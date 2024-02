Beschlossen: Keine Rente mehr ab 2028? KEINER spricht darüber (Video)

Teile die Wahrheit!

Rund eine Billion Euro wurden seit 1957 aus der Rentenkasse geplündert. Gäbe es das Defizit nicht, könnten die Renten um 13,6 Prozent höher sein. Ist die Rente zu einem Auslaufmodell geworden? Jutta Martin, Autorin von Steuerratgebern, warnt vor dem großen Kollaps. Sie fragt: „Gibt es ab 2028 keine mehr?“ Von Frank Schwede

Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach: Je mehr Geld ich aus der Kasse nehme, desto weniger bleibt mir am Ende übrig. Dieses einfache Prinzip gilt für jedes Finanzsystem. Auch für die Rentenkasse, in der mittlerweile ein riesiges Loch klafft, das kaum noch zu stopfen ist.

Auf diese dramatische Situation machte der Rentenexperte und Mitgründer der „Aktion Demokratische Gemeinschaft (ADG)“ Otto Teufel schon vor mehr als zehn Jahren in einem Gespräch mit der taz aufmerksam. Wörtlich sagte Teufel:

„Seit 1957 haben die verschiedenen Bundesregierungen rund 700 Milliarden Euro inklusive 300 Milliarden Zinsen quasi veruntreut; sie wurden zweckentfremdet, für versicherungsfremde Leistungen aus der Rentenkasse in Anspruch genommen.“

Die ADG stellt fest: Gäbe es den Fehlbetrag nicht, könnten die Renten 13,6 Prozent höher sein. Niemand müsste sich Gedanken machen, wie er mit betrieblicher Altersvorsorge die Rentenlücke ausgleichen kann.

Jetzt steht Deutschland buchstäblich am Abgrund. Die Uhr tickt und der Wohlstand bricht vor unseren Augen weg, wie es Jutta Martin, Autorin und selbst Rentnerin in einem Video formuliert. Martin sagt:

„Es kommt auf uns eine gigantische Rentenkatastrophe zu, die nicht mehr aufzuhalten ist. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat bereits im Jahr 2022 gesagt, dass unser Rentensystem in fünf Jahren nicht mehr finanzierbar sei. Das wird bereits im Jahr 2028 sein.“

Die Folgen wären verheerend. Niemand würde mehr Rente erhalten. Auch die nicht, die jetzt bereits im Rentenstand sind. Das heißt, das gesamte Rentensystem wird zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Martin:

„Das ist den Politikern sehr wohl bekannt, aber keiner ist bereit, dagegen zu steuern. Der Renten- und Sozialexperte Bernd Raffelhüschen hat im Januar 2024 eine Rechnung vorgelegt, nach der uns durch die Massenmigration ein gesamtwirtschaftliches Loch von 5,8 Billionen entsteht.“ (Finanzexperte macht kühne Prognosen für ein turbulentes Jahr 2024)

Zuwanderung vergrößert das Loch in der Kasse

Laut Raffelhüschen sind innerhalb der letzten Jahre 5,8 Billionen Euro in die Taschen von Zuwanderern geflossen, die nie zuvor in eine Sozialkasse eingezahlt haben. Raffelhüschen wies außerdem daraufhin, dass die Zuwanderer das Renten- und Sozialsystem nicht retten werden.

Der Sozialexperte rechnete vor, dass die Nachhaltigkeitslücke, wie er sie wörtlich bezeichnet, auf 19,2 Billionen anwachsen wird, wenn die Bundesregierung weiterhin jährlich 300.000 Zuwanderer ins Land lässt.

Das heißt, die Zuwanderung vergrößert das gesamtwirtschaftliche Loch auf ein erhebliches Maß, weil die Migranten durchschnittlich sechs Jahre benötigen, um sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren, während sie in diesem Zeitraum nicht in die Sozialkasse einzahlen.

Selbst wenn sie danach in den Berufsstand treten, verdienen sie aufgrund mangelnder Qualifikation deutlich weniger Geld als ihre deutschen Kollegen. Das heißt, sie werden auch als Rentner auf Grundsicherung angewiesen sein und belasten das Sozialsystem weiter. Laut Raffelhüschen würden sogar Fachkräfte aus dem Ausland dem Land ein finanzielles Minus beschweren. Martin:

„Raffelhüschen rechnet konkret vor, dass alles viel zu teuer ist und findet für die bisher sowohl von der Merkel- als auch von der Scholz-Regierung betriebene Migrationspolitik deutliche Worte. Zitat: „Machen wir weiter wie bisher, sind wir dumm wie Stroh!“ Zitatende.“

Das nächste Problem ist nach Worten von Jutta Martin, dass die Ampel gerade dabei ist, ein Heer von Langzeitarbeitslosen aufzubauen, weil die Politik die gesamte Wirtschaft mit einem Schlag an die Wand fährt und jeder Arbeitslose die Sozialkasse zusätzlich belastet. Sie sagt:

„Wo man hinschaut, wandern Unternehmen und Industrie ab, kündigen Tausende ihre Jobs oder werden insolvent. Wer kommt dann für all diese Leute auf?“

Wer das Wort Remigration in den Mund nimmt, gehört spätestens seit dem vermeintlichen Potsdamer „Geheimtreffen“ zu den Staatsfeinden des Landes. Die Rückführung von Migranten ist zu einem Thema erklärt worden, über das niemand reden darf.

Tatsache aber ist, dass in den letzten vier Jahrzehnten Politiker nahezu aller Parteien über die Rückführung von Einwanderern gesprochen haben. Und das nicht etwa im Rahmen irgendwelcher Geheimtreffen hinter verschlossenen Türen, sondern in aller Öffentlichkeit.

Außerdem wird von Ampelpolitikern verschwiegen, dass 1983 unter der Regierung von Helmut Kohl ein sogenanntes Remigrationsgesetz beschlossen wurde. Ein Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern in der Bundesrepublik, das die Heimkehr arbeitsloser Ausländern in ihre Herkunftsländer fördern und erleichtern sollte. Martin:

„Es wurde eingeführt, um Menschen, die keinen Aufenthaltsstatus in Deutschland haben oder deren Asylanträge abgelehnt wurden, finanzielle Unterstützung und Beratung anzubieten, um eine freiwillige Rückkehr in ihr Herkunftsland zu ermöglichen.“

Anreize für Rückführung schaffen

Das Gesetz umfasst verschiedene Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem finanzielle Anreize sowie Unterstützung bei der Organisation der Rückreise und bei der Wiedereingliederung in das Herkunftsland.

Außerdem soll durch das Gesetz der Druck auf die Abschiebung verringert werden und den betroffenen Personen eine Alternative geboten werden, um Deutschland auf freiwilliger Basis zu verlassen.

Die Förderung erfolgte durch die Zahlung einer Rückkehrhilfe. Anträge auf Rückkehrhilfe konnten bis zum 30. Juni 1984 gestellt werden. Nach Ablauf dieser Frist hatte das Gesetz keine praktische Bedeutung in Hinblick auf finanzielle Leistungen mehr.

Das Gesetz ist bis heute in Kraft und gibt rückkehrinteressierten Ausländern, gleich welcher Nationalität, einen Rechtsanspruch auf Beratung gegenüber der Bundesagentur für Arbeit (§ 7 RückHG). Martin:

„Diese Beratungsleistung wird durch die Mobilitätsberater der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) erbracht. Leider interessiert sich kaum einer für dieses Gesetz, und die Regierung schon gar nicht.

Bei fast einer Billion an Steuereinnahmen, wäre genug für Rentner da, plus kostenlose Plätze in Pflegeheimen. So würde es aussehen, wenn eine Regierung zuerst an das eigene Volk denkt.“

Jutta Martin betrachtet es außerdem als ein Wahnsinn, dass man bis heute das Thema Beamte und gesetzliche Rentenversicherung als ein Tabu behandelt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass unter der Ampel immer mehr neue Stellen für Beamte geschaffen werden, sodass der Wasserkopf immer größer wird.

Jutta Martin erläutert, wie die Alternative zum jetzigen Rentensystem aussehen könnte:

„Selbstverständlich würde sogar ein rein aus Steuern finanziertes Rentensystem funktionieren. Die Steuereinnahmen sind mittlerweile exorbitant hoch, sodass dies kein Problem darstellen sollte.“

Um dieses Ziel erreichen zu können, müsste an anderen Stellen gespart werden. Beispielsweise bei der Entwicklungshilfe, der Finanzierung von Leuten, die in Deutschland nichts zu suchen haben und beim Bürgergeld von Einwanderern, auch aus der Ukraine, das beispielsweise in Bezahlkarten mit einem Limit umgewandelt werden könnte. Und noch etwas hält Jutta Martin für wichtig:

„Damit sich das Rentensystem erholen kann, müssten alle Beamte und Politiker in die Rentenkasse einzahlen. Aktuell gibt es außerdem noch 91 Versorgungswerke, die alle in eine einheitliche Rentenkasse zusammengeführt werden könnten.“

Allein die Deutsche Rentenversicherung setzt sich aus 16 eigenständigen Trägern zusammen. Hinzu kommt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See sowie 95 gesetzliche Krankenkassen und über 40 private Krankenkassen. Deshalb ist sich Jutta Martin schon jetzt sicher:

„Deutschlands Untergang wird wahrscheinlich durch die wahnsinnige Bürokratie noch beschleunigt werden.“

Womit die Finanzexpertin wohl recht haben dürfte, denn von einer Entspannung der Lage kann nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil: Sollte es zu einer Einführung der von der SPD geplanten Grundrente kommen, wäre das der nächste große Anschlag auf die gebeutelte Rentenkasse, denn die Zeche würden auch in diesem Fall die Rentenzahler und –empfänger zahlen.

Die Grundrente kostet ohne Bedürftigkeitsprüfung 3,8 Milliarden Euro, mit Einkommensprüfung 800 Millionen und mit Bedürftigkeitsprüfung 200 Millionen Euro.

Sollte sich also die Idee der Sozialdemokraten durchsetzen, dann müsste entweder der Steuerzahler oder der Rentenversicherte oder beide laut einem Bericht der Welt jährlich mindestens 3,8 Milliarden Euro berappen.

Die Grundrente kostete also viele Milliarden Euro, die an anderer Stelle fehlen werden. Betroffen sein werden vor allem Betriebsrentner und Direktversicherte, weil nämlich aufgrund von Ebbe in der Kasse eine Entlastung vom doppelten Krankenkassenbeitrag vom Tisch wäre.

So der so steht die Altersvorsorge in Deutschland vor dem Kollaps. Und wie immer drückt sich die Ampel vor der Verantwortung und sitzt das Problem lieber aus, wie man es von Kanzler Olaf Scholz nicht anders gewohnt ist.

Also volle Kraft voraus in die Altersarmut!

