Eltern, wehrt euch! Katholische Kita bot Kindern Raum für Selbstbefriedigung an

Eine Kita in NRW bietet Kleinkindern einen Raum an, in dem sie sich ausziehen und selbst betasten können. Das sogenannte sexualpädagogische Konzept linksgrüner Geistesherkunft ist nichts anderes als eine Anleitung zur Pädophilie.

Es ist schon wieder passiert. Nachdem bereits im Sommer der Fall einer Hannoveraner Kita Wellen schlug, die plante, Sexspielräume für Kleinkinder einzurichten, wurde jetzt ein ähnlicher Vorgang im etwa 300 km entfernten Kerpen bekannt.

Einem BILD-Bericht zufolge durften einzelne Kinder in der St. Rochus-Kita, sich »ihren Bedürfnissen entsprechend in einen geschützten Raum zurückziehen, um sich körperlich zu entdecken und zu befriedigen (dies ist in öffentlichen Räumen und im Beisein Anderer nicht erlaubt)«.

Kaum zu glauben: Die St. Rochus Kita in Kerpen befindet sich in katholischer Trägerschaft. Ihr kaum verhohlenes Masturbationsangebot für Kleinkinder nannte die Kita-Leitung hochtrabend »sexualpädagogisches Konzept«. Das bis vor kurzem auf der Webseite der Kita einsehbare Dokument hat die Kita inzwischen entfernen lassen.

BILD gibt an, dass ihr das Dokument vorliege und zitiert daraus: »Wenn ein Kleinkind an seinen Geschlechtsteilen spielt und diese mit sichtlichem Genuss berührt, weiß es nichts von gesellschaftlichen Tabus, von dem, was sich nicht gehört‘, geschweige denn davon, dass das, was es tut als unanständig oder schmutzig angesehen wird. Es erforscht und entdeckt seinen Körper und dort, wo es sich besonders gut anfühlt, verweilt es gerne.«

Weiter heißt es: »Kinder werden, vor den Blicken anderer verborgen umgezogen [sic!] (Die Intim- und Schamgrenze von Erwachsenen ist jederzeit gewährleistet)«. Wer solche Sätze liest, fühlt sich eher an einen Roman für Pädophile erinnert als ein Erziehungskonzept. Man fragt sich unwillkürlich, wie Erwachsene im Kopf gestrickt sein müssen, dass sie es wünschenswert finden, Kinder für Sexspiele »umzuziehen« und in der Nähe zu bleiben, damit sie sicherstellen können, dass die »Körpererfahrungsprozesse«, die das Kind an sich vornimmt, im »im geschützten Raum« stattfinden können? (Shitstorm in Deutschland wegen «Masturbationsräumen» für die Kleinkinder: Räume für «Doktorspiele» sind in Schweizer Kitas normal)

Laut BILD verweist die Kita-Leitung – wie in diesen Fällen üblich, wenn man sich ertappt fühlt – auf »Missverständnisse«. Formulierungen in dem Konzept konnten angeblich »missinterpretiert« werden, was die Kita natürlich bedauert.(Erschütternde Beweise für Kinderhandel: Werden die jungen Opfer bei Onlinehändlern angeboten?) Man wolle doch nur beim Thema Sexualität »sensibilisieren«. Wie das Thema »Sexualität« mit Kleinkindern zusammengeht, darüber schweigen die Verantwortlichen. Rückblende Juli 2023: Kita plante Raum für sexuelle Spiele von Kleinkindern Eine Kindertagesstätte in Hannover plante einen sogenannten Körpererkundungsraum, um nackte Kleinkinder Doktorspielen zu überlassen. Nach Elternprotesten stoppte das Jugendamt die Kita-Pläne. 300x250 Im von SPD und Grüne geführten Hannover wirkt die Pädo-Vergangenheit von Bündnis 90/ Die Grünen in der staatlichen Kindererziehung nach. Eine AWO-Kita plante derart drastische Maßnahmen zur sexuellen Anleitung von Kleinkindern, dass sogar das Jugendamt einschreiten musste. Laut Bericht von »Welt-Online« gehörte die Einrichtung eines »Körpererkundungsraums« zum Kinderschutzkonzept der Hannoveraner AWO-Kita. In einem Elternbrief informierte die Leitung der Kita Eltern über die »Regeln«, die die Regionalausgabe der BILD-Zeitung veröffentlichte [hier hinter Bezahlschranke], nachdem der Brief abfotografiert bei den Sozialen Medien landete. Der entsprechende Tweet ist mittlerweile gelöscht. So informieren die Erzieher die Eltern: »Alle Kinder, vor allem im Kindergartenalter, kennen die Orte in der Einrichtung, wo Nacktheit und Körpererkundungen stattfinden können.«, »Jedes Kind entscheidet selber, ob und mit wem es körperliche und sexuelle Spiele spielen will.« Oder: »Kein Kind steckt einem anderen etwas in die Körperöffnungen (Po, Vulva, Mund, Nase, Ohr) oder leckt am Körper eines anderen Kindes.« 300x250 boxone Offenkundig war geplant, Kinder ab drei Jahren im nackten Zustand Doktorspielen zu überlassen. Darauf deutet eine Formulierung in den Regeln hin, die besagt, dass sich Kinder nur dann nicht nackt ausziehen dürfen, »wenn nicht genug Fachkräfte da sind, um die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten.« Betreiber der Kita ist die der SPD nahestehende Arbeiterwohlfahrt (AWO), die in Hannover mehr als 50 Kindergärten und andere Einrichtungen führt. Der Frühsexualisierungsplan ging für diese Kita allerdings voll nach hinten los. Es kam zu vielfachen Elternprotesten. Der stärkste Widerstand sei laut WELT von einem islamischen Vater gekommen, der seine Beschwerde »sachlich, eloquent und gut begründet« vor dem Jugendamt und dem Kinderschutzbund vorbrachte. Nachdem die Proteste nicht mehr zu unterdrücken waren, hat das Kultusministerium das Vorhaben gestoppt. Hintergrund für die Einrichtung des Doktorspiele-Raums der AWO-Kita war eine vom Land Niedersachsen erlassene Vorgabe an entsprechende Einrichtungen, ein Kinderschutzkonzept zu erarbeiten. Erschreckt von dem Wirbel will nun niemand etwas mehr mit der unappetitlichen Sache zu tun haben. Wie WELT schreibt, habe die Geschäftsführerin des Kinderschutzbunds ihre Stellungnahme nachträglich zurückgezogen. Auch das Jugendamt beantwortet keine Fragen. Der Leiter der betroffenen Kita und Hauptinitiator der Kinder-Sexualisierungsmaßnahmen sei auch nicht mehr erreichbar: Er hat die Kita inzwischen verlassen. Regierung will mildere Strafen und mehr Nachsicht für Täter Justizminister Marco Buschmann (FDP) will das Strafmaß für Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie heruntersetzen. Angeblich sollen Polizei und Justiz von unnötigen Verfahren entlastet werden. Laut Recherchen unabhängiger Medien sind Zweifel angebracht. Mit jedem Tag, an dem die Ampel regiert, steigen die finanziellen Nöte, ideologischen Zumutungen und Gängelungen für rechtschaffene Bürger ins Unermessliche. Für Liebhaber abseitiger Fortpflanzungsmethoden, Trans-Aktivisten, professionelle Diskriminierungsriecher und inzwischen sogar für Pädokriminelle entwickelt sich Deutschland unter den links-woken Regenbogenparteien hingegen zum Paradies. Nachdem die Regierung das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz noch kurz vor Weihnachten beschlossen hatte, das eine breite Schichte Kritiker als kindeswohlschädigenden, naturgesetzwidrigen, ideologischen Unfug betrachtet, geht es in derselben Spur weiter für Marco Buschmann. So soll der Justizminister laut Medienberichten planen, das Strafmaß für den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie planen. Erst 2021 hatte die Große Koalition unter Angela Merkel genau diese Straftat als Verbrechen neu eingeordnet unter § 184b StGB, die nicht mit unter einem Jahr Haft strafbewehrt war. Buschmann will das Rad jetzt wieder zurückdrehen. Der Besitz von Kinderpornografie soll demzufolge kein Verbrechen, sondern lediglich ein Vergehen darstellen. Straftäter kommen dann in der Regel mit einer Bewährungsstrafe bzw. mit einer bloßen Geldstrafe davon. Vor dem Hintergrund, dass der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie geradezu explosionsartig gestiegen ist wie auch der Missbrauch von Kindern insgesamt, ist Buschmanns Vorstoß, gegen dieses abscheuliche Verbrechen mit der ganzen Milde des Staates vorzugehen, völlig unverständlich. Die Erklärung des Justizministeriums stellt auf schlichte praktische Gründe ab. Da die Verschärfung des Strafmaß für Kinderpornografie auch sogenannte Warnfälle betrifft, muss es dringend reformiert werden. Warnfall bedeutet, dass beispielsweise Lehrer oder Eltern in Klassenchatgruppen einschlägiges Bild- und Videomaterial aus Beweisgründen sichern, dadurch jedoch automatisch in den Anwendungsbereich von § 184b StGB fielen und sich als Zeugen strafbar machten. Klingt erst einmal einleuchtend. Aber ist das auch so? Wie Julian Reichelt auf nius.de schreibt, kann die Regierung diese Darstellung mit keiner einzigen Zahl belegen. Nach Anfrage von nius.de an das Innenministerium mussten die Zuständigen einräumen, dass sich ein Anstieg der Fallzahlen von unschuldig Beteiligten, die durch den Warnfall ins Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft gerieten, statistisch nicht belegen lasse. Der Hintergrund muss also ein anderer sein. Und der liegt laut Julian Reichelt im migrantischen Milieu. So ist laut Kriminalstatistik die Zahl der tatverdächtigen Ausländer bei jugendpornografischen Schriften um sage und schreibe 95 Prozent gestiegen. Reichelt schreibt: »Wir haben mit Lokalpolitikern und Polizisten gesprochen. An unseren Schulen grassiert ein neues, fürchterliches Verbrechen, das – wie die Statistik belegt – meist von jungen Ausländern begangen wird, nämlich sexuelle Erpressung von Minderjährigen. Junge Mädchen verlieben sich in einen älteren Jungen. Sie werden überredet, zum Beispiel Nackfotos von sich per Whatsapp zu schicken. Mit diesen Fotos werden sie dann erpresst und zu weiteren sexuellen Handlungen gezwungen. Diese erzwungenen Sex-Videos, oft im Bereich der Vergewaltigung, werden dann in Chatgruppen als Trophäen verteilt und verschickt.« Weil die Verbrechen in den migrantischen Milieus Legion werden, fällt der Kuscheljustiz in Deutschland nichts anderes ein als hilflos zu kapitulieren, Frauen und Mädchen ihren Peinigern auszuliefern, anstatt sie vor diesen Exzessen mit wirksamen Strafen zu schützen.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 26.01.2024