine oder andere Weise von unserer eigenen Regierung erzeugten Bedrohung.

Denken Sie darüber nach: Cyberwarfare. Terrorismus. Biochemische Angriffe. Das nukleare Wettrüsten. Überwachung. Die Drogenkriege. Inländischer Extremismus. Die COVID-19-Pandemie.

In fast allen Fällen hat die US-Regierung in ihrer typischen machiavellistischen Manier die Saat des Terrors im In- und Ausland gesät, um ihre eigenen totalitären Kräfte auszuweiten.

Bedenken Sie, dass genau dieselbe Regierung jede Technologie, die uns verkauft wurde, als in unserem Interesse liegend betrachtet hat – GPS-Geräte, Überwachung, nichttödliche Waffen usw. – und sie gegen uns eingesetzt hat, um uns aufzuspüren, in Fallen zu stecken und zu kontrollieren.

Bekommen Sie das Bild schon?

Die US-Regierung schützt uns nicht vor Bedrohungen unserer Freiheiten. Die US-Regierung gefährdet unsere Freiheiten.

Es ist bezeichnend, dass die Hauptfiguren in Leave the World Behind auf dem Weg in den Familienurlaub, bevor die Katastrophe eintritt, völlig ahnungslos sind, an ihre elektronischen Geräte angeschlossen und voneinander und von der Welt um sie herum isoliert sind .

Die Trennung wird dadurch noch verstärkt, dass die jugendliche Tochter der Familie, Rose, darauf fixiert ist, Episoden von „ Friends“ anzuschauen , obwohl die Welt um sie herum zusammenbricht.

Wie die Fernsehkritikerin Jen Chaney erklärt, unterstreicht die Präsenz der Sitcom in der Geschichte, „wie sehr sich Menschen nach Flucht aus der Realität sehnen, auf Kosten der Akzeptanz der tatsächlichen Gegenwart, einer anderen Art, „die Welt hinter sich zu lassen“. ”

Wir befinden uns in einer ähnlichen Eskapistenblase und leiden unter einer „ Krise des Jetzt “, die uns ablenkt, täuscht, amüsiert und von der Realität isoliert.

Professor Jacques Ellul untersuchte dieses Phänomen überwältigender Nachrichten, kurzer Erinnerungen und den Einsatz von Propaganda zur Förderung versteckter Absichten.

„Ein Gedanke vertreibt den anderen; alte Fakten werden von neuen verdrängt“, schrieb Ellul.

„Unter diesen Bedingungen kann es keinen Gedanken geben. Und tatsächlich denkt der moderne Mensch nicht über aktuelle Probleme nach; er fühlt sie. Er reagiert, aber er versteht sie ebenso wenig, wie er Verantwortung für sie übernimmt.

Noch weniger ist er in der Lage, Widersprüche zwischen aufeinanderfolgenden Tatsachen zu erkennen; Die Fähigkeit des Menschen zu vergessen ist unbegrenzt. Dies ist einer der wichtigsten und nützlichsten Punkte für die Propagandisten, die immer sicher sein können, dass ein bestimmtes Propagandathema, eine bestimmte Aussage oder ein bestimmtes Ereignis innerhalb weniger Wochen vergessen wird.“

Doch wir werden nicht nur durch unsere elektronischen Geräte abgelenkt und durch unterhaltsame Unterhaltungsspektakel abgelenkt, sondern auch durch politisches Theater polarisiert, das darauf abzielt, uns zu spalten und im Krieg miteinander zu halten.

Dies ist die warnende Geschichte von Leave the World Behind und „The Monsters Are Due on Maple Street“: Wir werden von Kräften manipuliert, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Ein beliebtes Meme, das vor einiger Zeit im Umlauf war, beschrieb es so:

„Wenn man 100 rote Feuerameisen und 100 große schwarze Ameisen fängt und sie in ein Glas gibt, passiert zunächst nichts. Wenn Sie jedoch das Glas heftig schütteln und es wieder auf den Boden werfen, kämpfen die Ameisen, bis sie sich schließlich gegenseitig töten. Die Sache ist, dass die roten Ameisen denken, die schwarzen Ameisen seien der Feind und umgekehrt, obwohl in Wirklichkeit der wahre Feind die Person ist, die das Glas geschüttelt hat.

Genau das passiert heute in der Gesellschaft. Liberal vs. Konservativ. Schwarz gegen Weiß. Pro-Maske vs. Anti-Maske. Die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wer das Glas schüttelt … und warum?“

…

