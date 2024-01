Ist es die persönliche Rache des Narzissten Emmanuel Macron dafür, dass Moskau sich ihm nach seinen Andeutungen einer Verhandlungsbereitschaft nicht tränenüberströmt um den Hals warf? Jedenfalls hat der französische Präsident sein Land inzwischen faktisch in einen heißen Krieg gegen Russland geführt.

Der Botschafter Frankreichs in Moskau ist dieser Tage nicht zu beneiden: Am Donnerstagabend wurde er in unser Außenministerium einbestellt, und Freitagnachmittag traf Pierre Levy in dem Gebäude am Smolensk-Platz ein.

Der Vorladung des außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters war ein Aufschrei in der Presse des Landes vorausgegangen, das der Botschafter vertritt. Die Bemerkung, dass bei einem Angriff auf einen Stützpunkt ausländischer Söldner französische Bürger getötet und einige von ihnen verwundet wurden, löste eine Lawine hysterischer Dementis aus, sowohl offiziell als auch inoffiziell.

Ton und Inhalt der Dementis sind bekannt:

„Das kann nicht sein, weil es nicht sein darf.“

Natürlich wurde Russland der „Manipulation“ beschuldigt, der „Propaganda, die das Narrativ verbreitet, das Land befinde sich „im Krieg mit der NATO“, und die Bevölkerung glaube das. Kurzum, mit neuen Thesen hatten die Autoren der Propaganda im Westen nicht aufzuwarten. Leider.

Denn die Vorladung des französischen Botschafters beim russischen Außenministerium passt nicht in das bisherige Schema des Informationskrieges. Sie ist ein stark formalisierter diplomatischer Akt, der Einladung ist zwingend mit persönlicher Anwesenheit Folge zu leisten.

Es ist eines der stärksten Mittel der Diplomatie und das bedeutet, dass wir über absolut unwiderlegbare Beweise für die Präsenz französischer Söldner in der Ukraine verfügen. Und zwar nicht nur für deren Anwesenheit an sich, einen touristischen Aufenthalt etwa, sondern für deren militärischen Einsatz auf ukrainischer Seite. Etwas, das eine unmittelbare Bedrohung für das Leben unserer Landsleute und die Sicherheit unseres Staates darstellt.

Die Vorladung in unser Außenministerium kam für die Urheber der westlichen Propagandafloskeln und für diejenigen, die sie anwenden, überraschend und hatte die Wirkung einer kalten, ernüchternden Dusche. (Deutsche Kriegspläne gegen Russland zielen auf ein „militärisches Schengen-Abkommen“)

Aus diesem Grund wurde sie, wenn überhaupt, nur mit zusammengebissenen Zähnen erwähnt. Denn es ist eine Sache, Depeschen mit Hinweisen auf „ungenannte hochrangige Armeeangehörige“ zu veröffentlichen, und eine ganz andere, wenn hochrangige Diplomaten dem außerordentlichen und bevollmächtigten Vertreter eines europäischen Landes Dokumente übergeben, die den Worten des russischen Militärs historisches Gewicht verleihen.

Und nun zu den Gründen für die plötzliche Scheu des offiziellen Paris, selbst wenn es um französische Bürger geht, wohlgemerkt, um verwundete französische Bürger, die offenbar in medizinische Einrichtungen gebracht werden mussten.

300x250

Nach geltendem Recht ist Söldnertum in Frankreich ein Straftatbestand. Für einen Verstoß kann eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe von bis zu 75.000 Euro verhängt werden. Wird die Tat vorsätzlich und gemeinschaftlich begangen, erhöht sich das Strafmaß auf sieben Jahre Freiheitsentzug, ebenso steigt die zu verhängende Geldstrafe.

Der französische Staat hat zudem die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass auf seinem Hoheitsgebiet nicht einmal der Versuch der Anwerbung stattfindet.

Wenn es aber um den Krieg gegen Russland geht, dann verschließen die französischen Behörden ihre Augen davor, dass die Anwerbung von Söldnern vor ihrer eigenen Nase stattfindet, dass regelmäßig Dutzende Menschen angeworben werden, dass die Söldner danach wieder zurückkehren, dass ihre Ausreise und Ankunft nicht nur kein Geheimnis ist, sondern ganz offen erfolgt. So offen, dass sich sogar Parlamentarier dafür interessieren.

Kurzum, wenn es gesetzlich verboten, aber politisch sehr erwünscht ist, beschließt Paris, dass es erlaubt ist. Es ist wichtig, dies deutlich auszusprechen.

300x250 boxone

Die Rhetorik des für die Außenpolitik zuständigen Teils des französischen Establishments hat sich in den vergangenen vier Wochen drastisch verändert. Bis Mitte Dezember letzten Jahres hatte Paris Moskau auch in der Öffentlichkeit immer wieder signalisiert, dass man nach einem „diplomatischen Ausweg aus der derzeitigen Situation“ suchen müsse.

Es wurden hinter verschlossenen Türen Andeutungen gemacht und Vorschläge unterbreitet. Uns gegenüber. Über den möglichen Beginn von separaten Verhandlungen ohne die Beteiligung der Ukraine.

Nachdem diese Andeutungen und Vorschläge mehrmals – sowohl öffentlich als auch privat – höflich abgewiesen wurden, änderte sich das Konzept. Die französische Spitze selbst meldete sowohl neue Lieferungen von Radpanzern an die Ukraine als auch, dass Kiew Luftbomben erhalten wird und man sogar damit beginnen werde, speziell für Caesar SAUs zu bauen, um sie an die Front zu schicken. An unsere Front.

Natürlich soll das alles „verhindern, dass Russland gewinnt – sonst bricht die alte internationale Ordnung zusammen“.

Mesdames et Messieurs, wir haben einige Neuigkeiten für Sie, wenn Sie gestatten. Genau in diesem Zusammenhang.

Erstens. Besagte internationale Ordnung hat vor zwei Jahren das Zeitliche gesegnet (nicht ohne Ihr Mitwirken).

Zweitens. Sie müssen – unabhängig davon, was Sie darüber denken – dieses Axiom akzeptieren, sich damit abfinden und alle Ihre künftigen Aktionen unter Berücksichtigung der neuen außenpolitischen Verhältnisse planen.

Drittens. Ausgehend von dem oben Gesagten ist es besser, heute und jetzt damit zu beginnen, all dies in die Praxis umzusetzen. Um eine echte militärische Konfrontation zu vermeiden. Mit uns.

Nicht aus Schadenfreude, sondern aus Erinnerung an bessere Zeiten (schließlich gab es auch viel Gutes in unseren Beziehungen). Das heißt: Wir sollten den Geist von Beresina nicht heraufbeschwören. Denn die vergangenen militärischen Fiaskos haben eine Besonderheit: Wenn man sich für sie rächen will, fällt die erneute Niederlage absolut ohrenbetäubend aus.

Französischer Abgeordneter: Westliche Waffenlieferungen an Kiew zerstören Ukraine

Waffenlieferungen des Westens an Kiew, insbesondere aus Frankreich, schützen die Ukraine nicht nur nicht, sondern heizen den Konflikt an und führen zur Zerstörung des Landes. Diese Ansicht vertritt Nicolas Dupont-Aignan, Abgeordneter der französischen Nationalversammlung und Vorsitzender der politischen Bewegung Debout la France, in einer Sendung des Fernsehsenders Public Sénat.

„Ich bin ein überzeugter Gegner dieser Lieferungen.“

„Wir verteidigen die Ukraine nicht, sondern wir führen sie in den Untergang, indem wir dort einen unmoralischen Stellvertreterkrieg führen.“

Nach Ansicht des Abgeordneten führt der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij den Konflikt „auf Geheiß der Vereinigten Staaten“ fort. Der Politiker erklärt:

„Selenskij korruptes Regime führt den Krieg unter dem Druck der Vereinigten Staaten fort, die nur zu gern sehen, wie Europa zerfällt. Wir zahlen viermal mehr für Gas, wir befinden uns in einer Wirtschafts- und Agrarkrise, während die Situation um die Ukraine durch die Unterzeichnung eines Abkommens hätte gelöst werden können.“

Weiter betont Dupont-Aignan, dass der Westen „den Konflikt anheizt, obwohl er weiß, dass am Ende alles mit einem Abkommen mit Russland enden wird“. Außerdem bezeichnet der Abgeordnete die regelmäßigen Behauptungen des Westens, Russland wolle die baltischen Staaten und Polen angreifen, als fiktiv.

Bericht: Seit Beginn der Militäroperation über 300 Söldner aus Frankreich in die Ukraine gekommen

Über 300 Söldner sind seit dem Beginn der russischen Militäroperation in die Ukraine gekommen, um an Kampfhandlungen teilzunehmen, berichtet die Nachrichtenagentur TASS unter Verweis auf eine informierte Quelle. Gegenwärtig sollen sich noch etwa 50 davon im Kampfgebiet befinden. Die Quelle führte aus:

„Seit dem Beginn der speziellen Militäroperation kamen zur Teilnahme an Kampfhandlungen über 300 Söldner aus Frankreich in die Ukraine. Ein Teil davon leistete ihren Dienst im 2. Luftlanderegiment der Fremdenlegion der 11. Luftlandebrigade des französischen Heeres (Stadt Calvi, Korsika). Während der Kampfhandlungen wurden 130 Personen getötet, bis zu 170 reisten aus der Ukraine ab. Stand Januar dieses Jahres befanden sich 50 Kämpfer aus Frankreich im Gebiet der Spezialoperation.“

Zuvor hatte Russlands Verteidigungsministerium die Zerstörung eines Unterkunftsorts durch ausländische, größtenteils französische, Söldner in Charkow gemeldet. Dabei wurden über 60 Söldner getötet und 20 weitere verwundet.

RIA Nowosti veröffentlicht Namen französischer Söldner, die sich bei Angriff der russischen Armee in Charkow aufhielten

Am 17. Januar gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, dass das russische Militär mit einem hochpräzisen Angriff einen temporären Stationierungspunkt ausländischer Kämpfer in Charkow zerstört habe. Bei den getöteten Kämpfern habe es sich größtenteils um französische Söldner gehandelt. Insgesamt sollen mehr als 60 Söldner getötet worden sein.

Nun macht die Nachrichtenagentur RIA Nowosti eine Liste der Kämpfer aus Frankreich mit 13 Namen publik, die ihr französische Freiwillige der Organisation SOS Donbass zur Verfügung gestellt haben sollen. Diese seien mit ihren Landsleuten in Kontakt, die sich in den von Kiew kontrollierten Gebieten aufhielten. Das Verzeichnis soll unvollständig sein. Anna Nowikowa, die Leiterin von SOS Donbass, wird mit den Worten zitiert:

„Die wichtigsten Informationen, ob man am Leben ist oder tot, militärischer Dienstgrad et cetera, werden später verbreitet, ebenso wie weitere Namen.“

Albert Aymeric, 22.12.1999;

Alexis Drion, 13.06.1986;

Berenger Guillaume Alain Minaud, 30.12.1978;

Charles Bertin Roussel, 01.09.1996;

Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal, 26.09.1998;

Gilles Bernard Sylvain, 27.10.1980;

Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe, 29.09.1987;

Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid, 17.07.1999;

Marcellin Demon, 23.05.2002;

Maris Andre Dubois Clement, 28.09.1995;

Sabastienne Claude Remy Benard, 04.04.1974;

Thomas Jeremy Nathan Gourier, 24.02.1996;

Valentin Dupoy Mel, 02.01.1994.

RT Russisch teilt auf Telegram ein Video, das die Folgen des Angriffs der russischen Armee auf den Standort der Söldner in Charkow zeigt.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Besitzen die USA Laserwaffen?“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 23.01.2024