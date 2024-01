Die Covid-Pandemie war überhaupt keine Pandemie, sondern eine globale strategische Operation zur Kontrolle der Menschheit, die jahrzehntelang geplant wurde.

Aber glauben Sie mir nicht beim Wort. Das kommt direkt aus Moskau und ist das Ergebnis einer Untersuchung des russischen Militärgeheimdienstes, die darauf abzielte, die wahren Ursprünge der Pandemie aufzudecken und herauszufinden, wer dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig ist.

Die Mainstream-Medien, die der globalen Elite verpflichtet sind, sind entschlossen, diese Informationen unter den Teppich zu kehren. Und das ist kein Wunder, denn die Erkenntnisse des russischen Militärgeheimdienstes beweisen deutlich, dass die Mainstream-Medien und westlichen Regierungen die Menschen seit Jahren mit Fake News und gefährlichen Fehlinformationen einer Gehirnwäsche unterziehen.

Laut einem russischen General ist „dieses Coronavirus und die sogenannte Pandemie überhaupt keine Pandemie. Es handelt sich um eine globale strategische Operation zur Kontrolle der Menschheit. Die Zionisten und Finanzmächte dieser Welt wollen die Bevölkerung reduzieren! Sie wollen etwa 100 Millionen eigene und etwa eine Milliarde, die ihnen dienen.“

Die Covid-Pandemie war lediglich die jüngste in einer langen Reihe globalistischer Betrügereien, die darauf abzielten, die Menschen durch Angst und Schrecken zur Unterwerfung zu zwingen und ihnen nach und nach ihre Freiheiten zu entziehen.

Wir haben Neuigkeiten für Klaus Schwab und seine Kumpane im WEF. Die Menschen wachen auf und werden künftigen globalistischen Diktaten nicht nachkommen.

Bereits 1999 ließ Bill Gates ein Spiel namens „Omikron“ für Microsoft Windows entwickeln. Es ging um Dämonen, die vorgaben, Menschen zu sein, um ihre Seelen zu ernten.

Kommt Ihnen Omikron bekannt vor? Ja, wie die Covid-Variante. Wissen Sie, die Variante, die die Elite als Vorwand nutzte, um mRNA-Impfstoffe vorzuschreiben und den Planeten in ein Gefängnis zu verwandeln.

Die Elite verkündet seit Jahrzehnten ihre Pläne für die Menschheit. Man nennt es prädiktive Programmierung oder Offenbarung der Methode.

Dieses aus alten Rosenkreuzertexten stammende Konzept erklärt, warum die Elite die Massen oft auf verschleierte und hinterhältige Weise den dunklen Realitäten aussetzt, um stillschweigende Akzeptanz bei den Massen zu erlangen. (Es geht wieder los: WEF veranstaltet Simulation zur Vorbereitung auf „Disease X“)

Sobald diese verborgenen Wahrheiten stillschweigend und auf betrügerische Weise der Öffentlichkeit offenbart werden und auf allgemeine Apathie und Gleichgültigkeit stoßen, werden sie normalisiert und im kollektiven Unbewussten der Gesellschaft verankert. (Pfizer mit „5‑Jahresplan zur Bevölkerungsreduktion“)

Nehmen wir zum Beispiel die schleichende Agenda der globalen Eliten, Kinder zu sexualisieren und Pädophilie zu normalisieren.

Wir werden seit Jahren vor diesem Vorgang gewarnt und jetzt kann jeder, der aufmerksam ist, ihn direkt vor Augen haben. Einige Okkultisten vergleichen diesen Normalisierungsprozess mit dem alchemistischen „Großen Werk“, bei dem die Welt nach dem Willen der okkulten Elite „umgewandelt“ wird.

Es gibt nur ein Problem für die globale Elite und ihre okkulten Rituale. Wir, die Menschen, wachen auf und stimmen ihrer dunklen satanischen Agenda nicht mehr zu.

Wir können nicht zulassen, dass die Globalisten und großen Pharmakonzerne mit Mord davonkommen.

Da wir wissen, dass die Elite das Verbrechen jahrzehntelang geplant hat und entschlossen ist, die Welt zu entvölkern, ist es an der Zeit, sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Russland warnt das US-Militär vor der Auslösung einer neuen tödlichen „Mega-Pandemie“ im ukrainischen Labor

Russland hat Beweise dafür veröffentlicht, dass das US-Militär heimlich daran arbeitet, in den Biolaboren der Ukraine eine tödliche neue Pandemie auszulösen, die im nächsten Jahr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Die folgenden Beweise wurden vom russischen Chef der nuklearen, chemischen und biologischen Schutztruppen der Streitkräfte der Russischen Föderation, Generalleutnant Igor Kirillov, veröffentlicht.

Infowars.com berichtet: Siehe die Behauptungen Russlands unten:

Briefing des Chefs der nuklearen, chemischen und biologischen Schutztruppen der Streitkräfte der Russischen Föderation, Generalleutnant Igor Kirillov, über die militärisch-biologischen Aktivitäten der USA

Genf hat Experten und Vertragsstaaten des Übereinkommens über das Verbot biologischer Waffen und Toxinwaffen zusammengerufen. Diese Treffen finden jährlich statt, um den aktuellen Stand des Übereinkommens über das Verbot biologischer Waffen und Toxinwaffen, Fragen der Einhaltung seiner Bestimmungen zu erörtern und wissenschaftliche und technologische Entwicklungen mit Dual-Use-Potenzial zu überprüfen.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Russland im September eine Konsultationssitzung gemäß Artikel V des BWÜ initiierte und Anfang November dem UN-Sicherheitsrat Fragen zu Verstößen gegen das BWÜ durch die Ukraine und die Vereinigten Staaten zur Prüfung vorlegte.

Obwohl die westlichen Länder die Abstimmung über die Resolution des Sicherheitsrats über die internationale Untersuchung der US-amerikanischen Biolabore sabotiert haben, deuten die Ergebnisse der Abstimmung darauf hin, dass die militärisch-biologische Aktivität der USA in der Ukraine selbst bei ihren engsten Verbündeten Fragen aufwirft.

Die Russische Föderation hat Unterlagen vorgelegt, um zu belegen, dass die USA finanzielle, wissenschaftliche, technische und personelle Hilfe für die Arbeit an Komponenten der biologischen Kriegsführung auf ukrainischem Territorium und für die Untersuchung besonders gefährlicher und wirtschaftlich wichtiger Infektionserreger bereitgestellt haben.

Es wurden mehr als 20 Fragen bezüglich der Verletzung der Konvention durch Kiew und Washington gestellt. Sie betrafen die Nomenklatur und Anzahl der im Rahmen des Biological Threat Reduction Program untersuchten pathogenen Mikroorganismen; Durchführung von Untersuchungen über ukrainisches Militärpersonal und psychisch Kranke; und die Tatsachen der militärisch-biologischen Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten in der internationalen Berichterstattung im Rahmen des BWÜ zu verbergen.

Washington und Kiew positionierten die militärbiologische Forschung als „Zusammenarbeit für friedliche Zwecke“ und versteckten sich hinter Artikel X der Konvention. Gleichzeitig erhielt keine der Fragen substanzielle Antworten. Beim bevorstehenden Treffen der Vertragsstaaten des BWÜ will Russland wieder in die Diskussion einsteigen.

Seit dem Konsultationstreffen sind neue Beweise dafür aufgetaucht, dass das Kiewer Regime seine Verpflichtungen aus der Konvention verletzt hat.

Bereits im März 2022 gab Unterstaatssekretärin Victoria Nuland bekannt, dass es in der Ukraine von den USA kontrollierte Bioanlagen gibt. Unter Androhung einer strafrechtlichen Verfolgung musste Nuland zum Zeitpunkt ihrer Aussage vor dem US-Senatsausschuss zugeben, dass der Transfer dieser biologischen Objekte und Materialien unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte das Risiko der Weitergabe sensibler Informationen birgt und von großer Bedeutung ist.

Am 31. Januar 2023 bestätigte der Koordinator des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, die Tatsache der „Umsetzung einer Reihe amerikanischer wissenschaftlicher Programme“. Gleichzeitig, so seine Interpretation, seien die in der ehemaligen Sowjetrepublik gelegenen Labore Anfang 2022 vom Personal „deaktiviert“ und aufgegeben worden.

Russische Spezialisten verschafften sich im Rahmen der militärischen Sonderoperation Zugang zu einer Reihe ukrainischer biologischer Einrichtungen, insbesondere zu Labors in den Städten Rubeschnoje, Sewerodonezk und Cherson, sowie zu deren offizieller Dokumentation. Die Analyse dieser Dokumentation bestätigte die Gefährlichkeit der Experimente des Pentagons zur Beurteilung der Anfälligkeit der ukrainischen Bevölkerung für zoonotische Infektionen, die Tatsachen des Testens von Arzneimitteln an der lokalen Bevölkerung und den Export biologischer Proben in die Vereinigten Staaten für ihre mögliche Verwendung in offensiven biologischen Programmen.

In den Volksrepubliken Donezk und Lugansk wurden vier Einrichtungen inspiziert. In einem Lagerraum des Veterinärlabors in Mangush wurde eine Sammlung von Referenzstämmen von Mikroorganismen gefunden. Diese Referenzstämme wurden von der American Type Culture Collection (ATCC) bereitgestellt und dienten der Untersuchung wirtschaftlich wichtiger Tierkrankheiten.

Die erhaltenen Dokumente bestätigen, dass die Mitarbeiter des Biosphärenreservats Askaniya-Nova in der Region Cherson die Routen von Zugvögeln untersucht haben. Es liegen Fakten über die Sammlung und Passportierung von Vogelgrippevirusstämmen vor, deren Übertragung auf den Menschen eine Sterblichkeitsrate von bis zu 40 % erreichen kann.

Aufgrund der Tatsache, dass die ukrainischen Streitkräfte bei der sogenannten Gegenoffensive keinen Erfolg hatten, gehen wir davon aus, dass sich ihre Aktivitäten auf nicht standardmäßige Formen der Kriegsführung verlagern werden, einschließlich des Einsatzes chemischer und biologischer Kampfstoffe.

Uns wurde mitgeteilt, dass das Büro des Präsidenten der Ukraine die Aktionen nationaler Sonderdienste bei der Organisation einer antirussischen Provokationsaktion mit giftigen Substanzen koordiniert.

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen des Syrienkonflikts wird davon ausgegangen, dass die Beschuldigung der russischen Streitkräfte des Einsatzes chemischer Waffen eine neue antirussische Kampagne in den UN-Institutionen und in den Weltmedien ermöglichen wird.

Zu diesem Zweck hat der Sicherheitsdienst der Ukraine REALAB beauftragt, ein ukrainisches Unternehmen, das auf den Import von Chemikalien und Grundstoffen spezialisiert ist. Im Oktober–November 2023 kaufte dieses Unternehmen in Deutschland eine „kleine Charge“ Triethanolamin und eine stickstoffhaltige Natriumverbindung von Honeywell Research Chemicals, einem US-Unternehmen.

Triethanolamin ist im Anhang zu Chemikalien des Chemiewaffenübereinkommens aufgeführt und unterliegt der jährlichen Deklarationspflicht. Diese Verbindung ist eine Vorstufe für die Synthese eines giftigen Blasenmittels – Stickstoffsenfgas. Stickstoffhaltige Natriumverbindungen sind hochgiftig. Ihre schädlichen Wirkungen ähneln denen von Zyanid.

Nach unserer Einschätzung können diese Chemikalien von der SBU zur Herstellung eines chemischen Kampfstoffs für begrenzte provokative Aktionen auf kontrolliertem Territorium im Operationsgebiet der am aktivsten vorrückenden Gruppe der russischen Streitkräfte verwendet werden.

Es wird auch angenommen, dass ukrainische Streitkräfte Wasserquellen, darunter Trinkwasser, Lebensmittel und Tierfutter, absichtlich mit pathogenen biologischen Stoffen kontaminieren.

So stellten Spezialisten des russischen Verteidigungsministeriums im November 2023 in Tschernigowka in der Region Saporoschje zusammen mit Rosselchosnadsor fest, dass der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest vorsätzlich war. Mehr als 7.000 Schweine wurden aufgrund der absichtlichen Einschleppung des ASP-Virus in den Betrieb geschlachtet. Die Krankheit wurde in Abwesenheit von Infektionsträgeraktivität und natürlicher Wildtiermigration festgestellt. Solche Szenarien zielen darauf ab, soziale Spannungen zu erzeugen, die öffentliche Unzufriedenheit über das Vorgehen der russischen Behörden zu verstärken und die Ernährungssicherheit zu gefährden.

Während der Arbeit der abteilungsübergreifenden Gruppe in der Region Saporoschje wurde unter den Dokumenten des Zentrums für öffentliche Gesundheit (Ukraine) eine Fördervereinbarung zwischen der Civilian Research & Development Foundation (CRDF), Metabiota und ukrainischen Labors, darunter dem Institut für Veterinärmedizin, unterzeichnet .

Der Betrag der von der Stiftung für das UP-4-Projekt überwiesenen Zuschüsse überstieg 180.000 US-Dollar. Ich möchte Sie daran erinnern, dass dieses Projekt mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1,5 Millionen US-Dollar darauf abzielte, die Verbreitung besonders gefährlicher Krankheitserreger durch Zugvögel zu untersuchen.

Der Hauptzweck der Gründung des CRDF durch den US-Kongress im Jahr 1992 bestand darin, Wissenschaftler aus postsowjetischen Staaten mit Erfahrung in der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen zu rekrutieren.

Aufgrund der Tatsache, dass die Stiftung von Steuern befreit ist, bevorzugt das Pentagon über das Außenministerium und das US-Energieministerium diese Organisation für die Finanzierung seiner „Dual-Use“-Projekte außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeit, einschließlich auf dem Territorium der Ukraine .

Russische Spezialisten haben Dokumente des Zentrums für öffentliche Gesundheit (Ukraine) erhalten, darunter auch Dokumente zum UP-8-Projekt. Ziel dieses Projekts war es, die Überträger des hämorrhagischen Krim-Kongo-Fiebers zu untersuchen und Blutproben ukrainischer Soldaten zu analysieren, um die Auswirkungen der Krankheit auf den Körper zu untersuchen. Das Projekt wurde von der US-amerikanischen Defense Threat Reduction Agency (DTRA) in Auftrag gegeben.

Siehe das Dokument vom 26. März 2020 (also vor Beginn der militärischen Sonderoperation). Darin wird die Entscheidung des Ethikausschusses zum UP-8-Projekt mit der Bemerkung aufgeführt: „… die Forschung auszusetzen und alle Informationen zu löschen…“.

Regulierungsbehörden treffen solche Entscheidungen nur in einem Fall: wenn die Risiken für die Projektteilnehmer den Nutzen der Umsetzung deutlich überwiegen.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass vor vier Jahren, im Dezember 2019, die ersten mit dem COVID-19-Virus infizierten Patienten identifiziert wurden. Derzeit beträgt die Zahl der Fälle mehr als 770 Millionen Menschen, von denen etwa 7 Millionen gestorben sind.

Durch einen „merkwürdigen Zufall“ ging der Pandemie eine Reihe von Forschungsprojekten zur systematischen Untersuchung von Coronaviren voraus, die von der US-Regierung finanziert wurden. Daher führt die US-amerikanische Agentur für internationale Entwicklung (USAID) seit 2009 das Predict-Programm ein, um Coronavirus-Erkrankungen zu untersuchen und ihre Vektoren zu erfassen.

Die Vereinigten Staaten untersuchen derzeit die Ursprünge von COVID-19. Zu diesem Zweck wurde im US-Kongress ein ausgewählter Unterausschuss eingerichtet.

Aufgrund der Beteiligung der EcoHealth Alliance an groß angelegten Experimenten mit Coronaviren und der möglichen Einflussnahme der CIA auf die Expertenprüfung forderten die Gesetzgeber am 12. September 2023 öffentlich vom Leiter der Abteilung, William Burns, detaillierte Materialien für die Arbeit des Unterausschusses.

Laut den uns vorliegenden Berichtsdokumenten für das Projekt „Bewertung des Risikos neu auftretender Infektionen durch insektenfressende Fledermäuse in der Ukraine und Georgien“ wurden in den Jahren 2016–2020 Coronavirus-Studien durchgeführt. In dem Bericht heißt es: „… dass während der Arbeiten in der Ukraine Fledermäuse identifiziert wurden, die bis zu 800 km tief in Länder wie Ungarn und Russland wandern …“

Erwähnenswert ist auch, dass an der Forschung Bioinformatiker beteiligt waren, deren Arbeit die Bearbeitung und Kombination der Genome identifizierter Krankheitserreger umfasste, also Forschung, die traditionell mit der Verbesserung der Funktionen gefährlicher Viren in Verbindung gebracht wird.

Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, dass der künstliche Ursprung von COVID-19 durch die genetische Variabilität, die für die meisten Coronaviren nicht charakteristisch ist, sowie durch die erheblichen Unterschiede in den Sterblichkeitsraten, der Ansteckungsgefahr, der ungleichmäßigen geografischen Verteilung sowie der unvorhersehbaren Natur belegt wird des epidemischen Prozesses als Ganzes.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Italien im Jahr 2020 das am stärksten vom COVID-19-Virus betroffene Land war und das russische Verteidigungsministerium auf Ersuchen der italienischen Behörden dem italienischen Volk inmitten der Epidemie sofort Hilfe geleistet hat .

Auch die hohe Vorbereitung amerikanischer mRNA-Impfstoffhersteller auf die Pandemie einer neuen Coronavirus-Infektion lässt sich nur schwer erklären. Dies deutet auf eine Absprache zwischen verschiedenen US-Regierungsbehörden und der sogenannten Big Pharma hin.

Die Ausbreitung der neuen Coronavirus-Infektion hat zu einem erheblichen Gewinnanstieg von Biotech-Unternehmen geführt, die Impfstoffe und Medikamente gegen Coronaviren herstellen, hat die Abhängigkeit der Entwicklungsländer von den Vereinigten Staaten erhöht und die Voraussetzungen für die weitere Umsetzung des Dualen geschaffen -Programme nutzen.

In diesem Zusammenhang können Personen, die die Untersuchung der Entstehung von COVID-19 beeinflusst haben, in die Liste der am militärbiologischen Dossier beteiligten Personen aufgenommen werden. Die Rede ist von Regierungsangestellten, Vertretern medizinischer und pharmazeutischer Unternehmen.

Unter ihnen ist Anthony Fauci , ein ehemaliger Berater des Weißen Hauses und ehemaliger Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Gina Haspel, von 2018 bis 2021 Direktorin der Central Intelligence Agency, beaufsichtigte die Umsetzung militärisch-biologischer Programme der CIA und war an der Untersuchung der Ursprünge von COVID-19 beteiligt.

Nita Madhav, ehemalige CEO von Metabiota, Organisatorin der Plattform zur Prognose von COVID-19-Pandemieszenarien, die völlig wirkungslos war.

Alex Azar, US-Gesundheitsminister von 2018 bis 2021.

Die Aktivitäten dieser Beamten zeigen deutlich, dass die US-Regierung die wichtigsten Themen der Biosicherheit und Biosicherheit bewusst ignoriert, um Supergewinne zu erzielen.

Die Bemühungen der USA, eine globale biologische Kontrolle zu etablieren, gehen mit der Ersetzung der Bestimmungen des BWÜ und anderer Normen des Völkerrechts durch eigene Regeln einher. Diese Regeln wurden im Interesse der USA entwickelt, vom kollektiven Westen unterstützt und Drittländern zur Umsetzung auferlegt.

Dies zeigt sich in der Arbeit auf relevanten internationalen Plattformen, wo westliche Delegationen ungeachtet der Prioritäten anderer Staaten auf Entscheidungen nur zu Themen drängten, die für sie von Interesse waren.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Russische Föderation in den letzten Jahren praktische Initiativen zur Stärkung des Regimes zur Nichtverbreitung biologischer Waffen und zur Verbesserung vertrauensbildender Maßnahmen vorangetrieben hat.

Erstens geht es um die Wiederaufnahme der Verhandlungen über die Entwicklung eines rechtsverbindlichen Protokolls zum BWC mit einem wirksamen Überprüfungsmechanismus, der Listen von Krankheitserregern, Toxinen und Spezialausrüstung umfassen würde und umfassend wäre. Russland ist der Ansicht, dass es zur Umsetzung dieser Maßnahme notwendig ist, die Ansätze und praktischen Entwicklungen von VEREX zu nutzen. Die entsprechenden Arbeitspapiere wurden erstellt und werden beim kommenden Treffen in Genf vorgestellt.

Die zweite besteht darin, das Format vertrauensbildender Maßnahmen durch die Bereitstellung von Informationen über Forschung und Entwicklung im Bereich der biologischen Sicherheit zu erweitern, die außerhalb des Staatsgebiets stattfinden.

Die dritte Möglichkeit besteht in der Einrichtung eines wissenschaftlichen Beratungsausschusses zur Bewertung wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften, der über eine breite geografische Vertretung und gleiche Beteiligungsrechte verfügt.

Die vierte besteht darin, mobile biomedizinische Einheiten im Rahmen des BWC einzusetzen.

Die praktische Umsetzung der Vorschläge Russlands wird dazu beitragen, die „Transparenz“ nationaler biologischer Programme und die Einhaltung der Anforderungen der Konvention durch alle Vertragsstaaten, einschließlich der Vereinigten Staaten, ausnahmslos zu erhöhen.

..

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 13.01.2024