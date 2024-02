Ärzte sagen nun doch, dass die Gefahr des „Shedddings“ bei COVID-19-Impfstoffs real ist!

Teile die Wahrheit!

Fachärzte: Laut FDA besteht bei allen Gentherapieprodukten das Risiko der Ausscheidung.

Die Frage des „Shedddings“ des COVID-19-Impfstoffs wurde lange Zeit kontrovers diskutiert, doch nun sagen einige Ärzte, dass die Gefahr real ist.

“Shedding ist leider eine Tatsache”, sagte Dr. Pierre Kory auf der Konferenz der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) Anfang Februar in Phoenix, Arizona. “Die FDA (U.S. Food and Drug Administration) weiß das.”

Dr. Kory ist Mitbegründer der FLCCC, einer von Ärzten gegründeten gemeinnützigen Interessenvertretung für die Behandlung von COVID-19, long-COVID und Post-Impf-Syndromen. Er ist auch Mitbegründer der Leading Edge Clinic und hat mehr als tausend Patienten mit long-COVID und Postexpositionssyndrom behandelt.

Sogenannte Mainstream-Faktenchecker haben die Virusausscheidung aufgrund der Definition weitgehend abgelehnt. Die am häufigsten zitierte Definition stammt von der Website der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die Shedding als Freisetzung von Viren, Bakterien und deren Bestandteilen aus Lebendimpfstoffen definiert.

Obwohl mRNA- und Adenovirus-Impfstoffe keine Lebendimpfstoffe sind, funktionieren sie ähnlich wie Gentherapieprodukte. Laut FDA besteht bei allen gentherapeutischen Produkten die Gefahr der Freisetzung. (Impftote: Übersterblichkeit mit gefälschter Statistik wegmanipuliert)

FDA-Dokumente

In einem Dokument aus dem Jahr 2015 mit dem Titel “Design and Analysis of Shedding Studies for Virus or Bacteria-Based Gene Therapy and Oncolytic Products” definiert die FDA Shedding als “die Freisetzung [viraler oder bakterieller Gentherapieprodukte] … vom Patienten über einen oder alle der folgenden Wege: Ausscheidungen (Fäkalien), Sekrete (Urin, Speichel, Nasen-Rachen-Flüssigkeit usw.) oder über die Haut (Pusteln, Wunden)”.

In demselben Dokument erklärt die FDA auch, was Gentherapieprodukte sind: “Alle Produkte, die ihre Wirkungen durch Transkription und/oder Translation von übertragenem genetischem Material vermitteln.”

Die Impfstoffe COVID-19 mRNA und Adenovirus fallen in diese Kategorie. Sie entfalten ihre Wirkungen, indem sie den Körper dazu veranlassen, die genetische Information der mRNA in Spike-Proteine zu übersetzen.(Geimpft, geschädigt, geleugnet: Vertuschung im Endspurt – EMA löscht Impfnebenwirkungen aus Datenbank)

Zu den bekannten Gentherapieprodukten gehört eine Augenbehandlung, die unter dem Namen Luxturna vertrieben wird. Luxturna verwendet einen Adenovirus-Träger, um die DNA des Augenproteins in die Netzhautzellen der Patienten zu bringen. Dr. Pierre Kory erklärt das COVID-19-Impfstoff-Shedding. Laut der Packungsbeilage des Produkts wurden das Luxturna-Adenovirus und seine DNA in den Tränen der Patienten gefunden.

Auch die mRNA und die Adenovirus-COVID-19-Impfstoffe können dazu führen, dass geimpfte Patienten Spike-Proteine oder andere Impfstoffkomponenten freisetzen, erklärte Dr. Kory.

So wurde beispielsweise COVID-19-mRNA in der Muttermilch von geimpften Müttern gefunden, was auf eine mögliche Exposition von Säuglingen mit dem Impfstoff hinweist.

Eine andere Studie zeigte, dass Spike-Protein, das Produkt der COVID-19-Impfung, mindestens ein halbes Jahr lang im Blut geimpfter Personen verbleiben kann, was auf eine längere Persistenz des Spike-Proteins hindeutet.

Die FDA bestritt jedoch, dass das Dokument aus dem Jahr 2015 für COVID-mRNA-Impfstoffe gilt.

“COVID-19-Impfstoffe werden von der FDA nicht als Gentherapieprodukte reguliert; daher ist das zitierte Leitliniendokument nicht auf die COVID-19-Impfstoffe anwendbar”, so eine FDA-Sprecherin gegenüber The Epoch Times.

Pfizer-Forscher sollen “umweltbedingte” Impfstoffexpositionen melden.

Dr. Kory fügte hinzu, dass ein weiteres Beweisstück in Pfizer-Dokumenten zu finden sei. Im COVID mRNA-Impfstoffprotokoll von Pfizer weist das Unternehmen die Prüfer an, “Umweltexpositionen” zu melden, wenn Studienteilnehmer Menschen in ihrer Umgebung durch Einatmen oder Hautkontakt mit dem Impfstoff in Kontakt bringen.

Das Protokoll geht auch auf das ein, was Dr. Kory und sein Mitbegründer der Klinik, Scott Marsland, “sekundäre Ausscheidung” nennen. Dies geschieht, wenn eine Person, die dem Impfstoff in der Umwelt ausgesetzt war, eine andere Person ansteckt.

In seinem der Europäischen Union vorgelegten regelmäßigen Sicherheitsbericht listet Pfizer mehrere unerwünschte Ereignisse auf, die seiner Meinung nach nicht auf den Impfstoff zurückzuführen sind und daher nicht diskutiert werden sollten.

In dem Dokument wurden 22 Fälle von unerwünschten Ereignissen bei Säuglingen aufgeführt, die eine “indirekte Exposition” gegenüber COVID mRNA-Boostern erhalten hatten, was auf eine andere Exposition als eine direkte Impfung hindeutet.

Die Prüfer verfolgten auch mehrere spezielle unerwünschte Ereignisse. Zwei blutbezogene unerwünschte Ereignisse betrafen Säuglinge, die über das Stillen exponiert waren. Aus demselben Grund wurden zehn Fälle von unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit der Leber und ein unerwünschtes Ereignis im Bereich des Gefäßsystems gemeldet.

Zwei Fälle von akutem Nieren- oder Nierenversagen und acht Fälle von Atemwegserkrankungen betrafen ebenfalls Säuglinge, die während der Schwangerschaft oder beim Stillen exponiert waren.

Patienten, die von einer Impfstoffexposition betroffen sein könnten, sind in der Regel solche mit einer Vorgeschichte von Empfindlichkeiten und chronischen Krankheiten, so Dr. Kory und Herr Marsland.

Außerdem haben sie in der Regel schlechte Erfahrungen mit Arzneimitteln gemacht und sind eher geneigt, durch COVID-19 oder den Impfstoff chronisch geschwächt zu werden.

Dr. Kory sagte, dass sie nach der Zusammenstellung von über 800 anekdotischen Berichten ein klares Muster bei den Symptomen beobachteten, das sie als Ausscheidung einstuften.

Typischerweise ist die Manifestation der Symptome wiederholbar und vorhersehbar, z. B. wenn eine Person wiederholt Symptome zeigt, wenn sie in Supermärkte oder an belebten Orten geht.

Dr. Kory nannte das Beispiel eines Patienten, der bemerkte, dass er den Besuch von Lebensmittelgeschäften nicht verkraften konnte.

Der Patient erzählte Dr. Kory, dass er einfach nicht mehr in Lebensmittelläden gehen könne. Innerhalb von fünf Minuten nach dem Betreten eines Trader Joe’s fühlt er sich “so schrecklich”, dass er das Geschäft verlassen muss. Die gleiche Abneigung verspürt er, wenn er einen überfüllten Bauernmarkt besucht.

Auf der FLCCC-Veranstaltung berichtete Marsland auch von mehreren Fällen, bei denen er glaubte, dass Shedding im Spiel war.

In einem Fall traf sich ein 54-jähriger Mann, der zuvor unter Symptomen nach der COVID-19-Impfung gelitten hatte, mit einem Freund, der eine COVID-19-Auffrischung erhalten hatte.

Sie saßen dicht beieinander, unterhielten sich und lachten. “Innerhalb weniger Stunden, nachdem sie ihre Zeit miteinander verbracht hatten, hatte [der Mann] Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie zunehmende Müdigkeit”, berichtete Marsland.

Als der Patient zu einem belebten Flughafen fuhr, ging es ihm noch schlechter. Er kehrte nach Hause zurück und hatte sexuellen Kontakt mit seiner Ehefrau, wobei er Körperflüssigkeiten austauschte. Innerhalb weniger Minuten bekam die Ehefrau starke Unterleibsschmerzen.

Die beiden glaubten, die Schmerzen kämen von der Ausscheidung, also nahmen beide Ivermectin, das dafür bekannt ist, dass es an Spike-Proteine bindet und diese blockiert. Innerhalb von etwa einer halben Stunde ließen die Unterleibsschmerzen der Ehefrau nach.

“Es ist der zeitliche Zusammenhang und die Häufung der Symptome”, schlussfolgerte Herr Marsland.

Andere Ärzte, die lange COVID- und Nachimpfungssyndrome behandeln, wie Dr. Syed Haider und Dr. Ana Mihalcea, haben ebenfalls über Verdachtsfälle von Shedding berichtet.

Einige Vaccinologen sind anderer Meinung: Professoren der Vakzinologie erkennen jedoch nicht an, dass mRNA-Impfstoffe Shedding auslösen können.

“mRNA führt zur Expression von Proteinen in den Zellen, und diese Expression unterscheidet sich von der Ausscheidung, wie sie bei der Infektion mit bestimmten Viren auftritt”, so Paulo Verardi, Professor an der Universität von Connecticut, gegenüber The Epoch Times.

“Während eine SARS-CoV-2-Infektion zu einer Virusausscheidung und damit zu einer Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch führt, kommt es bei Personen, die den COVID-19-mRNA-Impfstoff erhalten, nicht zu einer Ausscheidung des Spike-Proteins”, so Verardi weiter.

Eine andere Definition von Shedding bezieht sich auf die Freisetzung von Lebendviren bei Menschen, die mit Lebendimpfstoffen infiziert oder geimpft wurden. Dr. Kory bekräftigte jedoch, dass sich das im Fall der COVID-19-Impfstoffe diskutierte Shedding von der Freisetzung von Lebendviren unterscheidet.

Professor Florian Krammer von der Icahn School of Medicine am Mount Sinai erklärte hingegen gegenüber The Epoch Times, dass es kein Shedding gebe. Er antwortete nicht, als die Epoch Times ihm Informationen zu den Dokumenten der FDA über Gentherapie und Shedding vorlegte.

Die Ungeimpften wurden als unrein und infektiös bezeichnet, sie wurden von Geimpften bedroht, schikaniert und mehr, und jetzt wissen wir, dass es die Geimpften sind, die infektiös und unrein sind.

Dies sollte eine gute Lektion für Amerika sein, es ist ein freies Land, wir haben die Freiheit der Wahl, etwas zu bekommen oder nicht zu bekommen und wir müssen diese Wahl respektieren.

Marina Zhang ist Gesundheitsjournalistin bei The Epoch Times in New York. Sie berichtet hauptsächlich über COVID-19 und das Gesundheitssystem und hat einen Bachelor-Abschluss in Biomedizin von der University of Melbourne.

