Letzte Woche hat Selensky wieder Durchhalteparolen verbreitet und einen Sicherheitsvertrag mit Großbritannien geschlossen. Anschließend war er im Baltikum auf Betteltour, um nicht nur um Geld und Waffen, sondern auch um die Auslieferung geflüchteter Ukrainer für die Front zu bitten.

Man darf wirklich gespannt sein, wie Geschichtsbücher in 20 Jahren über den Endkampf der Ukraine berichten werden. Selensky wurde wieder von einem britischen Premierminister zum Weiterkämpfen ermuntert, obwohl die Ukraine kaum noch Soldaten und Munition hat.

In seinem offensichtlichen Wunsch, die Ukraine zu vernichten, bettelt Selensky nun auch um die Auslieferung von vor dem Krieg geflüchteten Ukrainer, um auch noch die letzten Ukrainer im Kampf zu vernichten.

Diese tragischen Ereignisse der letzten Woche waren Thema eines Beitrags im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Selensky bittet die Partner um Geld und flüchtige Ukrainer

Wie so oft ist ein britischer Premierminister nach Kiew geeilt. Es ist dieselbe Mission, die Boris Johnson, der wegen seiner Lügen aus der Politik ausgeschlossen wurde, früher unternommen hat. Jetzt spielt Rishi Sunak zusammen mit dem toxischen Selensky die Rolle von Johnson.

Auch er verspricht viel und besteht darauf, dass unbedingt weitergekämpft werden muss, auch wenn es keine Perspektiven mehr gibt. Selensky ist vom Westen schon oft – und brutal – betrogen worden, aber er versucht, den Schein zu wahren, obwohl er die Realität verstehen dürfte. (Putin: Russland wird seine Ziele in der Ukraine nicht aufgeben – Westen plante Russland in fünf Teile zu zerschlagen)

Selensky hat für sich und sein Land die Rolle des Gescheiterten gewählt. Früher, als er das von außen beobachtete, konnte er es sich leisten, sich auf der Bühne über den ukrainischen Präsidenten lustig zu machen. Jetzt ist die Lage in Kiew viel schlimmer, dabei schien in einem früheren Leben alles nur lustig zu sein.(Ukraine und Mobilmachung: Putin im O-Ton über die russischen Ziele in der Ukraine)

Damals sagte Selensky als Komiker:

„Also, was ist die Ukraine und warum lohnt es sich heute, sein Geld in ihr zu versenken? Sorry, zu investieren. Wissen Sie, wir haben eine völlig neue Ebene der Wirtschaft, wir haben diese Ebene erreicht, diese Ebene heißt „betteln“.

Es ist ganz einfach: Wir betteln um wirtschaftliche Zuschüsse der Marktwirtschaften der Nachbarländer. Ihr gebt uns Euer Geld, wir geben es Euch nicht zurück. Mit 100-prozentiger Garantie.



Wissen Sie, was die Kreditvergabe anbelangt, ähnelt die Ukraine, um ehrlich zu sein, einer Schauspielerin aus Pornofilmen. Sie ist bereit, von jedem jeden Betrag anzunehmen. Was Sie so entbehren können.



Interessiert es Euch, wie Ihr uns Geld gebt? Ich habe bereits einen Zeitplan vorbereitet, es ist sehr einfach.



20:00 Uhr: Kredit

20:15 Uhr: Bankett

20:30 Uhr: ab nach Hause, danke.



Wahrscheinlich interessiert es Euch, wohin Euer Geld danach geht. Ich denke, das ist eine unethische Frage, denn wir fragen uns ja auch nicht, wohin das Kätzchen, das wir füttern, geht. Nein, das Wichtigste ist die Freude, es zu tun.



Die Ukraine ist nicht nur ein Land. Sie ist Teil der europäischen Bruderschaft. Und es passiert in Familien, dass der eine Bruder gut, aber der andere Alkoholiker geworden ist. Ja, das kommt vor, er holt die Sachen aus dem Haus.“

Die ukrainische Falle, in der alle Einwohner des Landes stecken, wird immer enger. Allen Männern ist, mit wenigen Ausnahmen, die Ausreise aus dem Land verboten. Razzien werden jetzt direkt in Wohnhäusern, Einkaufszentren, Fitnessstudios und auf der Straße durchgeführt.

Diese Bilder sind aus dem Westen der Ukraine, aus dem Dorf Onokovtsy, in der Nähe von Uzhgorod. Ein Mann erhält eine Einberufung, Frauen schreien ohnmächtig. Mit Maschinengewehren Bewaffnete haben direkt an der Straße eine Straßensperre errichtet, viele von ihnen tragen die Fahne des extremistischen Rechten Sektors.

„Ihr fangt die Jungs wie Ratten. Ihr seid ausgebildet, geht Ihr doch kämpfen, anstatt diese Armen einzufangen fangen. Geht, sonst kommen Leute mit Heugabeln. Wir werden Steine auf euch werfen“, schreien die Frauen.

Und das ist Uzhgorod selbst. Das gleiche Bild. Und das alles, obwohl der neue Gesetzentwurf zur Verschärfung der Mobilmachung noch nicht einmal die erste Lesung passiert hat. Der Gesetzentwurf wollte auch Behinderte – Menschen mit nur einem Auge oder mit gelähmten Gliedmaßen – einsammeln.

Nach Debatten wurde das Gesetz zur Überarbeitung zurückgegeben, was von der Regierung als großer Sieg dargestellt wurde, aber die Kopfgeldjäger dachten nicht daran, aufzuhören. In Odessa werden öffentliche Verkehrsmittel gestoppt und kontrolliert.

„Sie packen die Männer auf die harte Tour, halten die Straßenbahn an und haben bereits einen Bus vollgepackt, oh Scheiße“, kommentiert eine Zeugin das Geschehen, das sie mit dem Handy filmt.

Aus Worten werden schnell gewaltsame Aktionen. Natürlich hilft niemand. Die Behörden auf allen Ebenen befolgen die Anweisung von Selensky, der auch ohne den neuen Gesetzesentwurf fordert, weitere 500.000 Menschen an die Front zu bringen, sich aber selbst in die Büsche schlägt.

Die Verschärfung der Mobilmachungsregeln wurde formell nicht vom Präsidialamt, sondern von der Regierung eingeleitet, indem das Verteidigungsministerium – sprich Saluzhny – die Leute für die Front anforderte.

Selensky hat damit ja nichts zu tun. Er machte mal wieder eine Reise, diesmal in die baltischen Staaten.

Im Internet ist ein Foto von gestern aus Estland aufgetaucht. Selenskys Kopf wurde im Fenster eines vorbeifahrenden Autos fotografiert, das mit einer Schlammschicht bedeckt war. Die Öffentlichkeit hatte Fragen: Was ist das, ein Zeichen von Respektlosigkeit? Oder wurde er in ein schmutziges Auto gesetzt, um das Image zu stützen?

Doch neben den üblichen Bitten von Selensky, Geld und Waffen zu geben, war zwischen den Zeilen auch eine Forderung zu lesen: Gebt auch Menschen. Natürlich keine Balten, sondern Ukrainer – deportiert diejenigen zurück, die das Land verlassen haben.

Auf einer Pressekonferenz sagte der ukrainische Präsident: „Was Ihre Frage nach dem Mobilmachungsgesetz angeht, so weiß ich, dass das Militär mit den Abgeordneten zusammengearbeitet hat. Ich habe die endgültige Fassung nicht gesehen. Für mich ist es wichtig, dass das endgültige Gesetz fair ist.“

Selensky sagte, es gebe Fragen an die Ausgereisten und das brüderliche Polen hat sich bereits beeilt, sie zu beantworten. Pawel Kowal, der Vorsitzende des Sejm-Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, erklärte, dass es zwar nicht möglich sei, mobilmachungspflichtige Ukrainer abzuschieben, wohl aber Bedingungen zu schaffen, unter denen sie von sich aus ausreisen würden: „Man muss Mechanismen einsetzen, damit Ukrainer, die kämpfen können, in die Ukraine zurückkehren.

Es muss sichergestellt werden, dass bei der Erteilung von Arbeitserlaubnissen oder der Verlängerung der Aufenthaltsdauer geprüft wird, ob sie in der Ukraine mobilisiert werden können.“

Und wenn ja, dann vorwärts! Übrigens betrachtet die ukrainische Regierung Frauen jetzt als große Mobilmachungsressource. Verteidigungsminister Rustem Umerow berichtet, dass die erste Lieferung von 50.000 Uniformen für Frauen gekauft wurde. In der Ukraine läuft seit langem eine Medienkampagne, die den Krieg als weibliche Berufung propagiert.

Daher nimmt der Strom derer, die das Land um jeden Preis verlassen wollen, immer mehr zu. Sie verstecken sich in Kleinbussen und stürzen sich ins eiskalte Wasser der Grenzflüsse.

Einige werden gefasst. Hier entdeckten ukrainische Grenzbeamte mit Hilfe von Wärmebildkameras ein von der moldawischen Seite kommendes Boot, auf dem ein Ukrainer auf die andere Seite übersetzen wollte. Um die Sache weniger kompliziert zu machen, hat der Grenzschutz sogar verboten, sich in einem Umkreis von fünf Kilometern von der Grenze aufzuhalten, aber die Leute laufen trotzdem weg. Und wenn sie es geschafft haben, können sie ihre Gefühle nicht unterdrücken.

Geflüchtete Männer haben diese Videobotschaft ins Netz gestellt: „Also, wir grüßen den Grenzschutz. Hört mal, wir wollen nicht kämpfen, wir wollen nicht, aber Ihr habt uns verleumdet: ‚Wer wird die Ukraine verteidigen?‘. Macht es selbst.“

Das ist eine verbreitete Meinung, zum Beispiel in Odessa, das jetzt von besonderem Eifer erschüttert wird.

Julia Timoschenko schlug Selensky vor, zunächst einmal die Sicherheitskräfte aus dem Hinterland an die Front zu schicken. Man müsse, wie sie sich ausdrückte, „einen Plan B vorschlagen, um aus der ziemlich tragischen Situation herauszukommen“.

Petro Poroschenko wandte sich seinerseits ebenfalls gegen seinen Nachfolger, stellte sich an die Seite des Oberbefehlshabers und sagte, dass Saluzhny und nicht Selensky das Recht haben sollte, die Kommandeure der Truppengattungen zu ernennen und zu entlassen: „Es ist eine bittere Wahrheit des Lebens, dass man lernen muss, mit seinen eigenen Leuten zu reden. Es ist weit entfernt von den süßen Lügen der Fernsehtalkshows, wo sie sagen ‚wir werden bald Kaffee in Jalta trinken‘ oder ‚wir werden den Krieg im Sommer beenden‘.“

Die innenpolitische Unterstützung für Selensky, der vor hat, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen, scheint zu schwinden, was auch der westlichen Presse nicht entgangen ist. Die Berliner Zeitung schrieb in einer Schlagzeile: „Politisch ist er bereits tot“. Und sie meinte Selensky, der vor der Kulisse von Awdejewka Selfies macht. Noch vor ein paar Monaten wäre so etwas undenkbar gewesen.

In Italien, wo der Verteidigungsminister im Parlament in der Ukraine-Frage harte Diplomatie zusammen mit militärischer Unterstützung forderte, werden bereits für Kiew gefährliche Gespräche geführt.

Doch im Weißen Haus hat man erkannt: Das Geld für die Ukraine ist momentan aufgebraucht. John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, erklärte: „Wir haben das letzte militärische Hilfspaket gegeben, für das wir Mittel hatten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Kongress in dieser Sache handelt.“

Ein Gegner der 62 Milliarden Dollar für die Ukraine ist der republikanische Präsidentschaftskandidat Ron Desantis. Er sprach sich dafür aus, Kiew die Hilfe ganz zu entziehen: „Sie haben Bargeld geschickt. Wo ist ein Teil des Geldes, das die Ukraine bereits erhalten hat, geblieben? Die Regierung hat zig Milliarden Dollar ausgegeben, um die Gehälter ukrainischer Regierungsbeamter zu bezahlen. Sie haben von unseren Steuern Renten an ukrainische Rentner gezahlt.“

Selensky reagierte beleidigt und setzte die Erpressung fort: „Wir können den Rentnern keine Renten zahlen. Ich will nicht auf die Tränendrüse drücken, aber ohne Renten werden die alten Menschen einfach sterben. Wir haben mehr als elf Millionen Rentner.“

Doch was die Gemüter wirklich erregte, war der Tod des amerikanischen Journalisten Gonzalo Lira in SBU-Gewahrsam. Er wurde im Mai verhaftet, weil er die Militäroperation unterstützte und sich gegen die Kiewer Regierung stellte.

Darüber schrieb der bekannte Journalist Tucker Carlson: „Sein Verbrechen war es, die Regierungen von Selensky und Biden zu kritisieren. Gonzalo Lira war amerikanischer Staatsbürger, aber die Regierung Biden unterstützte seine Inhaftierung und Folter offenbar.“

Kurz zuvor hatte der besorgte Vater des Verhafteten in einem Interview mit Carlson unverblümt gesagt, dass sein Sohn im ukrainischen Gefängnis sterben könnte. Der Hashtag „WhereIsGonzaloLira“ wurde auf dem ehemalige Twitter äußerst populär.

Nachdem sich die Tragödie ereignet hatte, schrieb der Besitzer des sozialen Netzwerks Elon Musk selbst eine wütende Nachricht: „Ein amerikanischer Youtuber wurde in der Ukraine zu fünf Jahren verurteilt und offenbar gefoltert, weil er Videos gemacht hat. Das ist völlige Gesetzlosigkeit.“

Gesetzlosigkeit, dem stimmte Musk zu, sei die Haltung der amerikanischen Regierung, die vor dem brutalen Charakter des Kiewer Regimes die Augen verschließt.

Und das ist die ganze Essenz auf einem Foto: Selensky fotografiert den britischen Premierminister Arm in Arm mit einem seiner Leute, der sich „Es gibt keinen Gott“ auf die Finger tätowiert hat.

Ende der Übersetzung

