Interne Gefängnisakten belegen, dass es sich bei Epsteins „Selbstmord“ wahrscheinlich um eine Vertuschung handelt

Kürzlich aufgedeckte interne Dokumente des US Federal Bureau of Prisons deuten darauf hin, dass der angebliche „Selbstmord“ des Pädophilen Jeffrey Epstein möglicherweise nicht das war, was uns allen erzählt wurde.

Anscheinend haben die Gefängnisbeamten untereinander konspiriert, um den Geldgeber für Sexualstraftäter für seinen eigenen Tod verantwortlich zu machen, bevor überhaupt eine offizielle Autopsie durchgeführt worden war.

Mit anderen Worten: „Selbstmord“ war mehr eine Tarngeschichte als eine Tatsache.

Die Grayzone reichte einen Antrag nach dem Freedom of Information Act (FOIA) ein und forderte weitere Informationen darüber, ob Epsteins angeblicher erster Selbstmordversuch am 23. Juli 2019 tatsächlich stattgefunden hat.

Das Medienunternehmen kam zu dem Schluss, dass das FBI tatsächlich die Natur dessen, was vor einer Autopsie geschah, verfälschte.

„Das bedeutete, dass der Öffentlichkeit das Narrativ vom Selbstmord aufgedrängt wurde – unter Ausschluss aller anderen Erklärungen –, bevor grundlegende Fakten ermittelt wurden“, erklärt The Grayzone . (Pädophilie in den Zirkeln der Macht: Epstein-Bruder hinterfragt Selbstmordtheorie durch neues Autopsiefoto (Video))

Wurde Epstein ermordet (oder versteckt er sich vielleicht in Israel)?

All dies rückt wieder in den Nachrichtenkreislauf, nachdem Anfang Januar zuvor versiegelte Gerichtsdokumente zu Epstein veröffentlicht wurden.

Diese Dokumente weckten neues Interesse am Epstein-Fall, dessen gesamte Materie noch untersucht wird.

Die „Journalisten“ des Establishments haben an keiner dieser jüngsten Enthüllungen so gut wie kein Interesse gezeigt und zeigen damit, dass sie sich nicht auf Wahrheit und Tatsachen verlassen. (Pädo-Eliten: Eine Epstein-Zeugin von Vergewaltigungen ist verschwunden, eine andere ist jetzt tot)

Tatsächlich behaupten viele von ihnen, dass die Enthüllungen „gefälscht“ seien, da sie den Epstein-Skandal verschleiern.

Als offizielle Todesursache für Epstein wird Selbstmord durch Erhängen angegeben. Ein Gerichtsmediziner kam zu dem Schluss, dass Epstein sich am 10. August 2019 wahrscheinlich das Leben genommen hat, eine Behauptung, die nur 16 Prozent der Amerikaner für tatsächlich wahr halten.

Bedenken Sie, dass Epsteins eigenes Anwaltsteam erklärte, dass der Tod des Pädophilen auf der Grundlage der damals verfügbaren Beweise „weitaus eher mit Mord als mit Selbstmord vereinbar“ sei.

Dr. Michael Baden, ein führender forensischer Pathologe, der Epsteins Autopsie überwacht haben soll, behauptete ebenfalls, dass seine Ergebnisse „keinen Suizid stützen“.

In Epsteins Nacken gab es Knochenbrüche, die „häufiger bei Opfern von Tötungsdelikten durch Strangulation vorkommen“, heißt es in anderen Berichten.

Drei Wochen vor seinem Tod wurde Epstein Berichten zufolge verletzt und halb bewusstlos in seiner Zelle aufgefunden, mit unbekannten Narben am Hals, wie aus einer offiziellen Untersuchung des Generalinspektors des Justizministeriums hervorgeht.

Epstein sagte damals, er wisse nichts von dem Vorfall, und sein Zellengenosse, der ehemalige New Yorker Polizist Nicholas Tartaglione, berief sich auf Unwissenheit.

Nur wenige Minuten nachdem Epstein Berichten zufolge von Gefängniswärtern entdeckt worden war, protokollierten die Gefängnisbeamten seinen Selbstmordversuch offiziell als „Erhängen/Ersticken“.

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Person, die diese Behauptung aufgestellt hat, wurden aus dem Bericht gestrichen.

Am folgenden Tag wurde Epstein aus der Selbstmordüberwachung entfernt und wegen Verstoßes gegen die Gefängnisordnung 228 angeklagt, die „Tätowieren oder Selbstverstümmelung“ vorsieht.

Warum dies geschah, bleibt unbekannt, aber wir wissen, dass mindestens ein Gefängnisbeamter offen darüber nachdachte, ob Epstein „geistig in der Lage sei, die Disziplinarmaßnahmen durchzuführen“.

Ein anderer Gefängnisbeamter sagte über die Disziplinaranhörung, dass es ihm „wirklich unangenehm sein würde, dies zu tun“, was auch immer „das“ mit sich bringen würde.

Ein paar Tage später wurde der offizielle Vorfallbericht für Epstein aktualisiert, um „Selbstverstümmelung“ als angebliche Ursache für seinen gescheiterten Selbstmord anzuführen und unbestimmte „Schnittwunden“ anzuführen, obwohl die behandelnden Gefängnisärzte nie irgendwelche Schnittwunden erwähnten.

Nicht lange danach wurde Epsteins „Selbstverstümmelung“ aus den offiziellen Aufzeichnungen „gestrichen“, wobei ein Gefängnisvertreter zugab, dass „unklar sei, warum sie gestrichen worden sei und ob Herr Epstein dies gewusst habe“.

Zwölf Frauen verklagen das FBI im Fall Epstein

Wegen «Versäumnissen, Verzögerungen» und «Untätigkeit» im Fall Epstein verklagen zwölf Frauen unter Pseudonymen die US-amerikanische Bundespolizei FBI.

In dem Missbrauchsskandal um den 2019 gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein haben zwölf mutmassliche Opfer Medienberichten zufolge das FBI verklagt. Die Frauen werfen der US-Bundespolizei Nachlässigkeit bei den Ermittlungen vor, wie unter anderem die Sender CBS News und CNN am Mittwoch (Ortszeit) berichteten.

Die «wiederholten und andauernden Versäumnisse, Verzögerungen und die Untätigkeit» des FBI hätten es Epstein ermöglicht, sein Missbrauchsnetzwerk mehr als 20 Jahre lang fortzusetzen, heisst es demnach in der in New York eingereichten Klage.

So habe es bereits 1996 erste Hinweise auf Missbrauchsfälle gegeben, diese seien aber vom FBI jahrelang ignoriert worden. Erst 2006 habe die Behörde ein Verfahren eröffnet.

Symbolfigur straffreier Eliten

Epstein war im Juli 2019 festgenommen worden. Der Geschäftsmann soll zahlreiche auch minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und sie anderen Männern zugeführt haben. Rund einen Monat nach der Festnahme wurde er im Alter von 66 Jahren tot in seiner Zelle gefunden.

Jahrzehntelang soll der Missbrauch zahlreicher Minderjähriger auf Epsteins Anwesen in New York, Florida, Santa Fe und auf den Virgin Islands stattgefunden haben.

Eine frühere Anklage gegen Epstein mündete in einen für den Unternehmer sehr vorteilhaften Deal, der ihn zum Symbol einer gesellschaftlichen Elite machte, die selbst mit Verbrechen durchkommt.

FBI unter Pseudonymen verklagt

«Das FBI hat den überlebenden Opfern den Rücken zugekehrt, und mit dieser Klage soll das FBI dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass es untätig blieb, obwohl es unbedingt hätte handeln sollen», zitierte CBS News die Rechtsanwältin Jennifer Plotkin, deren Kanzlei die Klage eingereicht hat.

Darin fordern die Klägerinnen unter Pseudonymen auch eine Entschädigung in noch unbestimmter Höhe. Das FBI äussere sich nicht zu Rechtsstreitigkeiten, teilte die Bundespolizei laut Medien zu den Vorwürfen mit.

Der Fall Epstein hatte auch deshalb weltweit für Aufsehen gesorgt, weil der Unternehmer bis in die höchsten Kreise vernetzt war. Seine Beziehungen zu Prominenten und sein Tod führten zu zahlreichen Gerüchten.

…

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 22.02.2024