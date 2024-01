Werden Europa und die USA laut einer religiösen Prophezeiung zerstört?

Auch wenn der Krieg in Gaza auf Sparflamme läuft, heißt das noch lange nicht, dass er beigelegt ist. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Politik weltweit stark religiös geprägt ist, besteht nach Meinung des niederländischen Autor Martin Vrijland die Gefahr, dass Christen gemeinsam mit dem Westen ausgelöscht werden.

Die Antwort auf die Frage nach dem Warum steht in der Genealogie von Noah und seinem Nachkommen Abrahams. Von Frank Schwede

Auch wenn eine religiöse Prägung im Gaza-Krieg für das ungeschulte Auge nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, spielt die Religion nach Meinung des niederländischen Autors Martin Vrijland eine wichtige Rolle. Um den Zusammenhang besser verstehen zu können, lohnt ein Blick in die Bibel.

Jakob, der seinen Namen in Israel geändert hat, und Esau waren Zwillingsbrüder. Esau war der Erstgeborene von beiden. Wie es heißt, soll Jakob Esau bei der Geburt an der Ferse gehalten haben – deshalb der Name Jakob, der Fersenhalter bedeutet.

Es gibt Juden, die behaupten, dass die Ferse Esaus eine Anspielung auf die stiefelförmige Festlandsplatte Italiens ist und dass Esau das Christentum repräsentiert, das in Rom gegründet wurde.

Weil Jakob den Segen seines Vaters Isaak erhalten hat, glauben viele Juden, die sich als direkte Nachkommen Jakobs sehen, dass die Nachkommen Esaus ihnen dienen sollen.

Auch wenn darüber nicht öffentlich gesprochen wird, wird das in einer Rede von Rabbi Mendel Kessin deutlich, in der er die Zusammenhänge erklärt und auf die 2000jährige Judenverfolgung durch die spanische Inquisition und die Nazis hinweist, die nach seinen Worten auf das Konto des Christentums geht. (Ein Pastor hat gerade eine bedrohliche prophetische Warnung vor dem, was kommt, ausgesprochen, das Sie hören müssen)

Mendel Kessin argumentiert in einem Video, dass es nun für Esau, also stellvertretend für das Christentum, an der Zeit sei, bis zum Ende der Zeit Buße zu tun. Zu diesem Zeitpunkt, so der Rabbi, wird Esaus gute Seite die schlechte ablösen.

Laut religiöser Schrift steht die böse Seite für die Verfolgung Israels (Jakob) und seinen Nachkommen, den Juden, während die gute Seite den Dienst an Israel repräsentiert.

Rabbi Mendel Kessin glaubt, dass die gute Seite von Esau die böse vernichten wird. Vrijland hat zu Mendel Kessins Aussage eine nicht uninteressante Theorie entwickelt.

Er glaubt, dass der frühere US Präsident Donald Trump gemeinsam mit Russlands Präsident Wladimir Putin die gute Seite Esaus repräsentiert. Nach Worten Vrijlands wird das daran deutlich, dass Trump juristisch verfolgt wird und mittlerweile in zwei US Bundesstaaten nicht zu den Vorwahlen antreten darf.

Vrijland schreibt:

„Trump muss sozusagen für zwei Jahrtausende die böse Seite Esaus büßen, bevor er die gute Seite Esaus zum Vorschein kommen lassen kann.“

Donald Trump und die Rolle des Messias

Vrijland schlussfolgert, dass Trump die messianische Rolle übernimmt und mit den „bösen Jungs“ des Tiefen Staats aufräumen wird. Möglicherweise gemeinsam mit Wladimir Putin, den auch andere Beobachter an der Seite von Donald Trump in der Rolle eines Verbündeten sehen.

Vrijland schreibt:

„Eine wichtige Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können, die Mendel Kessin aber nicht ausdrücklich erwähnt (er spricht nur von 2 Dimensionen Esaus) ist, dass das Oströmische Reich (die russisch-orthodoxe Seite) wahrscheinlich die gute Seite repräsentiert und das Weströmische Reich (Rom und der christliche Westen) die schlechte Seite Esaus. Die schlechte Seite Esaus muss also gemäß den Prophezeiungen vernichtet werden.“

Vrijland glaubt, dass die biblischen Prophezeiungen das Drehbuch für unsere falsche Realität sind und dass alle politischen Führer ihre Rolle in diesem Drehbuch spielen, dass Joe Biden der Bösewicht und Donald Trump der Messias, der Retter der Welt ist.

Der Autor geht noch einen Schritt weiter und behauptet, dass der Krieg in der Ukraine ein notwendiger Schritt in diesem Drehbuch ist, wo sich die böse Seite Esaus selbst zerstört.

Damit ist nach Worten Vrijlands der Punkt erreicht, wo sich die westliche Gesellschaft von innen heraus aushöhlt und zerstört. Der Autor erklärt:

„Um das zu erkennen, wurde der Kriegsfilm Ukraine manipuliert, mit dem Hunderte von Milliarden Dollar aus den Taschen der Menschen gezogen wurden. Um diese Selbstzerstörung zu realisieren, hat Biden die Grenzen komplett geöffnet und europäische Politiker haben Hunderttausende als Flüchtlinge verpackte Militärs ins Land geholt.

Um diese Selbstzerstörung zu realisieren, könnte der Kriegsfilm als Alibi für Engpässe und damit für Preiserhöhungen dienen. Die böse Büchse des Esau wird gekonnt zerstört. „Ich werde Esau zermalmen“, so lautet die Prophezeiung.“

Laut Martin Vrijland hängt die Zukunft des gesamten Westens vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA ab.

Wird Donald Trump die Wahl gewinnen, das Böse im wahrsten Sinne des Wortes bei den Hörnern packen, oder wird stattdessen das Böse weiter die Macht halten können?

Der Tiefe Staat tut alles, um das Gute zu verhindern. Es ist ein Tauziehen der Kräfte. Das Licht gegen die Finsternis. Vrijland zeigt sich aber optimistisch und glaubt, dass Trump bei der kommenden Wahl wie der berühmte Phönix aus der Asche empor steigen wird, um das Böse zu besiegen. Seite an Seite mit Russland.

Vrijland schreibt:

„Wenn Trump nach dem Phönix-Moment die schlechte Seite Esaus ( das Christentum das Westliche Römische Reich, Rom, den Westen, Europa und die USA) erobert und demontiert hat (und mit den „bösen Jungs“ des Deep State aufgeräumt hat), wird er das Kommando übernehmen und sicherstellen, dass jeder Westler Israel dient.

Er wird all dies in Zusammenarbeit mit Russland tun, denn Russland unter Putin repräsentiert die gute Seite von Esau (das Oströmische Reich, die orthodoxe Kirche): Und auch die Türkei wird an diesem Pakt beteiligt sein, denn schließlich bildete die Türkei einst die Grundlage für das Oströmische Reich ( das Byzantinische Reich, wobei die Haga Sofia in Istanbul diesen östlichen Teil Roms symbolisiert):“

Der Fall des Dollars und die Folgen

Nach Worten Vrijlands besteht ein weiterer wichtiger Teil des Drehbuchs darin, dass Esau auch den anderen Nachkommen Abrahams dienen wird. Laut Bibel haben zwei Zweige Abrahams den Segen Gottes erhalten. Jakob (Israel) und Ismael.

Vrijland:

„Und deshalb argumentiere ich, dass Trump die Hauptrolle im Abraham-Abkommen spielen dürfte. Schließlich sind die Nachkommen Ismaels die Islamisten. Die Menschen des abgetriebenen Westes (die schlechte Seite von Esau, die USA und Europa) und die russischen Menschen (die gute Seite von Esau) werden Israel und Ismael gemeinsam dienen.“

Martin Vrijland weist in zahlreichen seiner Artikel darauf hin, dass der Dollar weiter fallen wird, dass es in den USA zu einem Bürgerkrieg kommt und dass auch in Europa Chaos herrschen wird.

Tatsache ist, dass die Zeichen auf Sturm stehen, dass es nur ein Ereignis braucht, einen auslösenden Funke, um das Fass zum Überlaufen zu bringen.

Der Autor geht davon aus, dass Donald Trump die Macht in den USA übernehmen wird, während Europa von der Türkei aus regiert wird. Europa ist nach Worten Vrijlands wie die USA ein Todeskandidat, der keine Überlebenschance hat.

Der Union ist die Munition ausgegangen, die Taschen der Menschen sind geplündert und der Kontinent ist der Erschöpfung nahe.

Vrijland sieht am Horizont einen Finanzchrash aufziehen, der den Dollar vernichtet, was den gesamten Westen in den Abgrund reißen wird. Vieles weist darauf hin, dass es der tiefe Staat selbst ist, der den Dollar zerstört, indem er etwa eingefrorenes russisches Guthaben in die Ukraine transferieren will.

Sollte das tatsächlich geschehen, hätte das nach Worten von Yale-Professor und Nobelpreisträger Robert Shiller fatale Folgen auf den US Dollar als Weltreservewährung. Der italienischen Tageszeitung La Republica sagte Shiller:

„Wenn Amerika das heute Russland antut… dann kann es das morgen mit jedem machen. (…) Dies wird den Heiligenschein der Sicherheit zerstören, der den Dollar umgibt, und wird der erste Schritt zur Entdollarisierung sein, zu der viele zunehmend zuversichtlich tendieren, zum Beispiel von China bis zu den Entwicklungsländern, ganz zu schweigen von Russland selbst.“

Das heißt, der tiefe Staat ist dabei sich selbst zu verstören, weil er nicht mehr dazu in der Lage ist, zwei große Kriege gleichzeitig zu finanzieren. Das bekommt auch die Bevölkerung deutlich zu spüren.

Deshalb glaubt Vrijland:

„In den letzten Zuckungen des Deep State werden sie noch versuchen, die Massen um ihren gesamten Besitz zu bringen. Möglicherweise wird noch etwas Hisbollah-Terror vorgetäuscht und wahrscheinlich wird ein gefälschtes Attentat auf Donald Trump folgen.

Trump könnte dann auf wundersame Weise von den Toten auferstehen und die „guten Jungs“ der Armee hinter sich versammeln, um mit dem bösen Deep State aufzuräumen. Dieses Skript beinhaltet auch einen “Alien-Invasions-Schwindel als letzten Versuch des Deep State, seine Machtposition zu sichern. Und das wiederum hat alles mit dem bevorstehenden Phönix Moment zu tun.“

Ersten kommt es anders, und zweitens als man denkt. Niemand kann voraussagen, wie sich die Situation 2024 auf der Welt entwickelt.

Ob sich der Krieg in der Ukraine und in Gaza zu einem weltweiten Flächenbrand entwickeln wird, ob es Donald Trump noch einmal ins Weiße Haus schaffen wird.

Um des mit den Worten meines geschätzten Kollegen Martin Vrijland zu sagen: dass Drehbuch kann noch spannend sein, spätestens dann, wenn die Wirklichkeit dazwischen grätscht, ist es nur noch Makulatur.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 05.01.2024