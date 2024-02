Alle Voraussetzungen für eine Wirtschaftskrise atemberaubenden Ausmaßes sind gegeben

Teile die Wahrheit!

Sie konnten den Tag der Abrechnung der US-Wirtschaft hinauszögern, aber sie konnten ihn nicht auf unbestimmte Zeit hinausschieben. Während der Pandemie hat die Federal Reserve Billionen Dollar in das Finanzsystem gepumpt und unsere Politiker haben Billionen Dollar geliehen und ausgegeben, die wir nicht hatten.

All dieses Geld verursachte eine beträchtliche Inflation, löste aber auch einen „Zuckerrausch“ für die Wirtschaft aus. Mit anderen Worten: Die wirtschaftlichen Bedingungen waren wesentlich besser, als sie es sonst gewesen wären. Von Michael Snyder

Leider wird für solch kurzfristiges Denken ein hoher Preis zu zahlen sein. Von der Bundesregierung an abwärts versinkt unsere gesamte Gesellschaft völlig in Schulden, und jetzt sieht es so aus, als würden unsere wirtschaftlichen Probleme bald die nächste Stufe erreichen.

Anfang 2024 gibt es allerlei Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaftstätigkeit in den USA wirklich verlangsamt.

Wir haben zum Beispiel gerade erfahren, dass die Verbraucherausgaben im Januar „stark zurückgegangen“ sind …

Die Verbraucherausgaben sind im Januar stark zurückgegangen, was ein potenzielles frühes Gefahrenzeichen für die Wirtschaft darstellt, berichtete das Handelsministerium am Donnerstag.

Nach Angaben des Census Bureau gingen die vorgezogenen Einzelhandelsumsätze im Monatsverlauf um 0,8 % zurück, nachdem im Dezember ein nach unten korrigierter Anstieg von 0,4 % verzeichnet worden war. Ein Rückgang war erwartet worden: Von Dow Jones befragte Ökonomen rechneten mit einem Rückgang um 0,3 %, teilweise um saisonale Verzerrungen auszugleichen, die die Zahl im Dezember wahrscheinlich in die Höhe getrieben hatten.

Allerdings fiel der Rückgang deutlich stärker aus als erwartet. Selbst ohne Autos gingen die Verkäufe um 0,6 % zurück und lagen damit deutlich unter der Schätzung eines Anstiegs von 0,2 %. (Die Ausfallraten steigen! Hat der endgültige Zusammenbruch des US-Verbrauchermarkts nun begonnen?)

Die Wahrheit ist leider, dass US-Verbraucher heutzutage einfach nicht mehr so ​​viel Geld zum Ausgeben haben.

Sie sind bis über beide Ohren verschuldet, und die Kriminalitätsraten sind in die Höhe geschossen .

Da viele Verbraucher ihre Finanzen anstrengen, sollte es keine Überraschung sein, dass Disney+ im vierten Quartal des vergangenen Jahres mehr als eine Million Abonnenten verloren hat …

Disney+ Core-Abonnenten (zu denen Kunden aus den USA und Kanada sowie internationale Nutzer gehören, mit Ausnahme des in Indien ansässigen Disney+ Hotstar) sanken von 112,6 Millionen im Vorquartal auf 111,3 Millionen, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Quartalsergebnissen von Disney hervorgeht.

Anfang 2024 haben wir auch erlebt, wie große Arbeitgeber landesweit die Lohn- und Gehaltsabrechnungen rücksichtslos kürzten.

Die folgende Zusammenfassung einiger der schockierendsten Entlassungen, die wir in letzter Zeit gesehen haben, stammt von Zero Hedge …

1. Twitch: 35 % der Belegschaft

2. Roomba: 31 % der Belegschaft

3. Hasbro: 20 % der Belegschaft

4. LA Times: 20 % der Belegschaft

5. Spotify: 17 % der Belegschaft

6. Levi’s: 15 % der Belegschaft

eBay: 9 % der Belegschaft

14. Business Insider: 8 % der Belegschaft

15. Paypal: 7 % der Belegschaft

16. Okta: 7 % der Belegschaft

17. Charles Schwab: 6 % der Belegschaft

18. Docusign: 6 % der Belegschaft

19: CISCO: 5 % der Belegschaft

20. UPS: 2 % der Belegschaft

21. Blackrock: 3 % der Belegschaft

22. Paramount: 3 % der Belegschaft

23. Citigroup: 20.000 Mitarbeiter

24. Pixar: 1.300 Mitarbeiter

Während der Pandemie kam es zu zahlreichen vorübergehenden Entlassungen, aber das letzte Mal, dass große Unternehmen dauerhafte Massenentlassungen in so großem Umfang durchführten, war in den Jahren 2008 und 2009.

Und wir alle erinnern uns daran, was damals passiert ist.

Unterdessen steigen die Lebenshaltungskosten weiterhin schneller als die Gehaltsschecks.

Beispielsweise wird berichtet, dass die Kosten für Kfz-Versicherungen „so schnell wie nie zuvor pro Jahr gestiegen sind“ …

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 16.02.2024