Der ehemalige Impfstoffwissenschaftler von Bill Gates prognostiziert einen starken Bevölkerungsrückgang: „bis zu 30-40 % in hochgeimpften Ländern“

Das Gesundheitsmassaker, das bisher durch die „Impfstoff“-Kampagne gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) beobachtet wurde, ist nur die erste Runde in einer Reihe von Schrecken, die noch bald bevorstehen.

Der frühere Wissenschaftler und Impfstoffexperte der Bill & Melinda Gates Foundation, Dr. Geert Vanden Bossche, sprach diese Woche mit dem Ermittler Steve Kirsch über all das, einschließlich dessen, was die Welt in naher Zukunft erwarten kann, da sich COVID weiterhin verändert und die Impfungen überlistet.

„Die Mutationen sind nicht mehr auf das Spike-Protein beschränkt, was auf eine erhöhte Aktivität von CTLs (zytotoxischen T-Zellen) hindeutet, um die virale Infektiosität zu verringern“, sagte Bossche zu Kirsch über die neuesten entdeckten Mutationen.

„Und diese CTL-Aktivität ist für den Rückgang der T-Zellen verantwortlich, die tatsächlich die neutralisierenden Antikörper stärken, die Virulenz verhindern.“

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Bossche vor der Einführung der Impfungen im Rahmen der Operation Warp Speed ​​gewarnt hat, dass die Einführung eines sogenannten „Impfstoffs“ mitten in einer „Pandemie“ eine wirklich schlechte Idee sei, und zwar gerade aus diesem Grund.

„Letztendlich würde diese Entwicklung unweigerlich zur Entstehung einer hochvirulenten Variante führen, die in hochgeimpften Ländern zu Wellen von Krankenhauseinweisungen und schweren Erkrankungen führen würde – natürlich immer das Gleiche, nur in hochgeimpften Ländern“, betonte Bossche über die Art und Weise dieses Phänomens Scheint nur in entwickelten, stark geimpften Ländern.

„Meiner bescheidenen Meinung nach ist das, was wir erleben werden, etwas völlig, völlig Beispielloses im Hinblick auf das Ausmaß der Morbiditätswelle und leider auch der Mortalität, die wir erleben werden.“ (Geheimplan aufgedeckt: Regierungs- und Pfizer-Dokumente implizieren Entvölkerungsplan)

2032 wird es einen „starken Bevölkerungsrückgang“ geben

Auf die Frage von Kirsch nach Einzelheiten darüber, was dieses „völlig beispiellose“ zukünftige Phänomen mit sich bringen wird, spekulierte er, dass zwischen einem Drittel und fast der Hälfte aller Menschen an den Auswirkungen der COVID-Impfungen auf das Immunsystem und die öffentliche Gesundheit sterben werden.(Top-Analyst glaubt das ein Viertel der Weltbevölkerung in diesem Zyklus sterben wird)

„Bei einigen der hochgeimpften Bevölkerungsgruppen … wäre es für mich nicht überraschend, dass wir es mit einer ernsthaften Dezimierung der Bevölkerung zu tun haben, in manchen Bevölkerungsgruppen vielleicht bis zu 30 oder 40 Prozent“, kommentierte Bossche.

Martin Armstrong von Armstrong Economics sagt, sein eigenes Computermodell prognostiziere einen „starken Bevölkerungsrückgang“ im Jahr 2032 und darüber hinaus.

Möglicherweise basiert diese Prognose auf der Agenda des milliardenschweren Eugenikers Bill Gates, der im Gleichschritt mit den Entvölkerungsplänen seines verstorbenen Vaters die Weltbevölkerung massiv reduzieren will.

„Sein Vater tat dies, indem er Planned Parenthood ins Leben rief, Frauen davon überzeugte, dass es ihr Recht sei, ihre Babys zu töten, und sie in Minderheitenvierteln unterbrachte, von denen einige glaubten, dass dies eine rassistische Absicht sei“, schreibt Armstrong.

„Sogar Richter Ginsberg bemerkte, dass es bei Roe vs. Wade nur um die Reduzierung der Bevölkerung ginge – nicht um die Rechte der Frauen.“

In den Kommentaren schrieb jemand, dass die globale Erwärmung und der Klimawandel möglicherweise nur Tarngeschichten für die steigenden Todesfälle durch COVID-Impfungen seien und was sie für die Weltbevölkerung bedeuten.

„Dafür wird man den Klimawandel, die Russen oder Chinesen, die Vorherrschaft der Weißen usw. verantwortlich machen, und die ‚Eliten‘ werden (in ihren eigenen Augen) als Helden davonkommen“, schrieb diese Person.

Ein anderer schrieb, dass bei so vielen Kriegen, die jetzt stattfinden, die Wahrheit über alles, wovon Bossche spricht, „begraben wird“.

„Der Krieg und die damit verbundene Zensur werden genutzt, um die Leichen zu verstecken“, sagte ein anderer.

„Sie werden sagen, dass Menschen an ‚COVID‘ oder ‚Krieg‘ gestorben sind.“

Die Massenimpfkampagne war ein gigantisches EXPERIMENT

Den Anfängen des Coronavirus wird viel Aufmerksamkeit geschenkt. Viele Experten sagen heute, das Coronavirus sei aus dem Labor ausgebrochen und das Ergebnis eines Gain-of-Function-Experiments.

„Niemand scheint zu erkennen, dass die Massenimpfung ein gigantisches Experiment ist, das wir an der Bevölkerung durchführen“, sagte der Impfarzt Geert Vanden Bossche im Gespräch mit Del Bigtree und dem Kardiologen Peter McCullough.

„Wir haben gesehen, wie sich das Virus [während der Impfkampagne] ständig verändert hat“, betonte Vanden Bossche. „Das ist ein großangelegtes Experiment zur Funktionssteigerung.“

Bigtree hatte ihn wegen seiner früheren Vorhersagen ins Studio eingeladen. In seinem „allerletzten“ Video sagt Vanden Bossche, dass Menschen, die zwei oder mehr Injektionen erhalten haben, einem ernsthaften Krankheitsrisiko ausgesetzt sind.

Er geht davon aus, dass akute Autoimmunerkrankungen wie immunvermittelte Myokarditis und immunvermittelter Typ-1-Diabetes in naher Zukunft weiter zunehmen werden. Wir sehen auch immer mehr Fälle von Turbo-Krebs, und diese Zahl wird weiter steigen“, warnt Vanden Bossche.

Er rechnet mit einer großen Welle von hyperakuten COVID-19-Fällen bei geimpften Personen im Spätsommer oder Frühherbst.

Geert Vanden Bossche sagt, die Massenimpfungskampagne gegen COVID sei ein „riesiges Gain-of-Function-Experiment“ gewesen

„Niemand scheint zu begreifen, dass das große Funktionsgewinnexperiment, das wir in der Bevölkerung an der menschlichen Spezies durchführen, eine Massenimpfung ist … Das ist … ein Experiment im größten Maßstab.“

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 06.01.2024