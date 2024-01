Krisenvorsorge: Erste Hilfe Sets und Survival Kits

Teile die Wahrheit!

Erste-Hilfe-Set Leina Pro 43-teilig (Made in Germany)

Dieses Erste-Hilfe-Set wird in einer praktischen MOLLE-Tasche geliefert, sodass Sie die Tasche fertig gepackt einfach an Ihrer Ausrüstung befestigen können und so für jede Outdoor-Aktivität das Wichtigste bei sich haben.

Es wird in höchster Qualität von der Firma Leina-Werke GmbH in Deutschland für Sie hergestellt.

Inhalt in Folientasche:

1 steriles Verbandpäckchen klein 6 × 8 cm

2 sterile Verbandpäckchen mittel 8 × 10 cm

1 steriles Verbandpäckchen groß 10 × 12 cm

1 steriles Verbandtuch 40 × 60 cm

1 steriles Verbandtuch 60 × 80 cm

6 sterile Wundkompressen 10 × 10 cm

2 Hautreinigungstücher

1 Heftpflaster 5 m × 2,5 cm

1 Pflasterset (4 × Wundschnellverband 10 cm × 6 cm, 2 × Fingerkuppenverband, 2 × Fingerverband 12 × 2 cm, 2 × Pflasterstrips 1,9 × 7,2 cm, 4 × Pflasterstrips 2,5 × 7,2 cm)

2 Fixierbinden 6 cm

3 Fixierbinden 8 cm

1 Rettungsdecke 160 × 210 cm silber/gold

2 Dreiecktücher 136 × 96 × 96 cm

1 Verbandschere

4 Erste-Hilfe-Handschuhe

1 Erste-Hilfe-Anleitung

Erste Hilfe Set Beutel

Erste-Hilfe-Set mit Reißverschluss und Klarsichtfach bestehend aus:

Schere

Wattestäbchen

Pinzette

4 Alkoholtücher

8 Pflaster

2 Bandagen

Heftpflaster

2 Päckchen mit je 5 Mullbinden

Elastische Binde

Einweghandschuhe

2 Dreieckstücher (als Kompresse verwendbar)

Sicherheitsnadeln

Beatmungsmaske

Tasche: 100% Polyester

Maße: 18 x 12 x 7 cm

Gewicht: 290 g

Survival Kit in praktischer Alu-Box

Survival Set bestehend aus:

Inhalt: Messer, Emergency-Pfeife, Draht-Säge, Draht, Angel-Set, Watte, Streichhölzer, Kerze, Bleistift, Reparatur-Klebefolie, Mini-Kompass, Nähset, Sicherheitsnadeln, Feuerstarter, Spiegel, Rasierklinge, Salz, einzeln verpackte Pflaster, Pflaster-Rolle, wasserdichte Notfallkapsel

Box: Aluminium

Maße: 13 x 9 x 3,5 cm

Gewicht: 258 g

US Chirurgen-Set 12-teilig

US Erste-Hilfe-OP-Instrumenten-Set

Dieses Erste-Hilfe-OP-Instrumenten-Set enthält ein komplettes OP-Instrumenten-Set aus Edelstahl und wiegt gerade einmal 300 g. Das komplette OP-Instrumenten-Set ist in einem Nylonetui untergebracht, das mit einem praktischen Gurt schnell an Gürtel oder Rucksack befestigt werden kann. Es ist den Erste-Hilfe-OP-Instrumenten-Sets des US-Militärs nachempfunden und hat sich dort im härtesten Einsatz bewährt.

Das OP-Instrumenten-Set beinhaltet neben dem Etui 12 Teile:

2 gerade Arterienklemmen

1 gebogene Aterienklemme

1 Schere

1 Pinzette

1 Skalpellhalter

2 Skalpellklingen

1 Sonde

1 Nahtmaterial

1 Prüfnadel

1 Stift-Taschenlampe

Technische Daten:

Etui aufgeklappt: ca. 20 × 28 cm

Etui zusammengeklappt: ca. 9,5 × 20 cm

Die Instrumente sind nicht steril

Hartmann Trauma-Bandage

Ursprünglich für das Militär entwickelt, jetzt auch für die private Notfallapotheke erhältlich

»Was tun, wenn sich jemand eine stark blutende Wunde am Arm oder Bein ohne Verletzung einer Arterie zugezogen hat?« Tactical Gear hat die Trauma Bandage von Hartmann getestet. »Bei der Ausrüstung für Notfallmedizin hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Produkte aus dem Bereich Militär sind mittlerweile auch im zivilen Leben angekommen, vor allem beim Rettungsdienst.

Wer für private Zwecke vorsorgen will, sollte seine Hausapotheke entsprechend anpassen. Dazu gehört auch Verbandsmaterial, das stresssicher angewendet werden kann – wie die neue Trauma-Bandage von Hartmann. Wir haben die EDC-taugliche, besonders kompakte Zehn-Zentimeter-Variante getestet.

Stress und Hektik übertragen sich auch auf den Verletzten. Die Trauma-Bandage von Hartmann bietet in solchen Situationen viele Vorteile: Sie vereint Wundauflage, belastbares Material, Druckverband und sichere, stressfreie Handhabung in einem Produkt.

Die Bandage wird in einer stabilen Aluminiumfolie geliefert, der Inhalt ist vakuumiert, staub- und wasserdicht und bleibt auch unter ungünstigen Bedingungen steril.

Der Druckapplikator ist eine entscheidende Verbesserung gegenüber normalen Verbänden



Ist man allein, lässt sich die Trauma-Bandage auch selbst an den Arm anlegen. Zu diesem Zweck gibt es am Anfang eine Schlaufe, durch die der Arm durchgeführt wird. Selbstverständlich lässt sich der Druckverband auch an Beinen und vor allem am Kopf anwenden. Auch am Hals oder Oberkörper ist eine Verwendung je nach Verletzungsmuster möglich.

Das Packmaß der Bandage ist so klein, dass sie zur Not auch in die Hosentasche passt. Angesichts des günstigen Preises sollte sie in keinem Erste-Hilfe-Set fehlen. Von der eierlegenden Wollmilchsau ist sie nicht mehr weit entfernt.«

Deshalb vergibt Tactical Gear für die Trauma-Bandage auch 5 von 5 Sternen:

sicheres und stressfreies Handling

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

guter Druckaufbau auf der Verletzung

sehr kleines Packmaß

staub- und wasserdichte Verpackung

Der Notverband für extremste Bedingungen

Hildegard von Bingen Wegerich-Spray

Bei Insektenstichen

Ein bei Hildegard von Bingen beschriebenes Mittel bei Insektenstichen. Einfach die Stelle einsprühen und die wohltuende Wirkung spüren. Der Wegerich-Spray sollte in keinem Haushalt und in keiner Handtasche fehlen.

Wenn zur Hand, kann alternativ frischer Spitzwegerich verwendet werden. Dazu einfach mehrere Pflänzchen pflücken und in der Hand so lange kneten, bis der Saft aus den Pflanzen austritt.

Den Pflanzensaft salbt man dann direkt über die Stichstelle. Nach wenigen Augenblicken sollte eine deutlich spürbare Besserung bemerkbar sein. Von vielen Hildegard-Freunden ausprobiert und empfohlen.

Ballistol® Stichfrei® – 100 ml

Der überzeugende Mücken- und Zeckenschutz

Hält bis zu 8 Stunden lästige und gefährliche Insekten fern

Gegen Mücken, Zecken, Moskitos und Bremsen

Effektiv auch gegen tropische Stechmücken und Stechfliegen

Pflegt die Haut und schützt vor Auskühlen

Enthält UV-B-Filter (LSF 6)

Unbeschwerter Naturgenuss für alle, die gern im Freien sind

Dermatologisch auf Unbedenklichkeit getestet

Erfrischend angenehmer Geruch

In den Tropen bei Expeditionen getestet

Biozid-Produkte (Ballistol Stichfrei) vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

CarePlus® Venimex Giftentferner

VENIMEX GIFTENTFERNER



Wurden Sie von einer Wespe oder Biene gestochen? Von einer Spinne oder einem Skorpion gebissen? Setzen Sie dann sofort den Venimex Giftentferner von Care Plus ein! Der Giftabsauger verhindert, dass sich das Gift im Körper ausbreiten kann.

VENIMEX GIFTENTFERNER: NACH EINEM INSEKTENSTICH

Mithilfe des Venimex Giftentferners von Care Plus können Sie das Gift von einem Insekt oder Spinnentier schnell aussaugen. Der Venimex ist eine automatische Vakuumpumpe, die speziell für den Gebrauch nach einem Biss oder Stich entwickelt wurde. Der Giftabsauger hat eine Saugkraft von 800 Millibar. Durch das Absaugen des Giftes verhindern Sie, dass sich das Gift weiter im Körper ausbreitet.

ERSTE HILFE BEI BISSEN UND STICHEN

Um das Gift abzusaugen, setzen Sie den Venimex Giftentferner auf die Biss- bzw. Stichstelle. Drücken Sie den Giftabsauger kräftig nach unten bis sich die Pumpe entriegelt. Die Saugnäpfe sind auf drei verschiedenen Arten einsetzbar. Der Venimex Giftentferner kann mit einer Hand ohne Hilfe von Dritten bedient werden und eignet sich für alle Altersgruppen. Dieser Giftabsauger gehört in jeden Medizinschrank und in jeden Verbandskasten, auch auf Reisen!

VENIMEX: NACH EINEM BIENEN- ODER WESPENSTICH

Nach einem Bienen- oder Wespenstich treten oft lokale Beschwerden an der Stichstelle auf. In der Regel bleibt es bei Rötung, Schwellung, Juckreiz und leichte Schmerzen. Entfernen Sie nach einem Bienenstich erst den Haken mit einer Pinzette oder dem Fingernagel aus der Haut. Es hilft auch, die Stelle des Stiches zu kühlen. Mit dem Giftabsauger saugen Sie so viel Gift wie möglich ab. Lassen Sie die Pumpe 1 bis 5 Minuten saugen. Behandeln Sie danach die betroffe Stelle mit dem beruhigenden und Juckreiz lindernden Insektenbiss-Gel.

VENIMEX GIFTENTFERNER ALS ERSTE-HILFE-BEHANDLUNG

Treten ernsthafte Beschwerden oder gar Anzeichen eines Schocks auf, dann ist der Einsatz des Venimex Giftentferners eine Erste-Hilfe-Handlung, die Sie ausführen können, während Sie auf fachkundige medizinische Hilfe warten. Schalten Sie schnell einen Arzt ein. Dies gilt auch, wenn die Biene oder Wespe in den Mund, Kehle oder Zunge gestochen hat. In dem Fall kann das Saugen an einem Eiswürfel oder Wassereis gegen die Schwellung helfen.

ERSTE HILFE BEI EINEM SPINNENBISS

In unseren Breitengraden kommen Spinnenbisse selten vor. Die meisten Spinnenbisse sind sehr schmerzhaft, aber nicht lebensbedrohlich. An der Bissstelle entsteht oft eine Rötung, Schwellung und manchmal bildet sich ein Geschwür. Berüchtigt ist die Schwarze Witwe: eine Spinnenart, die man in den Tropen und den Subtropen von Amerika findet. Der Biss einer Schwarzen Witwe ist nicht sehr schmerzhaft und man merkt ihn manchmal gar nicht erst. Aber nach einigen Stunden können heftige Symptome auftreten: sehr starker Schmerz, Starre, Fieber, Übelkeit und Erbrechen.

Wenn man sich nach einem Spinnenbiss entsprechend verhält, kann man einer Ausbreitung des Gifts im Körper vorbeugen. Der Einsatz des Venimex Giftentferners ist eine Erste-Hilfe-Handlung, die Sie ausführen können, während Sie auf fachkundige medizinische Hilfe warten.

ERSTE HILFE BEI EINEM SKORPIONSTICH

Auch Skorpionstiche kommen in unseren Breitengraden selten vor. Im Allgemeinen ist ein Skorpionstich giftiger als ein Spinnenbiss. Der Stich eines Skorpions ist sehr schmerzhaft und führt meistens zu Symptomen, die mit einer überempfindlichen Reaktion auf einen Wespenstich vergleichbar sind. Man spurt einen starken Schmerz. Auch kann es zu Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Blutungen kommen.

Wenn man sich nach einem Skorpionstich entsprechend verhält, kann man einer Ausbreitung des Gifts im Körper vorbeugen. Der Einsatz des Venimex Giftentferners ist eine Erste-Hilfe-Handlung, die Sie ausführen können, während Sie auf fachkundige medizinische Hilfe warten.

Perfekter Giftabsauger nach einem Biss oder Stich, für zu Hause oder auf Reisen

Gegen die Giftausbreitung im Körper

Geeignet zur Anwendung bei u.a. Bienen- und Wespenstichen, bei Spinnen- und Skorpionbissen.

Für jedes Alter geeignet

Einfache Anwendung mit nur einer Hand

Praktische Verpackung mit komplettem Zubehör

3iX ZeckenSchlinge das Original

3iX ZeckenSchlinge

Sehr zuverlässige Methode, um die ungeliebten Zecken zu entfernen. Durch die Schlingentechnik werden die Zecken nicht gequetscht und so erbrechen sie nicht in die offene Wunde (was bei manchen Praktiken, wie z. B. mit Kleber oder Öl bestreichen, mit den Fingern ausdrehen etc., durchaus passiert). Selbst der Kopf der Zecke wird mit ausgedreht.

Das Entfernen ist sehr einfach und schnell möglich – auch bei kleinsten Zecken. Nachher bleibt die Zecke durch die Schlinge gefangen und kann sicher abgetötet werden. Ideal für Mensch und Tier und für alle Outdooraktivitäten – ob Freizeit oder Beruf – unentbehrlich. Nur 6 g leicht und ca. 11,5 cm lang.

