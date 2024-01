Pädo-Eliten: Eine Epstein-Zeugin von Vergewaltigungen ist verschwunden, eine andere ist jetzt tot

Nadia Marcinko, eines von Jeffrey Epsteins Opfern des Kinderhandels, die Zeugin der Vergewaltigung von Kindern durch Super-VIP-Eliten wurde, ist verschwunden.

Einem Bericht der New York Post zufolge verschwand Marcinko kurz nach der Veröffentlichung von Gerichtsdokumenten im Zusammenhang mit Epsteins Elite-Pädophilenring.

Nadia Marcinko, auch bekannt als Nada Marcinkova, ist eine ehemalige Verkehrspilotin und als „Global Girl“ bekannt. Sie wurde im Alter von nur fünfzehn Jahren von Epstein aus der Slowakei in die USA verschleppt.

Thegatewaypundit.com berichtet: Berichten zufolge hatte Jeffrey Epstein Marcinko als seine „Sexsklavin“ bezeichnet. Sie hatte Jahre an seiner Seite verbracht und war sogar mit seinem Privatflugzeug namens „Lolita Express“ gereist, das für die Beförderung junger Mädchen berüchtigt war.

Es bleibt unklar, ob Marcinko nach Erhalt ihrer FAA-Zertifizierung als Verkehrspilotin und Fluglehrerin weiterhin als Epsteins Pilotin fungierte. Ihr wurde vorgeworfen, am sexuellen Missbrauch junger Mädchen beteiligt gewesen zu sein und Opfer für Epstein beschafft zu haben, obwohl ihre Anwälte diese Anschuldigungen mit der Begründung zurückgewiesen haben, dass sie selbst ein Opfer gewesen sei.

„MS. Marcinkova wurde von der US-Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von Florida in der mit Herrn Epstein im Rahmen seines Schuldeingeständnisses geschlossenen Vereinbarung über die Nichtverfolgung ausdrücklich als „potenzieller Mitverschwörer von Epstein“ identifiziert. (Google-Bilder zeigen Massengräber auf Epsteins Insel – Bidens mit Insel und U-Boot-Festung unweit Epsteins Pädo-Insel – 13-jähriges Mädchen nackt in Clooneys Villa fotografiert)

Sie verfügt über relevante Informationen, da sie die Rekrutierung minderjähriger Mädchen zum Sex beobachtete und tatsächlich an sexuellen Handlungen mit Minderjährigen beteiligt war. Sie war auch auf zahlreichen Flügen mit dem Angeklagten (im Widerspruch zur Aussage des Angeklagten)“, heißt es in einem Gerichtsdokument.(Pädo-Eliten: FBI – schreckliche Kindersexvideos von „Spitzenpolitikern“ im Epstein-Fall versteckt (Video))

Marcinko wurde 2008 im Rahmen von Epsteins Nicht-Strafverfolgungsvereinbarung mit den Behörden Floridas Immunität vor Strafverfolgung gewährt. Trotz der Kontroverse um ihre Beziehung zu Epstein blieb sie ihm treu und besuchte ihn mehrmals, als er im Gefängnis war.

In den letzten Tagen war Marcinko von ihrem langjährigen Wohnsitz in der Upper East Side von New York City abwesend. Laut einer Quelle aus der Nachbarschaft wurde sie in den letzten drei Tagen, die mit der Veröffentlichung der Gerichtsdokumente zusammenfielen, nicht gesehen.

„Ich habe sie seit drei Tagen nicht gesehen“, sagte die Quelle gegenüber The Post.

Marcinkos Aussage, in der sie sich 42 Mal auf ihr Recht gegen Selbstbelastung berief , wurde als Teil der veröffentlichten Dokumente aus einem abgeschlossenen Verleumdungsverfahren enthüllt, das Virginia Giuffre gegen Ghislaine Maxwell, eine enge Mitarbeiterin von Epstein, die wegen Sexhandels verurteilt wurde, angestrengt hatte.

Der aktuelle Aufenthaltsort von Nadia Marcinko und ihre Reaktion auf die Enthüllung des Dokuments sind weiterhin unbekannt.

Berichten zufolge ist Marcinko auch CEO von Aviloop LLC, das „eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet, die darauf abzielen, das Wachstum von Marken in der Luftfahrtindustrie zu beschleunigen“.

Der Sitz der Firma ist in einem New Yorker Gebäude aufgeführt, das Epsteins Bruder Mark gehört.

Weitere Namen, die während Marcinkovas Aussage genannt wurden, waren Jean Luc Brunel, der verstorbene französische Model-Scout, Hedgefonds-Manager Glenn Dubin und Alan Dershowitz, Epsteins ehemaliger Verteidiger.

In den Akten tauchen einige berühmte Persönlichkeiten auf. Unter anderem Prinz Andrew, Stephen Hawking und Bruce Willis. Jetzt wird von einem weiteren Star berichtet: Model Heidi Klum. Laut dem Medium „The Messenger“ nannte Virginia Giuffre, ein mutmaßliches Opfer, Klums Namen im Zusammenhang mit Epsteins Partys.

„Ich weiß nicht, ob Heidi Klum im Haus von Jeffrey Epstein war. Ich weiß, dass sie auf Partys mit Jeffrey Epstein war“, sagte sie bei ihrer Aussage 2016. Ob Heidi Klum Zeugin des mutmaßlichen Missbrauchs wurde, könne sie jedoch nicht sagen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Heidi Klum mit Epstein in Verbindung gebracht wird. Guiffre sagte 2011 aus, dass sie die heute 50-Jährige an Bord von Epsteins Privatjet gesehen habe, neben Promis wie Naomi Campbell oder Bill Clinton. Beim US-Magazin „People“ wehrte sich Klum gegen diese Behauptung:

„Ich habe die Nachrichten verfolgt und gesehen, dass ich fälschlicherweise als Passagier auf einem von Herrn Epsteins Flügen genannt wurde. Ich kannte Herrn Epstein nicht und war daher nie in seinen Flugzeugen, in seinen Wohnungen oder auf seiner Insel.“ Zu den jüngsten Berichten hat sie sich noch nicht geäußert.

Russisches Model, das Zeuge der Vergewaltigung von Kindern durch VIPs auf Epsteins Insel wurde, beging Selbstmord

Ruslana Korshunova, ein russisches Topmodel, das 2008 tot in ihrer Wohnung in Manhattan aufgefunden wurde, besuchte Jeffrey Epsteins „Pädophileninsel“ als sie gerade 18 Jahre alt war und wurde Zeugin, wie VIPs Kinder vergewaltigten, wie kürzlich entsiegelte Gerichtsdokumente enthüllten.

Korshunova, ein Topmodel der Modebranche, wurde am 7. Juni 2006, zwei Jahre vor ihrem mysteriösen Selbstmord, mit dem „Lolita Express“ des Milliardärs geflogen.

Infowars.com berichtet: Epstein, der dafür bekannt ist, minderjährige Mädchen auf seiner Privatinsel Little St. James auf den US-amerikanischen Jungferninseln sexuell auszubeuten, wurde zusammen mit fünf anderen Personen ebenfalls auf demselben Flug gelistet.

Nur einen Monat vor der Reise wurde er in mehreren Fällen wegen illegalen Geschlechtsverkehrs mit einer Minderjährigen angeklagt und im Juli 2006 in einem einzigen Fall wegen Anstiftung zur Prostitution verhaftet , einem relativ geringfügigen Vorwurf, den einige als Sonderbehandlung kritisierten.

Mehrere Jahre nach dem tragischen Tod des russischen Models erhielt das Epstein-Opfer Virginia Giuffre laut der New York Post eine E-Mail von ihrem Anwalt mit der Frage, ob sie Korshunova kenne.

Korshunova wurde 1992 in Almaty, Kasachstan, geboren und zog mit 15 Jahren nach New York City, nachdem sie von der in London ansässigen Modelagentur Model 1 entdeckt wurde. Ihre Karriere umfasste zahlreiche hochkarätige Modelauftritte und erschien auf den Titelseiten der russischen Vogue und Französische Elle-Magazine.

Sie sprang im Juni 2008, wenige Tage vor ihrem 21. Geburtstag, aus ihrer Wohnung im neunten Stock in den Tod. Damals wurde berichtet, dass ihre Freunde und Familie sagten, sie habe keine Anzeichen dafür gezeigt, dass sie sich umbringen wollte, und beschrieben sie als ein fröhliches Mädchen, das „das Leben liebte“.

Andere sagten, sie habe ihre Probleme „unter Verschluss gehalten“ und sei verwirrt über die Richtung ihres Lebens. Berichten zufolge klagte sie auch über ein mysteriöses Magenleiden und verlor Monate vor ihrem Tod erheblich an Gewicht.

Obwohl Korshunova keinen Abschiedsbrief hinterließ, fanden die Ermittlungen eine lange Nachricht auf ihrem Computer, in der beschrieben wurde, wie sehr sie ihr Zuhause und ihre Familie vermisste.

Sie wurde in Russland beigesetzt, und ihre Mutter sagte, sie „möchte, dass ihr geliebtes Moskau ihre letzte Ruhestätte ist.“

Quellen; PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ am 13.01.2024