Google-Bilder zeigen Massengräber auf Epsteins Insel – Bidens mit Insel und U-Boot-Festung unweit Epsteins Pädo-Insel – 13-jähriges Mädchen nackt in Clooneys Villa fotografiert

George Clooney hat die Nase voll von Fotografen! Der Hollywood-Star war am Ende seiner Kräfte, als ein Fotojäger über die Mauer seiner Villa kletterte und Oben-ohne-Fotos von einem 13-jährigen Mädchen machte. Ihr Zimmer befand sich in seinem Anwesen am Comer See, Italien.

Wie TMZ.com berichtet, machten die Paparazzi auch Aufnahmen von Clooney und seiner Freundin Elisabetta Canalis, die im Garten abhingen. Zwei Zeitschriften veröffentlichten die Fotos, was den „Ocean’s Eleven“-Star dazu veranlasste, einen Rechtsstreit anzufangen.

Er ist wütend und plant, die Magazine und die aufdringlichen Fotos zu verklagen.

Wir verklagen zwei Magazine UND einen Fotografen. Ich weiß nicht, wie die Gesetze in den Vereinigten Staaten aussehen. Aber in Italien ist es für Fotografen illegal, über meine Wand zu klettern und ein 13-jähriges Mädchen in ihrem Schlafzimmer mit einem langen Objektiv zu fotografieren. Da ziehe ich die Grenze der Privatsphäre.

George Clooney

Ghislaine Maxwell soll mit Oralsex mit George Clooney geprahlt haben

Ghislaine Maxwell war einem Bericht vom Freitag zufolge „schwindlig wie ein Schulmädchen“, nachdem sie den Schauspieler George Clooney auf einer Toilette bei einer Veranstaltung im Showbusiness oral befriedigt hatte.

Maxwell – die ehemalige Freundin von Jeffrey Epstein, die nun wegen Sexhandels angeklagt ist – prahlte mit der sexuellen Eroberung gegenüber einem ihrer mutmaßlichen Opfer, Virginia Giuffre. Die Frauen reisten in den 2000er Jahren zusammen, so die britische The Sun, die sich auf Gerichtsdokumente beruft.

In ihrem Bericht, das letzte Woche von einem New Yorker Richter veröffentlicht wurde, schrieb Giuffre über Maxwell:

Einmal kam sie schwindlig wie ein Schulmädchen mit einer Explosion von Neuigkeiten zurück. Bei all der Aufregung in ihrer Stimme könnte man meinen, sie sei die nächste Kronprinzessin. Aber sie hatte George Clooney bei einer zufälligen Veranstaltung auf der Toilette einen B-W-J-B verabreicht. … Das hat sie nie verraten.

In ihrem 139-seitigen Manuskript „The Billionaire’s Playboy Club“ schreibt Giuffre, dass Maxwell „es liebte, mit ihren Rendezvous mit verschiedenen Liebhabern zu prahlen.“ (Vgl. New York Post)

Es war nicht klar, wo oder wann die berichteten sexuellen Begegnungen stattfanden. Maxwell prahlte jedoch damit, den Sexakt mit dem Star auf einer Toilette vollzogen zu haben, als die beiden 2001 eine Reise machten. Das berichtete The Sun letztes Jahr. (Pädo-Eliten: FBI – schreckliche Kindersexvideos von „Spitzenpolitikern“ im Epstein-Fall versteckt (Video))

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Clooney in Sex mit Minderjährigen, Epsteins Verbrechen oder andere Verfehlungen jeglicher Art verwickelt war, so die Zeitung. Giuffre’s Buch wurde ursprünglich dem Gericht während einer Verleumdungsklage von Roberts gegen Maxwell im Jahr 2015 vorgelegt, die zwei Jahre später abgeschlossen wurde.(Wir werden „direkt“ vom „verstorbenen“ Pädophilen Jeffrey Epstein hören: Das Schweigen zu Bill Gates, Sex-Orgien mit Minderjährigen)

Mehr als 2000 Seiten an Beweismaterial wurden freigegeben, aber fast die Hälfte der Gerichtsakten blieb versiegelt oder geschwärzt, darunter auch Einzelheiten über Maxwells angebliche Begegnung mit Clooney. (Vgl. New York Post)

Maxwell erwartet ein Verfahren wegen Verführung von Minderjährigen, Sexhandel mit Kindern und Meineid, weil sie angeblich minderjährige Frauen für den in Ungnade gefallenen Finanzier rekrutiert haben soll.

Giuffre behauptete, sie sei als Teenager gezwungen worden, eine „Sexsklavin“ für Epstein und seine wohlhabenden Freunde zu werden. Maxwells Prozess soll im Juli 2021 beginnen. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr 35 Jahre Gefängnis.

Die Bidens besitzen eine Insel mit einer Untergrund-U-Boot-Festung, die nur wenige Meilen von Epsteins Pädo-Insel entfernt ist

Joe Bidens Bruder besaß einst Land auf „Water Island“. Diese Insel liegt nur ein paar Meilen von Epstein Island, im Gebiet der Jungferninseln, entfernt. Während des Zweiten Weltkriegs besaß das US-Militär dieses Land, unter dem sich eine U-Boot-Basis und ein unterirdisches Fort befanden.

Es ist bekannt, dass Ghislaine Maxwell einen U-Boot-Führerschein besaß. Vielleicht wurde Di Caprio in dem Film „Don’t Look Up“ bereits darauf hingewiesen! Vergessen Sie die Flugbücher. Was und wer sich auf die Insel und unter die Insel eingeschlichen hat, kam von Water Island über U-Boote.

Die Flugprotokolle sind eine Täuschung

Diese Inseln sind nur 5,2 Meilen voneinander entfernt. Während alle in die Luft blicken, liegt die Wahrheit buchstäblich unter den Wellen und dem umliegenden Land verborgen.

Water Island wurde von den USA erst am 19. Juni 1944 für 10.000 Dollar erworben, um die U-Boot-Basis auf Saint Thomas während des Zweiten Weltkriegs zu schützen. Das auf Water Island errichtete „Fort Segarra“ umfasste Kasernen, Wachtürme und Bunker. Es sollte ein unterirdisches Fort sein und diente dem Schutz der U-Boot-Basis auf Saint Thomas.

Dieser Ort muss untersucht werden. Das Land wurde von Joe Bidens Bruder in drei Parzellen von einem Partner Joe Bidens gekauft, aber nie erschlossen. Joe Biden hat die Insel im Laufe der Jahre besucht.

Google-Bilder zeigen Massengräber von Hunderten Kindern auf Epstein Island

Das Geschichtstool von Google Earth zeigt scheinbar Hunderte von Massengräbern auf Epsteins Pädophileninsel, die kurz vor seiner Verhaftung im Jahr 2006 angelegt wurden.

Im September 2002 zeigte Google Earth, dass es im Zentrum von Epsteins Insel nichts als einen kahlen Erdhügel gab. Im März 2005 begann die Polizei von Palm Beach, Florida, gegen Epstein zu ermitteln, nachdem eine Mutter berichtet hatte, dass er ihre 14-jährige Tochter gewaltsam vergewaltigt hatte. Im Juli 2006 wurde Epstein von der Polizei von Palm Beach festgenommen.

Stunden später wurde er freigelassen, um den Handel mit Minderjährigen fortzusetzen. Einige Monate später, im November 2006, zeigt Google Earth, dass auf dem zuvor kahlen Hügel scheinbar frisch begrabene Massengräber liegen.

Discern.tv berichtet: Während dieser Zeit wird dem Staatsanwalt von Palm Beach County, Barry Krischer, vorgeworfen, Epstein eine Sonderbehandlung zukommen zu lassen. Und das FBI leitet eine Untersuchung ein. Im Jahr 2007 bereitet die Bundesanwaltschaft eine Anklage gegen Epstein vor, die ein Jahr lang vor Gericht verhandelt wird.

Im Juni 2008 bekannte sich Epstein in einem Fall der Anstiftung zur Prostitution und in einem Fall der Anwerbung von Minderjährigen zur Prostitution schuldig.

Er wird mit einer geheimen Vereinbarung mit der US-Staatsanwaltschaft zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt und darf nicht wegen Bundesverbrechen strafrechtlich verfolgt werden. Epstein verbüßt ​​den größten Teil seiner Haftstrafe im Rahmen eines Entlassungsprogramms, das es ihm ermöglicht, das Gefängnis tagsüber zu verlassen.

Im Juli 2009 wird Epstein aus dem Gefängnis entlassen. Einen Monat später, im August, zeigt Google Earth, dass scheinbar Massengräber auf dem Hügel zugedeckt wurden. Im Jahr 2013 wird mit dem Bau der Hügelgrabstätte begonnen. Bis 2017 ist der Bau eines Tennisplatzes abgeschlossen.

Drohnenaufnahmen zeigen, dass die Höhe in Google Earth nicht stimmt, der neu gebaute Tennisplatz liegt auf einer flachen, ebenen Ebene, umgeben von einem Erdwall.

Im Januar 2018 zeigt Google Earth, dass der Tennisplatz dem Erdboden gleichgemacht wurde und die Erde darunter offenbar ausgegraben wurde.

Im November 2018 beginnt der Miami Herald mit der Veröffentlichung einer Artikelserie über den Epstein-Fall, die öffentliches Interesse weckt. Im Juli 2019 wird Epstein wegen des bundesstaatlichen Vorwurfs des Sexhandels verhaftet. Einen Monat später führte das FBI eine Razzia auf der Insel durch. Während dieser Zeit zeigt Google Earth, dass eine Wolkendecke die Sicht auf den Hügel verdeckt.

Am 10. August 2019 soll Epstein in seiner New Yorker Bundesgefängniszelle Selbstmord begangen haben.

Das nächste verfügbare Bild ist einen Monat später, im September 2019, und zeigt, dass das Gebiet auf dem Hügel als Parkplatz für Nutzfahrzeuge genutzt wird. Das Gebiet wird bis 2020 geräumt und ist es bis heute geblieben.

In einem aktuellen Video behauptet die Medienpropagandistin Megyn Kelly, dass wir dieses Jahr möglicherweise etwas von Jeffrey Epstein selbst hören werden.

Während die meisten glauben, dass Epstein ermordet wurde, glauben viele, dass er noch lebt.

Bilder seiner angeblichen Leiche lassen darauf schließen, dass es sich um eine andere Person handelt. Die Form der Nase und der Ohren war unterschiedlich.

…

Quellen: PublicDomain/legitim.ch/thepeoplesvoice.tv am 10.01.2024