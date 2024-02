Teile die Wahrheit!

5G ist das Technologienetz der fünften Generation, mit dem Mobilfunkunternehmen im Jahr 2019 weltweit mit der Einführung begonnen haben, trotz heftiger Kontroversen und Untersuchungen unabhängiger Wissenschaftler, die Hinweise auf potenziell schädliche biologische Auswirkungen von Expositionen gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern (RF-EMF) in der Höhe zeigten, die 5G mit sich bringt.

Elektromagnetische Felder (EMF) sind unsichtbare Energiebereiche, die durch die Emission elektromagnetischer Strahlung verursacht werden. Es gibt ionisierende und nichtionisierende EMFs.

Letzteres beschreibt Strahlung auf niedrigem Niveau oder die Emission von Energie durch den Raum und Objekte. Zu den Quellen, die diese Wellen übertragen, gehören Telefone, Computer, Bluetooth-Geräte, Stromleitungen und sogar Mikrowellen.

Da 5G noch so neu ist, besteht die Sorge, dass noch keine Zeit blieb, die Sicherheit ordnungsgemäß zu testen. Einigen Experten zufolge mangelt es auch an wissenschaftlichen Analysen zu den möglichen Auswirkungen dicht konzentrierter 5G-Gebiete in besiedelten Städten oder zur chronischen 5G-Exposition.

Es wurden Bedenken geäußert und 2017 wurde sogar eine Petition von Ärzten und Wissenschaftlern ins Leben gerufen, um die Einführung von 5G in der EU unter Berufung auf Krebsrisiken zu stoppen.

Wie das Bild unten zeigt, ging die Einführung von 5G jedoch mit Hochdruck weiter und so sieht die 5G-Abdeckung heute weltweit aus.

Offensichtlich wurden alle Bedenken ignoriert und wie üblich ging der Reichtum vor unserer Gesundheit, auch wenn die Möglichkeit tödlicher Folgen bestand.

Bereits 2019 wurde ein wichtiger Artikel verfasst, in dem der Autor behauptet, dass die Gefahr von 5G nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, und dreizehn Gründe auflistet, warum 5G eine Katastrophe für die Menschheit sein wird.

5G-Gefahr: 13 Gründe, warum die drahtlose 5G-Technologie eine Katastrophe für die Menschheit sein wird

5G (5. Generation) wird mittlerweile in vielen Städten auf der ganzen Welt aktiv eingeführt. Gleichzeitig steigt das Bewusstsein für die verheerenden Auswirkungen auf die Gesundheit und die Privatsphäre und viele Orte verhängen Moratorien oder verbieten es, beispielsweise ganz Belgien, die Stadt Waadt (Schweiz) und San Francisco (USA). Hochfrequenzstrahlung (RF oder RFR) und elektromagnetische Felder (EMF) werden zunehmend als neue Arten der Umweltverschmutzung erkannt. Hier sind 13 Gründe, die die 5G-Gefahr aufzeigen, die zu einer völligen Gesundheits- und Datenschutzkatastrophe werden könnte, wenn nicht genügend Menschen aufstehen, um sie zu stoppen. (Die vier größten Verschwörungstheorien zu 5G, die wahr werden)

1. 5G-Gefahr: Die Entführung Ihrer Schweißkanalantennen

Das 5G-Netzwerk nutzt und sendet Frequenzen, die unsere Schweißdrüsen beeinflussen, die als Antennen fungieren. Mit anderen Worten: Unser größtes Organ, die Haut, kann durch 5G beeinflusst und manipuliert werden. Wie ich in diesem Artikel „5G und IoT: Total Technological Control Grid Being Roll Out Fast“ berichtete , enthüllte der Wissenschaftler Dr. Ben-Ishai in diesem Video den Zusammenhang zwischen 5G und den Schweißkanälen unseres Körpers:

„[Die 5G-Frequenzen] werden [uns] mit Wellenlängen überschütten, die mit der geometrischen Struktur unserer Haut interagieren … Wir haben herausgefunden, dass Schweißkanäle wie spiralförmige Antennen funktionieren … der Schweißkanal war ein integraler Bestandteil des Mechanismus zur Energieabsorption, elektromagnetisch, zwischen 75 und 100 GHz, und wenn man die Beschaffenheit des Schweißkanals ändern würde, ihn also funktionieren ließe, könnte man diese Absorption irgendwann tatsächlich ändern, und wenn man das könnte, könnte man verfolgen, wie eine Person unter Stress steht.“

2. 5G-Gefahr: 5G verstärkt den EMF-Schaden über VGCCs

Der Wissenschaftler für drahtlose Strahlung und EMF, Dr. Martin Pall, hat bahnbrechende Forschungen durchgeführt, um genau zu erklären, wie EMFs zu vorzeitiger Alterung und Schäden im menschlichen Körper führen, einschließlich Schäden an Fruchtbarkeit, Gehirn, Herz und sogar DNA!

Er leistete Pionierarbeit in der Forschung und zeigte, wie EMFs die VGCCs (spannungsgesteuerte Kalziumkanäle) des Körpers aktivieren, wodurch diese überschüssige Kalziumionen in die Zelle abgeben. Dies führt dann zu Stickstoffmonoxid (NO) und Superoxid, die nahezu augenblicklich reagieren und Peroxynitrit und freie Radikale bilden. Viele Studien wie diese zeigen, dass Peroxynitrit die DNA schädigt. Dr. Pall hat unmissverständlich erklärt, dass die „5G-Einführung absolut verrückt ist“.

3. 5G-Gefahr: Gepulste Wellen sind weitaus schädlicher als kontinuierliche Wellenstrahlung

Ein wesentliches und einzigartiges Merkmal von Smart Meters besteht darin, dass sie gepulste Wellenstrahlung und keine kontinuierliche Wellenstrahlung aussenden. Mit anderen Worten: Sie laufen in Start-Stopp-Zyklen, in denen sie einen EMF-Ausstoß abgeben und dann vorübergehend inaktiv bleiben. Das passiert unglaublich oft am Tag; Gerichtsdokumente mit Aussagen von Versorgungsunternehmen (wie der Pacific Gas and Electric Company of California) zeigen, dass intelligente Zähler zwischen 9.600 und 190.000 Mal pro Tag gepulste Wellen senden!

In diesem Video aus dem Jahr 2018 gibt Dr. Pall an, dass es 13 Studien gibt, die zeigen, dass gepulste Wellen-EMFs aktiver (und gefährlicher) sind als kontinuierliche Wellen-EMFs.

4. 5G-Gefahr: 5G fördert das Eindringen tiefer EMF

Der Hauptgrund dafür, dass Mobiltelefone oder Mobiltelefone für Kinder gefährlicher sind als für Erwachsene (abgesehen von der Tatsache, dass sich die Strahlungsabsorption im Laufe des Lebens ansammelt), liegt in der Durchdringung durch EMF.

Dr. Pall schreibt :

„Die Industrie hat auch behauptet, dass konventionellere elektromagnetische Felder im Mikrowellenbereich in ihrer Wirkung auf den äußeren 1 cm des Körpers beschränkt sind. Wir wissen jedoch, dass das nicht stimmt, aber aufgrund der Auswirkungen tief im menschlichen Gehirn, auf das Herz und auf das Hormonsystem. Die beiden vielleicht wichtigsten Studien, die Auswirkungen tief im Körper belegen, sind die Studien von Professor Hässig und seinen Kollegen in der Schweiz zur Kataraktbildung bei neugeborenen Kälbern. Diese beiden Studien zeigen deutlich, dass trächtige Kühe, die in der Nähe von Mobilfunkbasisstationen (auch Mobilfunkmasten genannt) grasen, bei der Geburt der Kälber sehr stark an Katarakten erkranken.“

Hässig schrieb in seiner Studie von 2009 :

„Von 253 Kälbern hatten 79 (32 %) einen unterschiedlich starken nuklearen Katarakt, aber nur 9 (3,6 %) Kälber hatten einen schweren nuklearen Katarakt. Die Ergebnisse zeigen einen Zusammenhang zwischen der Lage von Kälbern mit nuklearem Katarakt im ersten Schwangerschaftstrimester und der Stärke der Antennen. Die Anzahl der Antennen im Umkreis von 100 bis 199 Metern war mit oxidativem Stress verbunden und es gab einen Zusammenhang zwischen oxidativem Stress und der Entfernung zur nächsten MPBS (Mobiltelefon-Basisstation).“

5. 5G-Gefahr: 5G ist ein als Verbraucherannehmlichkeit getarntes Waffensystem

Mark Steele hat sich sehr entschieden gegen 5G ausgesprochen und wurde inzwischen ausführlich interviewt, unter anderem von Project Camelot und auch von Sacha Stone in seiner Dokumentation 5G Apocalypse: The Extinction Event . Steele behauptet, dass, obwohl weitverbreitete Berichte behaupten, dass 5G im Bereich von 24–100 GHz betrieben wird, es tatsächlich im Sub-Gigahertz-Bereich liegt (d. h. unter der GHz-Schwelle, also immer noch in MHz gemessen).

Er sagt, 5G sei ein Waffensystem wie Langstreckenradar, Phased-Array-Radar und gerichtete Energie (DEW wurde beim 11. September und bei verschiedenen Bränden wie den Bränden in Kalifornien eingesetzt). Er behauptet, dass die 5G-Hardware eine dielektrische Linse aufweist, was ein Beweis dafür ist, dass es sich um ein Waffensystem handelt. Autonome Fahrzeuge können 5G nutzen, um im Spiegel anderer Fahrer zu leuchten (was so stark und schädlich ist, dass es einer Körperverletzung gleichkommt). Mark spricht darüber, dass 5G stark genug ist, um Babys im Mutterleib zu töten. Er erklärt :

„5G ist ein Waffensystem, nicht mehr und nicht weniger. Es hat nichts mit Telekommunikation für Menschen zu tun. 5G ist eine Maschine-zu-Maschine-Verbindung für autonome Fahrzeuge.“

6. 5G-Gefahr: LA-Feuerwehrleute entwickeln Beschwerden, nachdem sie sich zu nahe an Türmen aufgehalten haben

In diesem Video vergleicht ein 25-jähriger Feuerwehrmann aus Los Angeles Mobilfunkmasten mit Zigaretten. Er fordert einen Stopp des Baus von Mobilfunk-Basisstationen auf oder in der Nähe von Feuerwachen. Nicht nur Feuerwehrleute leiden unter den Folgen; Es wurde berichtet, dass in den Niederlanden während eines 5G-Tests Hunderte Vögel vom Himmel fielen .

7. 5G-Gefahr: Dieselben Frequenzen wie für die Massenzerstreuung

5G verwendet angeblich Millimeterwellenfrequenzen (MMW), die so genannt werden, weil die Frequenzen so hoch sind (im Bereich von 24–100 GHz). Da 1 GHz = 1 Milliarde GHz ist, sprechen wir von Frequenzen mit sehr, sehr kurzer Wellenlänge (dem Abstand zwischen dem Höhepunkt einer Welle und der nächsten). Die Abstände sind so gering, dass sie in Millimetern gemessen werden, daher der Begriff Millimeterwelle.

Dies sind genau die gleichen Frequenzen, die das Militär für seine nichttödlichen Waffen wie Active Denial Systems zur Zerstreuung von Menschenmengen verwendet. Diese Waffen können enorme Verletzungen verursachen. Dr. Paul Ben-Ishai sagte: „Wenn Sie das Pech haben, dort zu stehen, wenn es Sie trifft, werden Sie das Gefühl haben, Ihr Körper stünde in Flammen.“

8. 5G-Gefahr: Mutagen (verursacht DNA-Schäden) und krebserregend (verursacht Krebs)?

Die MMW-Frequenzen von 5G verursachen mitochondriale DNA-Schäden – die dann über Generationen weitergegeben werden. 5G ist mutagen. Diese Mutationen werden von der nächsten Generation vererbt! Dies hat schwerwiegende Auswirkungen auf die genetische Reinheit. Wie viele Menschen denken darüber nach, wenn sie nicht aufhören können, auf ihre Bildschirme zu schauen? Diese Website listet viele Studien auf, die die mitochondrialen Schäden belegen, die nach der Exposition gegenüber EMF-Strahlung auftreten .

Mit der Mutagenese geht normalerweise die Karzinogenese einher. Mit anderen Worten: Sobald etwas stark und gefährlich genug ist, um DNA-Schäden zu verursachen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu Krebs führt. Laut Mark Steele ist 5G ein Karzinogen der Klasse 1, obwohl die WHO (Weltgesundheitsorganisation) Mobilfunkmasten sehr vorsichtig als mögliches Karzinogen der Klasse 2b einstuft.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die WHO eine Organisation der Vereinten Nationen ist, die von den Rockefellers gegründet wurde, einer berühmten NWO-Illuminati-Familie, die die Vereinten Nationen als Vehikel zur Einführung einer Eine-Welt-Regierung nutzen will.

5G wird schnellstmöglich auf den Markt gebracht, ohne dass entsprechende Sicherheitstests durchgeführt wurden. Wir haben daher nicht viele Daten darüber, wie 5G konkret Krebs verursacht, aber es gibt eine Fülle von Beweisen dafür, dass 2G-, 3G- und 4G-EMFs mit vielen Krebsarten in Zusammenhang stehen. einschließlich Hirntumor. Diese Website bietet eine gute Sammlung der vielen durchgeführten Studien.

9. 5G-Gefahr: Phased-Array-Verdichtung

5G erfordert deutlich mehr Sender oder Rundfunkveranstalter als frühere Generationen. Es handelt sich um einen Plan zur Schaffung einer massiven Infrastruktur mit Bahnhöfen, Türmen und Stützpunkten, die fast überall errichtet werden sollen, auch im Herzen von Wohnvierteln. Die Auswirkungen einer solchen Verdichtung könnten verheerende Folgen haben.

5G ist leistungsstark genug, um das Innere Ihres Hauses und anderer Gebäude in 3D abzubilden. Mark Steele hebt insbesondere die 868-MHz-Frequenz hervor, die zuvor für Verhöre auf dem Schlachtfeld verwendet wurde und problemlos durch Ziegel und Beton übertragen werden kann. Er behauptet, dass diese Frequenz bestimmte Personen herausgreifen kann … interessant angesichts all der elektronischen Belästigung und des Gang-Stalkings, die gegen TIs (Targeted Individuals) stattfinden.

Die 5G-Infrastruktur wird aus kleinen Phased-Array-Antennen bestehen, die wie eine Kugel Strahlung auf ihre Ziele abfeuern. Die von ihnen erzeugten Mikrowellenstrahlen sind stark genug, um Wände und menschliche Körper zu durchdringen. Wir werden rund um die Uhr damit versorgt sein, und was noch schlimmer ist: Der Abdeckungsbereich soll größer sein als das derzeitige 4G und letztendlich jeden Quadratzentimeter der Erde umfassen.

10. 5G-Gefahr: Alle Insekten töten?

Insekten, Vögel und Kinder sind aufgrund ihrer Körpergröße am anfälligsten für 5G. Claire Edwards ist eine ehemalige UN-Redakteurin, die UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf das EMF/5G-Problem aufmerksam gemacht hat. Sie erklärte in einer Anti-5G-Kundgebungsrede in Stockholm:

„Es ist interessant festzustellen, dass wir in den letzten 20 Jahren 80 % unserer Insekten verloren haben. Und wenn wir 5G bekommen, werden wir 100 % unserer Insekten verlieren. Wenn die Insekten verschwinden, gehen wir auch.“

Sowohl Insekten als auch 5G benötigen Antennen: Insekten nutzen sie unter anderem für ihren Geruchssinn, während 5G sie zur Wellenausbreitung nutzt. Es überrascht nicht, dass Insekten empfindlich auf 5G-EMF-Wellen reagieren; Diese aktuelle Studie zeigte, dass Insekten, die 5G-Strahlung ausgesetzt waren, einen Anstieg ihrer Körpertemperatur erlebten.

„Studien haben gezeigt, dass die von 5G genutzten Frequenzen die Körpertemperatur von Insekten erhöhen. Dieses Phänomen wurde bei 4G oder WiFi nicht beobachtet.“

Unterdessen kommt die Studie „ Exposition von Insekten bei hochfrequenten elektromagnetischen Feldern von 2 bis 120 GHz“ zu dem Schluss:

„Zukünftige Wellenlängen der elektromagnetischen Felder, die für drahtlose Telekommunikationssysteme verwendet werden, werden abnehmen und mit der Körpergröße von Insekten vergleichbar sein, und daher wird erwartet, dass die Absorption von RF-EMFs in Insekten zunimmt.“

11. 5G-Gefahr: Weltraumgestütztes 5G

5G soll ein unausweichliches Netz sein – und es gibt Pläne, es aus dem Weltraum zu übertragen! Dies knüpft an die Space Fence-Agenda an, die ich in meinem Artikel „ Space Fence: Connecting the Surveillance and Transhumanist Agendas“ besprochen habe . Die Organisation International Appeal Stop 5G on Earth and in Space schreibt:

„Mindestens fünf Unternehmen schlagen vor, 5G aus dem Weltraum von insgesamt 20.000 Satelliten in niedrigen und mittleren Erdumlaufbahnen bereitzustellen, die die Erde mit leistungsstarken, fokussierten und steuerbaren Strahlen bedecken. Jeder Satellit wird Millimeterwellen mit einer effektiven Strahlungsleistung von bis zu 5 Millionen Watt von Tausenden von Antennen aussenden, die in einem Phased-Array angeordnet sind.“

Es ist wichtig, das Gesamtbild der großen Verschwörung hier zu verstehen. All diese disruptiven und gefährlichen Technologien – 5G, Wi-Fi, drahtlose Strahlung, HAARP, Ionosphärenheizung, Geoengineering, GVO usw. – werden in ein riesiges integriertes System der Überwachung, Führung und Kontrolle verwoben. Um nur ein kleines Beispiel zu nennen: Geoengineering beinhaltet das Versprühen von Chemtrails, die mit Metallpartikeln beladen sind – was 5G nutzen kann.

12. 5G-Gefahr: Rückstrahlung im Körperinneren

Bereits im Jahr 2002 veröffentlichte der HF-Forscher Arthur Firstenberg eine Analyse von 5G, lange bevor die Technologie zugelassen wurde. Er erklärte, dass die 5G-EM-Impulse extrem kurz sind und in Schüben abgegeben werden, sodass sie sich tatsächlich im Körper reproduzieren – und am Ende im Inneren winzige neue 5G-Antennen entstehen. Firstenberg schrieb :

„… wenn extrem kurze elektromagnetische Impulse in den Körper eindringen, passiert etwas anderes: Die bewegten Ladungen werden selbst zu kleinen Antennen, die das elektromagnetische Feld wieder abstrahlen und tiefer in den Körper schicken …“

„Diese zurückgestrahlten Wellen werden Brillouin-Vorläufer genannt … Sie werden bedeutsam, wenn sich entweder die Leistung oder die Phase der Welle schnell genug ändert … Das bedeutet, dass die Sicherheit, die uns gegeben wird, darin besteht, dass diese Millimeterwellen zu kurz sind, um weit in die Tiefe vorzudringen.“ Körper – ist nicht wahr.“

Dies spiegelt einen zuvor geäußerten Punkt wider – dass die Verbreitung von 5G eine ernsthafte Gefahr darstellt.

13. 5G-Gefahr: Versicherungsunternehmen weigern sich, Big Wireless zu versichern. Was wissen sie?

Versicherungsgesellschaften (die bekannteste davon ist Lloyds of London) haben Schlagzeilen gemacht, indem sie sich geweigert haben , Big Wireless (das Telekommunikationskonzernkonglomerat) gegen Wi-Fi- und 5G-bedingte Krankheiten und Ansprüche zu versichern :

„Nun, der Bericht des Risikobewertungsteams von Lloyd’s vom November 2010 gibt uns einen guten Hinweis: Der Bericht vergleicht diese drahtlosen Technologien mit Asbest , da die frühen Untersuchungen zu Asbest „nicht schlüssig“ waren und erst später für jeden, der darauf aufmerksam wurde, klar wurde, dass Asbest Krebs verursacht. Denken Sie daran, dass Lloyd’s Risikobewertungsstudie zu WLAN vor über 8 Jahren [jetzt 9 – Ed.] veröffentlicht wurde. Doch schon damals war ihr Risikobewertungsteam klug genug, zu erkennen, dass neue Beweise dafür auftauchen könnten, dass die verschiedenen WLAN-Frequenzen tatsächlich Krankheiten verursachen.“

Fazit: Das 5G-Netz ist Teil einer umfassenderen Agenda für Führung, Kontrolle, Überwachung und künstliche Intelligenz (KI)

5G unterscheidet sich qualitativ und quantitativ von 4G. Es ist viel mehr als nur die nächste Weiterentwicklung von 4G. 5G wird nicht nur zehn- bis hundertmal mehr Strahlung ausstrahlen als 4G, sondern die Einführung der MMW-Technologie bringt auch eine ganze Reihe neuer Gefahren mit sich. Geschichte wiederholt sich.

So wie es einige Zeit gedauert hat, bis die echte Wissenschaft mit Tabak/Zigaretten gleichgezogen hat, und so wie es einige Zeit gedauert hat, bis die echte Wissenschaft mit der Monstrosität der GVO (jetzt umbenannt in BioEngineered Foods ) Schritt gehalten hat, so wird auch die echte Wissenschaft einige Zeit brauchen, um mit der Monstrosität der GVO Schritt zu halten mit der 5G Aufrüstung.

In der Zwischenzeit können Sie damit rechnen, dass zur Rechtfertigung alle Arten von Junk-Wissenschaft vorgebracht werden, einschließlich Irreführungen und Ablenkungen, etwa indem man sich nur auf die thermischen Effekte von Wireless konzentriert (und die Beweise für gefährliche nicht-thermische Effekte ignoriert).

Letztendlich ist 5G Teil der NWO-Agenda, ein riesiges, unausweichliches Kommando- und Kontrollnetz aufzubauen, das jegliche Privatsphäre ausschaltet und es den Manipulatoren ermöglicht, jeden einzelnen Menschen auf dem Planeten jederzeit zu überwachen.

Wenn es jemals eine Zeit für Aktivisten gab, im Namen von Freiheit, Wahrheit, Gesundheit, Privatsphäre und Souveränität aufzustehen, dann ist jetzt die Zeit dafür.

