Sehr viel Licht flutet die Erde und führt zu Aufstiegssymptome: Medium erklärt, was die Symptome bedeuten und wie man sie lindert (Video)

Das Jahr 2012 könnte der Beginn des aktuellen Aufstiegszyklus der Erde und der Menschheit sein. Einen wesentlichen Beitrag zum Aufstieg leisten massive Sonneneruptionen, die vor allem bei sensiblen Menschen für teils heftige physische und psychische Reaktionen sorgen.

Häufig werden in diesem Zusammenhang sogenannte Aufstiegssymptome beobachtet. Wie sie sich zeigen und wie man sie lindert, erklärt das Medium Kerry K. in einem ihrer neuesten Videos. Von Frank Schwede

Sonnenwinde der jüngsten Sonneneruption X5.0 erreichten erst vor wenigen Tagen die Erde. Damit verbundene große Energiewellen wirken sich auch auf Mensch und Tier aus. Betroffen sind vor allem sensible und energieempfindliche Menschen.

Sie leiden unter Schwindel, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Übelkeit oder Verspannungen im Rücken- und Nackenbereich. Oft wird ein Zusammenhang zwischen den Beschwerden und den Energiezufluss auch von Medizinern nicht gleich erkannt.

Nur Ärzte der ganzheitlichen Medizin sehen häufig einen Zusammenhang mit dem Weltraumwetter, während sich Vertreter der spirituellen Szene wie Kerry K. davon überzeugt sind, dass die Symptome typisch für den Aufstieg sind.

In einem ihrer neusten Videos erläutert K, was es mit dem Aufstieg genau auf sich hat und wie man die Beschwerden lindern kann. Sie sagt:

„Vieles erscheint uns gerade unlogisch und widerspricht der Realität, wie wir sie kennen. Genau das ist der Aufstieg. Er zieht dich heraus aus der Illusion, die Du die reale Welt genannt hast. Koppel dich ab von der falschen Matrix und verbinde dich wieder mit der göttlichen Matrix.“

Das Medium betont, dass die Erde geradezu in Richtung Aufstieg rast. K´s Worten nach bewegen wir uns aktuell exponentiell schneller, was sich vor allem auf unser Zeitgefühl auswirkt. Viele gehen weiter davon ausgehe, dass noch immer eine Sekunde und eine Stunde so lang ist wie früher, so K.

Der Grund ist, dass mehr Licht in die Zeit kommt, während wir uns entwickeln. Es kommt aktuell ein hohen Zustrom an Photonen herein. Das kosmische Licht flutet den gesamten Erdball, alle Ebenen unseres Planeten und das Energiefeld unseres Körpers. (Frag nicht, woher das Chaos kommt – wir befinden uns im Zeitlinienkrieg, der uns aus der falschen Matrix befreit (Video))

Kerry K.

„Was in die Atmosphäre des Planeten gelangt, kommt direkt in eure Atmosphäre und umgibt euren Körper. Nun, das ist alles vorherbestimmt. Und nein, das bedeutet nicht, dass dein Kopf das versteht. Das bedeutet, dass deine Seele dies versteht und entschieden hat, an dieser Reise teilzunehmen. Bei diesem Aufstiegsprozess dabei zu sein, ist die kostbarste Erfahrung, aber zugleich auch eine sehr verwirrende.“

Neue Frequenzen zerstören die alte Matrix

Deshalb stellen sich viele Menschen gerade die Frage, wo ist oben und wo ist unten, was ist innen und was ist außen. Die Körper der gesamten Menschheit stellen sich auf die neuen Frequenzen ein, die mit den aktuellen Energien in Resonanz stehen. (Medium sieht Bruch in der Zeitlinie: Was in drei Monaten passiert (Video))

Die Energie ist eng mit der göttlichen Matrix verbunden, die ursprüngliche wahre Schöpfung und die Schöpfung des göttlichen Bewusstseins und der Quelle. Kerry K. betont noch einmal, dass jede Matrix ein Spielplatz ist und dass die Regeln der falschen Matrix, in der wir leben, korrumpiert und gegen die Menschheit gerichtet wurde.

Kerry K:

„In dieser Zeit waren die Menschen nicht dazu in der Lage aufzusteigen. Jetzt haben wir die Intervention des Universums in Form einströmender kosmischer Codes, die einen enormen persönlichen und planetarischen Umbruch verursachen. Und genau das hat diese Aufstiegssymptome zur Folge.“

Der aktuelle planetarische Aufstieg ist nach Worten von Kerry K. die aufregendste und spannendste Reise, an der ein Mensch teilnehmen kann. Allerdings ist es nach Worten des Mediums nicht möglich, nur als Schaulustiger oder unbeteiligter Zuschauer an dieser Reise teilzunehmen. Kerry K.

„Es gibt nur Plätze für aktive Teilnehmer. Alle anderen dürfen gehen. Also, wenn Du gerade auf dem Planeten bist, bedeutet das, dass Du ein aktiver Teilnehmer des Aufstiegsprozesses bist. (…) Noch einmal zur Erinnerung: der Aufstieg findet im Körper statt. Viele Leute agieren so, als ob der Aufstieg im Bewusstsein stattfindet. Das stimmt nicht. Er findet im gekaperten Vehikel unseres Körper statt.“

Gekapertes Vehikel deshalb, weil die Erde, auf der wir diese Erfahrungen machen, gekapert, entführt wurde, so das Medium. Das heißt, unser Körper wurde aus der natürlichen Matrix, aus der Schöpfungsquelle, herausgenommen und in das Netzt der Illusion, in die falsche Matrix hineingesetzt.

Als irgendwann die Körper der Menschheit kamen, wurden sie zu einem entführten Vehikel – weil, was mit dem Planeten passiert, passiert auch mit dem Körper. Kerry K.:

„Die Auswirkungen dessen sind, dass der Körper überrannt wurde von Wesenheiten, Programmen, Überlagerungen, Einlagerungen. Alles wegen dieser Bombardierung der falschen Matrix. Die energetische Bombardierung, die diese falsche Matrix war und die deinen Körper umgab.

Im Körper gibt es einen Samen reinen Lichts. Wir können es Seele nennen, wir können es als das Göttliche Selbst sehen.

Dieser Samen des Lichts, der im Inneren existiert, ermöglicht es dir, dich über den Körper auszudrücken,- er belebt dich. Aber er blieb über all die Jahre gefangen. Er blieb in dieser Dauerschleife des Reinkarnationsprogramms des Körpers stecken.“

Schmerzen, Übelkeit und Schlafstörungen

Kerry K. weist darauf hin, dass es nicht reicht, dass der Körper stirbt. Der Grund ist, dass die Seele weiter in dieser Falle stecken bleibt, weil sich das Körperbewusstsein immer wieder in das falsche Matrixprogramm begibt – die Selle findet keinen Ausweg. Und genau das heißt es nach Worten des Mediums, sich in einem gekaperten Körper zu befinden.

Die gute Nachricht ist, dass wir gerade dabei sind, die falsche Matrix zu verlassen, was eine Entladung von Dichte zur Folge hat. Ein Prozess, der zu den genannten Aufstiegssymptomen führt.

In der Vergangenheit waren es nach Worten von Kerry K. vor allem emotionale Aufstiegssymptome, mit denen besonders sensible Menschen im wahrsten Sinne des Wortes zu kämpfen hatten. Aktuell äußern sie sich auch physisch, also im körperlichen Bereich. Kerry K.

„Oh, ich habe Schmerzen im Nacken und ich weiß nicht, woher das kommt. Oder ich bekomme nie Kopfschmerzen, plötzlich habe ich sie. Der Blutdruck verhält sich seltsam – was auch immer. Es ist zu viel, es hier aufzulisten.

Aber steife Gelenke und skelettbetreffende Symptome kommen häufig vor. Der Grund dafür ist, dass das Skelett der dichteste Teil des Körpers ist. Es enthält ein Großteil der alten Programmierung. Sie werden auf- und losgeschüttelt. Es ist die alte Programmierung, an die sich dein Gehirn nicht erinnern kann.“

Aktuell wird der physische Körper mit sehr viel Licht geflutet. Mehr, stärker und schneller als je zuvor. In diesem Prozess findet vermehrt Auflösungsarbeit statt, was zu den Aufstiegssymptomen führt. Kerry K.

„Du verstehst jetzt also, was ein Aufstiegssymptom ist. Es sind zwei Frequenzen: Die Wahrheit und die Illusion – also die alte Matrix und wahre Matrix, diese beiden Frequenzen treffen gerade aufeinandertreffen.

Die Diskrepanz zwischen den beiden führt zu einer Entladung an Energie. Es ist der Widerstand, der Kampf des Egos, der die alte Matrix bewahren will. Das führt zu dem, was wir Aufstiegssymptome nennen.“

Aufstiegssymptome können ganz schön herausfordernd sein. Sie können sich in Form von Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder Übelkeit äußern. Oft verschwinden sie so schnell, wie sie gekommen sind.

Kerry K. gibt Tipps, was man tun kann, um die Beschwerden zu lindern:

„Wenn du die Verurteilung auslässt und mehr in die Akzeptanz gehst, wird der Weg, der vor dir liegt, um so viel reibungsloser. Es gibt so viele Dinge, mit denen Du dir selbst helfen kannst. Nr. 1, lass das Urteilen aus und gehe in die Annahme, Nr. 2, gehe in die Verbindung mit dir.“

Die Wahrheit erkennen und altes loslassen

Dabei ist wichtig zu verstehen, dass das Ego der Teil ist, der uns mit der falschen Matrix verbindet. Das heißt, dass der Aufstieg für das Ego nicht ohne Folgen bleibt, denn er ist nach Worten des Medium das Ende des Egos, weil das Ego zusammen mit dem Körper Teil des gekaperten Systems ist.

Wer sich in die göttliche Matrix begibt, befreit sich automatisch aus dem Entführungsprogramm. Um dieses Ziel zu erreichen ist es nach Worten von Kerry K. wichtig, sich mit der persönlichen Wahrheit zu verbinden, auf dieser Basis zu handeln und die Stimme des Egos von der Wahrheit zu unterscheiden, die ständig täuscht und vorgibt, die Wahrheit zu sein.

Dass so viele Menschen noch immer an der falschen Matrix festhalten, hat nach Worten des Mediums einen ganz bestimmten Grund. Es liegt an der großen Verwirrung, die in Verbindung mit dem Zustrom der zum Teil extrem hohen Energie auftritt.

Kerry K.

„Sobald der Scheinwerfer euren Weg zu eurer Wahrheit erhellt, könnt ihr ihn gehen. Das hilft euch, die körperlichen Aufstiegssymptome zu überwinden. Ihr lernt, mit ihnen zu sein, ihr lernt mit ihnen in Verbindung zu treten und ihr lernt, nicht nach einer schnellen Lösung zu suchen. Ihr lernt Geduld üben. Jeden Tag, an dem ihr euch mit diesem Schmerz verbindet, lindert ihr etwas.“

Sich mit den Symptomen verbinden und gegenwärtig mit ihnen zu sein, führt nach Worten von Kerry K. zur gewünschten Heilung. Erst die Heilung kann zur Erlösung und Befreiung führen.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 07.01.2024