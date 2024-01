Ex-CIA-Analyst: Russland könnte wegen Ukraine Atomkrieg mit der NATO riskieren! Selenskyi wird bald Waffenstillstand anerkennen

Peter Schroeder ist ein ehemaliger CIA-Analyst, der nicht nur für den US-amerikanischen Auslandsgeheimdienst, sondern auch für die US-Botschaft in Moskau und den National Intelligence Council gearbeitet hat.

Jüngst thematisierte er die Möglichkeit eines Atomkriegs zwischen Russland und der NATO neu.

Das Risiko dürfe nicht unterschätzt werden.

„Das ist ein Fehler. Die US-Beamten haben sich geirrt. Es ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass der russische Präsident Wladimir Putin eine Atomwaffe auf dem Schlachtfeld in der Ukraine einsetzen wird, aber es ist sehr gut möglich, dass er dazu übergeht, eine gegen die NATO einzusetzen“ so Schroeder.

Und weiter:

„Wenn Putin sich auf sein Arsenal beruft, will er nicht davor warnen, dass Russland taktische Atomwaffen in der Ukraine einsetzen könnte. Vielmehr zielt seine Rhetorik darauf ab, die NATO selbst zu bedrohen.

Der Ex-CIA-Analyst glaubt, dass Putin nicht nur Säbelrasseln betreibe, wenn er Russlands nukleare Fähigkeiten anpreise, sondern tatsächlich zu einem Nuklearschlag greifen könnte, wenn er den Krieg in der Ukraine schnell gewinnen wollte.

Schroeder: „Im Gegensatz zum Westen hat Putin möglicherweise keine Angst vor einem nuklearen Patt: Er ist mit Russlands Atomwaffenarsenal und den Grundsätzen der nuklearen Abschreckung bestens vertraut und sieht sich möglicherweise als besonders geeignet an, eine nukleare Krise zu bewältigen.

Dementsprechend könnte Putin den Druck Russlands auf die NATO auf folgende Weise erhöhen:

„Wenn Putin den Krieg eskaliert, indem er beispielsweise die NATO mit konventionellen Waffen angreift, wird er wahrscheinlich sehr schnell handeln, um den Vereinigten Staaten keine Gelegenheit zu geben, sich aus einer Krise herauszumanövrieren“, meint Schroeder weiter. „Von dort aus könnte Moskau tatsächlich beginnen, Gewalt gegen die NATO anzuwenden.“ (Putin stellt klar: Westliche Eliten und nicht die Ukraine sind die wahren Feinde Russlands – Kriegseintritt Frankreichs?)

Russland könnte NATO-Flugzeuge, Schiffe und Konvois angreifen, um die NATO in den Kampf hineinzuziehen.

Schroeder: „Im schlimmsten Fall – wenn der Kreml die Welt schockieren wollte, um den Krieg in der Ukraine schnell und zu Putins Bedingungen zu beenden – könnte Russland sogar eine Atomwaffe direkt auf NATO-Gebiet abfeuern.“

Der Business Insider dazu:

Sowohl die USA als auch Russland haben versucht, die Möglichkeit eines Atomkriegs herunterzuspielen.

Im Juli sagte US-Präsident Joe Biden auf einer Pressekonferenz in Helsinki, es bestehe nicht die Gefahr, dass Russland Atomwaffen gegen die Ukraine einsetzt. „Ich glaube nicht, dass es eine wirkliche Aussicht gibt, dass Putin Atomwaffen einsetzt“, sagte Biden damals.

Letzte Woche wies der russische Staatschef Wladimir Putin Bidens Äußerungen darüber zurück, wie Russland die NATO nach einem Sieg über die Ukraine angreifen würde.

„Russland hat keinen Grund, kein Interesse, kein geopolitisches Interesse, weder wirtschaftlich, politisch noch militärisch, mit NATO-Ländern zu kämpfen“, sagte Putin am Sonntag in einem Fernsehinterview.(Krisenvorsorge: 100 benötigte Gegenstände, die im Krieg ZUERST VERSCHWINDEN)

Wie im Kalten Krieg: Angst und Propaganda: Pistorius im Panikmodus: Russland könnte in 5-8 Jahren angreifen

Boris Pistorius (SPD) hat seit seiner Amtsübernahme im Verteidigungsministerium eine neue Mission gefunden: Deutschland auf einen möglichen Krieg vorzubereiten.

Boris Pistorius (SPD) warnt immer wieder davor, dass Wladimir Putin die NATO angreifen könnte. Dazu sei zwar Russland aktuell zu schwach und im Ukrainekrieg gefordert, aber in fünf bis acht Jahren könnte es anders aussehen [siehe Bericht »n-tv«]. Besonders große sehe er die Gefahr im Baltikum.

Also wirbt Pistoirus dafür, dass Deutschland »wehrhaft« werden müsse. Dazu soll auch das große NATO-Manöver »Steadfast Defender«, an dem 90.000 NATO-Soldaten, darunter 12.000 aus Deutschland teilnehmen.

Eine Frage stellt sich allerdings: Warum sollte die Russische Föderation tun, was nicht einmal die Sowjetunion geagt hat, nämlich die NATO anzugreifen?

Realistischer ist wohl: Es wird weiterhin Stellvertreterkrieg geben. Und Deutschland soll sich vor allem finanziell kräftig beteiligen.

„Selenskyi wird bald Waffenstillstand anerkennen“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj werde wohl bald die Notwendigkeit eines Waffenstillstands mit Russland anerkennen, vorerst könne er dies aber nicht tun – behauptet zumindest Dmitrij Kornejtschuk, politischer Analyst in Kiew.

Zuvor hatte bereits „Bloomberg“ berichtet, dass die USA von der Ukraine einen klareren Militärplan verlangen. Dieser soll in den kommenden Wochen vorgelegt werden.

„Die Botschaft, dass man in Washington angeblich nichts wisse. Biden werde angeblich die Ukraine nicht zwingen, irgendetwas im Krieg einzufrieren. Das ist genau das, was die Position der Ukraine sein sollte. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Ukraine in der Defensive befindet, … und es sollten Verhandlungen beginnen.

Wir sehen diese Zeichen. Sie kommen (vom Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte) Waleri Saluschnyj, (dem Chef des Generalstabs des Verteidigungsministeriums, Kirill) Budanow. Und sie kommen langsam von Selenskyj, der dies allerdings nicht direkt sagen kann. Er spricht noch im Verborgenen, aber es wird eine Zeit kommen, in der wir klar über den Waffenstillstand sprechen müssen.“

– so Kornejtschuk.

Ihm zufolge würden der US-Präsident und dessen Regierung nur vorgeben, als wären sie nicht in diesen Prozess involviert. Indem sie bewusst den Eindruck erwecken, dass „Entscheidungen von Kiew getroffen werden“.

– so Korneytschuk weiter.

Russland kompromisslos bereit

Russland hat bereits wiederholt seine Bereitschaft bekundet, den Konflikt in der Ukraine diplomatisch zu lösen. Doch hat Kiewer dies gesetzlich verboten. Allerdings verdeutlichte der Kreml: Es gebe derzeit keine Vorbedingungen für eine friedliche Lösung. Allerdings hätte das Erreichen der Ziele der Spezialoperation für Moskau absolute Priorität.

Kiew hat Not am Mann – selbst zum Rekrutieren neuen Militärpersonals

Ukrainische Polizisten werden nicht gemeinsam mit Wehramtmitarbeitern an Kiews Menschenjagd nach neuem Kanonenfutter teilnehmen. Eine solche Weigerung sprach der Leiter der ukrainischen Nationalpolizei Iwan Wygowski aus und nannte als Grund banalen Personalmangel:

„Die Polizei hilft den Wehrämtern nach besten Kräften, die Aufenthaltsorte von Wehrdienstverweigerern ausfindig zu machen und diese Personen den Wehrkommissaren auszuliefern. Doch gemeinsame Streife, Aushändigen von Einberufungsbescheiden – all das ist zusätzliche Belastung.

Wir haben keine derartigen Ressourcen, einem jeden Wehramtmitarbeiter einen Polizisten an die Seite zu stellen. Wir erfüllen täglich unsere Pflichten sowie auch Funktionen, die der Polizei nicht eigen sind. Wir sind bereit zu helfen, doch physisch umherlaufen und Bescheide verteilen werden Polizisten nicht.“

Erwähnte Ressourcen, an denen er der ukrainischen Polizei mangele, sind laut Wygowskis Polizisten:

„Tatsächlich haben wir im Dienst 98.000 Polizisten, davon mehr als 20.000 Frauen. Nehmen wir Polizeistreifen auf dem ganzen Staatsterritorium, so sind das etwa 7.000 Streifen, bei denen über 20.000 Polizisten aktiv sind. Dann haben wir noch an die 15.000 Ermittler und Vorermittler, etwa 20.000 Mitarbeiter in Zugriffs- und operativen Abteilungen. Und außerdem stehen an die 35.000 Polizisten im Kampfgebiet im Dienst.“

Laut dem Landespolizeidirektor macht der Personalmangel einen Anteil von 17,5 Prozent der Normbesetzung aus, wobei Streifenpolizisten, also eben das Personal, das sich zum Verteilen von Einberufungsbescheiden eignet, mit 20 Prozent der Normbesetzung den größten Mangel leiden.

Selbst falls das neue Mobilmachungsgesetz es durch das Nationalparlament schaffe, werde das Personal dafür schlicht nicht ausreichen, betont Wygowski.

Das ukrainische Militär muss aufgrund von Personalmangel immer härtere Maßnahmen ergreifen, um Männer einzuziehen. So kursiert im Internet Videomaterial, auf dem sich ein ukrainischer Soldat über Wehramt-Mitarbeiter beschwert – diese ließen es sich nicht nehmen, eine Beisetzungszeremonie ukrainischer Gefallener zu stürmen und unter den Teilnehmenden Einberufungsbescheide zu verteilen.

Col. Douglas McGregor: Die Ukraine ist dabei, den Krieg zu verlieren

Im Gespräch mit Tucker Carlson erklärt U.S. Col. Douglas Macgregor die aktuelle Lage in der Ukraine. Die Narrative der westlichen Medien seien eher Durchhalteparolen als authentische Berichte von der Front. Donald Trump habe recht, wenn er sagt: »Stop the killing!«

Col. Douglas Macgregor klärt im Gespräch mit Tucker Carlson über die Lage in der Ukraine auf. Im Interview erklärt er, wie falsch die Narrative der westlichen Medien liegen. Die Ukraine sei keineswegs erfolgreich in ihrem Abwehrkampf gegen die Russen.

Im Gegenteil: Die Ukraine hat enorme Verluste an Gerät und Menschenleben zu beklagen. Das Land blutet regelrecht aus. Über 400.000 seien auf ukrainischer Seite bereits getötet worden. Hinzu kommen die Verwundeten. Die Krankenhäuser sind überfüllt. Es gibt kaum noch genügend Rekruten, um die Verluste auszugleichen.

Die westlichen Medien übertreiben in ihren Darstellungen massiv. Russland wird als Dikatur verteufelt, die russische Armee als unfähig dargestellt. Die Ukraine wird dagegen als heldenhafte Demokratie hingestellt, die sich tapfer gegen die Russen wehre. Doch das Ausmaß an Korruption in der Ukraine ist enorm.

Was die Russen angeht, so halten sie eine große Reserve von mehreren Hunderttausend Mann im Hintergrund, um auf einen Angriff der NATO vorbereitet zu sein.

