Regierungsdokumente beweisen, dass Michelle Obama kein Kind zur Welt gebracht hat: „Sie ist tatsächlich ein Mann namens Michael Robinson“

Die Gerüchte in DC, dass Michelle Obama 2024 für das Präsidentenamt kandidiert, sind wahr, so Newt Gingrich, der sagte, dass die ehemalige First Lady bereits mit dem sanften Start ihres Präsidentschaftswahlkampfs begonnen habe.

Da Biden die niedrigsten Umfragewerte für einen amtierenden Präsidenten in der Geschichte verzeichnet, drängen die Demokraten unbedingt darauf, dass Michelle Obama in den Wahlkampf tritt. (Tucker Carlson interviewte Larry Sinclair: „Ich hatte Sex und Kokain mit Obama“)

Für Michelle Obama gibt es nur ein Problem. Die ehemalige First Lady gibt seit ihrem ersten Auftritt auf der nationalen Bühne vor, etwas zu sein, was sie nicht ist.

Unglücklicherweise für Michelle und ihre politischen Ambitionen haben wir eiskalte Beweise, die beweisen, dass sie seit Jahrzehnten eine Lüge lebt.

Während Michelle Obama sich auf das Rennen um die Präsidentschaft vorbereitet, war es noch nie so wichtig zu verstehen, wer Barack Obamas Partner wirklich ist.

Auf ihrem X-Account beschreibt Michelle sich selbst als drei Dinge: „Ehefrau, Mutter und Hundeliebhaberin.“

Ich kann bestätigen, dass mindestens zwei dieser Dinge nicht wahr sind.

Offiziellen Dokumenten des Illinois State Board of Elections zufolge war Michelle Obama von 1994 bis 2008 als Mann zum Wählen registriert. Aus den offiziellen Dokumenten geht auch hervor, dass Obama 2008, im selben Jahr, für das ihr Mann als Präsident kandidierte, offiziell ihr Geschlecht in weiblich änderte. (Hollywood-Programmierung: „Leave the World Behind“ – hat Obama uns gezeigt, wie die Apokalypse aussieht? (Videos))

Wie praktisch.

Der Dokumentarfilmer Joel Gilbert hat die offiziellen Dokumente des Wahlausschusses vom Bundesstaat Illinois erhalten und erklärt, dass er sich entschieden habe, „einen ernsthaften Ansatz zu verfolgen“ , um mehr über Michelle Obamas Hintergrund zu erfahren, weil die Mainstream-Medien Angst davor hätten, sich dem Thema auch nur annähernd zu nähern. (Schattenpräsident: Barack Obamas dritte Amtszeit – Trumps Rückkehr und was die Bibel sagt)

Aber Gilbert, ein Liberaler, hatte nicht damit gerechnet, Beweise dafür zu finden , dass Michelle vierzehn Jahre lang als Mann zum Wählen registriert war.

300x250

Gilbert war fassungslos, als er die offiziellen Wählerregistrierungskarten von Michelle Obama aus den Jahren 1994 und 2008 erhielt. Gilbert beschrieb den Prozess, Michelle Obamas „sich verändernde sexuelle Identität“ aufzudecken, und schrieb :

„Nachdem ich kürzlich offizielle Dokumente vom Bundesstaat Illinois erhalten habe, kann ich Folgendes mit Sicherheit sagen: Ich habe in offiziellen Dokumenten Beweise dafür gefunden, dass Michelle Obama sich 1994 als Mann zum Wählen registriert hat.

Ich habe auch offizielle Beweise dafür, das er 14 Jahre als Michelle Obama als Mann wählte, änderte sie 2008 ihr Geschlecht von männlich zu weiblich. Das ist keine weitere Social-Media-Dummheit, das ist eine Tatsache.

Ich habe die Unterlagen erst letzte Woche vom Illinois State Board of Elections erhalten. Hier ist Michelle Obamas offizielle Wählerregistrierungskarte aus dem Jahr 1994, als sie sich als Mann zum Wählen registrierte. Der Buchstabe M ist unter „Geschlecht“ eingekreist.“

300x250 boxone

Aber Matt Dietrich, ein öffentlicher Informationsbeauftragter des Illinois State Board of Elections , sagte AFP am 20. Juni 2023, dass die Agentur „nicht die Quelle der im Beitrag abgebildeten Aufzeichnung war und keine Kenntnis von einer solchen Aufzeichnung hat“.

Er fügte hinzu: „Wir haben keine Aufzeichnungen darüber, dass in der Wählerregistrierung jemals ein anderes Geschlecht als weiblich angegeben wurde.“

„Dann, am 14. Juli 2008, als ihr Mann von den Demokraten für das Präsidentenamt nominiert werden sollte, änderte sie ihr Geschlecht von männlich zu weiblich.“

Unglaubliches Timing, ich bin sicher, Sie werden mir zustimmen.

Und bevor Sie Joel Gilbert beschuldigen, einen politischen Schlagabtausch gegen Michelle Obama ausgeführt zu haben, sollten Sie eine Tatsache im Hinterkopf behalten.

Obwohl Gilbert eiskalte Beweise dafür findet, dass Michelle sich 1994 als Mann zum Wählen registriert hat, glaubt er immer noch nicht, dass sie als Mann geboren wurde. Er glaubt wohlwollend, dass sie „das falsche Kästchen angekreuzt“ haben muss . Er erklärt:

„Ihre Wählerregistrierung als Mann war wahrscheinlich ein Schreibfehler, der Michelle beim Ausfüllen ihres Wählerregistrierungsformulars von 1994 unterlaufen war. Sie muss es erst 2008 bemerkt und entsprechend korrigiert haben.“

Wow. Die Obama-Liberalen wollen wirklich alles glauben, was ihnen gesagt wird.

Fragen Sie sich: Haben Sie jemals das falsche Kästchen angekreuzt? Sollen wir glauben, dass diese grundlegende Aufgabe die Fähigkeiten dieses Absolventen der Harvard Law School übersteigt?

Seit den Anfängen der Obama-Regierung haben Experten aus allen Bereichen Videos und Fotos von Michelle Obama untersucht und festgestellt, dass sie offensichtlich ein Mann ist.

Im Jahr 2014 befeuerte die Komikerin Joan Rivers beide Gerüchte, als sie einem TMZ-Reporter antwortete , der sie unschuldig fragte, ob die USA jemals einen schwulen Präsidenten wählen würden.

„Wir haben es schon mit Obama, also beruhigen wir uns einfach“, sagte Rivers und fügte hinzu: „ Sie wissen, dass Michelle eine Transe ist.“ Als sie gebeten wurde, ihre Bemerkung zu präzisieren, artikulierte sie langsam: „ Eine Transgender-Person. Wir wissen es alle.“

Joan Rivers‘ Kommentare führten zu Social-Media-Postings mit Fotos, die darauf hindeuten, dass Michelle wirklich ein Mann ist, und Nahaufnahmen in Zeitlupenvideos von ihrem Tanz in der Ellen DeGeneres Show geben vor, etwas zu zeigen, das in ihrer Hose lauert.

Das Ding, das in ihrer Hose lauerte, könnte erklären, warum sie ihre Töchter nicht wirklich zur Welt brachte.

Am 14. Juni 2015 tauchten Vorwürfe auf, Michelle Obama habe Malia und Sasha Obama nicht zur Welt gebracht, als eine Abstammungssuche durchgeführt wurde, die keine Übereinstimmungen für die Obama-Töchter ergab.

Erschwerend kommt hinzu, dass Malia und Sasha angeblich von Dr. Anita Blanchard, einer engen Freundin der Obama-Familie, zur Welt gebracht wurden, obwohl es keine öffentlichen Aufzeichnungen über diese Behauptung gibt.

Dr. Eowyn von Fellowship of the Mind war der erste, der in einem Artikel, den er auf seiner Website veröffentlichte, darauf hinwies, dass Obamas Chicagoer Freunde, die Nesbitts, die wahren Eltern von Sasha und Malia Obama seien.

Es besteht sicherlich eine große physische Ähnlichkeit zwischen den Nesbitts und Malia und Sasha.

On November 29, 2013, Dr. Eowyn of Fellowship of the Mind was the first to suggest that the Nesbitts were the real parents of Sasha and Malia Obama in an article he posted on his web site.

On June 14, 2015, allegations of Michelle Obama not giving birth to Malia and Sasha Obama… pic.twitter.com/knvZBHiWp3

— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) December 18, 2023