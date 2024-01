Der Hollywood-Code 2: E.T. – Der Außerirdische oder der vertraute Geist

Teile die Wahrheit!

E.T. – Der Außerirdische (oder einfach E.T.) ist ein amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1982, der von Steven Spielberg produziert und inszeniert und von Melissa Mathison geschrieben wurde.

Der Film erzählt die Geschichte von Elliott, einem Jungen, der sich mit einem Außerirdischen namens E.T. anfreundet, der auf der Erde gestrandet ist. Zusammen mit seinen Freunden und seiner Familie muss Elliott einen Weg finden, E.T. bei der Rückkehr nach Hause zu helfen und gleichzeitig die Regierung zu täuschen.(Auszug aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2„)

Das Konzept des Films basierte auf einem imaginären Freund, den Spielberg nach der Scheidung seiner Eltern schuf. 1980 lernte Spielberg Mathison kennen und entwickelte eine neue Geschichte aus dem nicht realisierten Projekt „Night Skies“.

In weniger als zwei Monaten schrieb Mathison den ersten Drehbuchentwurf mit dem Titel „ET and Me“, der zweimal umgeschrieben wurde. Das Projekt wurde von Columbia Pictures abgelehnt, die an seinem kommerziellen Potenzial zweifelten.

Universal Pictures kaufte das Drehbuch schließlich für 1 Million Dollar. Die Dreharbeiten fanden von September bis Dezember 1981 mit einem Budget von 10,5 Millionen US-Dollar statt. Im Gegensatz zu den meisten Filmen wurde E.T. in chronologischer Reihenfolge gedreht, um überzeugende emotionale Darbietungen der jungen Besetzung zu ermöglichen.

E.T. wurde am 26. Mai 1982 als Abschlussfilm der Filmfestspiele von Cannes uraufgeführt und am 11. Juni 1982 in den USA veröffentlicht. Der Film war sofort ein Blockbuster und übertraf Star Wars, um der Film mit den höchsten Einnahmen aller Zeiten zu werden, ein Rekord, den er elf Jahre lang hielt, bis Spielbergs eigener Film Jurassic Park ihn 1993 übertraf.

E.T. wurde von der Kritik hoch gelobt und gilt als einer der größten Filme aller Zeiten. Er erhielt neun Nominierungen bei den 55. Oscar-Verleihungen und gewann die Kategorien Beste Filmmusik, Beste visuelle Effekte und Bester Ton und Beste Tonbearbeitung und gewann außerdem fünf Saturn Awards und zwei Golden Globe Awards. (159)

Wir müssen uns E.T. so nähern, da es Mitte der 80er Jahre situiert war, als der Alien-Furor mit Hits wie Unheimliche Begegnung der dritten Art, Star Wars und anderen Science-Fiction-Werken stark war. Mit Unheimliche Begegnung der dritten Art und E.T. Spielberg weicht von der außerirdischen Norm ab und präsentiert dem Publikum „gute“ Weltraumfreunde. Anstatt zu kommen, um den Planeten zu vernichten, entführen die Weltraumnachbarn Menschen aus der Bevölkerung, weil sie „auserwählt“ sind (Unheimliche Begegnung der dritten Art) und nehmen Kontakt mit anderen auf, weil auch sie „besonders“ sind (Elliot in E.T.). Für meine Analyse ist es entscheidend, Unheimliche Begegnung der dritten Art im Auge zu behalten, da ich glaube, dass sie relativ lose miteinander verbunden sind. (Hollywood-Code 2: H. G. Wells, Steven Spielberg und die Alien-Agenda)

Im Spielberg-Universum der 70er-80er Jahre nehmen diese anderen weltlichen Wesen schon seit einiger Zeit Kontakt auf, doch ihre Motive bleiben verborgen. In meiner Analyse Unheimliche Begegnung der dritten Art erläutere ich, wie sich die tiefere Bedeutung des Films auf Kommunikation, Symbole und Sprache konzentriert. Das ist auch das Thema von E.T.

Die Bildsprache soll das Unterbewusstsein der Jugend hervorrufen. Unheimliche Begegnung der dritten Art ist eine Geschichte für Erwachsene, während E.T. für Kinder bestimmt ist. Beide Filme konzentrieren sich stark auf Semiotik und beinhalten komplexe Verwendungen von Synchronizität, Vorahnung und okkulter Symbologie.

Obwohl ich mich nicht sehr auf Aliens konzentriere, liegen mir einige bedeutende Bücher zu diesem Thema vor. Offen gesagt, habe ich genug zu diesem Thema gelesen, um sagen zu können, dass die Beweise in fast allen Fällen mit überwältigender Mehrheit darauf hindeuten, dass es sich bei sogenannten Alien-Begegnungen um menschengemachte und/oder regierungsbezogene Psy-Ops handelt.

Wenn ich das sage, halte ich es nicht für unmöglich, an der Ansicht von Jim Keith oder Jacques Vallée festzuhalten, dass es dämonische Wesenheiten geben könnte, die mit dem Thema verwandt sind, aber in meinen Forschungen beinhalten die meisten dieser Fälle wenig bis gar keine übernatürlichen Elemente. Mit dieser Voraussetzung gehe ich an die eher propagandistische künstlerische Darstellung von Aliens und Film heran.

Abb. 208: Original Filmplakat von E.T. in dem der „Alien“ den Platz von Michelangelos Gott einnimmt und das Kind mit außerirdischem Wissen berührt

Obwohl ich E.T. in der Vergangenheit, als ich den Film mehrmals ausführlich rezensierte, fielen mir Elemente auf, die ich in der Vergangenheit übersehen hatte und die meiner Meinung die Untersuchung bestätigen. E.T. ist eine jugendliche Version von Unheimliche Begegnung der dritten Art, die darauf abzielt, sowohl eine clevere Verwendung von Symbologie als auch okkulte Bilder zu verschmelzen, um eine Veränderung in der Massenpsyche in Bezug auf die Existenz und Natur von Außerirdischen oder „interdimensionalen Wesenheiten“ oder „Dämonen“ zu bewirken.

Bei sogenannten Entführungen und Begegnungen der „dritten Art“ weisen die Geschichten oft ähnliche Muster und Themen auf. Den Entführten wird gesagt, sie seien „besondere“ Auserwählte, und sie erleben Symptome, die oft genauso klingen wie diejenigen, die leider rituellen Missbrauch erlitten haben.

Entführungen, Experimente, Drogeneinnahmen, verlorene Zeit, multiple Persönlichkeiten, sexueller Missbrauch und „Sondieren“, bizarre Kostüme und Narben, okkulte und seltsame religiöse Zeremonien usw., all dies charakterisiert die Berichte über rituell missbrauchte und „außerirdische“ Entführte.

Obwohl fast niemand außer Autoren wie Jim Keith darüber diskutiert, sollte es für diejenigen in der Kriminologie offensichtlich sein, dass es eine Verbindung geben könnte. Das ist meine eigene Spekulation, aber ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass die beiden sich so ähnlich sind. Mehrere reale Beispiele von UFO-Kulten liefern ebenfalls reichlich Beweise, da diese Kulte die beiden oft offen kombinieren.

Denken Sie zum Beispiel an den Heaven’s Gate-Kult, dessen Anführer bekanntermaßen seltsame Verbindungen zu Okkultismus und Schattenregierungen hatte, oder L. Ron Hubbards ausgeklügelte und lächerliche Alien-Mythologie in Scientology. Sowohl Marshall Applewhite (Gründer von Heaven’s Gate) als auch Hubbard hatten militärische Verbindungen und Interessen an Helena Blavatsky und der Theosophie, während Hubbard sogar eine Zeit lang ein Anhänger von Aleister Crowley war.

Mit diesen beiden Charakteren sehen wir Beispiele von Männern, die rituellen Okkultismus und „fremde“ Agenden in Verbindung brachten.

Betrachten wir mit diesen Beispielen E.T. Ein erster Hinweis darauf, dass es sich um einen Film über Semiotik und Bedeutung handelt, steckt in den Buchstaben „E“ „T“ und im Namen des Hauptprotagonisten Elliot.

Elliots Name beginnt und endet mit E und T und deutet die mystische Verbindung an, die die beiden teilen werden. Dies wird später wichtig sein, wenn wir uns überlegen, was genau E.T. ist. E.T. kommt in einem kugelförmigen Schiff als Teil einer wissenschaftlichen Expedition an, um Pflanzenproben zu sammeln. Nachdem er versehentlich verlassen wurde, ist E.T. von Flora und Fauna umgeben, das verbindet ihn mit der Natur und er meidet die erwachsenen Regierungsagenten, die ihn verfolgen.

E.T. soll im Gegensatz zum städtischen und vorstädtischen Leben, der nahe gelegenen kalifornischen Stadt, eine Assoziation mit Natur, Tieren und Wildnis wecken. E.T. scheint eine „spirituelle“ Verbindung zur „Natur“ zu haben, während Männer in ihrem konsumgetriebenen Stadtleben von ihr entfremdet sind. Dies wird später im Film deutlich, ist aber ein sehr offensichtliches Thema in mehreren Spielberg-Filmen der 80er Jahre. E.T. bleibt natürlich zurück und ist sofort entfremdet.

In der klassischen marxistischen Theorie ist Entfremdung die Angst, die der Mensch aufgrund seines urbanen Lebensstils empfindet, der ein Ergebnis der Wirtschaftsweise des konsumgetriebenen Kapitalismus ist. Im DVD-Kommentar sprechen Spielberg und der Marxist Peter Coyote sogar über E.T. als Versuch einer Art Kulturmarxismus. E.T. steht für Entfremdung und die Überwindung aller Kultur- und Klassengrenzen.

Allerdings möchte ich als vehementer Kritiker des Marxismus hinzufügen, dass diese beiden Aspekte des Marxismus richtig sind: Der Mensch erfährt eine Entfremdung durch den konsumgetriebenen Massenkapitalismus und die Urbanisierung.

Als sich die Handlung auf den alleinerziehenden Haushalt von Elliot (seine Mutter heißt Mary, mit offensichtlich religiöser Bedeutung) verlagert, bemerken wir, dass Elliot nicht am Dungeons & Dragons-Spiel teilnehmen darf: Er ist der Zwerg, der die Pizza holen und warten muss, bis er an der Reihe ist zu spielen. Schon die Verbindung mit E.T. ist offensichtlich, doch auf einer tieferen esoterischen Ebene werden dem Betrachter erste Anzeichen dessen gegeben, was kommen wird.

Abb. 209: Der erste Planet, der uns gezeigt wird, ist Jupiter (auf dem T-Shirt), der in Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum eine herausragende Rolle spielt, wo der Mensch auf den außerirdischen Monolithen trifft

In der D&D-Szene werden zwei Planeten gezeigt: Jupiter und Saturn. Dies sind zwei zentrale Planeten in der klassischen Mythologie, aber was mir beim letzten Ansehen aufgefallen ist, war, dass uns im Verlauf des Films tatsächlich jeder der Planeten gezeigt wird.

Das aufmerksame Auge beginnt auch, die Kubrick-artige Bildsprache mit der runden Lampe zu sehen, und Spielbergs Film wird tatsächlich einige interessante symbolische Anspielungen auf Kubrick, einen von Spielbergs Lieblingsregisseuren, machen.

Aus esoterischer Sicht ist dies wichtig wegen der tiefen, symbolischen Natur von Kubricks okkulten Filmen, insbesondere 2001: Odyssee im Weltraum und The Shining. Spielberg wird diese auf versteckte Weise referenzieren.

Abb. 210: Bitte beachten Sie den Saturn auf der Seite der Spielebox

Obwohl ich nicht denke, dass Dungeons & Dragons eine große Sache ist, könnte es Ironie sein, dass die jungen Leute, während sie im Kontext des Spiels über rituelle Magie diskutieren, versehentlich E.T. „herbeigerufen haben“. D&D hatte in den 80er Jahren den Ruf, ein „okkultes“ Spiel zu sein, das Kinder in verbotene Praktiken verwickelte, also ist es möglich, dass dies in Spielbergs Vorstellung eine Art Witz war, der mit den fundamentalistischen Ängsten der 80er Jahre spielte.

Unabhängig davon trifft Elliot nach der Präsentation von Jupiter und Saturn seinen Weltraumbruder E.T. Es könnte auch von Bedeutung sein, dass Peter Coyote den Wissenschaftler der Schattenregierung namens „Keys“ spielt.

Mehr wird uns nicht über ihn erzählt, aber als er auftaucht, sehen wir Keys mit seinen Schlüsseln am Gürtel klimpern. Das allein ist eine Verwendung von Synchronizität, wobei der Charakter nicht nur einen Aspekt seiner Person bedeutet, sondern auch auf einer esoterischen Ebene, Keys könnte ein Hinweis auf den berühmten Schlüssel von Solomon sein, ein berühmter Text der rituellen Magie, eine Methode, mit der der König Solomon Geister und Dämonen kontrollieren konnte, sowohl gute als auch böse.

Abb. 211: Eines der Pentagramme, die in den Manuskripten vom Schlüssel des Salomon gefunden wurden

Deutet Spielberg an, dass der „Schlüssel“ zur Interpretation des Films darin besteht, solche esoterischen Referenzen zu verstehen?

Wenn man sich Filme wie Unheimliche Begegnung der dritten Art und Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes ansieht, stellt man fest, dass Spielberg mit der mystischen und esoterischen Seite des Judentums ziemlich vertraut ist. Es ist auch bezeichnend, dass Elliot unter dem Mond zum ersten Mal auf E.T. trifft. Der Mond spielt in der Mythologie eine wichtige Rolle, da er den weiblichen Ovulationszyklus reguliert und somit mit dem Weiblichen in Verbindung gebracht wird.

In der Astrologie hat der Mond einen direkten Einfluss auf menschliche Handlungen, und hier begegnet Elliot als mögliches „Mondkind“ seinem Vertrauten. Meine Behauptung über E.T. ist, dass er eher ein vertrauter Geist als ein „Alien“ ist. In klassischen Beschreibungen des Vertrauten kann der Geist mit einem Tier in Verbindung gebracht werden.

Ist Elliot eine Art „Mondkind“, das sich auf die Crowleyanische Mythologie einer dämonischen Befruchtung bezieht? Elliot wird als auserwählt bezeichnet und wird durch E.T. magische Kräfte haben.

Ist das die symbolische Bedeutung des Mondes bei Elliot und E.T.?

Abb. 212: Elliott hat scheinbar all die Kräfte eines männlichen Zauberers. Ist er ein „Mondkind“?

Wie bei Unheimliche Begegnung der dritten Art, kommt E.T. auf einer „Erhöhung“ an, dem traditionellen Ankunftsort der Götter in den biblischen Geschichtsbüchern, wie Gott auf dem Berg Sinai an. Elliot steigt zu den „Höhen“ auf, um E.T. zu helfen, wie es Roy in Unheimliche Begegnung der dritten Art tun musste. Nach den Mondbildern, die anfangs ein Halbmond waren, der später an Halloween zum Vollmond wird, ist es wichtig, die Jahreszeit zu erwähnen.

Zum Zeitpunkt von Elliots vollständiger Vereinigung mit E.T. ist es Halloween, der Beginn der Wintersonnenwende. Halloween ist auch das alte druidische Fest Samhain, eine wichtige Zeit im heidnischen und okkulten Ritualkalender. Angesichts dessen, was ich an anderer Stelle argumentiert habe, halte ich es nicht für zufällig, dass Halloween als Schauplatz gewählt wurde, da Samhain die Zeit ist, in der die Tore und Türen zur „Anderwelt“ geöffnet werden und die Geister der Toten unser Reich betreten.

Dies ist genau der Punkt des Schlüssels Salomons, wie bereits erwähnt. Während ein Thema der dämonischen Invasion Amerikas fehl am Platz erscheinen mag, ist das genau das Thema von Poltergeist und Gremlins und Gremlins 2. …

Ende des Auszugs aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ ab 26. August 2022 lieferbar.

