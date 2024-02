Bitcoin erreicht 52.000 US-Dollar und erreicht eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar

Teile die Wahrheit!

Einige Händler streben in den kommenden Wochen die 64.000-Dollar-Marke an, da die Nachfrage nach börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fondsprodukten wächst.

Der Preis für Bitcoin (BTC) kletterte am Mittwoch in den europäischen Morgenstunden auf über 52.000 US-Dollar und erreichte damit zum ersten Mal seit Dezember 2021 die Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar, wie Daten zeigen.

Der Anstieg erfolgte, da die optimistische Stimmung rund um das anhaltende Wachstum der größten Kryptowährung anhielt und Optionshändler darauf wetten, dass die Preise in den kommenden Monaten die Marke von 75.000 US-Dollar erreichen werden.

Einige Händler streben in den kommenden Wochen die 64.000-Dollar-Marke an, da die Nachfrage nach Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETF)-Produkten wächst. Am Dienstag verzeichnete BlackRocks IBIT einen Nettozufluss von fast 500 Millionen US-Dollar, was auf eine Kaufnachfrage hindeutet.

Der Marktwert aller Kryptowährungen beträgt mittlerweile wieder rund zwei Billionen US-Dollar. Auf der Internetseite Coinmarketcap liegt er mit 1,94 Billionen Dollar zwar noch leicht darunter.

Die Plattform Coingecko gibt ihn aber schon mit 2,03 Billionen Dollar an. Letztmalig wurde die Zwei-Billionen-Marke im April 2022 überschritten, also vor fast zwei Jahren. Coingecko gibt die Gesamtzahl aller Digitalanlagen aktuell mit rund 12.700 an. Viele davon haben allerdings einen sehr geringen Marktanteil.

„Die jüngsten Zinssorgen vom Vortag haben Investoren erfolgreich abschütteln können“, kommentierte Kryptoexperte Timo Emden von Emden Research die jüngste Kursentwicklung.

Am Dienstag hatten überraschend hohe Inflationsdaten aus den USA die Marktstimmung getrübt und riskante Anlagen wie Kryptowährungen belastet. Dass der Bitcoin-Kurs selbst nach deutlichen Rücksetzern wieder steige, spreche für einen derzeit hohen Risikoappetit der Anleger, sagte Emden.

Bitcoin und andere Digitalwerte profitieren seit Tagen von einem steigenden Anlegerinteresse. Laut Experten macht sich zusehends die Einführung spezieller Bitcoin-Fonds bemerkbar, die bereits im Januar von der US-Börsenaufsicht SEC genehmigt worden waren. Diese ETFs ermöglichen den Anlegern, in Bitcoin zu investieren, ohne die Digitalwährung selbst direkt erwerben zu müssen.

Die neuen Fonds haben bereits erhebliche Gelder angezogen, ein relativ großer Teil davon entfällt jedoch auf Umschichtungen im Kryptosektor.

Quellen: PublicDomain am 16.02.2024