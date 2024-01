Liebesflüche – Die dunkle Seite der Liebesmagie

Teile die Wahrheit!

Die Situation von Katja W. (Name geändert) nur als ›verzweifelt‹ zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung gewesen. Die junge und attraktive Frau war buchstäblich mit den Nerven am Ende.

Katja war zu diesem Zeitpunkt Single und sehnte sich nach einer echten, wahren Beziehung – und nach Liebe. Doch obwohl ihre Chancen dafür mehr als gut standen, ging stets und ständig alles schief:

Lernte sie Männer kennen, so waren diese zunächst tatsächlich liebenswert und richtige Gentlemen, zeigten sich dann aber urplötzlich von einer ganz anderen Seite:

Sie verhielten abweisend, reagierten nicht auf Anrufe und Nachrichten, wollten nur noch Sex oder benahmen sich auf andere Weise wie komplette Rüpel.

Was Katja zusätzlich verwunderte: Warum musste sie ständig an Robert M. (Name geändert) denken – jenen Mann, mit dem sie keine Zukunft für eine Beziehung gesehen und den sie deshalb freundlich und gefühlvoll verabschiedet hatte?

Warum begegnete er ihr immer wieder ›rein zufällig‹? Und warum hatte sie auf einmal das unbestimmte Gefühl, er könnte – wider jede Vernunft – doch der Richtige für sie sein?

Als sie den bekannten Star-Hellseher und Lebensberater Emanuell Charis aufsuchte und um Rat und Hilfe bat, stellte sich heraus, was der Grund für Katjas unheimliche Situation war: Jemand hatte sie mit einem Liebesfluch belegt.

»Im Gegensatz zum Liebeszauber, der die Herzen miteinander verbinden und Liebe fördern soll, ist der Liebesfluch eine finstere magische Macht, die das genaue Gegenteil bewirkt«, erklärt Emanuell Charis.

»Menschen, die von einem solchen dunklen Zauber belegt sind, erleben plötzlich, dass sich ihre Liebesangelegenheiten samt und sonders in einen Albtraum verwandeln.«

Doch was genau ist ein Liebesfluch? Wie erkennt man, dass man von ihm heimgesucht wird? Und wie kann man sich dagegen wahren? Diese Fragen beantwortet Star-Hellseher Emanuell Charis in diesem Artikel.

Was ist ein Liebesfluch?

Ein Liebesfluch ist ein dunkler, schwarzmagischer Zauber, der von jemandem ausgesandt wird, der aus Neid, Rache oder Hass handelt. Dieser Fluch wirkt wie ein unsichtbares Band, das sich um das Liebesleben seines Opfers legt, es quasi einschnürt und alles verdirbt, was einst glücklich und harmonisch war.

»Wenn man mit einem Liebesfluch belegt ist, können sich potenzielle Partner oder Partnerinnen plötzlich in boshafte Widerlinge verwandeln«, erläutert Charis. »Sie zeigen kein Interesse mehr, ziehen sich zurück oder behandeln einen respektlos und lieblos.«

Wie erkennt man, dass man mit einem Liebesfluch belegt ist?

»Es ist tückisch, denn natürlich merkt man nicht sofort, dass man mit einem solchen Fluch belegt ist«, erklärt Charis. »Allerdings werden sich nach und nach merkwürdige Symptome bemerkbar machen.«

So können, wie Charis weiter ausführt, plötzliche Krisen in Sache Liebe auftreten. Das bedeutet, dass bis dahin harmonische Beziehungen von einem Moment zum anderen von Konflikten und Missverständnissen überschattet werden.

Positive Augenblicke in der Beziehung werden immer seltener, und das Glück verblasst so schnell, dass es fast den Anschein hat, als würde es die Flucht ergreifen.

Der Partner oder die Partnerin verhält sich plötzlich respektlos, lieblos oder aggressiv? »Auch das kann ein deutliches Zeichen für einen Liebesfluch sein«, sagt Emanuell Charis.

»Egal wie sehr man sich bemüht: Beziehungen scheitern immer wieder – und das ohne ersichtlichen Grund. In erschreckend vielen Fällen ist die Ursache ein Fluch.« Dies wird umso deutlicher, wenn man sich isoliert und einsam fühlt, ohne wirkliche Bindung zu anderen Menschen – und das selbst dann, wenn man in einer Beziehung ist.

Was kann man gegen einen Liebesfluch tun?

Wenn man vermutet, von einem Liebesfluch betroffen zu sein, ist es wichtig, aktiv zu werden und sich nicht in der Dunkelheit oder gar in einer Depression zu verlieren.

Es ist ratsam, bei anhaltenden Problemen in der Liebe professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein erfahrener Experte wie Emanuell Charis kann die Situation untersuchen und feststellen, ob ein Liebesfluch im Spiel ist. Ist dies der Fall, so gibt es, wie Charis erklärt, verschiedene Methoden, um sich vor dieser düsteren Magie zu schützen und sie zu brechen.

»Durch Reinigungsrituale und Schutzzauber kann man die negativen Energien entfernen und sich vor weiteren Angriffen schützen«, erläutert der bekannte Star-Hellseher.

»Auch Energiearbeit und Meditationstechniken können helfen, das eigene Energiefeld zu stärken und positive Schwingungen zu erhöhen, um den Fluch zu brechen.« Das Tragen von magischen Amuletten oder Talismanen, die speziell gegen Flüche und negative Energien wirken, kann zusätzlich als sehr wirksamer Schutzschild dienen.

Ein erfahrener Energiearbeiter oder Magier kann helfen, den Fluch zu erkennen und zu brechen, um das Liebesleben wieder in die richtige Bahn zu lenken.

Als Experte empfiehlt Emanuell Charis auch positive Liebeszauber, die auf Selbstliebe und Heilung ausgerichtet sind und helfen können, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken und neue, gesunde Beziehungen anzuziehen.

Fazit

Selbstverständlich konnte Emanuell Charis die eingangs erwähnte Katja W. von ihrem Fluch befreien und feststellen, dass es tatsächlich der abgewiesene Verehrer Robert M. war, der hinter alldem steckte.

»Wenn es um Liebesflüche geht, ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass man kein völlig wehrloses Opfer und keineswegs machtlos ist«, betont Charis. Mit dem richtigen Wissen, der inneren Stärke und der Hilfe von erfahrenen Experten kann man die dunklen Schatten der Liebe vertreiben und wieder das Licht und die Wärme einer glücklichen Beziehung genießen.

»Denken Sie daran, dass die wahre Liebe stärker ist als jeder Fluch und dass sie die Macht hat, alle Hindernisse zu überwinden, wenn man nur daran glaubt und sich dafür öffnet.«

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 13.01.2024