Krisenvorsorge: Clever Kompostieren – Terra Preta Fix: Basis für  die Herstellung von Schwarzerde

Entdecken Sie unser innovatives Küchenkomposter-Bokashi-Set – die ideale Lösung, um Ihre Küchenabfälle in Bokashi umzuwandeln und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Hergestellt aus recyceltem Plastik aus Europa, bietet dieses Set ein elegantes Design und praktische Nachhaltigkeit.

Durchdachtes Design, vielseitige Nutzung: Mit abgerundetem Design fügen sich die beiden Eimer perfekt in jede Küche ein. Sie bestehen aus recyceltem Plastik und tragen so zur Umweltschonung bei.

Einfache Anwendung, effektive Kompostierung: Dank effektiver Mikroorganismen verwandeln Sie alle Arten von Essens­resten – ob roh oder gekocht, Fleisch, Fisch oder Milchprodukte – in nährstoffreichen Kompost. Das beigefügte Ferment er­leichtert den Prozess.

Kompakter Nutzen – Flüssigdünger und Geruchskontrolle: Neben Kompost entsteht wertvoller Flüssigdünger, der Ihre Pflanzen nährt. Die luftdichte Konstruktion hält Gerüche fern und erhält gleichzeitig Enzyme und Vitamine.

Umweltfreundliche Herstellung: Das Küchenkomposter-Bokashi-Set besteht aus recyceltem Plastik und wird in Europa hergestellt.

Einfache Anwendung: Es enthält 1 Kilogramm Ferment, sodass Sie sofort beginnen können. Der fertige Kompost kann im Garten verwendet oder gelagert werden.

Machen Sie aus Abfall wertvollen Kompost und pflegen Sie Ihren Garten auf nachhaltige Weise.

Das Set besteht aus 2 Eimern à 9,6 Liter und 1 Kilogramm Ferment

Maße: 34 × 24 cm (H × Ø)

Ferment für Küchenkomposter-Bokashi-Set

Langzeit-Kompostierung mit effektiven Mikroorganismen: auf Kleiebasis

Kompostiert über 3 Monate und ist insgesamt 12 Monate haltbar. Einfach in eine luftdichte Dose umfüllen, um die Haltbarkeit zu verlängern. 1-Kilogramm-Packung, praktisch und effizient. Umgewandelter Abfall wird zu wertvollem Kompost.

Terra Preta Fix

Terra Preta Fix – Basis für die Herstellung von Schwarzerde



Mit Terra-Preta-Fix stellen Sie sich ganz leicht ihre eigene fruchtbare Terra-Preta-Schwarzerde her. Geben Sie einfach reifen Kompost, Bokashi oder Mist dazu und Sie erhalten nach kurzer Vererdungsdauer die begehrte Terra Preta Erde für Ihren Garten oder Balkon.

Anwendungsgebiete:

Zur einfachen Herstellung von Terra-Preta-Schwarzerde

Fertige Mischung aus Pflanzenkohle, EM, Urgesteinsmehl und EM-Keramik

100 Prozent vegan – ohne tierische Inhaltsstoffe

Perfekt geeignet für Bio-Gärtner und ökologische Landwirte

Inhaltsstoffe rein aus biologischer Landwirtschaft

Terra Preta speichert sehr viel Wasser, Nährstoffe und Mikroorganismen

Schwarzerde verhindert schnelle Austrocknung und Auszehrung auch im Hochsommer

Was macht Terra Preta so besonders?



Schwarzerde, auch Terra Preta genannt, ist ein besonders fruchtbarer Boden in Südamerika, der seit Jahrhunderten von der indigenen Bevölkerung für die Landwirtschaft genutzt wird.

Sie besteht zu einem Großteil aus Kohlepulver, Pflanzenresten, mineralischem Gestein und Mikroorganismen. Sie zeichnet sich durch eine einzigartig hohe Aufnahme- und Speicherfähigkeit von Wasser, Bodenbakterien und Nährstoffen aus.

Da die Pflanzenkohle, das Urgesteinsmehl und die EM-Keramik im Boden nicht abgebaut und schwer ausgeschwemmt werden können, erhalten Sie mit Terra Preta keine normale Pflanzenerde, sondern eine dauerhafte Verbesserung Ihres Bodens. Die Dicke der Schwarzerde-Schicht hängt davon ab, wie oft Sie frische Terra Preta ansetzen und in die bestehende Schicht einarbeiten.

Wir empfehlen mindestens einmal jährlich frische Terra Preta herzustellen und auszubringen, um auch tief wurzelnden Pflanzen die optimale Wachstumsgrundlage zu bieten.

Bokashi Pflanzenglück

Bokashi Pflanzenglück – der vegane Volldünger mit effektiven Mikroorganismen fermentiert



Bokashi Pflanzenglück ist ein universell einsetzbarer organischer Volldünger, der als rein natürliche Langzeitreserve Ihre Pflanzen mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Pflanzenglück bindet sich wunderbar in die bestehende Bodenorganik ein, überdüngt nicht und leistet einen wichtigen Anteil zum nachhaltigen Humusaufbau.

Zur natürlichen Langzeitdüngung von Beet- und Topfpflanzen

Keine Überdüngung möglich, regeneriert die Bodenorganik

100 Prozent vegan – ohne tierische Inhaltsstoffe

Inhaltsstoffe rein aus biologischer Landwirtschaft

Enthält Zeolith zur Verbesserung der Nahrungsaufnahme der Pflanzen

Enthält Huminsäure und unterstützt damit nachhaltig den Humusaufbau

Inhaltsstoffe werden schonend mit Effektiven Mikroorganismen fermentiert

Aktiver Beitrag zum Umweltschutz – kein Ausschwemmen von Nährstoffen

Kontrollierte Qualität aus Deutschland

Gut zu wissen:

Mit Bokashi Pflanzenglück entscheiden Sie sich für ein Produkt, welches ausdrücklich auf tierische Inhaltsstoffe aus der Schlachtindustrie verzichtet. Die Inhaltsstoffe sind perfekt aufeinander abgestimmt und unterstützen Ihre Pflanzen optimal beim Wachstum sowie bei der natürlichen Entwicklung Ihrer Widerstandsfähigkeit gegen widrige Umwelteinflüsse und Schädlinge.

Bokashi Pflanzenglück unterstützt den Boden nachhaltig beim Humusaufbau und eignet sich somit perfekt für ausgezehrte, geschädigte und versandete Böden. Die Inhaltsstoffe sind in der Organik eingebunden und werden durch die Effektiven Mikroorganismen freigesetzt.

Dadurch schonen Sie die Umwelt, insbesondere Gewässer und Grundwasser, da es nicht zur Ausschwemmung großer Nährstoffmengen kommt.

