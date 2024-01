Russen-TV deutet an, dass die Entscheidung für einen 3. Weltkrieg getroffen wurde

Teile die Wahrheit!

Ein westlicher Kommentar:

Eine hochrangige Propagandistin des Kremls sagte voraus, dass im Nahen Osten der Dritte Weltkrieg ausbrechen werde, und dass dies die Welt vom anhaltenden Konflikt Russlands in der Ukraine ablenke.

Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass russische Geheimdienste erheblichen Einfluss ausüben auf Palästinensergruppen und den Iran. Darin liegt wohl auch der Grund, weshalb die NATO sich lange zurückhielt mit Lieferungen an die Ukraine. In den Verhandlungen zwischen Ost und West ging es immer um viele weitere Territorien. Nun scheinen die Verhandlungen endgültig gescheitert.

Der Westen braucht keine Eroberungen, keine diktatorischen Maßnahmen, um weiterzubestehen. Seit 150 Jahren existiert ein funktionierender Komplex aus Großkonzernen, Großbanken, Politik und Universitäten. Anders sieht es aus im Osten.

Russland kaufte sich nach der kommunistischen Revolution westliche Technik und ganze Fabriken und musste deshalb nie einen konkurrenzfähigen Apparat aufbauen. Eine Entscheidung für Krieg wird dann getroffen, wenn die Vorausberechnungen ergeben, dass das Empire innerhalb von Jahrzehnten zusammenbrechen wird.

Die Wahl ist dann zwischen garantiertem Zusammenbruch und der Chance auf eine Zukunft durch Krieg. Die gleiche Logik veranlasste Hitler, Polen zu überfallen.

Margarita Simonyan, die Chefredakteurin der russischen staatlich kontrollierten Medienorganisation Russia Today (RT), äußerte sich während einer staatlichen Fernsehsendung dazu. (Die drei großen Konflikte, die den Dritten Weltkrieg bestimmen werden)

Propagandisten des Kremls warnten in der Vergangenheit regelmäßig vor einem drohenden Weltkrieg, um eine bessere Verhandlungsposition zu erreichen. Allerdings scheint sich die NATO nicht so zu verhalten, wie gewünscht.

Der Blitzkrieg in der Ukraine wurde zu einem Sitzkrieg und verschlechterte für Moskau die Lager erheblich, weil in der Hauptsache 40 Millionen frische Bürger und die äußerst wertvolle Industrie der Ukraine erbeutet werden sollten.

Ohne diese Assets kann Russland auf längere Sicht nicht fortbestehen. Die konventionellen Streitkräfte werden zu schwach und auch die ABC-Systeme plus Trägersysteme veralten, während der Westen nach Laune produzieren und immer neue technologische Durchbrüche erzielen kann.

Innerhalb der NATO-Sphäre ist es üblich, in einer Kriegssituation scharfe Gesetze zu erlassen gegen Feind-Propaganda oder nur Antikriegs-Propaganda, die hinterher wieder einkassiert werden von den obersten Gerichtshöfen.

300x250

Den Russlandpropagandisten wird es an den Kragen gehen und ein paar statuierte Exempel schrecken den Rest ab. In Russland hingegen braucht es stalinistische Maßnahmen und neue Strafkolonien.

„Wird es einen Dritten Weltkrieg geben? Ich denke, dass es mit Sicherheit zu einem Dritten Weltkrieg kommen wird! Es gibt schlechte und gute Nachrichten“,

begann Simonjan, ein treuer Verbündeter Putins.

300x250 boxone

„Die schlechte Nachricht ist, dass es ohne Zweifel und noch zu unseren Lebzeiten passieren wird.

„So tragisch es auch ist, dass es einen Krieg und Verluste geben wird, die gute Nachricht für uns ist, dass die westlichen Mächte dadurch abgelenkt werden, und auch wenn sie uns nicht ganz in Ruhe lassen werden, werden sie es irgendwie vergessen.“

Dies ist komplett unrealistisch, da eine NATO-Einmischung im mittleren Osten die Situation für Russland weiter verschlechtern wird. Muslimische Regime können nicht kämpfen ohne entsprechende Produktion, sowohl für das Militär als auch für ihre Bevölkerungen.

Sie sagte auch, der Iran sei eine „riesige Militärnation“, die „fünf Minuten davon entfernt sei, eine Atombombe zu bekommen“ und „viele andere interessante Dinge“ besitze.

Exaktes Datum genannt! Experte warnt vor Beginn des 3. Weltkriegs in diesem Jahr

Die Angst vor einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Russland und der Nato ist weiter groß. Ein britischer Historiker behauptet jetzt, dass diese womöglich früher kommen könnte als gedacht. Beginnt an diesem Datum der 3. Weltkrieg?

Am 24. Februar 2022 schockte Wladimir Putin die Welt, als er die Invasion in der Ukraine befahl. Seitdem sind die Spannungen zwischen Russland und dem Westen gewachsen.

Die Angst vor einer weiteren Eskalation ist groß. Politiker und Verteidigungsexperten warnten wiederholt vor einem möglichen Ausbruch des 3. Weltkriegs. Ein Professor glaubt jetzt sogar, dass dieser nur noch wenige Wochen entfernt sein könnte.

Angst vor 3. Weltkrieg: Experte nennt exaktes Datum für möglichen Beginn

So sagte Zeithistoriker Anthony Glees (75) von der Buckingham University gegenüber dem „Daily Star“, dass sich die Nato und ihre Verbündeten auf einen Beginn des Krieges am 18. März 2024 vorbereiten sollte – ein Tag, nachdem Wladimir Putin höchstwahrscheinlich erneut zum russischen Präsidenten gewählt wird. Doch der Kreml-Chef selbst würde nicht direkt für die Eskalation sorgen.

Stattdessen könnte Russlands Verbündeter Belarus der Auslöser sein. „Der weißrussische Präsident Aleksandr Lukaschenko ist eine reine Putin-Marionette. Man vermutet, dass Lukaschenko eine Art Grenzverletzung durch Polen oder die Ukraine behaupten und ‚Vergeltung‘ üben wird.

Die Nato würde mit der Mobilisierung beginnen, aber bis dies erreicht wäre, würden russische Streitkräfte die baltischen Republiken und vielleicht auch Polen einnehmen, und das würde es dann sein“, so die kühne These von Kriegsexperte Anthony Glees.

Planen Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko direkte Konfrontation mit der Nato?

Der Professor vermutet weiterhin, dass Putin nicht abwarten würde und plane, dass vor 2040 etwas passiert. Mit 91 Jahren könnte er dann womöglich zu alt sein, um Krieg zu führen. Anthony Glees fordert weiterhin, dass die Ukraine Putin vor der Präsidentenwahl im März entscheidend zurückschlagen müsse. „Zweitens sollten wir die Menschen dazu bringen, über die Notwendigkeit einer Wehrpflicht nachzudenken, wenn es hart auf hart kommt.“

Der Historiker regt zudem zusätzliche Maßnahmen für den Zivilschutz, höhere Verteidigungsausgaben sowie weitere Nato-Übungen an. „Wir müssen diese Übungen nutzen, um Putin zu zeigen, dass wir ihn innerhalb von Minuten auslöschen werden, nachdem ein russischer Soldat einen Fuß auf die Nato-Seite der Grenze gesetzt hat, und wenn wir eine Wiederholung der 1930er Jahre vermeiden wollen, müssen wir die Lehren daraus ziehen“, so Glees.

„Wir werden Putin niemals besänftigen, wir können ihn nur zerstören, wenn er versucht, uns auszuschalten.“

Wie wahrscheinlich ist der 3. Weltkrieg noch in diesem Jahr?

Ob Wladimir Putin oder Alexander Lukaschenko wirklich eine direkte Konfrontation mit der Nato riskieren, ist unklar. Schließlich würde ein Angriff auf einen Nato-Staat den Bündnisfall auslösen. Alle Nato-Mitgliedsstaaten müssten dem attackierten Land militärisch zur Seite stehen.

Russland kommt zudem aktuell schon in der Ukraine kaum voran. Angesichts dieser Probleme scheint es eher unwahrscheinlich, dass der Kreml momentan daran interessiert ist, seine Kämpfer an eine weitere Front zu schicken.

Bleibt zu hoffen, dass sich Anthony Glees Prognosen angesichts dieser Umstände nicht bewahrheiten.

Die russische Webseite RT Deutsch berichtet:

Im Fall eines Angriffs auf strategische Streitkräfte: Medwedew droht Ukraine Atomschlag an

In Kreisen der Machthaber in Kiew kursierten in letzter Zeit Überlegungen, westliche Langstreckenraketen dafür zu nutzen, die Abschussrampen russischer Nuklearstreitkräfte zu zerstören. Der frühere Präsident Russlands, derzeit stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates, hat für diesen Fall einen Atomschlag angekündigt.

Versuche der ukrainischen Streitkräfte, Abschussrampen in Russland mithilfe westlicher Raketen zu zerstören, seien ein Grund für den Einsatz von Atomwaffen, schrieb der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, am Donnerstag auf seinem Telegram-Kanal. Damit reagierte er auf einen entsprechenden Vorschlag aus der Ukraine.

Wörtlich schrieb der dritte Präsident der Russischen Föderation:

„Da haben sich einige dümmliche Krieger aus Banderostan dazu verstiegen, dass die beste Methode zur Bekämpfung Russlands darin besteht, unsere Abschussrampen in ganz Russland mit vom Westen übergebenen Langstreckenraketen zu zerstören.

Was soll das bedeuten? Nur eines – sie riskieren, mit Klausel 19 der Grundlagen der staatlichen nuklearen Abschreckungspolitik Russlands in Konflikt zu geraten: ‚d) Aggression gegen die Russische Föderation unter Einsatz konventioneller Waffen, wenn die Existenz des Staates selbst gefährdet ist‘.

Das (was Kiew ankündigt – d. Red.) ist kein Recht auf Selbstverteidigung, sondern eine direkte und offensichtliche Rechtfertigung für unseren Einsatz von Atomwaffen gegen einen solchen Staat.

Daran sollten alle Erben von Hitler, Mussolini, Pétain und anderen im heutigen Europa, das die Nazis in Kiew unterstützt, denken.“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Besitzen die USA Laserwaffen?“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/recentr.com/de.rt.com am 27.01.2024