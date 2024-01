Schauspieler Bill Gates warnt vor KI – Konditionierung für die nächste mögliche Psy-Op?

Teile die Wahrheit!

Am 16. Januar veröffentlichte Fox News während des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums in Davos (WEF24) einen Artikel, in dem Bill Gates vor künstlicher Intelligenz und „Cyberangriffen“ warnte. Während #WEF24 sich um das Thema „Vorbereitung auf Krankheit X“ dreht. Von Joachim Bartoll

Abgesehen davon könnte es mehrere Ebenen geben, wie es bei diesen satanischen Schriften und Ritualen immer der Fall ist.

Wie Sie inzwischen wissen sollten, gibt es keine Viren und keine Ansteckung. Krankheit kann nur von innen kommen.

Und sie, die Elite-Puppenspieler, wissen das sehr gut. Der Begriff „Virus“ ist lediglich eine fiktive Beschreibung von etwas, das eine große Masse von Lebewesen „infiziert“.

Und hier verschmelzen „Krankheit X“, eine „unbekannte“ und „unerwartete“ hochansteckende „Krankheit“, mit ihrer „Infodemie“, ihrer eigentlichen Agenda hinter den Kulissen. Ja, wir sprechen nicht von körperlichen Krankheiten, sondern von „Geistesviren“.

Bei der „Infodemie“ geht es einfach um die totale Kontrolle über Informationen, um all ihre Lügen am Leben zu erhalten und gleichzeitig die Wahrheit und jegliche Opposition wirksam zum Schweigen zu bringen.

Beim COVID-19-Ritual ging es hauptsächlich darum, die Grundlage für die Infodemie zu schaffen, für den Bedarf an Faktenprüfern, Zensur und autorisierten, von der Regierung genehmigten Informationsquellen.

Mit Hilfe einer kontrollierten Opposition, die die Anti-Impf-Show betreibt, könnten die großen Massen schnell dazu konditioniert werden, Faktenprüfer und Pop-ups mit „Referenzlinks“ zu staatlichen autoritären Websites wie der „Weltgesundheitsorganisation“ zu akzeptieren, was 100 % Desinformation ist, die ihre Lügen unterstützt.

Der nächste Schritt in der Infodemie ist „künstliche Intelligenz“, und darüber habe ich im Mai letzten Jahres in zwei Artikeln berichtet. Damals schrieb ich, dass KI mit schnell generierten Fake-News-Storys, Deepfake-Bildern und -Videos, KI-Bots, die soziale Medien überschwemmen und jeden mit der „falschen Meinung“ belästigen, letztendlich die Grenzen der Realität verwischen und die Menschen wie jeden dazu bringen würde, um eine Lösung zu betteln.

Wer Zugang zur KI-Technologie hat, könnte leicht ein potenzieller Terrorist, ein potenzieller Feind der Öffentlichkeit oder ein potenzieller Desinformationsagent sein.

Da im Internet stark gefälschte Bilder und Videos verbreitet sind, werden Sie nie erfahren, was echt ist oder wer was gesagt hat. Ihre Endlösung wird wahrscheinlich eine Art biometrische digitale Identifikation sein, die auf Ihre Physiologie abgestimmt ist, eine „narrensichere“ Methode, um zu überprüfen, ob Sie ein Mensch und keine von einem Terroristen kontrollierte KI sind.

So ziemlich das gleiche System wie heute bei „verifizierten“ Konten in den sozialen Medien. Letztendlich ist eine digitale Identifizierung/Verifizierung erforderlich, um auf das Internet, auf Ihre Bank- oder Krypto-Wallets, auf öffentliche Verkehrsmittel, Geschäfte, Veranstaltungen oder alles andere, einschließlich Ihres eigenen Zuhauses, zuzugreifen und die Tür abzuschließen.

Diese Art von digitaler ID bedeutet natürlich, dass Sie rund um die Uhr verfolgt werden und alles, was Sie tun und besitzen, damit verbunden ist – und alles kann per Knopfdruck vom großen Bruder weggenommen werden. Es wird das ultimative Sklavenhalsband sein.

Eine solche Lösung wird der Anonymität und dem, was sie als Fehlinformation und Desinformation betrachten, ein Ende bereiten, da diese digitale ID als digitaler Fingerabdruck mit allem, was Sie tun, verknüpft wird.

Es wird mit einem Social-Credit-Score-System verbunden sein und wenn Sie etwas posten oder tun, das nicht in ihrem akzeptablen politisch korrekten Universum liegt, werden Sie mit dem Entzug von Social Points bestraft und somit in Ihrer Interaktion mit der Gesellschaft eingeschränkt.

Dies wird ihr ultimatives Kontrollinstrument sein. Dies ist ihre Utopie von null Kriminalität und null „falschem Denken“, wie sie oft in alten Science-Fiction-Serien und Filmen wie Star Trek dargestellt und visioniert wird.

Nun verstärkt die Tatsache, dass ihre Marionette Bill Gates uns warnt, dass künstliche Intelligenz zwar die Produktivität aller, aber auch der „Bösen“ steigern wird, die Konditionierung der „notwendigen Regulierung“ und der digitalen Identifikation.

Natürlich ist es auch der ultimative Spott, Bill Gates für diese Propaganda zu nutzen, da er einen der schurkischsten „Bösen“ auf der Weltbühne spielt.

Was das Ritual angeht: Bill Gates wurde am 28. Oktober 1955 geboren und sein Interview über KI wurde am 16. Januar 2024 veröffentlicht, genau 80 Tage nach seinem letzten Geburtstag.

80 ist die Zahl Satans, und jede einzelne Geschichte über Computertechnologie ist mit Satan und der Zahl des Tieres verbunden , da „Computer“, „KI-System“ und „Internet“ in den alten sumerischen Chiffren alle „666“ entsprechen.

Das Biest = 80

Baphomet = 80

Beelzebub = 80

Satan = 80

Der böse Geist = 80

Synagoge Satans = 80

Societas Iesu = 80 (Gesellschaft Jesu, auch bekannt als Jesuitenorden)

80 Tage entsprechen 11 Wochen und 3 Tagen, also 113 , der Zahl der Täuschungen und der falschen Realität sowie der Zahl der „künstlichen Intelligenz“.

Künstliche Intelligenz = 113

Und was die Verwendung des Ausdrucks „Bad Guys“ betrifft, ist es wichtig zu wissen, dass Bill Gates zu einem Kreis von Schauspielern und jesuitischen Marionetten auf der Weltbühne gehört, die sich selbst den „Good Club“ nennen.

Zu den Mitgliedern zählen Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, Oprah Winfrey, David Rockefeller, Michael Bloomberg und Ted Turner.

Guter Club = 79, 38, 34, 38, 75, 30, 474

Bösewichte = 79, 38, 34, 38, 75, 30, 474

Nun, das sind sie auf jeden Fall!

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir auf weitere Psy-Operationen vorbereitet sein sollten, beispielsweise auf inszenierte und fabrizierte Ereignisse, die lediglich ein Deckmantel für die Infodemie und für die Agenda des Geistesvirus „Krankheit X“ sind.

Die Fake-Media-Industrie wirft Microsoft gefälschte KI-Nachrichten vor

Der Krieg gegen die Informationen schreitet hinter den Kulissen langsam voran, wobei die „Elite“ in allen Bereichen der Informations- und Medienbranche die Fäden in der Hand hält.

Alternative Medien, kontrollierte Opposition, staatliche Organisationen, KI-generierte Nachrichten-Websites und Blogs, KI-Bots in sozialen Medien und jetzt Microsoft, das angeblich auf KI für seine „Nachrichten“ auf MSN.com und der Startseite seines Webbrowsers Edge angewiesen ist.

Dem Bericht zufolge setzt Microsoft zunehmend auf den Einsatz von Automatisierung und künstlicher Intelligenz gegenüber menschlichen Redakteuren, um seine Homepage und die Startseite in seinem Webbrowser zu kuratieren.

Vor einiger Zeit veröffentlichte The Guardian einen Propagandaartikel über Lilie James, eine 21-jährige Frau, die angeblich mit schweren Kopfverletzungen tot in einer Schule in Sydney, Australien, aufgefunden wurde, was ihrer Meinung nach zu einem „Ausbruch“ der Trauer geführt und ein landesweites Gespräch über Gewalt gegen Frauen forcierte.

Und als Microsofts KI die erfundene Geschichte des Guardian erneut veröffentlichte, wurde sie von einer KI-generierten Umfrage begleitet, in der die Leser gefragt wurden: „Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für den Tod der Frau?“ Und listete drei Optionen auf: Mord, Unfall oder Selbstmord.

Der Vorstandsvorsitzende der Guardian Media Group sagte in einem scharf formulierten Brief an Microsoft, dass die automatisch erstellte Umfrage „zutiefst besorgniserregend“ sei.

Ich schätze, es lag daran, dass die KI die wichtigste Option weggelassen hat, etwa: „ Keine, es ist wahrscheinlich eine Fake-Story .“

Und es ist kein Zufall, dass The Guardian an dieser Psy-Operation beteiligt ist; Diese Programmierung der Schafe in dem Glauben, dass Informationen von einem „Ministerium der Wahrheit“ kontrolliert und genehmigt werden müssen.

The Guardian ist ein linkes Propagandainstrument im Besitz von Scott Trust Limited, zu dem auch The Observer gehört, der zuvor David Astor gehörte, dem Herausgeber von George Orwell, dem Propagandaautor und Autor von 1984 – einer Art Blaupause der heutigen Gesellschaft und worauf sie hinarbeiten .

Der Guardian wird von der Gates Foundation gesponsert und ist mit Unternehmen wie den Rothschilds, Soros, BBC, BLM, WEF, Open Society Foundations, der Fabian Society und vielen anderen verbunden, genau wie alle großen Nachrichtenagenturen, da sie alle von ihnen kontrolliert werden. Aus derselben Hand stammen der Jesuitenorden der Katholischen Kirche und die verborgenen Elitefamilien.

CNN behauptet außerdem, dass Microsoft auf MSN einen Artikel veröffentlicht habe, in dem fälschlicherweise geschrieben wurde, dass Präsident Joe Biden während einer Schweigeminute für die Opfer des Waldbrands auf Maui eingeschlafen sei.

Sie veröffentlichten auch einen Artikel (aus einem von Ai erstellten Fake-News-Blog) erneut, in dem behauptet wurde, der Supervisor von San Francisco, Dean Preston, sei nach Kritik von Elon Musk von seinem Amt zurückgetreten, was völlig falsch war.

Das mag alles komisch klingen, da der linke Propagandasender The Guardian und der linke CNN, das größte Medium der Jesuiten für geskriptete, erfundene und gefälschte Nachrichten, Microsoft vorwerfen, etwas zu tun, was sie von Anfang an getan haben – nämlich zu erfinden und Nachrichten fabrizieren.

Natürlich ist dies Teil der Agenda und Programmierung der Informationskontrolle, der „Infodemie“, da sie langsam ein Problem von „Fake News“ und Fehlinformationen schaffen, bei dem sie letztendlich ihre Lösung für „Nachrichten“ präsentieren, nur um von ihnen zugelassene, „anerkannte“ und „vertrauenswürdige“ Unternehmen, die von „Faktenprüfern“ geführt werden, und wo alles andere blockiert wird und wo Menschen vom Internet ausgeschlossen werden, wenn sie etwas veröffentlichen, was sie für Fehlinformationen halten.

Und besorgniserregenderweise passiert das Gleiche mit der Weltgesundheitsorganisation , die langsam zum „Hüter“ der falschen und bösen medizinischen Gemeinschaft und ihrer Pseudowissenschaft über Keime, Viren und Krankheiten wird – alles, um das Narrativ zu kontrollieren, um die Massen zu kontrollieren indem man sie krank und schwach macht und die wahre Wahrheit der Krankheit verbirgt; dass es von innen kommt und dass jede Krankheit und jedes Symptom tatsächlich eine Manifestation des Heilungsprozesses ist.

Dieser Angriff auf echte Informationen, auf die Wahrheit, geht mit der Veröffentlichung von KI-Tools einher, insbesondere von Tools zum Generieren von Bildern aus einer Benutzeraufforderung, die der KI einfach sagen, was sie als Bild zusammensetzen soll, wie diese Bilder dann sind als real dargestellt und in erfundenen Nachrichtenmeldungen verwendet.

Ich habe dies in der Vergangenheit in mehreren Artikeln angesprochen , und diese Geschichte wie diese sind lediglich eine Bestätigung dieser Idee, dieser Programmierung und Konditionierung der Massen – dass Informationen und Nachrichten kontrolliert werden müssen. Das bedeutet auch, dass Microsoft sehr gut weiß, was sie tun. Sie nehmen einfach an dieser Agenda, dieser Psy-Operation teil und spielen ihre Rolle.

Wie wir immer sagen: Die verborgene Hand, die die Welt regiert, kontrolliert beide Seiten der Medaille. Sie regieren immer nach der „Teile-und-herrsche“-Strategie des Römischen Reiches und der dialektischen Methode, Widerstand zu antizipieren, indem sie ihre kontrollierte Opposition an kritischen Positionen auf dem Schachbrett platzieren.

Sie ändern ihre Meinung, indem sie ein Problem schaffen, und zwingen den Menschen dann unabsichtlich ihren Willen auf, indem sie ihre Lösung für das von ihnen geschaffene Problem präsentieren – Ordnung aus dem Chaos, Hegels Dialektik.

Da es sich natürlich um eine von den Mainstream-Medien, in diesem Fall eine von CNN präsentierte Geschichte handelte, wurde sie natürlich auch rituell geschrieben und nach Zahlen veröffentlicht.

Die erste Geschichte über Microsoft und KI wurde am 1. November von CNBC präsentiert und um 1:44 Uhr veröffentlicht, als in 144 , der Summe des „Jesuitenordens“, und uns mitgeteilt wurde, dass Microsoft am 1. November mit dem Verkauf eines KI-Tools für Office begann.

Der 1. November kann als 11/1 geschrieben werden, wie in 111 . Die CNN-Story darüber, dass die KI von Microsoft die Nachrichten durcheinander bringt, erschien erstmals am 1. November, wurde jedoch am 2. November mit dem Zeitstempel 11:11 Uhr entfernt, aktualisiert und veröffentlicht, ein weiterer „ 111 “-Hinweis.

Internet = 111

Computer = 111

Und in dem Artikel, der um 11:11 Uhr wie im Jahr 1111 aktualisiert wurde, drehte sich alles um Fehlinformationen, die durch KI, Computer- und Internettechnologie erzeugt wurden.

Fehlinformation = 1111

In einem magischen Quadrat von sechs mal sechs mit den Zahlen 1 bis 36 hat es eine magische Konstante von 111. Das Quadrat hat diese magische Konstante, weil sich alle Zahlen von 1 bis 36 zu 666 summieren und 666 / 6 = 111. Also , in der Mathematik, die die Grundlage eines Computers ist, ist 111 ein Verweis auf 666 , und das ist auch in der Gematria bewiesen.

1 + 2 + 3 + … und so weiter bis 36 = 666 und 666 / 6 = 111

Internet = 666

Computer = 666

Komisch, wie das funktioniert. Und ja, unsere Sprache basiert zu 100 % auf den Zahlen, die perfekt mit unserem erfundenen gregorianischen Kalender übereinstimmen, und deshalb schreiben sie jede Geschichte mithilfe von Gematria und Numerologie (und der Hauptgrund dafür, warum die katholische Kirche und ihr Papst Gregor XIII. den Kalender im Jahr 1582 geändert haben.

Außerdem behaupten viele, dass 111 der Code für 666 sei, da das hebräische Zahlenzeichen für „6“ wie die verwestlichte „1“ aussieht, sodass die Schreibweise von „111“ auf Hebräisch dasselbe wäre wie „666“.

Und indem sie die Geschichte einen Tag später, am 2. November, aktualisierten und erneut veröffentlichten, gelang es ihnen auch, sie an einem Tag mit vollständiger jesuitischer 56 -Datums-Numerologie und einer Kurzdatums-Numerologie von 36 , dem Code für 666 , 666 ist die 36. Dreieckszahl – und verweist auch auf 111, wobei das magische Sechs-mal-sechs-Quadrat Zahlen bis 36 verwendet .

02.11.2023 = 11 + 2 + 20 + 23 = 56

02.11.23 = 11 + 2 + 23 = 36

Auch der CEO von Microsoft, Satya Nadella, feierte am 19. August seinen 56. Geburtstag, genau 74 Tage vor der ursprünglichen Geschichte am 1. November.

Satya Nadella = 74, 74

Man könnte auch sagen, dass der aktualisierte Artikel vom 2. November 76 Tage nach Satya Nadellas Geburtstag erneut veröffentlicht wurde und dass es sich bei dem Artikel um einen Propagandaartikel über Fehlinformationen und Desinformation handelte.

Fehlinformation = 76

Desinformation = 76

Natürlich steckt hinter der Codierung dieser Geschichten noch viel mehr, aber ich belasse es hier, da die Hauptbotschaft die der Infodemie ist, der Krieg gegen freie Informationen.

Wenn wir nicht anfangen, das Bestiensystem, die kontrollierten Medien, herauszufordern, werden wir uns bald in einer vollwertigen Kopie von Orwells 1984 wiederfinden, in der die Faktenprüfer des Wahrheitsministeriums entscheiden, was als wahr und was als falsch gilt – und es sei denn, Sie halten sich daran , Ihre soziale Kreditwürdigkeit wird aus dem Fenster geworfen, und Sie auch.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 20.01.2024