Melania Trumps Mutter ist im Alter von 78 Jahren im „Trump der 7. König“-Wahlritual gestorben

Melania Trumps Mutter, Amalija Knavs, starb am Dienstag, dem 9. Januar 2024, genau 43 Wochen am Tag vor der US-Wahl 2024, die am 5. November stattfinden wird.

Dabei handelte es sich offensichtlich um ein freimaurerisches Tötungsritual im Zusammenhang mit Donald Trump und der Wahl 2024. Von Joachim Bartoll

Freimaurer = 43

Töten = 43

Wahl = 43

Freimaurer = 43

Amalija stammte aus Slowenien und Trump beschrieb sie in seinem Beitrag auf Truth Social als eine Frau voller Wärme und Würde.

Slowenien = 43

Wärme = 43

Würde

= 43

Freimaurer = 43 Töten = 43

Wahl = 43

Wenn Sie mit ihrem Drehbuch zur Nachstellung des Buches der Offenbarung vertraut sind, wissen Sie, dass Trump der siebte König ist, der wieder „König“ sein wird, wie in „Präsident“, bevor der Antichrist wieder an die Macht kommt (wie bei Obama). (Der inszenierte Unfall mit der Biden-Autokolonne am Geburtstag vom Papst)

Amalija starb im Alter von 78 Jahren und Trump wird am 14. Juni 78 Jahre alt, was bedeutet, dass er zum Zeitpunkt der US-Wahlen 2024, bei denen er wahrscheinlich der siebte König werden wird, 78 Jahre alt sein wird.(Kontrollierte Opposition: Musk reaktiviert X-Account von Alex Jones – David Icke wendet sich gegen Jones: „Er ist ein Helfershelfer der neuen Weltordnung“)

Siebter König Trump = 78

Donald John Trump Sr = 78

Beachten Sie, dass Trump am 5. November, dem Tag der Wahl, 78 Jahre und 144 Tage alt sein wird . Und die Wahl wird vom Jesuitenorden geplant. 144 ist die Summe von „Jesuitenorden“.

Amalijas Tod wurde von den Medien am 10. Januar bekannt gegeben, genau 22 Wochen und 2 Tage, wie 222 , vor Trumps 14. Juni.

Siebter König Trump = 222

Donald John Trump Sr = 222

Natürlich war ihr Tod am 9. Januar, 22 Wochen und 3 Tage vor Trumps Geburtstag, wie in der umgekehrten Zahl von Skull and Bones Freimaurerei 223 – eine Zahl, die wir dieses Jahr bisher in jedem einzelnen Wahlritual gesehen haben.

Totenkopf mit gekreuzten Knochen = 223



22 Wochen und 3 Tage entsprechen 157 Tagen, der Summe des „Todes nach Zahlen“.

Tod nach Zahlen = 157

Und 157 ist die 37. Primzahl, wie bei der Tötung in einem Ritual von Skull and Bones, Order 322. Der 9. Januar lag außerdem 37 Wochen nach dem Geburtstag ihrer Tochter Melania am 26. April. Solch eine perfekte Codierung.

Befehl 322 = 37

Getötet = 37

Das bedeutete auch, dass sie 5 Monate und 5 Tage, etwa 55 , vor dem Geburtstag des Siebten Königs in den Ruhestand versetzt oder „geopfert“ wurde.

Siebter König = 55

Ruhestand = 55

Opfer = 55



Wenn wir das Enddatum mitzählen, erhalten wir 5 Monate und 6 Tage, wie im wichtigen Falschcode und der Zahl 56 der Jesuiten (Gesellschaft Jesu) und der Freimaurer . Eine der häufigsten Zahlen in all diesen Ritualen.

Wenn wir nun vom letzten Geburtstag des siebten Königs Trump am 14. Juni 2023 rechnen, ergibt sich eine Zeitspanne von 210 Tagen bis zum Tod von Amalija Knavs.

Siebter König Trump = 210

Amalija Knavs = 210

Siebter König Trump = 210

Totenkopf = 210

Haben Sie jemals ein so perfektes Datum für ein Tötungsritual gesehen? Nun, es gibt noch mehr.

Amalija hatte am 9. Juli Geburtstag und starb 185 Tage nach ihrem letzten Geburtstag im Rahmen eines Rituals anlässlich von Donald Trump und ihrer Nachstellung der Offenbarung des Buches.

Außerdem erwähnten die Medien sehr gerne, dass sie eine „Textilarbeiterin“ sei.

Donald John Trump = 185

Buch der Offenbarung = 185

Textilarbeiter = 185

Amalija starb 109 Tage vor dem 26. April Geburtstag ihrer Tochter Melania. Auch hier waren die Medien aufgrund von Trumps Einwanderungspolitik sehr daran interessiert, sie als „slowenische Einwanderin“ zu bezeichnen.

Slowenischer Einwanderer = 109

Getötet = 109

109 ist die 29. Primzahl.

Trump = 29

Freimaurer = 29



Und das Ritual ist eine Hommage an das Buch der Offenbarung, da Trump das Biest, den Antichristen, hervorbringen wird.

Amalija Knavs = 29

Das Biest = 29

Antichrist = 29

109 Tage entsprechen 15 Wochen und 4 Tagen, also 154 , der Summe der „rituellen Opfer“.

Rituelles Opfer = 154

Amalija starb am 9. Januar, einem Tag mit einer 34 -Kurzdatum-Numerologie. Sie kam aus Slowenien.

1/9/24 = 1 + 9 + 24 = 34

Mord = 34

Slowenien = 34

Auch hier haben wir es mit einem sehr offensichtlichen und stark codierten Ritual zu tun, das sich um Donald Trump, die US-Wahl 2024 und ihre Nachstellung des Buches der Offenbarung dreht, in dem Trump als Siebter König zurückkehren soll, indem er die Wahl gewinnt und dann den Weg für die Wahl von Obama, der als Antichrist zurückkehren.

Globale Marionetten: Siebter König Trump sagt, Bürgerkrieg „hätte ausgehandelt werden können“

