Kanadischer Autor macht Projekt Blue Beam und Neue Weltordnung öffentlich und stirbt kurz darauf! 

Der kanadische Journalist und Buchautor Serge Monast war einer großen Sache auf der Spur. 1995 veröffentlichte Monast sein Buch The Protocols of Toronto, in dem er okkulten Aktivitäten einer Freimaurergruppe namens „666“ enthüllt.

Außerdem fand der Autor fand heraus, dass eine Neue Weltordnung geplant ist. Ein Jahr später stirbt Monast auf mysteriöse Weise. Hat der Autor etwas erfahren, dass ihm am Ende das Leben gekostet hat? Von Frank Schwede

Wer die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles Pferd. Dass Pferd des kanadischen Autors Serge Monast war offenbar nicht schnell genug. Der Investigativ-Journalist verstarb ein Jahr nach Veröffentlichung seines Werkes The Protocols of Toronto, in dem er okkulte Aktivitäten einer Freimaurergruppe namens „666“ enthüllt hat.

Die Gruppe soll sich bereits ab Mitte der 1960er über einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren mit den Mächtigen der Welt getroffen haben, um zu Beginn der 1980er Jahre eine Neue Weltordnung zu errichten. Das hat, wie wir heute wissen, nicht geklappt.

Doch damit scheint zumindest das Thema nicht abgehakt und vom Tisch zu sein. Im Gegenteil. Vieles, was Monast in seinen Büchern schreibt, ist längst traurige Wirklichkeit geworden. Das beweist, dass der Investigativ-Journalist alles andere als ein Verschwörungstheoretiker war.

Der Autor beschreibt unter anderem den Niedergang der Wirtschaft und macht eine globale Gruppierung internationaler Organisationen dafür verantwortlich. Der künftig Krieg wird laut Monast in drei unterschiedlichen Formen durchgeführt werden: wirtschaftlich, elektronisch und medizinisch.

Wie wir heute wissen, treibt die NATO seit 2020, also seit Corona, eine neue Form der psychologischen Kriegsführung voran, die sogenannte „Kognitive Kriegsführung“, die sogar von der NATO selbst als eine fortschrittliche Form der Manipulation bezeichnet wird.

Längst Realität sein dürfte auch das von Monast erwähnte „Electronic Highway Programm“, ein Instrument, das Regierungen zur Verfügung steht, um absolute Kontrolle über die Bevölkerung zu erlangen.

Das Programm ermöglicht eine elektronische Bevölkerungserfassung, mit der alle Unternehmen und Personen gezählt und als wirtschaftliche Einheiten wahrgenommen werden.

Mithilfe dieser Technologie erhalten Regierungen Informationen über jede einzelne Person, was de facto die Abschaffung der individuellen Freiheit und Privatsphäre bedeutet. (Ist die Ostsee-Anomalie ein UFO, ein Portal in eine andere Welt oder ein Stonehenge unter Wasser?)

Nur eine Verschwörungstheorie?

Bislang ist die Neue Weltordnung im Mainstream eine reine Verschwörungstheorie, obwohl auch sehr viele Politiker in der jüngsten Vergangenheit den Begriff häufig in den Mund genommen haben. (Der Ursprung von mysteriösen Radioblitzen und hochenergetischen kosmischen Strahlen, welche die Erde treffen, bleibt unbekannt)

Was ist wirklich dran an den Plänen einer Neuen Weltordnung, entsprechen die Informationen in den Netzmedien tatsächlich der Wahrheit, oder wird hier bloß maßlos übertrieben und Angst geschürt?

Werfen wir dazu einen Blick auf Serge Monast acht Bücher, die er bereits in den 1990er Jahren veröffentlicht hat und vergleichen sie mit der aktuellen Weltlage. Leider sind seine Werke nur in französischer Sprache erhältlich.

In seinem Buch Vaccins, Médecine Militaire Expérimentale Et Christaux Liquides (Impfstoffe, experimentelle Militärmedizin und Flüssigkeitskristalle) schreibt der Autor über Experimente der CIA im Rahmen ihrer Projekte Bluebird, Artichoke, MK Ultra und MK Delta.

Interessant ist seine detaillierte Beschreibung der Medikamenten- und Impfstoffexperimente. Monast spricht sogar von Bevölkerungs-Impfprogrammen, die auf Epidemien folgen werden. Die Impfstoffe sollen eine Vielzahl an Beschwerden herbeiführen, bis hin zur Lethargie.

Da dieses Werk bereits in den 1990er Jahren erschienen ist, konnte der Autor natürlich nicht wissen, dass mehr als dreißig Jahre später Corona mit experimentellen Impfstoffen folgt, die tatsächlich zu schweren gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod führen.

Mittlerweile ist sogar bekannt, dass Corona eine militärische Geheimdienst-Operation war und dass der Impfstoff von der DARPA entwickelt wurde. Hiermit dürfte zum einen klar sein, dass Serge Monast über Geheimdienstwissen verfügt hat, zum anderen, dass die Aktion über mehr als vierzig Jahre im Voraus geplant wurde.

Bereits kurz nach der Veröffentlichung des Buches erhielt Monast Besuch von der Polizei. Wohn- und Büroräume des Autors wurden durchsucht und zahlreiche Unterlagen beschlagnahmt. Monast wurde die Beteiligung an einem verbotenen Informationsnetzwerken zur Last gelegt.

In dem Buch, Le Project Blue Beam de la NASA, verrät der Journalist und Autor, dass in Wahrheit die New Age-Bewegung hinter der Neuen Weltordnung steckt, dass ohne diese Religion die Diktatur nicht umsetzbar sei.

Die List der New Age-Bewegung

Interessant ist, dass die meisten Internetblogs, die sich ausgiebig mit dem Thema Befreiung der Erde und Menschheit durch wohlwollende Außerirdische befassen, von den Zensoren bislang verschont geblieben sind.

Bewiesen ist, dass dieses Thema uralt ist und bis weit in die 1960er Jahre zurückreicht, also zu den Wurzeln der New Age-Bewegung, die nach außen harmlos auftritt und so tut, als wolle sie nur Gutes tun. Es kommt aber noch interessanter.

Gestartet werden soll die Neue Weltordnung mit einem Himmelsspektakel, das die Bezeichnung Projekt Blue Beam trägt und in vier Phasen abläuft, mit den Ziel, die Religion eines neuen Zeitalters umzusetzen, in deren Mittelpunkt der Antichrist steht, der dreidimensional als Hologramm in verschiedenen Teilen der Welt am Himmel erscheinen soll, je nach Region.

Andererseits besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Pläne mittlerweile geändert wurden, dass anstelle des Antichristen eine Flotte von Schiffen der sogenannten „Galaktischen Föderation“ am Himmel erscheint, die den Erstkontakt mit den Menschen sucht, um die aufgestiegenen zu befreien.

Dass wären die Menschen, die bereits geistig völlig unbewusst nach den Gesetzen der Neuen Weltordnung leben. Tatsache ist, dass die Initiatoren der Neuen Weltordnung nicht mit offenen Karten spielen.

Ein wesentliches Ziel der Neune Weltordnung ist laut Monast die Abschaffung der christlichen Religion, um sie durch eine Eine-Welt-Religion zu ersetzen, die auf Menschenkult basiert, weiter die Abschaffung aller nationalen Identitäten und des Nationalstolzes geplant, um sie gegen eine Weltidentität und einen Weltstolz zu ersetzen und die Abschaffung der Familie, um sie durch Individuen zu ersetzen, die alle für den Ruhm der Eine-Welt-Regierung stehen.

Die Werkzeuge der Neuen Weltregierung werden eine multinationale Armee, eine internationale Armee, eine internationale Polizei, eine Weltbank sowie eine Weltreligionen sein, in der alle kirchlichen Lehren an der Wurzel zerstört werden, um sie unter dem Dach der Vereinten Nationen, durch die neuen Religion des Wassermannzeitalters zu ersetzen.

In diesem Fall bezieht sich der Autor auf das Jahr 1982, das offenbar den Beginn der Verschwörung für das Wassermannzeitalter markiert. Das heißt, die Umsetzung der Neuen Weltordnung war bereits für das Jahr darauf geplant. Warum der Plan nicht umgesetzt wurde, ist laut Aussage Monasts nicht bekannt.

Außerirdische Befreier und das Goldene Wassermannzeitalter

Sollte Serge Monast recht haben, ist das Wassermannzeitalter nichts anderes als ein Trojanisches Pferd, das der Menschheit auf geschickte Weise als das Zeitalter der Befreiung verkauft wird.

Wer sich näher mit der New Age-Bewegung beschäftigt, wird feststellen müssen, dass es sich um eine Sekte handelt, in der es wie auch bei allen anderen Sekten nicht um Liebe und Freiheit geht, sondern um Macht, Manipulation und Kontrolle.

Die Schriften aus den Kreisen geben einen guten Einblick über die Denkweise dieser Szene. Ein bekanntes Gesicht der Bewegung war ein gewisser David Spangler, der 1978 Links With Spaces veröffentliche.

Auch in diesem Werk geht um eine große Weltraumshow, in der Außerirdische in riesigen Mutterschiffen auf die Erde kommen, um die Menschheit zu retten – jedoch ist auch hier nicht für alle Platz an Bord.

Es wird nur jenen Erdenbürgern der Zutritt gewährt, die die Neue Weltreligion akzeptieren. Das heißt, jeder muss zunächst seinen Glauben ablegen, bevor er das Schiff betreten darf.

Diejenigen, die die Neue Weltreligion in Verbindung mit der Neuen Weltordnung nicht akzeptieren, bleiben zurück und werden in Umerziehungslager gesteckt.

Übrigens gilt der Regenbogen als ein Brückensymbol der Neuen Weltordnung. Jeder muss einen Eid auf Luzifer leisten, um die Brücke in die Neue Weltordnung überqueren zu können. Widerstandskämpfer werden in Haftanstalten geschickt und nach Regenbogenfarben klassifiziert.

Klassifizierung 1: Christliche Kinder werden zu Menschenopfern, Gefangene der Klassifizierung 2 werden zu medizinischen Experimenten herangezogen und Inhaftierte der Klassifizierung 3 sind lebenden Organspendern; der Rest wird in Untergrundanlagen als Arbeitssklave eingesetzt.

Sollte Projekt Blue Beam tatsächlich an den Start gehen, würde das bedeuten, dass der gesamte Himmel zur Kinoleinwand wird. Ein weltraumgestützter Lasersatellit würde in alle vier Ecken gleichzeitig Bilder projizieren

Die Satelliten werden mithilfe von Computern koordiniert und eine eigens dafür entwickelte Software wird die Show mit Soundeffekten, die aus den Tiefen des Weltraums zu kommen scheinen, steuern.

Wichtig ist zu verstehen, dass es sich lediglich um ein optisches Phänomen handelt, nicht um ein physisches. Viele Kritiker vermuten, dass diese Technologie noch nicht einsatzbereit ist. Was ist, wenn doch?

Sind viele UFOs nur Hologramme?

Möglicherweise geht sogar ein Großteil der UFO-Sichtungen der vergangenen dreißig Jahre auf das Konto dieser neuartigen Technologie. Ich denke beispielsweise an die UFO-Welle in Belgien Anfang der 1990er Jahre.

Möglicherweise waren ja die Objekte gar keine physischen, sondern nur Hologramme aus einem holographischen Projektor, der dazu in der Lage ist, präzise Projektionen von visuellen 3D-Bildern in einen vorab ausgewählten Bereich als strategisches Täuschungsmanöver zu projizieren.

Kürzlich tauchten in einem Einkaufzentrum in Miami plötzlich Aliens aus dem Nichts auf, die den Kreaturen aus „Xenomorph“ täuschend ähnlich sahen. Die Menschen gerieten in Panik und rannten aus dem Gebäude, direkt in Arme der Polizei, die sämtliche Handys beschlagnahmte, weil offenbar befürchtet wurde, dass die Augenzeugen etwas gefilmt haben, was nicht an die Öffentlichkeit darf.

Einer der Augenzeugen, ein ehemaliger Polizist, hat ausgesagt, dass die Wesen fehlerhaft aussahen, wie eine Welle, ein Fehler in der Matrix. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass es sich auch hier um einen weiteren Blue Beam Test für die große Show gehandelt hat, die möglicherweise schon bald starten wird.

Zweifellos hat Serge Monast bereits vor mehr als dreißig Jahren von politischen Entwicklungen und Technologien gewusst, die heute bereits unseren Alltag bestimmen. Eine Politik und Technologie, die möglicherweise bereits Teil der globalistischen Agenda ist.

Gleichzeitig sind seine Bücher, die meiner Meinung nach zu den wichtigsten der beiden letzten Jahrzehnten gehören, eine Mahnung an die Menschen, nicht leichtgläubig zu sein und nicht den Rattenfängern in die Höhle zu folgen, aus der es kein Entrinnen mehr gibt.

Auf der anderen Seite ist es möglich, dass die Globalisten ihre Pläne mittlerweile geändert haben, weil viele wichtige Informationen in den letzten Jahren an die Öffentlichkeit gelangt sind.

Immerhin sind ja mittlerweile genügend Menschen auf den Besuch wohlwollender Außerirdischer vorbereitet und können es gar nicht mehr erwarten, von ihren Erlösern befreit zu werden, um Teil der Neuen Weltordnung zu werden.

Kurz vor seinem Tod sagte Monast: „So sehr mein Leben durch die Verbreitung solcher Informationen in Gefahr ist, ist ihr Leben durch die Unkenntnis dieser Informationen noch mehr in Gefahr.“

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 20.01.2024