14 Dinge, die jeder über die große amerikanische Sonnenfinsternis von 2024 wissen muss

Wir sind nur noch etwas mehr als drei Monate von der, was viele glauben, dramatischsten totalen Sonnenfinsternis in der Geschichte der USA entfernt. Sie wird „die große amerikanische Sonnenfinsternis von 2024“ genannt und Millionen Amerikaner werden sich eine Auszeit nehmen, um zu reisen, um sie persönlich zu sehen.

Von jetzt an bis April werden die Mainstream-Nachrichten voller Geschichten über diese Sonnenfinsternis sein, und daher wird es für niemanden schwierig sein, zu ignorieren, was vor sich geht. In diesem Artikel verrate ich 14 Dinge, die jeder über die große amerikanische Sonnenfinsternis im Jahr 2024 wissen muss …

#1 Es handelt sich um eine totale Sonnenfinsternis, die am 8. April 2024 stattfinden wird.

#2 Der Weg der Sonnenfinsternis wird durch Teile der Bundesstaaten Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Michigan, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire und Maine verlaufen.

#3 Der Weg der Sonnenfinsternis wird auch durch Teile Mexikos und Kanadas verlaufen.

#4 Es wird prognostiziert, dass diese Sonnenfinsternis das meistgesehene astronomische Ereignis in der gesamten Geschichte unseres Landes sein wird.

#5 Laut der Washington Post können mehr als 30 Millionen Amerikaner einfach aus ihren Häusern gehen und diese Sonnenfinsternis erleben …

„Dies wird die bevölkerungsreichste Sonnenfinsternis in den USA sein, da 31,5 Millionen Menschen einfach aus ihren Häusern gehen und dieses Ereignis erleben können“, sagte Kelly Korreck, NASA-Programmmanagerin für die totale Sonnenfinsternis 2024, in einer Pressekonferenz die Konferenz der American Geophysical Union.

#6 Uns wird gesagt, dass diese Sonnenfinsternis „das größte Massenreiseereignis“ des Jahres 2024 sein könnte … (2024 wird ein Jahr historischer Naturkatastrophen sein (Videos))

Laut der Website „Great American Eclipse“ könnte es sich bei dem Ereignis auch um die größte Massenreiseveranstaltung in den Vereinigten Staaten handeln. Mehrere große Städte, die ganz in der Nähe des Weges der Totalität liegen, sind St. Louis, Cincinnati, Detroit, Toronto und Quebec. Boston, New York, Philadelphia, Baltimore und Washington, D.C. liegen ebenfalls im Umkreis von 200 Meilen um den direkten Weg.

#7 Diejenigen, die sich im direkten Weg der Sonnenfinsternis befinden, werden feststellen, dass die Lufttemperatur plötzlich um etwa 10 Grad kühler wird, sobald der Mond die Sonne vollständig verdeckt.(Numerologie: Erdbeben der Stärke 7,5 erschüttert Japan)

#8 Der Weg der großen Amerikanischen Sonnenfinsternis von 2024 wird die Vereinigten Staaten am allerersten Tag des Jahres im hebräischen Kalender durchqueren.

#9 Wenn man den Weg der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis von 2024, den Weg der „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis vom 14. Oktober 2023 und den Weg der großen Amerikanischen Sonnenfinsternis von 2017 alle auf einer Karte einträgt, ergeben sie zusammen ein Bild ein riesiges paläo-hebräisches „Aleph“ über Amerika (siehe Titelbild)…

#10 Wenn man einfach den Weg der großen Amerikanischen Sonnenfinsternis von 2024 und den Weg der großen Amerikanischen Sonnenfinsternis von 2017 auf einer Karte einträgt, bilden sie zusammen ein riesiges paläohebräisches „Tav“ über Amerika …

#11 Das Herz des paläo-hebräischen „Tav“ bildet ein riesiges „X“, das direkt über der New-Madrid-Verwerfungszone fällt.

#12 Einer meiner Leser machte mich darauf aufmerksam, dass wir schon einmal ein riesiges „X“ wie dieses gesehen haben. Der Verlauf einer Sonnenfinsternis vom 16. Juni 1806 bildete zusammen mit dem Verlauf einer Sonnenfinsternis vom 17. September 1811 ebenfalls ein riesiges „X“ über der Verwerfungszone von New Madrid.

#13 Drei Monate nach der Sonnenfinsternis vom 17. September 1811 begann eine Reihe absolut gewaltiger Erdbeben an der New-Madrid-Verwerfung …

Die Erdbeben in New Madrid waren die größten Erdbeben in der amerikanischen Geschichte. Sie ereigneten sich im zentralen Mississippi-Tal, waren aber bis nach New York City, Boston, Montreal und Washington DC zu spüren.

Präsident James Madison und seine Frau Dolly spürten sie im Weißen Haus. In Boston läuteten Kirchenglocken. Vom 16. Dezember 1811 bis März 1812 gab es über 2.000 Erdbeben im zentralen Mittleren Westen und zwischen 6.000 und 10.000 Erdbeben im Bootheel von Missouri, wo New Madrid nahe der Kreuzung der Flüsse Ohio und Mississippi liegt.

In der bekannten Geschichte der Welt hat kein anderes Erdbeben so lange gedauert oder so viele Anzeichen von Schäden hinterlassen wie die Erdbeben in New Madrid.

Drei der Erdbeben stehen auf der Liste der stärksten Erdbeben Amerikas: das erste am 16. Dezember 1811 mit einer Stärke von 8,1 auf der Richterskala; der zweite am 23. Januar 1812 um 7,8; und der dritte am 7. Februar 1812 mit einer Stärke von bis zu 8,8.

#14 Die nächste von den Vereinigten Staaten aus sichtbare totale Sonnenfinsternis wird erst 2044 stattfinden, und der Verlauf dieser totalen Sonnenfinsternis wird nur drei Staaten berühren.

Ich glaube, dass die große amerikanische Sonnenfinsternis von 2024 eine wirklich große Sache ist, und deshalb habe ich sie auf das Cover meines neuen Buches gesetzt .

Andere sind vielleicht anderer Meinung als ich, und das ist in Ordnung.

Ich kenne niemanden, der mir zu 100 Prozent zustimmt.

Aber worüber sich alle einig sein sollten, ist, dass 2024 ein ziemlich verrücktes Jahr wird.

Bisher haben wir in diesem Jahr bereits ein historisches Erdbeben in Japan , eine starke Eskalation des Konflikts in der Ukraine und ein Attentat erlebt, das den Krieg im Nahen Osten auf ein völlig neues Niveau heben könnte.

Jeder Tag wird neue Überraschungen mit sich bringen, und ich erwarte, dass es richtig wild wird, je näher wir der Wahl im November kommen.

Also schnall dich an und halte dich gut fest, denn das Chaos ist da und wird so schnell nicht verschwinden.

…

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 10.01.2024