Wird Krankheit X im Jahr 2025 freigesetzt?

Der Pandemievertrag der WHO ist das Tor zu einem globalen, totalitären Regime von oben nach unten, einer Eine-Welt-Regierung. Der Grund, warum wir sicher sein können, dass es weitere Pandemien geben wird, unabhängig davon, ob sie allein durch Angst und Hype oder durch eine tatsächlich zu diesem Zweck geschaffene Biowaffe verursacht werden, liegt darin, dass der Übernahmeplan, auch bekannt als „The Great Reset“, auf der Prämisse basiert, dass wir eine globale Biosicherheitsüberwachung und zentralisierte Reaktion brauchen. Von Dr. Joseph Mercola.

Im Jahr 2025 wird es wahrscheinlich zu einer neuen Ansteckung kommen, und die Medien bereiten uns bereits darauf vor

Vom 15. bis 19. Januar 2024 trafen sich führende Persönlichkeiten der Welt auf dem Gipfeltreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, wo das zentrale Diskussionsthema „Vorbereitung auf Krankheit X“ war, eine hypothetische neue Pandemie, die voraussichtlich 20-mal mehr Menschen töten wird als COVID-19

Im August 2023 wurde in Wiltshire, England, eine neue Impfstoffforschungseinrichtung eingerichtet, um mit der Arbeit an einem Impfstoff gegen die unbekannte „Krankheit X“ zu beginnen.

Der US-Kongress hat im Juni 2023 den „Disease X Act of 2023“ (H. R.3832) eingeführt . Der Gesetzentwurf fordert die Einrichtung eines BARDA-Programms zur Entwicklung „medizinischer Gegenmaßnahmen für virale Bedrohungen mit Pandemiepotenzial“. Der Gesetzentwurf wurde Anfang Juni 2023 an den Unterausschuss für Gesundheit überwiesen, wurde jedoch noch nicht verabschiedet

Die COVID-19-Pandemie ermöglichte eine beispiellose Verschiebung der Macht- und Vermögensverteilung auf der ganzen Welt und sollte, wie vorhergesagt, kein einmaliges Ereignis bleiben. Im Jahr 2025 wird es wahrscheinlich zu einer neuen Ansteckung kommen, und die Medien bereiten uns bereits darauf vor.

Vom 15. bis 19. Januar 2024 trafen sich führende Persönlichkeiten der Welt auf dem Gipfeltreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, wo das zentrale Diskussionsthema „Vorbereitung auf Krankheit X“ 2

Wie vom Mirror berichtet: 3

„Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt seit 2017 vor einer möglichen Krankheit X, einem Begriff, der auf einen unbekannten Krankheitserreger hinweist, der eine schwere internationale Epidemie auslösen könnte …

Bei ihrem ersten Treffen nach der Pandemie im November 2022 brachte die WHO über 300 Wissenschaftler zusammen, um zu überlegen, welche der über 25 Virusfamilien und Bakterien möglicherweise eine weitere Pandemie auslösen könnten.

Die vom Team erstellte Liste umfasste: das Ebola-Virus, die Marburg-Virus-Krankheit, Covid-19, SARS und das Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). Andere waren Lassa-Fieber, Nipah- und Henipaviral-Erkrankungen, Zift-Valley-Fieber und Zika – sowie der unbekannte Erreger, die „Krankheit X“ verursachen würde.“

Ich habe Meryl Nass darüber interviewt, wie die WHO versucht, Aspekte des Lebens aller Menschen zu übernehmen. Sie hat gerade am Wochenende einen wichtigen Artikel veröffentlicht: Warum ist Davos so an Krankheiten interessiert? darüber, wie das WEF und die WHO zu Partnern geworden sind, um die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen.

Alexis Baden-Mayer, Esq., politischer Direktor der Organic Consumers Association, hat sich ein wenig mit den Teilnehmern dieser WEF-Veranstaltung beschäftigt, und die beiden Dinge, die sie alle gemeinsam haben, sind 1) die Abgabe der AstraZeneca-COVID-Impfung an die Entwicklungsländer (hauptsächlich).

Indien und Brasilien), nachdem reiche Länder es aufgrund des zugegebenen Risikos der Blutgerinnung abgelehnt hatten, und 2) auf die Einführung medizinischer KI-Systeme drängten, die Ärzte sowie Patientenwahl und Privatsphäre eliminieren würden.

Übungsläufe oder verantwortungsvolle Planung?

In einem Tweet vom 11. Januar 2024 schrieb die Fox News-Analystin und ehemalige stellvertretende Sekretärin für öffentliche Angelegenheiten des US-Finanzministeriums, Monica Crowley: 4

„Pünktlich zur Wahl kam es zu einer neuen Ansteckung, die es ihnen ermöglichte, einen neuen WHO-Vertrag umzusetzen, erneut abzuriegeln, die freie Meinungsäußerung einzuschränken und mehr Freiheiten zu zerstören. Klingt weit hergeholt? So geschah es auch im Jahr 2020. Wenn Ihre Feinde Ihnen sagen, was sie planen und wofür sie vorhaben, glauben Sie ihnen. Und machen Sie sich bereit.“

Dr. Stuart Ray, stellvertretender Vorsitzender der medizinischen Abteilung für Datenintegrität und -analyse am Department of Medicine des Johns Hopkins, wies solche Warnungen zurück und sagte gegenüber dem Magazin Fortune 5 : „Die Koordinierung der Reaktion im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist keine Verschwörung, sondern lediglich verantwortungsvolle Planung.“

Ich wäre bereit, ihm zu glauben, wenn es nicht einen jetzt offensichtlichen Trend gäbe: Was immer die Globalisten behaupten, geschieht tatsächlich in bemerkenswerter Häufigkeit, und ihre prognostischen Fähigkeiten lassen sich leichter erklären, wenn man bedenkt, dass die meisten tödlichen Pandemien durch künstliche Viren verursacht wurden, die Produkte der Gain-of-Function-Forschung. Es ist ziemlich einfach, einen neuen Virusausbruch vorherzusagen, wenn man sagt, dass das Virus in den Startlöchern steht.

Vor diesem Hintergrund geben jüngste Forschungsergebnisse aus China gelinde gesagt Anlass zur Sorge. Laut einem Vorabdruck vom 3. Januar 2024 6 wurde festgestellt, dass ein SARS-CoV-2-verwandtes Pangolin-Coronavirus – beschrieben als „zellkulturadaptierter Mutant“ namens GX_P2V, der erstmals 2017 kultiviert wurde – 100 % der damit infizierten Mäuse (ACE2-transgene Mäuse) tötet. 7

Die Haupttodesursache war eine Gehirnentzündung. Den Autoren zufolge „ist dies der erste Bericht, der zeigt, dass ein SARS-CoV-2-verwandtes Pangolin-Coronavirus bei hACE2-Mäusen eine 100-prozentige Mortalität verursachen kann, was darauf hindeutet, dass das Risiko besteht, dass GX_P2V auf den Menschen übergreift.“

Wenn dieses Virus jedoch durch die Passage durch Zellkulturen mutiert ist, ist es unwahrscheinlich, dass es in freier Wildbahn auftritt. Es handelt sich um eine weitere unnatürliche Laborkreation. Anstatt also zu sagen, dass es von Schuppentieren auf den Menschen übergreifen könnte, wäre es zutreffender zuzugeben, dass es ein (ziemlich ernstes) Risiko für den Menschen darstellen könnte, wenn es zu einem Laborausbruch kommt. (Russisches Militär erklärt, dass die Pandemie eine Operation zur Kontrolle der Menschheit war und warnt vor tödlichen „Mega-Pandemie“)

COVID-Generalproben

Im Jahr 2017 führte das Johns Hopkins Center of Health Security eine Coronavirus-Pandemiesimulation mit dem Namen SPARS-Pandemie-Szenario 2025–2028 durch. 8 Wichtig ist, dass bei der Übung „Kommunikationsdilemmata hinsichtlich medizinischer Gegenmaßnahmen, die plausibel auftreten könnten“ in einem Pandemieszenario hervorgehoben wurden.

Dann, im Oktober 2019, weniger als drei Monate vor dem Ausbruch von COVID-19, veranstaltete die Bill & Melinda Gates Foundation in Zusammenarbeit mit Johns Hopkins und dem Weltwirtschaftsforum Event 201.

Der Name selbst lässt darauf schließen, dass es sich möglicherweise um eine Fortsetzung der SPARS-Pandemieübung handelte. College-Kurse werden nach ihren Voraussetzungen nummeriert. Für einen 101-Kurs sind keine Vorkenntnisse erforderlich, während für 201-Kurse vorherige Kenntnisse des jeweiligen Themas erforderlich sind.

Wie im SPARS-Pandemieszenario kam es bei Ereignis 201 zu einem Ausbruch eines hochinfektiösen Coronavirus, und der primäre (wenn nicht der einzige) Fokus der Übung lag wiederum darauf, wie man Informationen kontrolliert und „Fehlinformationen“ unter Kontrolle hält, und nicht darauf, wie man effektiv vorgeht Heilmittel entdecken und teilen.

Die Zensur sozialer Medien spielte im Event 201-Plan eine herausragende Rolle, und bei den realen Ereignissen des Jahres 2020 bis heute wurden genaue Informationen über die Entwicklung, Produktion und Verletzung von Impfstoffen dank Social-Media-Unternehmen weltweit tatsächlich wirksam durch Googles Zensur unterdrückt.

Im März 2021 wurde ein Ausbruch „eines ungewöhnlichen Stammes des Affenpockenvirus“ simuliert. 9 Ende Juli des darauffolgenden Jahres erklärte der Generaldirektor der WHO, dass ein Ausbruch von Affenpocken in mehreren Ländern einen gesundheitlichen Notfall von internationaler Tragweite darstelle 10 und wandte sich dabei gegen seine eigene Beratergruppe.(Es geht wieder los: WEF veranstaltet Simulation zur Vorbereitung auf „Disease X“)

Übung „Katastrophale Ansteckung“

Wenn man bedenkt, dass diese beiden Simulationen, SPARS („Ereignis 101“?) und Ereignis 201, einen Vorgeschmack darauf gaben, was schließlich im wirklichen Leben während der COVID-19-Pandemie geschah, als Gates eine weitere Pandemie-Übung abhielt, lohnt es sich, auf die Details zu achten.

Am 23. Oktober 2022 veranstalteten Gates, Johns Hopkins und die WHO gemeinsam eine „globale Challenge-Übung“ mit dem Titel „Catastrophic Contagion“ 11, 12, bei der es um einen fiktiven Erreger namens „Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025“ (SEERS-25) ging.

Enterovirus D68 13 wird typischerweise mit Erkältungs- und grippeähnlichen Erkrankungen bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen in Verbindung gebracht. In seltenen Fällen kann es auch zu viraler Meningitis und akuter schlaffer Myelitis kommen, einer neurologischen Erkrankung, die zu Muskelschwäche und Reflexverlust in einer oder mehreren Extremitäten führt.

Es ist bekannt, dass die Enteroviren A71 und A6 die Hand-Fuß-Mund-Krankheit verursachen 14 , während das Poliovirus, das prototypische Enterovirus, Polio (Poliomyelitis) verursacht, eine potenziell lebensbedrohliche Art von Lähmung, die vor allem Kinder unter 5 Jahren betrifft. Das in dieser Simulation modellierte Virus scheint etwas Ähnliches wie Enterovirus D68 zu sein, nur schlimmer.

Impfstoffversuche gegen das tödliche Nipah-Virus beginnen

Ein bekannter Virus, der eine gewisse Ähnlichkeit mit dem fiktiven SEERS-25 aufweist, ist der Nipah-Virus. Die Abtötungsrate dieses Virus liegt bei etwa 75 %, 15 und die Überlebenden leiden oft unter langfristigen neurologischen Problemen, die auf die Infektion zurückzuführen sind. Es wird auch gesagt, dass Nipah Kinder stärker betrifft als Erwachsene. 16

Kürzlich wurden übrigens Versuche am Menschen für einen Impfstoff gegen das tödliche Nipah-Virus gestartet. 17 Freiwillige erhielten Anfang Januar 2024 ihre ersten Impfungen. Die experimentelle Injektion nutzt die gleiche virale Vektortechnologie, die auch für die Herstellung der COVID-Impfung von AstraZeneca verwendet wurde.

Der Prozess wird Berichten zufolge von der Universität Oxford in einem unbekannten Gebiet durchgeführt, in dem Nipah aktiv Opfer infiziert. (Indien scheint angezeigt zu sein, da bei einem Ausbruch in Kerala im September 2023 zwei Menschen ums Leben kamen und drei ins Krankenhaus eingeliefert wurden. 18 )

Es wird angenommen, dass sich die Krankheit durch Interaktion mit infizierten Tieren wie Ziegen, Schweinen, Katzen und Pferden verbreitet. Es kann auch über verunreinigte Blutprodukte und Lebensmittel übertragen werden. Die Symptome können einige Tage nach der Exposition bis hin zu 45 Tagen auftreten.

Zu den ersten Symptomen zählen Fieber, Kopfschmerzen und Atemwegserkrankungen, die innerhalb weniger Tage schnell zu einer Enzephalitis (Gehirnschwellung), Krampfanfällen und Koma führen können. Nach Angaben der WHO sind Schweine während der Inkubationszeit bekanntermaßen „hoch ansteckend“, und es ist möglich, dass dies auch bei Menschen der Fall ist, obwohl dies noch nicht bestätigt ist.

Schulung afrikanischer Führungskräfte, damit sie der Erzählung folgen können

Bezeichnenderweise konzentrierte sich die Übung „Catastrophic Contagion“ darauf, Führungskräfte in afrikanischen Ländern einzubeziehen und darin zu schulen, das Drehbuch zu befolgen. Afrikanische Länder sind während der COVID-Pandemie häufiger als andere „vom Plan abgekommen“ und sind nicht in die Fußstapfen der entwickelten Länder getreten, wenn es darum ging, die Impfungen voranzutreiben.

Infolgedessen stehen Impfstoffhersteller nun vor dem Problem, über eine riesige Kontrollgruppe zu verfügen, da die COVID-Impfung auf dem afrikanischen Kontinent nur 6 % betrug, 19 und dennoch schnitt das Land in Bezug auf COVID-19-Infektionen und damit verbundene Todesfälle weitaus besser ab als die entwickelten Länder . 20

Die Catastrophic Contagion-Übung geht davon aus, dass SEERS-25 weltweit 20 Millionen Menschen töten wird, darunter 15 Millionen Kinder, und viele, die die Infektion überleben, werden Lähmungen und/oder Hirnschäden erleiden. Mit anderen Worten: Der „Hinweis“ ist, dass die nächste Pandemie eher Kinder als ältere Menschen treffen könnte, wie es bei COVID-19 der Fall war.

„Impfstoff gegen unbekannten ‚X‘-Erreger ist bereits in Arbeit “

Im August 2023 wurde in Wiltshire, England, eine neue Impfstoffforschungseinrichtung mit mehr als 200 Wissenschaftlern eingerichtet, um mit der Arbeit an einem Impfstoff gegen die unbekannte „Krankheit X“ zu beginnen. Wie von Metro berichtet: 21

„Die Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs dauerte 362 Tage. Das Team des Vaccine Development and Evaluation Center möchte diese Zeit jedoch auf 100 Tage verkürzen. Wissenschaftler der Einrichtung werden eine Reihe von Impfstoff-Prototypen und Tests entwickeln.

Das neue Labor ist Teil einer globalen Anstrengung, auf globale Gesundheitsbedrohungen zu reagieren. Das Vereinigte Königreich und andere G7-Länder haben sich 2021 der „100-Tage-Mission“ angeschlossen. Die Regierung hat 65 Millionen Pfund in das Labor investiert.

Professorin Dame Jenny Harries, die Leiterin der britischen Gesundheitsbehörde Health Security Agency, sagte, die neue Einrichtung werde „sicherstellen, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir im Falle einer neuen Krankheit X, eines neuen Krankheitserregers, so viel Arbeit wie möglich im Voraus haben.“

Auch in den USA hat der Kongress bereits im Juni 2023 den Gesetzentwurf an den Unterausschuss für Gesundheit überwiesen, wurde jedoch noch nicht verabschiedet.

Mit dem Gesetz soll „fortschrittliche Forschung und Entwicklung flexibler medizinischer Gegenmaßnahmen gegen prioritäre Atemwegsvirusfamilien und andere Atemwegsviruspathogene mit einem erheblichen Potenzial, eine Pandemie auszulösen, mit sowohl erregerspezifischen als auch erregerunabhängigen Ansätzen …“. erfolgt werden.

Da es unmöglich ist, Impfstoffe mit der konventionellen Methode, Viren in Eiern oder einem anderen Zellmedium innerhalb von 100 Tagen zu züchten, individuell anzupassen, scheint es unvermeidlich, dass es bei all diesen Bemühungen um die Ausweitung genbasierter Technologien geht. Dies trotz der Tatsache, dass sich die für die COVID-Impfungen verwendete mRNA-Technologie aus Sicherheitsgründen als katastrophal und obendrein als ineffektiv erwiesen hat.

Warum künstlich hergestellte Pandemien anhalten werden

An diesem Punkt ist ganz klar, dass „Biosicherheit“ das gewählte Mittel ist, mit dem die globalistische Kabale die Macht über die Welt an sich reißen will. Die WHO arbeitet daran, durch ihren internationalen Pandemievertrag die alleinige Macht über die weltweite Reaktion auf Pandemien zu sichern, der, wenn er umgesetzt wird, die Souveränität aller Mitgliedsstaaten auslöschen wird.

Der Pandemievertrag der WHO ist das Tor zu einem globalen, totalitären Regime von oben nach unten, einer Eine-Welt-Regierung. Letztlich will die WHO die gesamte Gesundheitsversorgung diktieren. Aber um diese Macht zu sichern, brauchen sie mehr Pandemien. COVID-19 allein reichte nicht aus, um alle mit einer zentralen Pandemie-Reaktionseinheit an Bord zu bringen, und das wussten sie wahrscheinlich von Anfang an.

Wir können also sicher sein, dass es weitere Pandemien geben wird, unabhängig davon, ob sie allein durch Angst und Hype oder durch eine tatsächlich zu diesem Zweck geschaffene Biowaffe verursacht werden, weil der Übernahmeplan, auch bekannt als „ The Great Reset“ , auf der Prämisse basiert, dass wir eine globale Biosicherheitsüberwachung und eine zentralisierte Reaktion brauchen.

Biosicherheit wiederum ist die Rechtfertigung für einen internationalen Impfpass, den die G20 unterzeichnet hat , und dieser Pass wird auch Ihr digitaler Ausweis sein. Diese digitale ID wird dann mit Ihrer sozialen Kreditwürdigkeit, Ihrem persönlichen CO2-Fußabdruck-Tracker, Krankenakten, Bildungsakten, Arbeitsakten, Ihrer Präsenz in sozialen Medien, Kaufakten, Ihren Bankkonten und einer programmierbaren digitalen Zentralbankwährung (CBDC) verknüpft.

Sobald alle diese Teile vollständig miteinander verbunden sind, befinden Sie sich in einem digitalen Gefängnis, und die herrschende Kabale – ob bis dahin offiziell eine Eine-Welt-Regierung oder nicht – wird von der Wiege bis zur Bahre die vollständige Kontrolle über Ihr Leben haben.

Wir leiden bereits unter einer Pseudo-Eine-Welt-Regierung

Tatsächlich haben wir bereits eine Pseudo-Eine-Welt-Regierung in Form der Nichtregierungsorganisationen (NGOs) von Bill Gates. Sie treffen Entscheidungen im Gesundheitswesen, die den einzelnen Nationen und/oder Staaten überlassen werden sollten, und sie treffen Entscheidungen, die ihre eigenen Taschen füllen, unabhängig davon, was mit der öffentlichen Gesundheit geschieht.

Sie koordinieren und synchronisieren die Pandemie-Kommunikation während simulierter Übungsläufe, und wenn sich dann die reale Situation ergibt, die zu den Anforderungen passt, wird das vorgeplante Drehbuch mehr oder weniger wörtlich abgespielt.

Zwischen der G20-Erklärung, einen internationalen Impfpass unter der Schirmherrschaft der WHO einzuführen, und dem Pandemievertrag der WHO ist alles darauf ausgerichtet, die nächste Pandemie unter Kontrolle zu bringen und so die Grundlage für eine Eine-Welt-Regierung weiter zu sichern.

Wie in meinem Artikel „ COVID-19-Generalproben und Beweis des Plans “ aus dem Jahr 2021 erläutert, waren die gegen COVID-19 eingeführten Pandemiemaßnahmen der Höhepunkt jahrzehntelanger sorgfältiger Planung, um die Regierungsführung und die sozialen Strukturen der Welt radikal und dauerhaft zu verändern .

Das medizinische System wurde in der Vergangenheit genutzt, um die Agenda einer Neuen Weltordnung voranzutreiben – jetzt umbenannt in „The Great Reset“ – und wird nun zur Umsetzung der letzten Phasen dieses langjährigen Plans genutzt. COVID-19 war ein realer Übungslauf und zeigte, wie effektiv eine Pandemie genutzt werden kann, um die Machtverhältnisse zu verschieben und die Weltbevölkerung ihres Reichtums und ihrer individuellen Freiheiten zu berauben.

Daher besteht für mich kein Zweifel daran, dass weitere Pandemien ausgerufen werden, denn sie sind das Mittel zum Zweck der Globalisten. Um diesen globalen Putsch zu verhindern, müssen alle so weit wie möglich die Wahrheit sagen und verbreiten. Nur dann werden unsere Stimmen den Stimmen der Propagandamaschine zahlenmäßig überlegen sein.

