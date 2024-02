Biden vollkommen verwirrt: Für diesen irren Auftritt hagelt es Mega-Spott (Video)

Teile die Wahrheit!

Mit diesem Auftritt liefert Joe Biden seinem politischen Gegner wieder einmal eine gigantische Spott-Vorlage. Augenscheinlich weiß der US-Präsident bei einer Pressekonferenz mit dem jordanischen König nicht wo sein Platz ist. Das Resultat: Verwirrt schleicht er vor den Kameras daher.

Im Super-Wahljahr wird in den USA jeder Auftritt der Präsidentschaftsbewerber ganz genau analysiert. Joe Biden dürfte sich mittlerweile daran gewöhnt haben.

Als Mann im Weißen Haus sind die Blicke der Öffentlichkeit stets auf ihn gerichtet, jeder kleinste Patzer, jede noch so nichtige Kleinigkeit wird ihm als Fehler ausgelegt.

Zur Wahrheit gehört auch: Biden legt nicht immer die besten Auftritte in der Öffentlichkeit hin. Mal verwechselt der 81-Jährige die Namen von Anwesenden, dann lässt er längst verstorbene Politiker auferstehen.

Joe Biden verspottet für Auftritt neben Jordanien-König Abdullah II.

Die Rufe nach einer Untersuchung von Bidens kognitiven Fähigkeiten wurden zuletzt immer lauter – vor allem aus dem Lager der Republikaner. Es ist eben Wahljahr. Sein Auftritt neben dem jordanischen König Abdullah II., der zusammen mit seiner Frau, Königin Rania, aktuell in Washington zugegen ist, dürfte die Zweifel nicht gerade verstummen lassen.

In jenen US-Medien, die Biden nicht wirklich zugetan sind, wird einmal mehr gespottet. „Ein verwirrt dreinblickender Präsident Biden schritt[…]hinter König Abdullah II. von Jordanien hin und her und wusste offenbar nicht, wo er bei den Ausführungen des Königs stehen sollte“, heißt es unter anderem bei der „New York Post“. (Biden: US-Präsident völlig wirr! Diese Schock-Auftritte sorgen für Entsetzen (Videos))

Joe Biden völlig verwirrt bei Rede von Jordanien-König

Während König Abdullah II. sich auf seine Rede konzentrierte, „schlurfte der Präsident hinter ihm und dem Podium umher und blickte auf den Boden, als suche er nach einer Markierung, die ihm den richtigen Platz für seine Rede anzeigt“, wird weiter berichtet.

Biden schwankte in der Tat zwischen zwei verschiedenen Plätzen hin und her, bevor er sich für den ursprünglich vorgesehenen Platz links des Königs und vor der jordanischen Flagge entschied.

Die Unschlüssigkeit des Präsidenten schien schließlich auch Abdullah II. aus der Fassung zu bringen, der einmal über seine linke Schulter schaute, in der Erwartung, Biden zu sehen. „Ich habe die Seite gewechselt“, erklärte Biden, bevor er sich schließlich neben den König begab. Einfach skurril.(Biden völlig fertig: „Sein Gebiss ist verrutscht!“ US-Präsident mit Schock-Auftritt bei Wahlkampfrede (Videos))

Mega-Republikaner-Spott für Joe Biden: „Was mache ich?! und „Wo gehe ich hin“?

Bei Bidens politischem Gegner war der Spott danach natürlich absehbar. Auf einer X-Seite des vom „Republican National Committee“ finanzierten „RNC Research“ ist ein Clip des Auftritts zu sehen.

Als Kommentar dazu heißt es knapp. „BIDEN: Was mache ich? Wo gehe ich hin“. Die Kommentare darunter sprechen eine deutliche Sprache – und sonderlich viele Biden-Fürsprecher finden sich da natürlich nicht. Ganz im Gegenteil.

„Vielleicht sein bisher klarster Moment“, wird da unter anderem gespottet.

BIDEN: What am I doing? Where am I going? pic.twitter.com/CNepEH1lO8 — RNC Research (@RNCResearch) February 12, 2024

Ärzte fordern Biden dringend auf, sich einem Test zur geistigen Kompetenz zu unterziehen, nachdem es immer mehr Hinweise auf einen kognitiven Verfall des Präsidenten gibt

Ärzte haben ihre Forderungen an Präsident Joe Biden verstärkt, sich einem Test seiner geistigen Fähigkeiten zu unterziehen, nachdem ein Bericht seinen kognitiven Verfall aufgedeckt hatte.

In dem am 8. Februar vom Sonderermittler des Justizministeriums (DOJ) veröffentlichten Bericht heißt es, der 81-jährige Biden sei zu senil, um wegen der unrechtmäßigen Aufbewahrung geheimer Dokumente strafrechtlich verfolgt zu werden.

Er zitierte mehrere im Oktober geführte interne Interviews, aus denen hervorging, dass der Präsident Schwierigkeiten hatte, sich an grundlegende Fakten über sein eigenes Leben und seine Karriere zu erinnern.

Berichten zufolge „erinnerte sich Biden nicht daran, wann er Vizepräsident war“ und „erinnerte sich auch mehrere Jahre lang nicht daran, wann sein Sohn Beau starb.“

Stuart Fischer, Hausarzt in einem Pflegeheim in der Bronx, betonte die Notwendigkeit von Transparenz. Er wies darauf hin, dass Bidens offensichtliche Gedächtnislücken , wie sie in Hurs Bericht offengelegt werden, eine gründliche Untersuchung erfordern, um Klarheit über die kognitiven Fähigkeiten des Präsidenten zu gewinnen.

„Irgendwas stimmt nicht, und selbst wenn es geringfügig ist, muss es der Öffentlichkeit erklärt werden. Das Pferd ist aus dem Stall“, sagte Fischer.

„[Biden] ist nicht nur einigermaßen gebrechlich, er hat auch die Vorlage objektiver Beweise verzögert.“

Der Abgeordnete Ronny Jackson (R-TX), der den ehemaligen Präsidenten Barack Obama und Donald Trump als Arzt diente, hat sich ebenfalls dem Chor der Mediziner angeschlossen, die Biden dazu drängen, sich einem Test seiner geistigen Fähigkeiten zu unterziehen.

„Er braucht eine Reihe tatsächlicher kognitiver Tests, die objektiv durchgeführt, zu Papier gebracht und von seinem Arzt dem amerikanischen Volk mitgeteilt werden“, betonte Jackson.

„Dieser Typ hat altersbedingte kognitive Probleme: Er schlurft beim Gehen, er spricht undeutlich, er vergisst, wo er ist und was er gerade tut, er kann sich keine Namen merken … und keine Daten. Das ist kein Mensch, der die Kontrolle über die Nukleargesetze in diesem Land und unser Schicksal im Ausland haben.“

Biden weigert sich konsequent, kognitive Prüfungen abzulegen

Aber bis jetzt geht der 81-jährige Vorstandsvorsitzende immer noch davon aus, dass es ihm gut geht. Am 8. Februar erschien er schnell im Weißen Haus, um sich über Hurs Bericht zu äußern, auch wenn er von der Presse verärgert war und versuchte, seinen Geisteszustand zu verteidigen.

„Mein Gedächtnis ist in Ordnung“, schimpfte Biden gegen einen Reporter. Dann wandte er sich an einen anderen Reporter und sagte: „Mein Gedächtnis ist so schlecht, ich lasse Sie sprechen.“

Aber laut Jackson gibt Bidens Weigerung, sich einer kognitiven Prüfung zu unterziehen, echten Anlass zur Sorge. Der texanische Kongressabgeordnete wies darauf hin, dass die jüngste Verwechslung europäischer Staats- und Regierungschefs durch den Präsidenten mit ihren toten Vorgängern „äußerst besorgniserregend“ sei.

„Seit er Kandidat Joe Biden war, sage ich: Dieser Mann verfügt nicht über die kognitiven Mittel oder Fähigkeiten, um unser Staatsoberhaupt zu sein. Wenn Sie aufgrund Ihres Alters zu inkompetent und zu kognitiv beeinträchtigt sind, um sich gegen diese Vorwürfe zu verteidigen – wenn er angeklagt ist – dann ist es absolut selbstverständlich, dass Sie nicht der Oberbefehlshaber sein sollten.“

Auch der frühere Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, Dr. Ben Carson, selbst ein renommierter Neurochirurg, äußerte sich besorgt über den Gesundheitszustand des Präsidenten.

„Als jemand, der ein oder zwei Dinge über das menschliche Gehirn weiß, ist Bidens geistiger Verfall seit mehreren Jahren offensichtlich“, sagte er der New York Post .

Carson hat zuvor seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass Biden Anzeichen von Demenz hat – angesichts des aggressiven Verhaltens des Präsidenten, der offensichtlichen Verwirrung und der Probleme mit seiner Sprache.

…

Quellen: PublicDomain/news.de/naturalnews.com am 15.02.2024