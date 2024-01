Finanzexperte macht kühne Prognosen für ein turbulentes Jahr 2024

Teile die Wahrheit!

International Man: Wie würden Sie zusammenfassen, was im Jahr 2024 auf Sie zukommt?

Doug Casey: Ich hasse es, pessimistisch zu klingen, aber man muss die Dinge so nennen, wie man sie sieht. Kurzmeldung: Es gibt Sturmwolken am Horizont. Ich bin versucht, von „The Perfect Storm“ zu sprechen, aber das ist ein abgedroschener Ausdruck und untertreibt die Sache. Lassen Sie mich stattdessen sagen, dass ich glaube, dass es schlimmer sein wird, als selbst ich es für möglich halte.

Der Trend, der uns hierher gebracht hat, hat sich in den letzten hundert Jahren aufgebaut. Er hat sich selbst verstärkt, und die Kurve sieht exponentiell aus. Der einzige Faktor, der mir zu denken gibt, ist die Tatsache, dass fast jeder jetzt einen Tsunami kommen sieht. Und die Realität widerspricht in der Regel den Überzeugungen, die „jeder“ hat. Vielleicht entpuppt sich The Greater Depression einfach als Angstporno. Aber darauf würde ich nicht wetten.

Wir haben es mit einem potenziellen finanziellen und wirtschaftlichen Zusammenbruch zu tun. Und einen sozialen Zusammenbruch, der größtenteils das Ergebnis von „Wokeness“ ist, einem fauligen Eintopf aus Sozialismus, Ansprüchen, offenem Hass, verdeckten Feindseligkeiten und verrückten Ansichten über Rasse und Geschlecht. Diese Dinge werden in diesem Wahljahr zu einem gewaltigen politischen Umsturz führen.

Unser grundlegendstes Problem ist natürlich der anhaltende kulturelle Zusammenbruch. Der Durchschnittsamerikaner glaubt nicht mehr an die Idee von Amerika. Vergessen Sie den amerikanischen Traum. Die meisten, nicht nur die Wokesters, halten ihn für eine Illusion, einen Betrug oder gar einen Albtraum.

Traditionelle kulturelle Werte werden zielgerichtet weggespült. Innere Kräfte versuchen aktiv, die Dinge zu zerstören, die Amerika ausgemacht haben.

Wird 2024 das Jahr sein, in dem sich das alles zuspitzt? Die Chancen stehen gut, dass es so kommt. Aber ich erwarte, dass der Rest des Jahrzehnts nicht besser sein wird. (Warnung: „Tap-to-Pay“ Terminals können in Ihre Brieftasche greifen und Ihnen Dinge in Rechnung stellen, die Sie noch nicht einmal gekauft haben)

Internationaler Mensch: Zu Beginn des neuen Jahres befindet sich der Nahe Osten an der Schwelle zum größten regionalen Krieg seit Generationen.(Top-Ökonom gibt düstere Warnung heraus: „Der größte Crash der Geschichte kommt bald“)

Er hat bereits massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, da viele Schifffahrtsunternehmen die Fahrt durch das Rote Meer eingestellt haben.

Wohin wird sich dieser Konflikt Ihrer Meinung nach im Jahr 2024 entwickeln, und was sind die Folgen?

Doug Casey: 12 % des weltweiten Schiffsverkehrs werden durch das Rote Meer und den Suezkanal abgewickelt. Die Houthis, eine schiitische Sekte, die den Teil des Jemen am Eingang zum Roten Meer kontrolliert, sind in der Lage, diesen zu blockieren, um Israel und seine Freunde zu bestrafen. Die USA haben gerade ein paar Houthi-Boote versenkt, die einen Frachter angriffen. Meine Frage ist: Warum?

Die USA haben so gut wie keinen Schiffsverkehr im Roten Meer. Die Houthi-Piraterie ist ein Problem für China, die Europäer oder die Ägypter – und nicht für ein scheiterndes und bankrottes Imperium auf der anderen Seite der Welt.

Es gibt absolut keine praktische Lösung für das israelisch-palästinensische Problem. Dies ist nicht das richtige Forum, um all die Argumente darüber zu erörtern, wer wem das benachteiligte Gebiet weggenommen hat. Außerdem geht es viel tiefer als das. Es ist ein Konflikt zwischen den Juden und den Mohammedanern. Der Unterschied zwischen ihnen ist viel, viel größer als der zwischen den roten und den blauen Menschen in den USA.

Bedenken Sie die Tatsache, dass es fast 2 Milliarden Muslime auf der Welt gibt, von denen die meisten ihre Religion sehr ernst nehmen. Es gibt etwa 7 Millionen Juden in Israel, vielleicht 6 Millionen in den USA und vielleicht noch ein paar Millionen verstreut in anderen Ländern.

Das sind keine guten Aussichten. Die Juden sind jetzt extrem paranoid wegen der „Fluss zum Meer“-Märsche überall im Westen, und die Muslime sind extrem wütend über das, was sie als einen Völkermord an Mitgliedern der Ummah durch einen historischen Feind ansehen.

Werden die Israelis Atomwaffen einsetzen, wenn sie glauben, dass sie überrannt werden? Ich habe keinen Zweifel daran, dass Israel alles tun wird, was es für nötig hält.

In der Zwischenzeit kann heute jeder eine Atomwaffe haben. Die Israelis haben sie seit den 60er Jahren. Die Nordkoreaner – eines der ärmsten und rückständigsten Länder der Welt – haben sie seit über einem Jahrzehnt. Eine US-Familie der oberen Mittelklasse kann wahrscheinlich ihre eigene Atomwaffe kaufen oder herstellen. Obwohl Cyber- oder Biowaffen viel billiger und viel effektiver sind.

Das Nahost-Problem kann nicht nur nicht friedlich, sondern überhaupt nicht gelöst werden. Wir können nur sicher sein, dass Israels Feinde viel, viel besser auf einen Konflikt vorbereitet sind, als sie es in den letzten drei Kriegen waren, die Israel geführt hat.

Es gibt absolut nichts, was wir dagegen tun können, außer einer Sache, die von entscheidender Bedeutung ist. Die USA müssen sich da heraushalten. Und aufhören, Israel wie einen 51. Staat zu behandeln.

Die Araber betrachten Israel und die USA wie einen bösen Hund und sein Herrchen. Manchmal peitscht das Herrchen den Hund aus. Manchmal beißt der Hund das Herrchen. Aber man ist sich nicht sicher, welches von beiden das Richtige ist.

Die einzige Lösung besteht darin, sich aus der Sache herauszuhalten und Thomas Jeffersons Rat zu befolgen: „Frieden, Handel und ehrliche Freundschaft mit allen Nationen, aber keine Bündnisse mit anderen.“

Vielleicht kommt der Nahe Osten dann zur Ruhe. Vielleicht werden die USA aufhören, die Russen zu provozieren. Vielleicht hören die USA auf, die Chinesen zu provozieren. Vielleicht verschwinden die schlimmen Dinge, die ich bereits erwähnt habe. Aber das ist nicht die richtige Art zu wetten.

International Man: Es scheint, dass viele Menschen bei jeder Wahl an das Klischee glauben, dass es die wichtigste Wahl unseres Lebens ist.

Da das Land jedoch so gespalten ist wie seit dem Krieg zwischen den Staaten nicht mehr, könnte die Präsidentschaftswahl 2024 tatsächlich die wichtigste in unserem Leben sein.

Was meinen Sie dazu?

Doug Casey: Ich stimme zu. Es wird die wichtigste Wahl unseres Lebens sein.

Wenn man sich die letzten Wahlen ansieht, dann war die Wahl von 1932, bei der Roosevelt eingesetzt wurde, von entscheidender Bedeutung. Roosevelt verstaatlichte die US-Wirtschaft und baute den heutigen Wohlfahrts-, Kriegs- und Verwaltungsstaat auf. Obwohl, um ehrlich zu sein, Hoover vielleicht genauso schlimm gewesen wäre.

Wahlen können einen großen Unterschied ausmachen – wie die Wahl in Deutschland 1933, bei der Hitler eingesetzt wurde.

In jüngerer Zeit war die Wahl von 1952 zwischen Dwight Eisenhower und Adlai Stevenson sehr wichtig. Hätte Stevenson gewonnen, hätte er den Trend zum Sozialismus und Faschismus in den USA beschleunigt. Eisenhower verlangsamte ihn.

Die Wahl 1964 zwischen Lyndon Johnson und Barry Goldwater war entscheidend. Der unterlegene Goldwater wollte den Staat zurückbauen; Johnson setzte seine katastrophalen Programme der Großen Gesellschaft um. 1980 kandidierte Reagan mit den Worten: „Wenn nicht wir, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann?“. Obwohl diese Fragen unbeantwortet blieben, war er weitaus besser als seine vergessenen Gegner.

Aber seit 1988, als George H.W. Bush gegen Michael Dukakis antrat, hat es meines Erachtens keinen wirklichen Unterschied mehr gemacht, wer gewonnen hat. In den letzten 35 Jahren gab es kaum einen Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Flügel der Demopublikanischen Partei, die wir als Einheitspartei bezeichnen können.

Beide Flügel unterstützen sowohl den Wohlfahrtsstaat als auch den Kriegsführungsstaat. Es ist nur so, dass die Demokraten einige Dinge betonen und die Republikaner zyklisch andere betonen.

Wer wird also der nächste Präsident der USA sein?

Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten Biden und Harris aufstellen, geht gegen Null. Biden ist offensichtlich senil, altersschwach und korrupt. Und Harris ist offenkundig dumm.

Wen werden sie also aufstellen? Ich vermute, sie werden einen linken General wählen, vielleicht Petraeus. Das Militär ist so ziemlich der einzige Teil der Regierung, in den die Amerikaner noch Vertrauen haben. Und sie werden – fälschlicherweise – annehmen, dass ein General alle Kriege für immer beenden kann.

Auf der republikanischen Seite hat Trump die überwältigende Unterstützung der durchschnittlichen roten Bevölkerung.

Also, wer wird gewinnen?

Ich habe 2016 auf Trump und 2020 auf Biden gesetzt (Link). Dieses Mal setze ich wieder auf die Demokraten, weil sie viel geschickter im Betrügen sind. Vielleicht finden sie eine besonders ernste Krise, die es erlaubt, die Wahl zu verschieben, ob Sie es glauben oder nicht. Aber das sind echte Jakobiner, die alles tun würden, um an der Macht zu bleiben.

Aber wenn Bobby Kennedy in Fahrt kommt – und er kommt in Fahrt – wird er vor allem den Demokraten Stimmen wegnehmen.

Die No-Labels-Partei ist ebenfalls im Kommen. Im Grunde wollen sie zwei unauffällige, mittelmäßige Niemande finden, die niemand hassen wird, die aber auch für nichts stehen. Für etwas zu stehen, spaltet, besonders in einem Land, das am Rande eines Bürgerkriegs steht. Viele Leute werden sich für sie entscheiden. Die Grünen werden natürlich Stimmen von den Demokraten abziehen.

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber ich schätze, dass die Demokraten gewinnen werden. Egal, wer gewinnt, die Wut im Land wird riesig sein.

Die Menschen, die Trump hassen, hassen ihn wirklich. Das so genannte „Trump-Derangement-Syndrom“ ist real. Natürlich kann man ihn nicht mögen; er hat eine dumme Politik. Aber diese Leute sind tatsächlich verrückt.

Gleichzeitig werden die Menschen, die Trump unterstützen, im Falle einer Niederlage zu Recht wütend auf die Demokraten sein, die schamlos mit juristischen Mitteln versucht haben, ihn sowohl in den Bankrott zu treiben als auch ins Gefängnis zu stecken, um ihn von den Wahlen fernzuhalten.

Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es ein glückliches oder gar gewaltfreies Ende geben kann.

International Man: Im Jahr 2023 gab es die größten Bankenpleiten seit der Krise von 2008.

Welche finanziellen Risiken sehen Sie für das Jahr 2024?

Doug Casey: Es ist mit mehr Finanzchaos zu rechnen, weil die US-Regierung bankrott ist. Sie muss sich selbst finanzieren, indem sie Geld druckt oder Geld leiht, das die Federal Reserve druckt, um genau zu sein.

Die Fed hat die Zinssätze von nahezu 0% auf 5% oder 6% angehoben. Viele Kredite, die zu sehr niedrigen Zinssätzen vergeben wurden, werden bei den heutigen höheren Zinssätzen ausfallen. Die Bilanzen der Banken stehen alle unter Wasser, da sie mit ausgefallenen Krediten zu kämpfen haben, insbesondere bei Gewerbeimmobilien. Das Gleiche gilt für die US-Staatsanleihen, die die Banken als ihr Grundkapital halten.

Anleihen stellen für ihre Besitzer eine dreifache Gefahr dar: Ausfallrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko.

Auch der Aktienmarkt ist sehr riskant. Mehr als 25 % des S&P 500 setzen sich aus den „Magnificent Seven“ zusammen – Tesla, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, Alphabet und Nvidia.

Es ist ähnlich wie in den späten 60er Jahren mit dem Nifty 50, als sich der Aktienmarkt auf einige wenige Wachstumswerte mit hohem KGV konzentrierte. Genau wie vor 50 Jahren ist es wahrscheinlich, dass Hightech gleichbedeutend mit großem Wrack ist.

Wir haben einen sehr langen Konjunkturzyklus hinter uns, der durch massive Währungsinflation entstanden ist. Er dauert schon sehr lange an und führt zu enormen Verzerrungen in der Wirtschaft. Ich wette, dass diese Verzerrungen rückgängig gemacht werden. Und das nicht nur in den USA.

Europa hat die gleichen Probleme: ein bankrottes Bankensystem, eine sich verlangsamende Wirtschaft und eine Kultur, die durch die massive muslimische Einwanderung und den Wokismus umgestürzt wird.

China hat leere Städte und eine unbrauchbare Infrastruktur gebaut. Die Banken haben dies mit den Ersparnissen der einfachen Leute finanziert, die unglücklich sein werden, wenn sie ihre Yuan nicht zurückbekommen. Die Kreditvergabe der Banken hat gleichzeitig die Immobilienblase in Wohnungen finanziert, die viele weitere Kleinanleger auslöschen wird.

Darüber hinaus werden sich viele der milliardenschweren „Belt and Road“-Projekte, die die Chinesen in den letzten Boomzeiten gebaut haben, als unwirtschaftlich erweisen. Die meisten der Länder der Dritten Welt, denen sie Kredite für Infrastrukturprojekte gewährt haben, werden zahlungsunfähig. China könnte in noch größeren Schwierigkeiten stecken als die USA, auch wenn das kaum zu glauben ist.

Es ist schon komisch, dass heutzutage fast alles in China hergestellt wird, möglicherweise auch die Große Depression, die sich weltweit ausbreiten wird.

Internationaler Mensch: Wie bereiten Sie angesichts Ihrer Aussichten für 2024 Ihr Portfolio vor?

Doug Casey: Hoffentlich besitzen Sie Ihr eigenes Haus. Aber Häuser sind eigentlich nur teure Konsumgüter. Die Frage ist, wohin Sie Ihr Kapital stecken sollen.

Die einzigen Dinge, die derzeit auf dem Markt billig sind, sind Rohstoffe. Ich besitze Öl- und Gasaktien. Jeder hasst fossile Brennstoffe und sagt, dass wir sie nicht mehr nutzen werden. Das ist eine völlig lächerliche Vorstellung, die mit dem Betrug der globalen Erwärmung zusammenhängt. Öl und Gas befinden sich immer noch auf den niedrigsten Niveaus der Geschichte, mit hohen Dividendenrenditen und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen.

Ich halte sehr viel von Uran. Es ist die sicherste, sauberste und billigste Form der Massenstromerzeugung. Es gibt viele Gründe zu glauben, dass Uran, das bereits ein gutes Jahr hinter sich hat und jetzt im Bereich von 90 $ liegt, leicht auf 150 oder 200 $ und vielleicht sogar weit darüber hinaus steigen könnte.

Sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite gibt es einen starken Aufwärtsdruck. Die Kernenergie ist die einzige wirkliche Lösung für die Massenstromerzeugung. Punkt.

Kohle ist die meistgehasste aller Energiequellen. Kohleunternehmen auf der ganzen Welt, auch in den USA, werden für das Zwei- bis Dreifache ihrer Gewinne verkauft, bei einer aktuellen Dividendenrendite von 20 %. Ich halte sie für ein Geschenk.

Und schließlich ist da noch Gold. Irgendwann wird es zu einer regelrechten Panik in Gold kommen, dem einzigen finanziellen Vermögenswert, für den nicht jemand anderes haftet – besitzen Sie Gold als Sicherheit und Versicherung.

Goldaktien sind eine spekulative Anlage. Aber sie sind sowohl im Vergleich zu Gold als auch zu anderen Aktien sehr billig. Die Produzenten prägen Geld. Die Gesamtkosten liegen im Bereich von 1.200 $. Gold liegt bei 2.000 $; ich denke, es ist auf dem Weg zu 3.000 $. Diese Aktien haben von hier aus ein Aufwärtspotenzial von 10:1.

Auch wenn die meisten Industriemetalle aufgrund von Lieferengpässen interessant sind – in der heutigen ESG-verrückten Welt hat jeder Angst, neue Minen zu bauen – würde ich mich insbesondere von Kupfer und Lithium fernhalten. Die Elektroauto-Manie entwickelt sich zu einer Pleite.

Beim gegenwärtigen Stand der Technik ist das Stromnetz selbst und die Energieversorgung des Stromnetzes ein brennendes Problem. Windräder und Sonnenkollektoren sind gut für spezielle Standorte, aber für fortgeschrittene Industrienationen überhaupt nicht sinnvoll.

Versuchen Sie einfach, das, was Sie haben, auch in den kommenden Jahren zu erhalten. Wenn man das behält, was man hat, wird man relativ reich. Wie Richard Russell sagte: „In einer Depression gewinnt derjenige, der am wenigsten verliert“.

Und in der heutigen Welt ist eine einfache Depression so etwas wie ein Best-Case-Szenario.

Anmerkung des Herausgebers: Doug Caseys Prognosen halfen den Anlegern, sich auf folgende Ereignisse vorzubereiten und davon zu profitieren: 1) den Zusammenbruch der S&Ls in den 80er und 90er Jahren, 2) den Zusammenbruch der Tech-Aktien im Jahr 2001, 3) die Finanzkrise von 2008, 4) und jetzt… schlägt Doug vor einem katastrophalen Ereignis Alarm. Eines, von dem er glaubt, dass es bald eintreten könnte.

Douglas Robert Casey (* 5. Mai 1946 in Chicago, Illinois) ist ein US-amerikanischer Schriftsteller, Spekulant und Gründer und Vorsitzender von Casey Research. Er beschreibt sich selbst als Anarchokapitalist, der von den Werken der Schriftstellerin und Philosophin Ayn Rand beeinflusst ist.

Quellen: PublicDomain/internationalman.com am 09.01.2024