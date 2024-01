Die Kontroverse um die Authentizität der peruanischen Alien-Mumien geht weiter! (Videos)

Teile die Wahrheit!

Vor weniger als einem Monat bestätigten viele Wissenschaftler nach genetischen Analysen die Echtheit der sogenannten Alien-Mumien aus Nazca in Peru. Diese Resultate wurden der Welt vor dem mexikanischen Kongress präsentiert und das sorgte für internationales Medieninteresse und einen riesigen Pressewirbel.

Seit vielen Jahren dauert der Streit um die Authentizität der nichtmenschlichen Überreste zwischen Vertretern der Mainstream-Wissenschaft und alternativen Wissenschaftlern nun schon an, und ich habe regelmäßig darüber Bericht erstattet. Von Jason Mason

Alle längst vorliegenden Daten und Informationen aus Analysen werden aus den jüngsten Meldungen wieder einmal ausgeschlossen und verschwiegen. Reporter schreiben in fast vollständig identischen Artikeln der internationalen Nachrichtenagenturen, dass es sich bei den Alien-Mumien um eine „total erfundene Geschichte“ handelt, und dass das Geheimnis der Mumien jetzt endgültig gelüftet sei. Doch echte Beweise für diese Behauptung sind wieder einmal nicht abgeliefert worden.

Mehrere Präsentationen vor dem mexikanischen Kongress führten dazu, dass verschiedene professionelle Mediziner zum Entschluss gelangt sind, dass die mehr als 1.000 Jahre alten mumifizierten Humanoiden aus Peru einen nichtmenschlichen Ursprung aufweisen und daher vielleicht nicht von dieser Welt stammen.

Die Systempresse nahm diese Fakten widerwillig zur Kenntnis, denn DNA-Resultate kann man nicht fälschen. Diese Tests belegen eindeutig, dass diese Spezies nicht menschlich ist. Vor dem Kongress wurde ausgesagt, dass 30 Prozent ihrer DNS von keiner bekannten Spezies dieser Welt stammen und mexikanische Forscher haben bestätigt, dass die seltsamen Wesen mit den drei Fingern und drei Zehen authentisch und nicht gefälscht sind.

Somit steht fest, dass diese untersuchten Exemplare definitiv nicht menschlich sind, wobei die wissenschaftliche Gemeinschaft nunmehr vor dem Problem steht, festzustellen, worum es sich wirklich handelt. Teams von Forschern haben ermittelt, dass 30 Prozent dieser Gene nicht von diesem Planeten stammen, wobei jedoch nicht genau offengelegt wurde, aus welchen Genen die restlichen 70 Prozent der DNS bestehen.

Das gleiche Schauspiel wie gegenwärtig hat sich schon vor einigen Jahren in Peru abgespielt, als im Zuge des Alien-Project erste Analysen durchgeführt worden sind, nachdem es im Jahr 2015 zur Entdeckung dieser kontroversen Humanoiden kam. (Ein Whistleblower erklärt, dass eine geheime Regierungsorganisation UFO-Bergungs-Missionen durchführt)

Schon damals haben Mainstream-Forscher aus Peru eine Gegen-Pressekonferenz abgehalten und behauptet, dass alle Mumien gefälscht seien. Es wurde seitens der Regierung angeblich versucht, die Exemplare zu entwenden, um sie verschwinden zu lassen, damit man keine weiteren Analysen anstellen kann.

Die neuesten Pressemeldungen darüber, dass es sich jetzt doch wieder um fabrizierte Puppen handeln soll, entstanden durch zwei Exemplare unbekannter Herkunft, die nicht aus dem Bestand von Jaime Maussan und seinem Team stammen.

Sie wurden angeblich auf rätselhafte Weise im Oktober 2023 im Flughafen von Lima beschlagnahmt, weil man sie in einem Paket nach Mexiko senden wollte. Ob das stimmt, ist schwer zu überprüfen. Diese zwei Exemplare sind dann angeblich dem Kulturministerium von Peru zur Untersuchung übergeben worden. Und die Resultate wurden am 12. Januar 2024 in Lima präsentiert.

Alle DNA-Beweise werden ignoriert und diese Mainstream-Wissenschaftler behaupten, dass die beiden in Lima beschlagnahmten Exemplare ganz und gar irdische Ursprünge besitzen. Die beteiligten Experten sind sich einig, dass die Humanoiden nichts weiter als Puppen sind, die aus menschlichen und tierischen Bestandteilen mittels Klebstoff zusammengestellt wurden.

300x250

Genau diese Erklärung gaben sie schon vor einigen Jahren auf einer anderen Pressekonferenz ab. Beweise dafür fehlen aber: In den neuen Pressemeldungen heißt es deshalb, dass die Mumien „vermutlich“ aus Überresten von Menschen und Tieren bestehen, endgültige Beweise dafür liegen jedoch wieder nicht vor! Die Experten sind sich lediglich einig, dass die von ihnen getesteten Puppen keine Verbindung zu außerirdischem Leben aufweisen.

Woher diese Puppen stammen, ist wie gesagt unklar, und forensische Experten freuten sich, dass sie aus Klebstoff und Teilen von Tieren zu bestehen scheinen. Einer der Puppen wurde sogar traditionelle peruanische Kleidung angezogen, um der Presse kundzutun, das alles ein kindischer Scherz sei.

Doch auch in diesem Fall muss man genauer nachlesen, denn in den Artikeln steht geschrieben, dass die Puppen „vermutlich“ aus Papier, Klebstoff, Metall und Teilen von Menschen und Tieren bestehen.

300x250 boxone

Wer hat diese Fälschungen angefertigt und ist diese Entlarvung wieder einmal eine vollständig frei erfundene Geschichte für die internationale Presse, um die echten DNA-Resultate zu ignorieren? Immerhin wird erwähnt, dass einige Mediziner anderer Meinung sind, und die Legitimität der Nazca-Mumien nicht infrage stellen, da es sich potenziell wirklich um eine nichtmenschliche Form von intelligentem Leben handelt.

In diesem Fall bestehen auch die in Mexiko analysierten Mumien aus einem einzigen zusammenhängenden Skelett und nicht aus Teilen von Menschen und Tieren. Das wurde durch vorgestellte Röntgenbilder bewiesen!

Die in Peru vorgestellten Daten zeigen Bilder von Puppen, die wie gesagt aus Papier, Klebstoff, Metall und Knochen zusammengestellt sein sollen. Alles stammt von der Erde und wurde vorgeblich mit modernem synthetischem Klebstoff zusammengeklebt, weshalb diese Puppen auch nicht antik, sondern modern sind. Die Besitzer der zwei rätselhaften Puppen konnten bislang nicht ermittelt werden, weshalb auch die Spur zu den Fälschern im Sande verläuft.

Aber das war auch nicht anders zu erwarten. Fakt ist, und das schreiben selbst Mainstream-Journalisten, dass die zwei Exemplare aus Peru keine Verbindung zu jenen aufweisen, die in Mexiko vorgestellt worden sind!

Skeptiker betonen lediglich immer wieder, dass wenn die in Peru untersuchten Puppen Fälschungen sind, dann sollen auch jene in Mexiko analysierten Exemplare – trotz vorliegender DNA-Resultate – nicht authentisch sein.

Die breitere wissenschaftliche Gemeinschaft beobachtet diesen Disput mit Interesse, und ist froh, sich weiterhin nicht mit den echten nichtmenschlichen Exemplaren auseinandersetzen zu müssen, um die überholte Theorie der menschlichen Evolution auf diesem Planeten nicht zu gefährden.

Im Zuge dieser misslungenen Entlarvung des bizarren Falls einer internationalen medialen Schmierkampagne wird es immer unwahrscheinlicher, dass der Fall der Alien-Mumien in nächster Zeit endgültig enträtselt wird.

Die meisten Experten sind sich in Wahrheit unschlüssig, was sie nun glauben sollen, weil sie sich nicht selbst mit dem Fall auseinandersetzen wollen. Was ist, wenn die Mumien tatsächlich nicht von der Erde stammen? Die große Frage lautet in diesem Fall, ob die Wissenschaftler in Peru einfach dazu übergegangen sind, Fälschungen aus menschlichen Knochen und Pappmaché herzustellen, um die Gesellschaft zu täuschen?

Warum kann die wissenschaftliche Gemeinschaft bis heute mit keinen handfesten Gegenbeweisen, sondern lediglich mit den immer selben unglaubwürdigen Argumenten aufwarten?

Der Ufologe Jaime Maussan und sein Team aus Forschern bleiben dabei, dass es sich um außerirdische Wesen handelt, die nicht mit irgendeiner bekannten Spezies der Erde verwandt ist. Anthropologen von verschiedenen Universitäten geben zu bedenken, dass die Mumien keine menschlichen Fälschungen sind und keine menschliche Intervention bei der physischen und biologischen Formation dieser Wesen stattgefunden hat.

Deshalb steht fest, dass die nunmehr in Peru untersuchten Puppen nicht dieselben sind, die von Maussan in Mexiko präsentiert worden sind, obwohl sie die gleichen äußerlichen Merkmale und das gleiche Gewicht aufweisen. Maussan und sein Team denken, dass hier Pseudowissenschaftler am Werk sind, die versuchen, die echten wissenschaftlichen Beweise zu verdrehen, und das schon seit vielen Jahren.

Der Kampf eines wissenschaftlichen Establishments gegen jegliche alternative Beweise für nichtmenschliche Wesen ist altbekannt und ich gehe auf diese Kontroverse ausführlich in meinem neuen Buch mit Jan van Helsing mit dem Titel „UFOs und die Ringmacher des Saturn“ ein.

Darin bestätigen militärische Berichterstatter, dass eine groß angelegte Desinformationskampagne stattfindet, um die wahre Geschichte der Menschheit und antike Kontakte mit Aliens zu verbergen.

Deshalb kann man nicht behaupten, dass die Geschichte der Nazca-Mumien jetzt endgültig aufgeklärt ist, denn es hängt davon ab, welchen Forschern man Glauben schenken will. Biologische Beweise zeigen, dass die authentischen Wesen teilweise Eier in ihren Leibern tragen und deshalb als reptiloid zu bewerten sind. Dazu gibt es mindestens 13 wissenschaftliche Zeugenaussagen vor dem Kongress in Mexiko und das demonstriert, dass diese Wesen nicht zur biologischen Kette der Evolution dieses Planeten zählen.

Ein Evolutionsforscher hat einmal gesagt, dass ein einziger akzeptierter Gegenbeweis genügen würde, um die ganze Theorie der menschlichen Evolution zu zersprengen. Werden die Nazca-Mumien deshalb so vehement bekämpft? Vergessen wir nicht, dass DNS-Beweise nicht zu fälschen sind, und dass diese Beweise jetzt bereits vorhanden sind.

Sie zeigen, dass nichtmenschliche Humanoiden vor langer Zeit gemeinsam mit modernen Menschen in Peru lebten, und zwar in unterirdischen Anlagen. Weil auch das UFO-Phänomen immer ernster genommen wird, ist es vorstellbar, dass bald die ganze Wahrheit enthüllt werden kann.

In weiterer Folge gaben Jaime Maussan und sein Team aktuell bekannt, dass bald eine neue exklusive TV-Dokumentation über die authentischen Mumien erscheinen soll.

Dabei soll vor laufenden Kameras eine Autopsie an einer der echten Mumien durchgeführt werden. Außerdem werden weitere unabhängige Experten hinzugezogen, um vor laufender Kamera festzustellen, ob die Mumien mit den drei Fingern echt sind oder gefälscht.

Maussan sagt aus, dass er seine Mumien jedem Wissenschaftler zugänglich machen will, der sich bereit erklärt, mit seinem Team zusammenzuarbeiten. Dann wird sich zeigen, ob es sich um Fälschungen handelt oder nicht.

Die bekannte Filmproduzentin, Schauspielerin und Regisseurin Serena DC, die mit ihrer Arbeit bereits für den Emmy nominiert worden ist, hat sich bereit erklärt, eine neue Dokumentation über die rätselhaften Nazca-Mumien zu drehen.

Sie erklärt, dass sämtliche Untersuchungen an den Mumien hinter verschlossenen Türen stattgefunden haben, aber dass es jetzt Zeit wird, dass die Welt die ganze Wahrheit erfährt. Im Gegensatz zu den Wissenschaftlern aus Peru, welche ihre zwei Exemplare als Puppen bezeichnen, will das Team von Serena und Maussan unabhängige Autopsien durchführen und neue medizinische Scans ausführen lassen.

Das ist notwendig geworden, nachdem die internationale Presse übereinstimmend erklärt hat, dass alle Nazca-Mumien Fälschungen seien, die aus Teilen von Menschen und Tieren bestehen. Serena wurde das Exklusivrecht erteilt, die nichtmenschlichen Wesen zu untersuchen, die letztes Jahr vor dem mexikanischen Kongress präsentiert wurden. Die neue Show soll den Titel „The Nazca Alien Autopsy“ tragen und im April 2024 ausgestrahlt werden.

Zitate Serena DC: „Wir werden in diesem Raum stehen und uns die Tests ansehen und die Wissenschaftler filmen. Wir haben die Erlaubnis erhalten, einen kleinen Teil dieser außerirdischen Mumien zu sehen, zu filmen und zu sezieren, um ihre wahre Herkunft zu bestimmen. Unser Ziel ist es, eine Schlussfolgerung darüber zu ziehen, ob sie real sind oder nicht.“

„Jeder hat eine Meinung, aber wir nehmen Leute, die qualifiziert sind, unabhängige DNA-Tests und medizinische Scans durchzuführen. Das ist eine Frage der Wissenschaft.

Wir werden mit Experten aus Genetik, Anthropologie und Archäologie zusammenarbeiten, um die Methoden und Ergebnisse der Mumienanalysen zu untersuchen und die Gültigkeit der DNA-Tests und Körperscans zu testen, Skepsis auszuräumen und mögliche Implikationen für unser Verständnis der menschlichen Evolution aufzudecken.“

„Es gibt eine Gruppe, die sagt, dass sie echt sind, und eine andere, die sagt, dass es eine Fälschung ist. Wir sind der Meinung, dass die Kontrollkette nicht eindeutig ist, aber wir haben noch niemanden gesehen, der Tests durchgeführt hat.

Das Team wird auch versuchen, die Fragezeichen über die Produktkette herauszufinden. Wir möchten diese (peruanischen) Wissenschaftler dringend bitten, diese Puppen auszuhändigen, damit wir sie gleichzeitig analysieren lassen können. Wir werden an allen die gleichen Tests durchführen. Es gibt so viele unbeantwortete Fragen, auf die wir unbedingt Antworten finden wollen.“

Jaime Maussan gibt bekannt, dass weitere 14 derartige Mumien in einem Grabmal in Peru gefunden worden sind und alle Exemplare sollen von Teams von Wissenschaftlern in Universitäten aus Mexiko und Peru genau medizinisch untersucht werden. Die neue Dokumentation wird an Schauplätzen in Peru bzw. direkt in Nazca gefilmt werden, wo die nichtmenschlichen Mumien zuerst aufgetaucht sind. Es sind Interviews mit Personen geplant, die bei der ursprünglichen Entdeckung vor Ort waren, aber auch mit Mitgliedern des wissenschaftlichen Teams von Maussan, mit lokalen Experten und Augenzeugen. Die abschließende Analyse soll in Los Angeles durchgeführt werden, bevor die Resultate in der Doku im April auf Plattformen wie Amazon oder Apple TV weltweit vorgestellt werden.

Spätestens seit den 1940er-Jahren versuchen Forscher hinter das Geheimnis der mysteriösen Flugscheiben zu kommen. Fakt ist, dass sie schon seit dem Beginn der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte einen beinahe unsichtbaren Einfluss auf unsere Zivilisation ausüben.

Jason Mason und Jan van Helsing liefern in ihrem aktuellen Buch unzählige aktuelle und hoch spannende Informationen über diese Vorgänge, welche die wohl größten Geheimnisse der Weltgeschichte betreffen.

Auf das Thema Ancient Aliens gehe ich detailliert in meinem zweiten neuen Buch mit dem Titel „Geheimnisse der Welt der Götter – Die Schlüssel zur antiken Geschichte einer verlorenen Zivilisation“ ein, das bereits erschienen ist.

Anfang Februar 2024 erscheint ein neues Buch mit Jan van Helsing mit dem Titel „UFOs und die Ringmacher des Saturn“. Es ist bereits vorbestellbar und ich gehe darin näher auf astronomische Anomalien ein. NASA-Sonden haben gigantische Raumschiffe fotografiert, die sich in den Ringen des Saturn verstecken!

Das wirft weitere Fragen hinsichtlich der Anwesenheit von außerirdischen Intelligenzen auf den benachbarten Planeten unseres Sonnensystems auf. Weitere Themen im neuen Werk: Existiert eine geheime Historie der Welt? Haben Aliens der Vorzeit überall auf unserem Planeten Pyramiden errichtet? Versucht die „Unsichtbare Hand“ eine Neue Weltordnung einzuführen, und will sie die Weltbevölkerung dezimieren?

Weiße Götter: Warum versetzen verbotene Atlantis-Theorien Wissenschaftler in Panik? War das Sonnenwunder von Fatima die größte UFO-Massensichtung der Geschichte und eine Warnung für die ganze Welt vor einer herannahenden Polverschiebung? Militärische Whistleblower und Geheimdienst-Agenten enthüllen endlich die tiefen Wahrheiten über all diese Vorgänge.

Die Ära der Täuschung der Massen geht nun unweigerlich zu Ende, und wir erleben gerade wahrhaft faszinierende Zeiten großer Offenbarungen. Vertrauen Sie dem göttlichen Plan!

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Videos:

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 31.01.204