Es geht wieder los: WEF veranstaltet Simulation zur Vorbereitung auf „Disease X“

Sie warnen davor, dass Krankheit X „zwanzigmal mehr Todesopfer fordern könnte als die Coronavirus-Pandemie“.

Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum veranstalten diese Woche eine Simulation zur mysteriösen „Krankheit X“, die ihrer Meinung nach „20-mal mehr Todesopfer als die Covid-Pandemie“ fordern wird.

Klaus Schwab, das WEF und die sogenannten globalen Eliten treffen sich vom 15. bis 19. Januar zu einem fünftägigen Jahrestreffen in Davos. Eines der Themen auf der Tagesordnung hat einige Aufmerksamkeit erregt: „Vorbereitung auf Krankheit X“ am 17. Januar.

Event 201 noch einmal von vorn?

Nächste Woche beginnt das jährliche Treffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, Schweiz, und das Programm ist gespickt mit den üblichen Verdächtigen.

Unsere aufstrebenden globalen Machthaber werden sich wieder einmal prächtig amüsieren und unsere kollektive Versklavung fordern, die natürlich für das „höhere Wohl“ notwendig ist.

Das Programm 2024 ist ein Ereignis für die Ewigkeit. Die Teilnehmer werden Albert Bourla von Pfizer und Sam Altman von Open AI über künstliche Intelligenz (KI) sprechen hören. Sie werden sehen, wie der Verfechter der Entvölkerung Bill „Bugman“ Gates den Klimaschwindel vorantreibt.

John Kerry wird auf vier verschiedenen Bühnen über die „Energiewende“ sprechen. Klaus Schwab trifft den zweithöchsten chinesischen Regierungsbeamten zu einem Vier-Augen-Gespräch. (Pfizer mit „5‑Jahresplan zur Bevölkerungsreduktion“)

Doch ein Panel sticht besonders hervor: Die Vorbereitung auf Krankheit X. Das Thema ist unglaublich vage und gleichzeitig unglaublich beunruhigend.(Der ehemalige Impfstoffwissenschaftler von Bill Gates prognostiziert einen starken Bevölkerungsrückgang: „bis zu 30-40 % in hochgeimpften Ländern“)

In der Beschreibung der Diskussion heißt es: „Angesichts der neuen Warnungen der Weltgesundheitsorganisation, dass eine unbekannte ‚Krankheit X‘ 20 Mal mehr Todesopfer fordern könnte als die Coronavirus-Pandemie, stellt sich die Frage, welche neuen Maßnahmen erforderlich sind, um die Gesundheitssysteme auf die vielfältigen Herausforderungen vorzubereiten.

Das Podium wird hochkarätig besetzt sein, unter anderem mit dem WHO-Direktor Dr. Tedros und dem Präsidenten von AstraZeneca.

Das Konzept der „Krankheit X“ wurde 2018 von der Weltgesundheitsorganisation verabschiedet. Dr. Tedros, Dr. Anthony Fauci, Jeremy Farrar vom eugenischen Wellcome Trust und viele hochrangige Persönlichkeiten an der Spitze der Covid-Hysterie-Politik waren über die Jahre an der Förderung der Disease-X-Hypothese beteiligt.

Klaus Schwab and the World Economic Forum will be discussing Disease X on January 17, 2024 as part of their annual meeting.

“With fresh warnings from the World Health Organization that an unknown “Disease X” could result in 20 times more fatalities than the coronavirus… pic.twitter.com/GrkqcZ7YrK

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 11, 2024