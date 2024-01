So heftig sind die Simpsons Vorhersagen für 2024! (Video)

Teile die Wahrheit!

Neues Jahr, neues Glück. Ob sich das neue Jahr tatsächlich als Glücksgriff erweisen wird, zeigt sich leider erst wieder am Ende. Wer aber gerne schon vorab wissen möchte, wie sich das Jahr möglicherweise entwickeln könnte, wirft gerne einen Blick in die Karten der Astrologen oder auf die beliebte US Comicreihe „The Simpsons“, die mit ihren Vorhersagen schon oft verdächtig richtig lag.

Lassen sie uns also einen Blick auf das Jahr 2024 aus der Sicht der Simpsons werfen. Von Frank Schwede

Neben ein paar weniger schönen, sogar erschreckende Visionen, sind auch ein paar durchaus positive darunter, die unser Leben in eine Richtung entwickeln wird, die wir uns vor zehn Jahren nicht einmal ansatzweise vorstellen konnten.

Die Folge „Bart´s Blick in die Zukunft“ aus dem Jahr 2000 spielt im Jahr 2025. Ein Jahr, in dem die Menschen nicht mehr mit Smartphones telefonieren, sondern über Hologramme von Angesicht zu Angesicht.

Was für die meisten Menschen Science Fiction nach aussieht, könnte tatsächlich schon in diesem Jahr Wirklichkeit werden, wenn der Computerhersteller Apple seine Brille Apple Vision Pro auf den Markt bringt.

Diese Brille ist der erste räumlich Computer, der nahtlos digitale Inhalte mit der physischen Welt verbindet. So, als ob es in Echtzeit vor den Augen des Nutzers stattfindet.

Das Besondere an der Brille ist, dass es auch möglich ist, sogenannte Hologramm-Telefonate zu führen. Dafür scannt man sein Gesicht vor dem Gespräch ein und erstellt quasi einen digitalen Avatar von sich, den der Gesprächspartner dreidimensional sehen kann. Das vermittelt das Gefühl, bei der Person persönlich anwesend zu sein.

Und es ist den Nutzers möglich, gemeinsam Dinge zu unternehmen, wie zum Beispiel einen Film oder Fotos anschauen oder zusammen an einer Präsentation zu arbeiten. (Werden Europa und die USA laut einer religiösen Prophezeiung zerstört?)

Trump und die Simpsons

In diesem Jahr stehen in den USA wieder Präsidentschaftswahlen an. Dass die Simpson Donald Trump schon als Präsident der Vereinigten Staaten sahen, als dieser noch gar nicht an eine Kandidatur gedacht hat, ist kein Geheimnis mehr.

Hingegen ist noch nicht sicher, ob Trump in diesem Jahr noch einmal den Einzug ins Weiße Haus schafft. Möglicherweise aber haben ja die Simpsons die Antwort auf die Frage bereits geklärt.

300x250

2015 erschien eine Folge der Simpsons, aus der Produzenten, Al Jean ein Standbild auf Twitter postete. Das zeigt Homer Simpson mit einem Wahlkampfschild im Hintergrund. Darauf ist zu lesen: „Trump 2024“. Al Jane schrieb unter seinem Post: „Wie 2015 vorhergesagt.“

Kurz bevor Al Jane das Standbild aus der Serie teilte, gab Donald Trump offiziell bekannt, dass er 2024 wieder für das Präsidentenamt kandidieren möchte.

Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch

Eine weitere Vision von vor mehr als zehn Jahren könnte sich in diesem Jahr erfüllen. In der Folge „Mein Freund der Roboter“ aus dem Jahr 2012 wird eine düstere Vision auf die Künstliche Intelligenz geworfen.

300x250 boxone

In der Episode werden die Angestellten des Kernkraftwerks, in dem Homer arbeitet, durch Roboter ersetzt. Homer bleibt als einziger zurück und muss sich um die stählernen Arbeiter kümmern.

In Homers Heimat Springfield herrscht eine hohe Arbeitslosenquote, die bei nahezu 99 Prozent liegt. Was vor mehr als zehn noch für undenkbar erschien, könnte in diesem Jahr tatsächlich geschehen.

Ein aktuelles Beispiel liefert ChatGPT. Die Technologie bedroht mittlerweile unzählige Arbeitsplätze, vor allem in der Medienbranche. Kürzlich entließ der Axel Springer Verlag eine Reihe von Redakteuren, weil deren Arbeit bereits von der KI übernommen wurde.

ChatGPT soll künftig unter anderem Nachrichten von Politico, Business Insider, Welt und Bild zusammenfassen. Neuere Versionen der Technologie des kalifornischen Herstellers OpenAl könnten bereits schon in diesem Jahr nach Meinung von Experten hundertmal leistungsfähiger werden. Das wird nicht ohne Folgen bleiben.

Laut einem Bericht der US Investmenbank Goldman Sachs könnten KI-Systeme wie ChatGPT weltweit umgerechnet 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätze kosten. Wobei Administrative und juristische Jobs zu den am stärksten gefährdeten Berufsgruppen gehören.

ChatGPT ist aber nicht der einzige Jobkiller. Logistikunternehmen wie Amazon testen bereits humanoide Roboter in ihren Lieferzentren, die den Robotern aus der Serie die Simpson auffallend ähnlich sehen.

Krieg oder Frieden?

Auch der Krieg ist immer wieder Thema bei den Simpsons. In der Episode „ Schau heimwärts Flanders“ aus dem Jahr 2005 besuchen die Simpons ein Kino und schauen sich einen Film mit dem Titel Kosovo Herbst an, in dem es erneut zu einem Krieg zwischen Serbien und dem Kosovo kommt.

Tatsächlich ist die Lage auf dem Westbalkan angespannt. Außenministerin Gervalla-Schwarz warnt bereits vor einem erneuten Ausbruch des Krieges. Wörtlich sagt sie: „Toleriert die internationale Gemeinschaft das Vorgehen Serbiens, wird es einen Krieg geben.“

Gründung einer Marskolonie

Werden in diesem Jahr erstmals Menschen auf dem Mars landen? Auch dazu lieferten die Simpsons einen Ausblick. In Staffel 27, Folge 16, „Die Marge-laner“ aus dem Jahr 2016 meldet sich Lisa Simpson für eine Marsmission, um zehn Jahre später in einem Raumschiff auf den Roten Planeten umzuziehen.

Tatsächlich könnte das Vorhaben schon in diesem Jahr Wirklichkeit werden. Unternehmer und Milliardär Elon Musk investiert ein beachtliches Vermögen in eine Marsmission.

Schon vor Jahren erklärter der Unternehmer das Jahr 2024 zu dem Jahr, in dem die erste bemannte Marsmission starten soll. Und die Chancen dafür stehen wahrlich nicht schlecht.

Die Space X-Rakete „Starship“, die diese Marsmission übernehmen soll, hat bereits erste erfolgreiche Tests absolviert und könnte möglicherweise schon in diesem Jahr Startklar sein. Liegen also die Simpsons mit ihrer Prognose vielleicht doch nicht so ganz falsch?

Die Zukunft Putins

Auch zu Russland haben die Simpsons mehrfach korrekte Vorhersagen gemacht. Unter anderem wurde in einer Folge angedeutet, dass sich Russland möglicherweise in die Zeit der Sowjetunion zurückfällt und Teile der ehemaligen Sowjetrepublik zurückerobern will, wozu bekanntlich auch die Ukraine gehört.

Auch das Schicksal von Russlands Präsident Wladimir Putin wurde in der Serie bereits mehrfach beleuchtet. Vor mehr als zehn Jahren veröffentlichte Jegor Schgun aus Protest gegen Putin einen Trickfilm über die ersten zwölf Jahre des russischen Präsidenten.

Putin endet als Pharao. Pharaonen waren im alten Ägypten bekanntlich Alleinherrscher über das gesamte Reich. Auf YouTube sorgte der Clip für viel Aufsehen und wurde 10 Millionen Mal angeklickt.

Als das Video entstanden ist, war Putin noch nicht Präsident auf Lebenszeit. Und es war auch nicht absehbar, dass er bis zu seinem Tod Russlands Präsident bleiben will, wie er vor ein paar Jahren öffentlich erklärt hat.

Die wohl mit Abstand beängstigendste Vorhersage wurde zum Dritten Weltkrieg getroffen. In einer Episode aus dem Jahr 1995, die ebenfalls in der Zukunft spielt, sagte der britische Verlobte der bereits erwachsenen Lisa, in einer Bar, dass die Briten den Amerikanern im Dritten Weltkrieg den Arsch gerettet hätten.

Auch von selbst namhaften Astrologen wurde der Dritte Weltkrieg in der Vergangenheit häufig prognostiziert. Bis heute ist er aber glücklicherweise nicht eingetreten.

Was die Vorhersage der Simpson diesbezüglich so unheimlich macht, ist die Tatsache, dass ausgerechnet gleich mehrere Vorhersagen aus genau in dieser Folge eingetreten sind.

Unter anderem wurde hier die Apple-Watch vorhergesagt.

Das Video mit den Simpsons Vorhersagen wurde bisher mehr als 140.000 Mal aufgerufen und 264 mit meist sehr kurzen Kommentaren bewertet.

Ein Kommentar sticht ganz besonders hervor, der eines gewissen Martin, der sich offenbar etwas tiefgründiger mit dem Video beschäftigt hat und schreibt:

„Die Serie läuft seit 35 Jahren und hat eine Dichte an Szenen und Anspielungen entwickelt, wo einfach zukünftig zu bzw. eintreffende Details unvermeidbar sind. Um hier also die öfters suggerierte Prophetie nachzuweisen, müsste man genauer analysieren, ob nicht zu dem einen oder anderen Verlauf nicht in einer anderen Folge auch eine Antithese skizziert wurde.

Viele der vorgesagten, speziell technischen Entwicklungen waren mit einem realistischen Blick durchaus abzusehen, und dass bei den sicher nicht wenigen, aber definitiv bewanderten Autoren hinter der Serie eine „wisdom oft he crowd“ entsteht, die solche Details ziemlich treffsicher errät und zeitlich platziert., ist eigentlich nicht wunderlich.

Umgekehrt wurden auch allerlei Erfindungen nicht zuletzt von Tüftlern angefangen, weil ein alter Film (z.B. „Zurück in die Zukunft“ Hoverboards) die Begierde geweckt hat, auch wenn die technische Umsetzung nicht 1:1 erfolgte.“

Viele Zuschauer glauben mittlerweile, dass die Simpsons die Zukunft beeinflussen und nicht umgekehrt. Wie auch immer.

Spätestens heute in einem Jahr werden wissen, was uns die Zukunft, besser gesagt die Simpsons gebracht haben.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das Starlink-Spinnennetz: Was Sie über 5G-Satelliten wissen sollten – wie Sci-Fi-Träume zu unserem Albtraum werden “

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 07.01.2024