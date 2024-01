Der aktuelle Sonnenzyklus: Eine beunruhigende Aussicht

Nachfolgend meine gekürzte Version einer Aktualisierung der „solaren Magnetfelder“ von solen.info, veröffentlicht am 4. Januar 2024:

Die Entwicklung der Stärke des solaren Magnetfeldes während eines Sonnenfleckenzyklus‘ kann zur Vorhersage der Stärke des nächsten Zyklus‘ und des Höhepunktes des aktuellen Zyklus‘ verwendet werden.

Umkehrungen des polaren Feldes treten normalerweise innerhalb eines Jahres nach dem Sonnenfleckenmaximum auf. Es ist nicht ungewöhnlich, dass das nördliche und das südliche Polfeld erhebliche Unterschiede in der Feldstärke aufweisen und sich im Laufe der Zeit asynchron entwickeln.

Das Wilcox Solar Observatory sammelt seit 1975 Daten zum solaren Magnetfeld.

Ungefilterte Daten sind unten dargestellt:

Das nächste Diagramm zeigt nur die (mit einem 20-nHz-Tiefpassfilter) gefilterten Feldstärkedaten.

Vertikale Linien wurden zur besseren Orientierung hinzugefügt. Sie stellen die Feldumkehrungen sowie die Minimal- und Maximalwerte der Sonnenfleckenzyklen dar.

Im Solarzyklus 24 änderte das Magnetfeld der solaren Nordhemisphäre seine Polarität zuerst im Juni 2012, schwächte sich dann ab und war im April 2014 nahezu neutral. Das Südpolarfeld kehrte sich im Juli 2013 um.

Bei der letzten ähnlichen Polaritätsumkehr in den Jahren 1989-1991 kehrte sich das Nordpolarfeld 14 Monate vor der Umkehrung des Südpolarfelds um. Das Nordpolarfeld erreichte seinen Höhepunkt im September 2019, während das Südpolarfeld im November 2015 seinen Höhepunkt erreichte. (Klimafakten: Zur Wahrscheinlichkeit einer kleinen Eiszeit um 2030-2035 – Auswertung der Datensätze)

Die Stärke der polaren Felder auf ihrem Höhepunkt während des Zyklus‘ 24 deutete darauf hin, dass der Sonnenzyklus 25 eine Stärke erreichen könnte, die zwischen der von Zyklus 23 und 24 liegt. Das Nordpolarfeld kehrte seine Polarität zum ersten Mal im April 2023 um, während das Südpolarfeld im Oktober 2023 und das Gesamtfeld im November 2023 umkehrten.(Klima: Kleine Eiszeit von 2020 bis 2053 – NASA-Daten: Seit 2014 ist es um 0,16 Grad kälter geworden)

Wichtigste Erkenntnis: „Das solare Maximum von SC25 könnte bereits in der Vergangenheit liegen, da der 365-Tage-geglättete Sonnenfluss am 27. Juni 2023 seinen Höhepunkt erreichte.“

Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann geht es von hier aus nur noch abwärts, bis zum Solarzyklus 26 – der, wie ich seit langem behaupte, der Zeitpunkt sein könnte, an dem das nächste „Große Solare Minimum“ richtig beginnt, an dem die Kälte des solaren Minimums Kampf, Streit und Not in weite Teile des Planeten zurückbringt, wenn die Kälte einsetzt und die Ernten ausfallen.

Dass wir uns bereits auf der Abwärtsspirale des SC25 befinden, ist eine beunruhigende Aussicht.

Seit Menschengedenken bedeuten lang anhaltende Phasen geringer Sonnenaktivität eine globale Abkühlung.

NASA: „Von 1650 bis 1710 sanken die Temperaturen in weiten Teilen der nördlichen Hemisphäre, als die Sonne in eine ruhige Phase eintrat, die heute als Maunder-Minimum bezeichnet wird.

Während dieser Zeit erschienen nur sehr wenige Sonnenflecken auf der Sonnenoberfläche, und die Gesamthelligkeit der Sonne nahm leicht ab. … Europa und Nordamerika froren ein: Alpengletscher dehnten sich über das Ackerland in den Tälern aus, das Meereis kroch von der Arktis nach Süden und die berühmten Kanäle in den Niederlanden froren regelmäßig zu – ein Ereignis, das heute selten ist.“

Temperaturveränderung zwischen 1780 (einem Jahr mit normaler Sonnenaktivität) und 1680 (einem Jahr in den Tiefen des Maunder-Minimums). Und beachten Sie: Zwar wird es auf der Erde insgesamt kälter, sind nicht alle Regionen von der Abkühlung betroffen.

Wie obige „Maunder Minimum Reconstruction Map“ der NASA zeigt, erwärmen sich Gebiete wie die Arktis, Alaska und der Nordatlantik sogar.

Die in Astrophysik promovierte Professorin Valentina Zharkova hat zahlreiche Arbeiten zu diesem Thema veröffentlicht, insbesondere zum Doppeldynamo-Effekt der Sonne.

Diese Forschungen wurden von den Mainstream-Medien schnell in Misskredit gebracht, was nicht zuletzt an Zharkovas völliger Missachtung des heutigen CO₂-GHG-Groupthink liegt.

Zharkova betont seit langem, dass die „globale Erwärmung“ in den nächsten drei Jahrzehnten während des modernen Großen Sonnenminimums, das ihrer Meinung nach im Jahr 2020 begann und bis 2053 andauern wird, irrelevant werden wird.

Ihren Forschungen zufolge werden die niedrigsten Temperaturen am Ende des 25. Sonnenzyklus, im 26. Zyklus (dem am wenigsten aktiven Zyklus) und in den Zyklen 26 und 27 herrschen, „und wir werden dies durch einen Mangel an Vegetation spüren“, erklärt sie.

„Beginnend nach der aktiven Periode des Sonnenzyklus 25, von der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts [2020er Jahre] bis in die frühen 2050er Jahre, wird die Erde außergewöhnliche Kälte, extremes Wetter, Erdbeben und Vulkanausbrüche erleben“, argumentiert sie und verweist auf das Jahr 2030, in dem die Abkühlung selbst für die überzeugendsten AGW-Befürworter offensichtlich sein wird, wobei das darauf folgende Jahrzehnt (die 2030er Jahre) „so kalt sein wird, dass es zu einer schweren Nahrungsmittelknappheit führen wird“.

Professor Valentina Zharkova hat ihre eigene Website zu diesem Thema.

Aktuelle Sonnenaktivität:

Die Sonnenaktivität bleibt auf moderatem Niveau mit zahlreichen C-Flares und drei M-Flares auf niedrigem Niveau. Die meiste Aktivität wurde rund um Sonnenregion AR 3538 festgestellt, das sich jetzt hinter dem Westarm befindet.

Alle potenziellen Eruptionen in dieser Region werden von der Erde weggelenkt. AR 3539 erzeugte gestern um 17:52 UTC (11. Januar) das stärkste Ereignis, einen M1.5-Fackel.

Während einige Sonnenfleckenregionen, darunter AR 3536, verschwunden sind, scheinen sich andere Regionen zu bilden und werden auf weitere Entwicklung überwacht. Der Solarflussindex stieg erneut an und liegt nun bei 193.

Ein Filament im Nordostquadranten brach am Donnerstagmorgen um 05:30 UTC (11. Januar) aus. Ein koronaler Massenauswurf (CME) ist in den neuesten Bildern des Koronographen sichtbar, scheint sich aber bisher größtenteils von der Erde wegzubewegen. Bei Bedarf wird ein weiteres Update bereitgestellt.

Israelischer Astrophysiker: Sonne bestimmt das Klima

Der führende israelische Astrophysiker Nir Shaviv kritisiert die Klimaalarmisten und bestätigt, dass nicht CO₂, sondern die Sonne das Klima auf der Erde bestimmt.

Peter F. Mayer hat in den letzten Wochen in einigen Texten herausgearbeitet, dass die Bewegung der Sonne über die Klimaentwicklung auf unserem Planten entscheidet, unter anderem hier.

Nun hat auch Nir Shaviv, israelischer Astrophysiker und Vorsitzender des Fachbereichs Physik an der Hebräischen Universität in Jerusalem, eindeutig in diesem Sinne argumentiert. Seine Aussagen erschienen zuerst auf electroverse.info auf Englisch und wurden für das „Europäische Institut für Klima und Energie“ (EIKE) übersetzt.

Nir Shaviv schrieb sich im Alter von 13 Jahren an der israelischen Technion-Universität – dem Äquivalent des MIT – ein und erwarb einen MA, während er in der berühmten Geheimdiensteinheit 8200 der israelischen Verteidigungsstreitkräfte diente.

Er kehrte an das Technion zurück, wo er seinen Doktortitel erwarb, und arbeitete anschließend als Postdoktorand am California Institute of Technology und am Canadian Institute for Theoretical Astrophysics. Außerdem war er Einstein-Stipendiat am Institute for Advanced Study in Princeton.

In dem Gespräch sagt Shaviv: „Den Klimawandel gibt es schon ewig, und es ist unwahrscheinlich, dass er verschwindet. Aber die CO₂-Emissionen spielen nicht die Hauptrolle. Die periodische Sonnenaktivität tut es.“

Aber sind sich 97 Prozent der Klimawissenschaftler einig, dass der Mensch die Hauptursache des Klimawandels ist? Dazu Shaviv: „Nur Leute, die die Wissenschaft nicht verstehen, nehmen die 97%-Statistik ernst“, antwortet Shaviv.

„Die Umfrageergebnisse hängen davon ab, wen man fragt, wer antwortet und wie die Fragen formuliert sind. In jedem Fall ist die Wissenschaft keine Demokratie. Selbst wenn 100 % der Wissenschaftler an etwas glauben, kann eine Person mit guten Beweisen für das Gegenteil immer noch Recht haben.“

Zum 97%-Mantra des Mainstreams kann noch hinzugefügt werden, dass diese Statistik grob manipuliert ist, wie hier aufgezeigt wird.

Shaviv führt aus: „Die Sonnenaktivität schwankt im Laufe der Zeit. Eine große Schwankung beträgt etwa elf Jahre oder mehr, was sich eindeutig auf das Klima auswirkt. Dieses Prinzip ist allgemein bekannt, aber im Jahr 2008 konnte ich es anhand von Daten zum Meeresspiegel quantifizieren. Wenn die Sonne aktiver ist, steigt der Meeresspiegel auf der Erde. Durch die höhere Temperatur dehnt sich das Wasser aus. Wenn die Sonne weniger aktiv ist, sinkt die Temperatur und der Meeresspiegel sinkt. Die Korrelation ist sonnenklar.

Ausgehend von der Zunahme der Sonnenaktivität im zwanzigsten Jahrhundert sollte sie für die Hälfte bis zwei Drittel aller Klimaveränderungen verantwortlich sein. Das wiederum bedeutet, dass die Klimasensitivität gegenüber CO₂ bei einer Verdoppelung der CO₂-Menge etwa 1,0 Grad betragen sollte.“

Die Verbindung zwischen der Sonnenaktivität und der Erwärmung bzw. Abkühlung der Erde ist indirekt, so der Wissenschaftler weiter: Galaktische kosmische Strahlung ist eine Mischung aus hochenergetischen Photonen und subatomaren Teilchen, die durch Supernova-Explosionen und andere gewalttätige Ereignisse im Kosmos auf die Erde beschleunigt werden. Die solare kosmische Strahlung ist die gleiche, obwohl ihre Quelle die Sonne ist.

Sowohl die galaktische als auch die solare kosmische Strahlung, die auf die Erdatmosphäre trifft, erzeugt Aerosole, die wiederum Wolken entstehen lassen (Svensmark et al.) und damit einen entscheidenden Einfluss auf das Wetter und das Klima der Erde haben. Während des solaren Minimums schwächt sich das Magnetfeld der Sonne ab, und der Druck des Sonnenwindes nach außen nimmt ab.

Dadurch können mehr kosmische Strahlen aus den Tiefen des Weltraums in die Atmosphäre unseres Planeten eindringen und mehr Wolken entstehen lassen. Dieses Phänomen ist natürlich während eines großen Sonnenminimums – wie dem, in das wir wahrscheinlich gerade eintreten (oder das mit dem Beginn des Sonnenzyklus 26 bevorsteht) – besonders ausgeprägt.

„Heute können wir den Einfluss der Sonne auf das Klima anhand einer breiten Palette von Belegen nachweisen, von Fossilien, die Hunderte von Millionen Jahren alt sind, über Bojenmessungen bis hin zu Satelliten-Höhenmessdaten aus den letzten Jahrzehnten“, so Shaviv weiter. „Wir können auch die atmosphärischen Bedingungen im Labor reproduzieren und nachbilden, um die Beweise zu bestätigen.

„Alles zeigt dasselbe: Der größte Teil des Klimawandels wird von der Sonne durch ihren Einfluss auf die atmosphärische Ladung verursacht, was bedeutet, dass der größte Teil der Erwärmung von der Natur kommt – ein Physikstudent im ersten Semester kann das sehen.

Unsere Ergebnisse sind sehr unbequem für die konventionelle Weisheit. Wir wissen, dass es in der Vergangenheit sehr große Klimaschwankungen gegeben hat, die wenig mit der Verbrennung fossiler Brennstoffe zu tun haben. Vor tausend Jahren war es auf der Erde mindestens genauso warm wie heute. Während der kleinen Eiszeit vor dreihundert Jahren fror die Themse häufiger zu.

Im ersten und zweiten IPCC-Bericht wurden diese Ereignisse noch erwähnt. Im Jahr 2001 verschwanden sie. Plötzlich kein Hinweis mehr auf eine natürliche Erwärmung, keine Kleine Eiszeit. Das Klima des letzten Jahrtausends wurde als im Grunde bis zum zwanzigsten Jahrhundert feststehend dargestellt. Das ist eine Art Orwell’sches Rosinenpicken, das in ein vorgegebenes Narrativ passt“.

Shaviv problematisiert auch die unwissenschaftliche politische Agenda der Klimafrage: „Die globale Erwärmung ist kein rein wissenschaftliches Thema mehr. Sie hat Auswirkungen auf die Gesellschaft. Sie hat auch eine moralische, fast religiöse Qualität angenommen. Wenn Sie glauben, was alle glauben, sind Sie ein guter Mensch. Wenn man es nicht tut, ist man ein schlechter Mensch. Wer will schon ein Sünder sein?“

Nach Ansicht von Shaviv hat der weltweite Kreuzzug zur Begrenzung und schließlich zum Verbot fossiler Brennstoffe „reale soziale und wirtschaftliche Konsequenzen“. Die Umstellung auf teurere Energiequellen wird die Industrie aus den stärker industrialisierten Ländern in ärmere Länder treiben, die sich Windturbinen und Sonnenkollektoren weniger leisten können.

„Es könnte ein finanzielles Opfer sein, das die Reichen zu bringen bereit sind“, schloss Shaviv. „Selbst in den Industrieländern bringt der Druck, auf fossile Brennstoffe zu verzichten, arme Menschen in die Gefahr, im Winter zu erfrieren, weil sie keine bezahlbare Heizung haben.

Das Wirtschaftswachstum der Länder der Dritten Welt wird gehemmt, wenn sie keine Kredite bei der Weltbank aufnehmen können, um billige Kraftwerke auf der Basis fossiler Brennstoffe zu entwickeln. Dies sind ernste menschliche Probleme im Hier und Jetzt, nicht in einer theoretischen Zukunft.“

