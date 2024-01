Der westlichen Elite gefällt es wirklich nicht, wenn jemand anfängt, auf Frachtschiffe zu schießen und den Welthandel zu stören

Teile die Wahrheit!

Seit Mitte November haben die vom Iran unterstützten Houthis im Jemen buchstäblich Dutzende Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen, und die Houthis bestehen darauf, dass die Angriffe so lange andauern werden, bis die israelischen Truppen aus Gaza abziehen. Von Michael Snyder

Das wird natürlich nicht passieren. Da die Houthis Israel nicht direkt angreifen können, tun sie ihr Bestes, um sich zu einem relevanten Teil des Dritten Weltkriegs zu machen , indem sie Raketen auf Frachtschiffe abfeuern und den Welthandel stören.

Natürlich würde die westliche Elite nicht einfach dasitzen und zulassen, dass die Houthis die Energiemärkte und globalen Lieferketten bedrohen. Normalerweise laufen etwa 40 Prozent des gesamten Handels zwischen Europa und Asien über das Rote Meer.

Wenn ein Handelsschiff gezwungen ist, das Horn von Afrika komplett zu umrunden, kann der zusätzliche Treibstoffverbrauch bis zu einer Million Dollar kosten.

Wenn westliche Wirtschaftsinteressen so stark bedroht sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das US-Militär eingreift, und genau das ist passiert. Tatsächlich haben die USA gerade eine fünfte Welle von Militärschlägen gegen die Houthis im Jemen gestartet …

US-Präsident Joe Biden sagte, dass die Angriffe auf die Houthis weitergehen würden, auch wenn er einräumte, dass die Gruppe ihre Angriffe auf das Rote Meer nicht gestoppt habe.

Die USA führten am Donnerstag eine fünfte Angriffsrunde im Jemen durch, nachdem ein US-Schiff von einer Houthi-Drohne getroffen worden war.

Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, sagte Reportern, dass die US-Streitkräfte „eine Reihe von Houthi-Raketen abgeschossen“ hätten, die kurz vor dem Abschuss in Richtung des Roten Meeres stünden.

Wenn man zufällig Leute auf der Straße fragen würde, wer die Houthis sind, hätten die meisten von ihnen absolut keine Ahnung. (12 Beispiele für das gewaltige Chaos, das plötzlich überall auf der Welt ausbricht (Videos)

Und wenn man sie bitten würde, den Jemen auf einer leeren Weltkarte zu finden, würden die meisten von ihnen nicht darum bitten, ihn zu finden.

Aber jetzt befinden sich die USA im Jemen im Krieg mit den Houthis, und die Houthis versprechen , dass niemand in der Lage sein wird, ihre Angriffe zu stoppen …

Am Donnerstag erklärte Houthi-Chef Abdul-Malik al-Houthi, dass „wir jetzt im Roten Meer in direkter Konfrontation mit den USA und Großbritannien stehen“, nachdem die US-Koalition über Nacht Luftangriffe auf den Jemen durchgeführt hatte, die die vierte Runde von Gegenangriffen auf die Houthi darstellten.

Die Houthis haben diese Woche erklärt, dass sie als Reaktion auf das Massaker an Palästinensern im Gazastreifen alle israelischen und US-amerikanischen Ziele angreifen werden. „Jeder, der versucht, uns daran zu hindern, wird scheitern“, sagte ein Houthi-Beamter am Montag.

Ursprünglich griffen die Houthis israelische Schiffe an, die israelische Häfen ansteuerten, aber jetzt haben sie beschlossen, ihre Angriffe auszuweiten …

Ursprünglich erklärten die Houthis, dass entweder israelische Schiffe oder Schiffe, die israelische Häfen ansteuern, ins Visier genommen würden, doch der Umfang ihrer Angriffe hat sich ausgeweitet.

„Das Schiff muss nicht unbedingt nach Israel unterwegs sein, damit wir es ins Visier nehmen können. Es reicht aus, wenn es amerikanisch ist“, sagte Nasruddin Amer, ein Houthi-Sprecher, Anfang dieser Woche gegenüber Al Jazeera.

Dies wird langfristig ein sehr ernstes Problem darstellen, wenn die Houthis sich weigern, damit aufzuhören.

Letztendlich wäre die einzige Möglichkeit, die Bedrohung vollständig zu beenden, der Einmarsch in den Jemen und die Vernichtung der Houthi.

Wären die USA und andere westliche Mächte bereit, so weit zu gehen?

Unterdessen reagierte Pakistan auf die jüngsten Raketenangriffe aus dem Iran mit dem Abschuss eigener Raketen …

Pakistan startete am Donnerstag Luftangriffe gegen mutmaßliche Verstecke von Militanten im Iran. Dabei wurden mindestens neun Menschen getötet, als das Land Vergeltung für einen ähnlichen Angriff des Iran wenige Tage zuvor verübte, und die Spannungen mit seinem Nachbarn verschärften sich, während der Konflikt in der Region eskalierte.

Die beispiellosen Angriffe sowohl Pakistans als auch Irans auf beiden Seiten ihrer Grenze zielten offenbar auf militante Belutsch-Gruppen mit ähnlichen separatistischen Zielen ab. Die Länder werfen sich gegenseitig vor, den Gruppen in ihren jeweiligen Territorien Zuflucht zu bieten.

Es scheint, als gäbe es im Nahen Osten mittlerweile fast täglich eine weitere Eskalationsrunde.

Ich denke, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die gesamte Region in Flammen aufgeht.

In Osteuropa marschieren die Russen in der Ukraine weiter voran und die Ukrainer betteln beim jährlichen WEF-Treffen um mehr Geld.

Und wir haben gerade erfahren, dass die NATO nächste Woche „ihre größte Militärübung seit Jahrzehnten“ abhalten wird …

Die NATO kündigte am Donnerstag an, dass sie nächste Woche ihre größte Militärübung seit Jahrzehnten beginnen werde, an der 90.000 Soldaten beteiligt seien und über Monate hinweg die Fähigkeit der Verbündeten testen würden, sich auf einen Konflikt mit einem Gegner wie Russland einzulassen.

„Steadfast Defender 2024“ wird bis Ende Mai laufen und Einheiten aus allen 31 NATO-Mitgliedsländern sowie dem Beitrittskandidaten Schweden umfassen, sagte US-General Christopher Cavoli, Oberbefehlshaber der NATO in Europa, gegenüber Journalisten.

Warum diese Übungen bis Ende Mai ausdehnen?

Die Russen sind bereits extrem paranoid, und jetzt werden sie diese groß angelegten NATO-Übungen für die nächsten vier Monate nervös machen.

Großartig.

Natürlich wird es auch in Asien weiterhin noch angespannter. Tatsächlich hat China gerade „seine größten Militärübungen rund um Taiwan seit Wochen“ eingeleitet …

Das kommunistische China führte am Mittwoch seine größte Militärübung rund um Taiwan seit Wochen durch, nur wenige Tage nachdem Taiwan erneut einen Präsidenten gewählt hatte, der geschworen hatte, sich China entgegenzustellen.

Das taiwanesische Verteidigungsministerium teilte mit, dass das chinesische Militär gestern Abend mit 24 Flugzeugen und fünf Schiffen Luft- und Seeoperationen in der Nähe des Inselstaates durchgeführt habe.

Irgendwann wird China beschließen, den Abzug einer Invasion in Taiwan zu betätigen.

Und irgendwann wird der Krieg in der Ukraine eine völlig neue Ebene erreichen.

Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Krieg im Nahen Osten bald völlig außer Kontrolle geraten wird.

Die globalen Spannungen nehmen seit Jahren zu, und ich glaube, dass 2024 das Jahr sein wird , in dem sie endgültig explodieren .

Der Dritte Weltkrieg steht vor der Tür und die kommenden Tage werden voller Aufruhr sein.

Quellen: PublicDomain/themostimportantnews.com am 22.01.2024