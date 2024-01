Insider gibt zu, dass „Krankheit X“ und „Turbo AIDS“ die endgültige Lösung zur Entvölkerung von 6 Milliarden Menschen sind (Videos)

Das Weltwirtschaftsforum fand vom 15. bis 19. Januar in Davos statt, wo Klaus Schwab und seine nicht gewählten Bürokraten einem Virus in den Mittelpunkt gerückt haben, von dem die Elite warnt, dass es zwanzigmal mehr Menschen töten wird als Covid.

Das WEF und die von Bill Gates finanzierte Weltgesundheitsorganisation bündeln ihre Kräfte, um „Krankheit X“ .

Die Ähnlichkeiten sind so unheimlich, dass wir innehalten und fragen müssen: Ist Krankheit X die „Pandemie, die die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen wird“ , vor der uns Bill Gates und seine Ex-Frau freudig gewarnt haben?

Immer wenn die globale Elite, die führenden Politiker der Welt, nicht gewählte globale Gremien und die Mainstream-Medien anfangen, nach denselben Hymnen zu singen, müssen wir sehr vorsichtig vorgehen, alles, was sie sagen, analysieren und sie auf ihre Panikmache und Lügen aufmerksam machen.

Denken Sie daran, dass die Verbreitung von Angst eine Kontrolltaktik ist, die darauf abzielt, die Schafe in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie sich unterwerfen.

Natürlich unterstützen die vom WEF infiltrierten westlichen Regierungen die Einführung voll und ganz. In Maßnahmen, die Faucis tödliche Gain-of-Function-Experimente widerspiegeln, soll die hochsichere britische Anlage Porton Down , die auf chemische und biologische Kriegsführung spezialisiert ist, mit „Krankheit X“ experimentieren.

Wie ist es überhaupt möglich, dass es bereits einen Impfstoff gegen „Krankheit X“ gibt?

Den wachsamen Menschen sollte die Tatsache, dass sie in einem Labor für chemische und biologische Waffen an einem Impfstoff gegen Krankheit X arbeiten, alles sagen, was sie wissen müssen. (Die WHO wurde gegründet, um die Weltbevölkerung zu kontrollieren und zu beherrschen)

Und die Tatsache, dass der von der Regierung finanzierten BBC Zugang zu dieser streng geheimen Einrichtung gewährt wurde, macht deutlich, dass es sich bei dieser Nachrichtenmeldung um nichts weiter als Fake-News-Propaganda handelt, die sorgfältig ausgearbeitet wurde, um die Massen in die Irre zu führen. Zusätzliche Vorbereitungen finden statt, für die nadelfreien Impfstoffe.

Die Mission von CEPI besteht darin, die Entwicklung von „Schnellreaktionsplattformen zur Entwicklung von Impfstoffen gegen „ Krankheit X “ und mRNA-Impfstoffe zu finanzieren, die Kindern und Unwissenden wie Süßigkeiten verabreicht werden können.(Corona-Politik – Aufarbeitung, nein danke! Impfungen sollten nie vor Infektion schützen, 2G war sinnlos)

Jetzt, da sie den Impfstoff haben, können sie das Virus ausbreiten. Machen Sie keinen Fehler, die Pläne sind schon seit Jahren in Arbeit.

Woher wissen wir das? Denn wie üblich teilte uns die Elite ihre Absichten im Voraus mit. Es heißt Offenbarung der Methode, eine dunkle okkulte Praxis, bei der die Elite der Menschheit unterschwellig ihre Pläne mitteilt und dann den fehlenden Widerstand als stillschweigende Zustimmung interpretiert.

Die globale Elite hat die Einführung von Krankheit X sorgfältig geplant.

Wir alle wissen, dass COVID eine Probe im Rahmen der Tabletop-Übung namens „ Event 201 Pandemic Exercise“ hatte . Die Übung wurde bereits 2019 von der Bill and Melinda Gates Foundation in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) durchgeführt.

Wenn „Krankheit X“ für Sie überhaupt keinen Sinn ergibt – dann herzlichen Glückwunsch, Sie sind in guter Gesellschaft. Jeder, der die Covid-Pandemie überlebt hat und mit intakten Fähigkeiten zum kritischen Denken daraus hervorgegangen ist, denkt genau das Gleiche wie Sie.

Aber mit großem Wissen geht auch große Verantwortung einher. Als Menschen, die die Agenda der Elite durchschaut haben, haben wir die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sie für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Elite versteht, dass wir in kritischen Zeiten leben, und jetzt unternimmt sie einen Schritt. Laut WEF muss die Öffentlichkeit aufhören, die Aussagen der Experten zu hinterfragen. Ja, dieselben Experten, die während der Covid-Pandemie alles völlig, spektakulär zu 100 Prozent falsch verstanden haben.

Wenn man es wagt, die Experten zu befragen, bedeutet das laut WEF, dass man ein sogenannter „Verschwörungstheoretiker“ ist, von dem sie nun behaupten , er sei schlimmer als ein Terrorist.

Das ist richtig. Wer eine „andere Wahrnehmung der Realität“ propagiert oder die Autorität von „Experten“ in Frage stellt, sollte im Jahr 2024 als „gefährlicher“ gelten als ein Terrorist.

Die globale Elite lässt wirklich ihre Muskeln spielen, um sich auf einen riskanten Angriff auf die Kehle der Menschheit vorzubereiten.

Das WEF war ein Befürworter des Pandemievertrags der WHO mit dem Ziel, eine „rechtsverbindliche Vereinbarung“ zwischen den 194 Mitgliedsländern der UN-Gesundheitsbehörde zu erreichen.

Ein Whistleblower der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat gewarnt, dass der globale Pandemievertrag ein Trick der Globalisten sei, die nationale Souveränität abzuschaffen und durch eine Eine-Welt-Regierung zu ersetzen.

Biden hat bereits Pläne bestätigt, den Vertrag zu unterzeichnen, die Souveränität der USA abzugeben und der globalen Elite zu erlauben, in Amerika das Sagen zu haben.

Bill Gates‘ Traum von Todestafeln und Sterbehilfelaboren an jeder Straßenecke wird in Klaus Schwabs Mustergesellschaft, der Volksrepublik China, Wirklichkeit.

„Turbo-AIDS“ wird nach der Einführung von „Disease X“ MILLIARDEN töten, warnt Gates Insider

Die globale Elite nutzt das Weltwirtschaftsforum in Davos, um mit einer Reihe neuer Impfstoffe zu prahlen, von denen sie behaupten, dass sie es ihnen ermöglichen werden, die Welt zu verändern.

Der Zeitpunkt könnte nicht verdächtiger sein, da die sogenannte Krankheit X den Planeten heimsucht, während die Elite an einem neuen Impfstoff gegen eine Krankheit arbeitet, die es offenbar nicht gibt.

Wenn uns die Covid-Pandemie etwas gelehrt hat, dann ist es, dass neue Impfstoffe genau unter die Lupe genommen werden müssen und dass die globale Elite entschlossen ist, die Welt zu entvölkern.

Der neue HIV-Impfstoff von Bill Gates hat AIDS als mögliche Nebenwirkung, was die Frage aufwirft: Ist Krankheit X nur VAIDS in schicker neuer Kleidung?

Letztes Jahr gab der globalistische Kriegsverbrecher Tony Blair öffentlich zu, dass die Elite plante, die Welt mit „einer Menge neuer Injektionsstoffe “ zu kontrollieren . Er hatte immer ein Gespür für Worte.

Der Mann, der angeblich die Nachfolge von Klaus Schwab antreten soll, wenn der WEF-Gründer schließlich den Löffel abgibt, hat nicht übertrieben.

Die Flut neuer Impfstoffe und Injektionspräparate ist so lang wie Ihr Arm, und Bill Gates konnte es kaum erwarten, damit zu prahlen, einschließlich der Nachricht, dass die Nadeln nicht mehr erhältlich sind und „kleine Pflaster“ eingeführt werden.

Ist Ihnen Gates‘ schlaues Lächeln aufgefallen, als er Indien erwähnte – den Ort vieler seiner schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Der Mann kennt keine Scham.

Natürlich ist es sinnlos, in den vollständig bezahlten Mainstream-Medien Aufzeichnungen über Gates‘ Verbrechen in Indien zu finden. Diese Artikel wurden etwa zur gleichen Zeit gelöscht, als Gates begann, in die Medien zu „investieren“ .

Gates erwähnte einen neuen Impfstoff gegen HIV, was sich großartig anhört, bis man das Kleingedruckte liest und erkennt, dass eine der möglichen Nebenwirkungen eine ausgewachsene AIDS-Erkrankung ist.

Und wenn uns die Covid-Pandemie etwas gelehrt hat, dann ist es, dass mögliche Nebenwirkungen, zum Beispiel Myokarditis, plötzliche Herzinsuffizienz und schwächende Schlaganfälle, sehr ernst genommen werden sollten.

Eigentlich sollten wir unsere Lektion inzwischen gelernt haben.

Pfizer hat regelmäßig illegale und korrupte Marketingpraktiken betrieben, Ärzte bestochen und negative Studienergebnisse unterdrückt. Das ist kein Geheimnis, dennoch haben große Regierungen, große Technologiekonzerne und große Medien wissenschaftliche Kritik an den Covid-19-Impfstoffen von Pfizer verboten.

Im Jahr 2007 verklagte die nigerianische Regierung Pfizer auf 7 Milliarden US-Dollar und warf dem Unternehmen vor, „illegale Versuche durchzuführen“, bei denen „Kinder getötet oder behindert wurden“.

Aber es kommt noch schlimmer.

Im Jahr 2010 wurde in durchgesickerten Depeschen des Außenministeriums behauptet, Pfizer habe Ermittler angeheuert, um den nigerianischen Generalstaatsanwalt zu erpressen, damit er die 7-Milliarden-Dollar-Klage gegen Pfizer fallen lässt.

Die Covid-Pandemie hat uns gelehrt, dass die Mainstream-Medien alles tun werden, um die Verbrechen der globalen Elite zu vertuschen – selbst angesichts von Beweisen, die Gates, Tedros und Fauci für den Rest ihres Lebens hinter Gittern sehen müssten , bevor sie noch mehr Schaden anrichten können.

Zum Beispiel den Beginn einer neuen Pandemie, gegen die es bereits einen Impfstoff gibt .

Glauben Sie nicht, dass sie in der Lage sind, für ihre eigenen bösen Zwecke eine Pandemie auszulösen?

Hier legt Anthony Fauci einen bösen Plan vor, um die AIDS-Epidemie auszulösen.

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass Covid nicht Faucis erstes Rodeo war.

Während der AIDS-Epidemie in den 1980er Jahren erzählte Fauci der Welt, dass das Big-Pharma-Medikament AZT „sicher und wirksam“ sei. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Genau wie sein Rat während der Covid-Pandemie, als sich herausstellte, dass Fauci ein Medikament bewarb, das weder sicher noch wirksam war. Während es seine Taschen füllte und große Pharmaunternehmen noch reicher machte, tötete es Millionen von Menschen.

Wie gesagt, Covid war nicht Faucis erstes Rodeo.

Fauci war während der AIDS-Epidemie der Staatsfeind Nummer eins in der Schwulengemeinschaft. Sie verstanden die wahre Absicht des Mannes – seine eigenen Taschen zu füllen und gleichzeitig Völkermord zu begehen und die Weltbevölkerung zu reduzieren.

Völkermord ist seit Jahrzehnten die Agenda der Eliten.

In den 2000er Jahren wurden in New York Massengräber mit Tausenden von Kindern gefunden , die Fauci bei illegalen Experimenten getötet hatte, und was geschah? Die Behörden und die Medien haben den Skandal stillschweigend unter den Teppich gekehrt.

Aber es ist noch nicht alles verloren. Mutige Whhistleblower und Ermittler arbeiten weiterhin daran, seine Verbrechen aufzudecken.

Und so wie die Verbrechen des Nazi-Dr. Josef Mengele die Welt entsetzten, als seine Gräueltaten nach dem Zweiten Weltkrieg ans Licht kamen, sind Ermittler angesichts des Umfangs und der Tragweite von Faucis schrecklichen Experimenten an Tieren und Kindern fassungslos.

Vor 33 Jahren beschuldigte Dr. Robert Willner Anthony Fauci des Völkermords während der AIDS-Epidemie. Seine Rede ist heute noch relevanter.

Robert F. Kennedy Jr. ist der jüngste, der seinen Teil dazu beiträgt, das Schweigen der Mittäterschaft um den Verbrecher zu brechen, der im Mittelpunkt zahlreicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit steht.

Aber mehr Menschen müssen den Mut aufbringen, Stellung zu beziehen und die Verbrechen der globalen Elite bekannt zu machen.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 23.01.2024