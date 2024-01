Lokalen Berichten zufolge wurde ein investigativer Journalist, der das schnell wachsende Portfolio an Luxusvillen an exklusiven Orten auf der ganzen Welt des ukrainischen Präsidenten Woloydymr Selenskyj enthüllte, tot aufgefunden. Die schweren Verletzungen deuten darauf hin, dass er erschlagen wurde.

Der unabhängige Journalist Mohammed Al-Alawi berichtete über den Kauf einer Villa für 4,85 Millionen US-Dollar im August durch Olga Kiyashko, Selenskys Schwiegermutter, und veröffentlichte durchgesickerte Dokumente als Beweis für seine Behauptungen.

Der Bericht von Al-Alawi warf Fragen der Korruption und der Veruntreuung der US-Hilfe für die Ukraine durch die Familie Selenskyj auf.

Bericht des Middle East Monitor : Al-Alawis Leiche wurde in der Stadt Hurghada am Roten Meer entdeckt, wobei Brüche und Blutergüsse am Körper festgestellt wurden.

Die Todesursache war eine Hirnblutung infolge einer schweren Hirnverletzung. In dem Bericht wurde unter Berufung auf eine Quelle auch offengelegt, dass der Journalist von einer Gruppe Menschen geschlagen worden sei.

Die Behauptungen wurden sowohl von der ukrainischen Botschaft in Ägypten als „russische Propaganda“ zurückgewiesen, als auch Orascom Development, der Besitzer des El Gouna Resorts, gab eine Erklärung ab, in der es hieß, die Berichte seien „ völlig falsch “.

„Trotz der Sorgfalt, mit der wir Kundendaten schützen und keine Informationen oder Details über sie preisgeben, bestätigen wir nach Prüfung aller Unterlagen, dass es keine Unterlagen gibt, die darauf hinweisen, dass Zelenskyy oder eines seiner Familienmitglieder Eigentum in El Gouna besitzen“ hieß es.

In einem aktuellen Interview sagte Ahmed Al-Alawi, der Bruder des Verstorbenen, dass die Ermittlungen gegen Mohammed die erste große Aufgabe seines Bruders gewesen seien, dass er jedoch nach der Freilassung Morddrohungen erhalten habe.

Er sagte auch, dass die Polizei davon ausgeht, dass es sich um ein von ukrainischen Aktivisten verübtes Attentat gehandelt habe.

