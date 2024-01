Der Ursprung von mysteriösen Radioblitzen und hochenergetischen kosmischen Strahlen, welche die Erde treffen, bleibt unbekannt

Teile die Wahrheit!

Rätselhafte Strahlungen, die aus anderen Galaxien und Teilen des Universums stammen, treffen in immer kürzeren Abständen auf die Erdoberfläche.

Astrophysiker denken, dass schnelle Radioblitze von Neutronensternen stammen könnten, und sie die Quelle von Radiosignalen sind, die man „Fast Radio Bursts“ bzw. schnelle Radioblitze nennt. Von Jason Mason

Neue Messungen zeigen, dass einige von ihnen von außerhalb der Milchstraßen-Galaxie stammen. Man hat sie erstmals im Jahr 2007 entdeckt, und ihr Ursprung ist nach wie vor nicht eindeutig zu ermitteln. Ob Neutronensterne oder Magnetare als Ausgangspunkte dienen, ist nicht erwiesen, denn einige der Signale treten in periodischen Wiederholungen auf, was einen natürlichen Ursprung ausschließen sollte.

Die Signale dauern oft nur wenige Sekunden oder den Bruchteil einer Sekunde lang an. Ein neues Beispiel, das gemessen werden konnte, übertrifft alle bisherigen Beobachtungen, denn seine Dauer betrug weniger als 10 Millionstel einer Sekunde!

Das sorgt dafür, dass Wissenschaftler ratlos sind, was sie verursacht. Man weiß, dass die Radiowellen normalerweise aus anderen Galaxien stammen, aber warum einige von ihnen eine Dauer von weniger als 0,00001 Sekunden haben, ist merkwürdig, deshalb nennt man diese neue Art jetzt ultraschnelle Radioblitze und ein solcher Radioblitz mit der Nummer FRB 20121102A, soll die Erde aus einer Entfernung von 3 Milliarden Lichtjahren getroffen haben!

Was ihn verursacht, bietet Stoff für Spekulationen unter Wissenschaftlern, die denken, die Signale kommen von extra-galaktischen Magnetaren oder schwarzen Löchern. Mit dem Bau von moderneren Teleskopen will man dem Mysterium künftig auf den Grund gehen, wobei niemand sagen kann, was man entdecken wird.

Eine gültige Theorie lautet deshalb, dass die Radiowellen von außerirdischen Zivilisationen stammen, die versuchen, aus großer Entfernung mit uns zu kommunizieren. Ein kosmischer Blitz mit der Bezeichnung FRB 20220610A wurde durch eine plötzliche Freisetzung von Energie hervorgerufen, die so hoch ist, dass unsere Sonne 30 Jahre benötigt, um sie abzugeben. (Aliens betrachten Menschen als Behälter für Seelen – UFO-Abstürze finden vorsätzlich statt, um unsere Entwicklung zu testen!)

Wenn sie aus Entfernungen von Milliarden von Lichtjahren stammen, dann müssten sie sich tatsächlich schon vor Milliarden Jahren vom tiefen Weltraum aus auf den Weg zu uns gemacht haben, der älteste schon vor acht Milliarden Jahren!

Experten aus Australien sagten dazu, dass bisher niemand geglaubt hat, dass Radioblitze so weit in der Vergangenheit überhaupt existiert haben, darum ist niemand sicher, wodurch das Phänomen hervorgerufen wird.(Transdimensionale Aliens betreiben seit Jahrtausenden Basen auf dem Meeresgrund)

Im neuen Jahr 2024 sorgen schnelle Radioblitze für anhaltende Verwunderung und sie zählen laut vorliegenden Daten immer noch zu den wichtigsten Mysterien der Astronomen.

Diese extrem energiereichen Radioblitze durchqueren kosmische Distanzen und brauchen mehr Energie als unsere Sonne in mehreren tausend Jahren abgibt, aber in diesem Fall jeweils im Bruchteil einer Sekunde.

Wissenschaftler schätzen, dass jede Minute ein schneller Radioblitz die Erde trifft, und zwar aus allen Richtungen des Himmels. Ihr Ursprung ist nach wie vor unbekannt.

In den meisten Fällen kann man sie keinen Galaxien zuordnen, darum ist die kosmologische Umgebung, die zu ihrer Entstehung führt nicht erklärbar. Vielleicht erzeugen exotische physische Mechanismen diese Signale.

Nunmehr haben internationale Astronomen eines der stärksten Signale zurückverfolgt und stießen dort auf eine Anomalie. Es handelt sich um eine Gruppe von Galaxien mit extremer Dichte, die sich zu einer Form von Blase verbunden haben.

Der schon erwähnte starke Radioblitz FRB 20220610A reiste rund 8 Milliarden Lichtjahre zur Erde und sein Ursprung konnte mit dem Hubble-Weltraumteleskop zu dieser Blase zurückverfolgt werden, die aus sieben Galaxien besteht, die so nahe beieinander liegen, dass sie alle gemeinsam in der Milchstraße Platz fänden.

Es ist die dichteste galaktische Struktur, die bislang bekannt ist, aber auch hier kann man nicht exakt feststellen, was den Radioblitz hervorgerufen hat.

Seit ihrer Entdeckung wurden etwa 1.000 schnelle Radioblitze empfangen, aber niemand weiß, warum sie durch das All zur Erde gesendet werden, weil nur ein Bruchteil davon zu entfernten Galaxien verfolgbar ist. Die ultimative Frage lautet darum immer noch, was sie erzeugt. Sind es Signale intergalaktischer Zivilisationen?

Die nächste Meldung betrifft ein anderes Signal bzw. einen kosmischen Strahl, der die Erde getroffen hat. Wissenschaftler haben ein Partikel von intensiver Energie gefunden. Das Phänomen übersteigt allerdings die Möglichkeiten der bekannten Physik und benötigt daher neue Erklärungsmodelle.

Im Oktober 1991 wurde das bisher stärkste Partikel gemessen, man nennt es das „Oh-My-God-Particle“, und das ist der am meisten hochenergetische kosmische Strahl, der jemals gemessen werden konnte. Seine Stärke wird in der Maßeinheit Elektronenvolt angegeben, und das ist eine Einheit der Energie, die in der Teilchenphysik verwendet wird.

Die Energie des Oh-My-God-Partikels betrug schätzungsweise 320 Millionen Elektronenvolt! Diese Menge von Energie ist unerwartet hoch und stellt alle Theorien über den Ursprung von kosmischen Strahlen infrage.

Nun haben Wissenschaftler ein kosmisches Partikel mit der Stärke von 244 Exa-Elektronenvolt gefunden, und es ist zusammen mit dem Partikel von 1991 der stärkste Strahl, der jemals gemessen wurde.

Forscher nennen es das „Amaterasu-Partikel“, und es besitzt 244.000 000 000 000 000 000 Elektronenvolt. Zum Vergleich hat die typische Energie eines Elektrons in der polaren Aurora der Erde eine Stärke von 40.000 Elektronenvolt.

Der Ursprung dieser Strahlen ist ebenfalls nicht zu ermitteln, denn um diese Stärke zu erreichen, müssen sie von Prozessen einer unbekannten Physik hervorgerufen worden sein. Astronomen aus Australien gaben bekannt, dass sie keine Ahnung haben, was eine so hohe Energie produzieren könnte.

Experten stellten Kalkulationen an, um den Punkt der Quelle des Strahls zu finden und das Resultat lautet, dass es nicht aus einer anderen Galaxie, sondern aus einer Leere im intergalaktischen Raum stammt.

Also aus einer Region, in der keine Galaxien, Protonensterne oder schwarze Löcher zu sehen sind, dort gibt es eigentlich gar keine Quelle, die in der Lage wäre, diese Energie zu produzieren.

Bislang dachte man, dass solche Strahlen und Signale von anderen Galaxien und extra-galaktischen Quellen stammen, doch jetzt ist erwiesen, dass die hochenergetischen kosmischen Strahlen aus einer lokalen Leere stammen, in denen sich keine gewaltigen Himmelsereignisse ereignen.

Nach Jahren an Forschung ist nicht bekannt, was diese hochenergetischen Partikel hervorruft, denn man glaubte, dass sie mit den am meisten energetischen Phänomenen des Universums in Verbindung gebracht werden können.

Die größte Entdeckung ist, dass sie aus leerem Raum stammen. Auf Erden können solche Partikel nur durch Teilchenbeschleuniger wie den Large Hadron Collider erzeugt werden, doch die extra-galaktischen Strahlen sind viele Millionen Mal stärker.

Um sie zu erzeugen, ist eine Region mit sehr starken Magnetfeldern notwendig, so wie ein super großer Teilchenbeschleuniger. Zudem ist die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass so etwas natürlich in einer leeren Region des Universums entsteht und dann auch noch den entfernten Planeten Erde trifft, astronomisch gering.

Es ist bekannt, dass kosmische Strahlen durch die Abschwächung des Erdmagnetfelds jetzt vermehrt in die Atmosphäre eindringen und Effekte auftreten, die von diesen hochenergetischen Partikeln verursacht werden.

So können Störungen bei Computern auftreten, aber auch die Struktur von biologischer DNS wird auf der Zellebene verändert. Die Abläufe, die jetzt stattfinden, sind unerklärlich, und Forscher haben keine Erklärung dafür, was hier vor sich geht!

Der Weltraum ist voller Strahlung und der einzige Schutz, den wir auf Erden dagegen besitzen, ist das Erdmagnetfeld. Die Frage lautet, was geschehen wird, wenn sich das Feld weiter abschwächt und wenn die Wanderung der Magnetpole für eine Polverschiebung sorgt?

Fest steht, dass diese Umpolung eines Tages stattfinden wird, denn das ist völlig unvermeidlich. Wenn es so weit ist, wird sich das Klima noch weiter verändern.

Die Magnetosphäre, die uns vor der schädlichen Sonnenstrahlung schützt, wird sich verformen und dadurch wird mehr Strahlung von der Sonne und vom Kosmos eindringen. Grundsätzlich betrachtet wäre das, laut Aussagen von Wissenschaftlern, eine schlechte Sache, denn das könnte im Extremfall das Ende der Menschheit bedeuten.

Wann es zum Polsprung kommt, ist nicht zu beantworten, aber Forscher haben in den letzten Jahren einige Anomalien festgestellt, welche die Magnetpole betreffen.

Das verursacht bereits Störungen in der globalen Stromversorgung und der Satellitenkommunikation. Das könnte einen bevorstehenden Polsprung einleiten. Die Stromnetze könnten sich überladen und ausfallen.

Gleichzeitig wird die Sonne immer aktiver und wirft mehr und mehr hochenergetische Partikel in Richtung Erde aus.

Ende November wurden mit Satelliten starke solare Entladungen beobachtet, die man als koronale Massenauswürfe bezeichnet. Sie stammen von Sonnenflecken auf der Oberfläche der Sonne, auf denen sich magnetische Feldlinien kreuzen und reorganisieren.

Das führt zu Explosionen von Energie und die Freisetzung dieser Energie schießt Fontänen von solarem Material in den Weltraum, das eine Geschwindigkeit von Millionen Kilometern pro Stunde erreicht. Gegenwärtig hat ein koronaler Massenauswurf die Stärke erreicht, dass sich das ganze Magnetfeld der Sonne verdreht hat!

Diese Entladung hat glücklicherweise nicht die Erde getroffen, denn das hätte ausgereicht, um Kommunikationssysteme auf dem ganzen Planeten zu stören. Es gibt aber schon Warnungen vor kommenden Massenauswürfen und Sonnenstürmen, die irgendwann die Erde treffen werden.

Das solare Maximum wird früher auftreten als erwartet und länger andauern, was zu Störungen im Erdmagnetfeld führen wird. Forscher erwarten Sonnenstürme der X-Klasse, und das sind die stärksten, die es gibt.

Im Extremfall kommt es auf Erden zu Blackouts, die mehrere Stunden andauern können. Nunmehr sind solche Eruptionen der Sonne vermehrt auf dem Weg zur Erde und Betreiber von Stromnetzen und Satellitenkommunikation sind bereits in Alarmbereitschaft in Erwartung möglicher Einschläge.

Pünktlich zum Jahreswechsel gab es noch einen Sonnensturm der Klasse X5 und das war der stärkste seit dem Jahr 2017. Er führte zu geomagnetischen Stürmen und Nordlichtern auf der Erde.

Spätestens seit den 1940er-Jahren versuchen Forscher hinter das Geheimnis der mysteriösen Flugscheiben zu kommen. Fakt ist, dass sie schon seit dem Beginn der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte einen beinahe unsichtbaren Einfluss auf unsere Zivilisation ausüben.

Jason Mason und Jan van Helsing liefern in ihrem aktuellen Buch unzählige aktuelle und hoch spannende Informationen über diese Vorgänge, welche die wohl größten Geheimnisse der Weltgeschichte betreffen.

Auf das Thema Ancient Aliens gehe ich detailliert in meinem zweiten neuen Buch mit dem Titel „Geheimnisse der Welt der Götter – Die Schlüssel zur antiken Geschichte einer verlorenen Zivilisation“ ein, das bereits erschienen ist.

…

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 14.01.2024