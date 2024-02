Covid-Impfung ist eine globale Militäroperation, die die Kontrolle über ganze medizinische und Gerichtssysteme übernimmt

Teile die Wahrheit!

Als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 30. Januar 2020 einen „globalen Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite“ ausrief, war das US- Verteidigungsministerium (DoD) bereits bereit , die Kontrolle über gesamte medizinische und Gerichtssysteme in den USA und im Ausland zu übernehmen.

Im Einklang reagierten Regierungs- und Gesundheitsbehörden militanter und schlossen und kontrollierten die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit der Bevölkerung , die Bildung, den Gottesdienst, das freie Unternehmertum usw.(Impftote: Übersterblichkeit mit gefälschter Statistik wegmanipuliert)

Das US-Verteidigungsministerium verpflichtete Pharmaunternehmen, destruktive medizinische Experimente an der Weltbevölkerung durchzuführen

Bevor ein Erreger einer angeblichen globalen Pandemie identifiziert und isoliert werden konnte, wurden Pharmaunternehmen (Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson) bereits vom Verteidigungsministerium beauftragt, eine genetische Sequenz für ein neues medizinisches Experiment in Massenproduktion herzustellen , das in betrügerischer Absicht durchgeführt werden sollte unter dem Vorwand der „Impfung“.

Mithilfe von Manipulation, Bestechung, Unterwerfung, Nötigung und Gewalt maximierte dieses DoD-Programm auf militante Weise die Einhaltung dieses Experiments durch die Bevölkerung. Der damalige US-Präsident Donald Trump stimmte dem Programm zu und prahlte sogar damit, sein Architekt zu sein.

Abriegelungen, Ausgangssperren, die Aufhebung der elterlichen Rechte, die massenhafte Verbreitung betrügerischer Testprogramme, rechtswidrige Anordnungen und verschiedene Geldwäscheoperationen wurden eingesetzt, um die Massen zum Gehorsam gegenüber diesem medizinischen Experiment zu zwingen und „zur Normalität zurückzukehren“.

Dieses medizinische Experiment war von Anfang an eine militärische Operation und verschiedene Aspekte davon wurden 2019 von Mitgliedern des Weltwirtschaftsforums bei Event 201 koordiniert. (Ärzte sagen nun doch, dass die Gefahr des „Shedddings“ bei COVID-19-Impfstoffs real ist!)

Dieses im Voraus geplante Impfprogramm sollte die Proteinsynthese menschlicher Zellen neu programmieren und die im Labor hergestellten Spike-Proteine ​​in den menschlichen Körper einschleusen ( mit katastrophalen Folgen ).

Die Pharmaunternehmen waren lediglich Schachfiguren in einem größeren Plan der Bevölkerungskontrolle . Ihren sogenannten Impfstoffen wurde eine Notfallzulassung ohne ordnungsgemäße Tierversuche erteilt, während sie während der verpatzten Einführung 2020–2021 verschiedene medizinische Schäden verursachten.

Die Unwirksamkeit dieses Programms wurde ein Jahr später erkannt, als ein Zwei-Dosen-Protokoll für eine „vollständige Impfung“ abgeschafft und durch mehrere „Auffrischimpfungen“ ersetzt wurde.

Das US-Verteidigungsministerium beschlagnahmte australische Institutionen, um ein globales medizinisches Experiment durchzuführen

Das Verteidigungsministerium nutzte die Operation Warp Speed, um die Kontrolle über die Gesundheitseinrichtungen anderer Länder zu übernehmen.

Beispielsweise wurde Australiens gesamte öffentliche Gesundheits- und medizinische Infrastruktur beschlagnahmt und die Bürger wurden gezwungen, in einer medizinischen Apartheid mit Quarantänelagern zu leben.

Eine Gruppe australischer Wissenschaftler, Ärzte und Mediziner klagt nun gegen das Verteidigungsministerium wegen der Beschlagnahmung australischer Institutionen.

Die Gruppe unter der Leitung von Phillip Altman behauptet, dass das US-Verteidigungsministerium „eine dominierende Rolle bei der Reaktion auf das SAR-CoV2-Virus und der anschließenden Entwicklung, Herstellung und Verteilung der COVID-19-Impfstoffe gespielt hat“.

Das Verteidigungsministerium stellte diese biologischen Waffen zur Massenverteilung als „Impfstoffe“ her. Das Verteidigungsministerium verwaltete nicht nur die Verteilung, sondern besaß auch die Fläschchen und entwarf die klinischen Scheinversuche .

Auch wenn Pfizer massenhaft medizinische Verfehlungen begangen hat , behauptet der multinationale Konzern, dass er durch das Verteidigungsministerium geschützt sei, da er nur eines der Unternehmen sei, die vom Verteidigungsministerium dafür bezahlt wurden, „Produktionsdemonstrationen in großem Maßstab“ durchzuführen.

In einer Klage von Pfizer wird behauptet, das Unternehmen sei immun gegen Vorwürfe wegen Amtsmissbrauchs, weil das Verteidigungsministerium wusste, dass diese groß angelegten Produktionsvorführungen betrügerisch waren .

Allen Impfstoffherstellern fehlten die Kapazitäten, die Injektionen selbst herzustellen, und sie waren daher auf die Aufsicht des Operation Warp Speed-Programms des Verteidigungsministeriums angewiesen.

Das Verteidigungsministerium erweckte den Eindruck, dass bei der Einführung von COVID-19-Impfstoffen normale Regulierungsprozesse eingehalten wurden; Das Programm umging jedoch grundlegende regulatorische Rahmenbedingungen, nur um der Weltbevölkerung die Produkte aufzuzwingen. Das Verteidigungsministerium untergrub auch die Rechtsstaatlichkeit und garantierte, dass sein Betrieb vor Haftung geschützt war.

Ihren pharmazeutischen Kollegen wurde in ihren Verträgen mit Regierungen auf der ganzen Welt ein Immunitätsschutz gewährt. Indem sie ihre Tätigkeit über das Gesetz stellten, täuschten das Verteidigungsministerium und die Regulierungsbehörden die Öffentlichkeit über „sichere und wirksame“ Impfstoffe.

Regierungsbeamte versicherten den Bürgern wiederholt, dass es eine angemessene Aufsicht gebe, um Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten, obwohl das medizinische Experiment in Echtzeit und ohne wissenschaftliche Standards oder Integrität an Bevölkerungsgruppen durchgeführt werde.

Altman und seine Co-Autoren behaupten, dass die Beteiligung des US-Militärs an diesem globalen medizinischen Experiment eine Geheimoperation war und dass das amerikanische und australische Volk die dahinter stehende Planung und die mangelnde Aufsicht während eines militanten Rollouts des experimentellen Impfstoffs nicht vollständig versteht, der zu großen medizinischen Fehlern führte.

„Das US-Verteidigungsministerium erkannte eindeutig eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und alle Entscheidungen unterlagen von diesem Zeitpunkt an bis zum heutigen Tag seiner vollständigen Befehls- und Kontrollgewalt“, schreiben sie.

„Diese geheime militärische Reaktion auf eine Angelegenheit der öffentlichen Gesundheit hat viele negative Folgen gehabt.“

Die Vertuschung der Ursprünge von SARS-CoV-2 durch Regierungsbeamte, das NIH, das FBI, das Verteidigungsministerium, die CIA, die Konzernmedien und die Zensoren im Silicon Valley hat alles damit zu tun, dieses geplante globale Militärexperiment an der Bevölkerung rund um den Globus zu vertuschen Globus.

Die Frage ist nun: Welche multinationalen Organisationen haben das Verteidigungsministerium unterwandert und unter Druck gesetzt, dieses globale medizinische Experiment durchzuführen?

Warum wandte sich das US-Militär gegen sich selbst und war gezwungen, die Bevölkerung zu verletzen und seine mutigsten und gesündesten Militärangehörigen zu säubern?

RFK Jr: COVID-Impfungen sind Biowaffen, die vom US-Militär entwickelt wurden

Es häufen sich immer wieder Beweise dafür, dass die Covid-19-Pandemie Jahrzehnte im Voraus als Teil einer gigantischen Psy-Operation zur Kontrolle der Menschheit geplant wurde – wobei die Ursprünge des Covid-19-Impfstoffs nun als militärische Operation entlarvt werden.

Die globale Elite hat die Menschheit bei jedem Schritt und in jedem Detail belogen, um die Massen durch Terror zur Unterwerfung zu zwingen.

Es gibt nur ein Problem für Schwab und seine Mitverschwörer in Regierungskabinetten und Vorstandsetagen von Big Pharma in den Hauptstädten der Welt. Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind nicht auf den Betrug hereingefallen und wir untersuchen den Tatort forensisch.

Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben bereits unter den tragischen Folgen der Einführung des mRNA-Impfstoffs gegen Covid-19 gelitten.

Übermäßige Todesfälle sind unvorstellbar und junge Menschen, darunter auch fitte und gesunde Menschen, sterben in beispielloser Zahl.

Whistleblower der großen Pharmakonzerne haben die mRNA-Impfstoffe als „Biowaffe“ identifiziert, die darauf abzielt, die Menschheit zu entvölkern.

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die mRNA-Impfstoffe tatsächlich Jahre im Voraus vom Militär entwickelt wurden und Pfizer und Moderna einfach dafür bezahlt wurden, den Anschein zu erwecken, als kämen die Impfstoffe von der Pharmaindustrie?

Täuschen Sie sich nicht, dies war eine streng choreografierte Militäroperation im Auftrag der globalen Elite zur Versklavung der Menschheit.

Leider war die Pandemie nur die erste Phase der großen Psy-Operation.

Angesichts der Tatsache, dass souveräne Nationen in Kürze mit der Unterzeichnung des globalen Pandemievertrags der WHO rechnen, war es noch nie so wichtig, niemals zu vergessen, was sie uns angetan haben.

Die Elite ist so arrogant geworden, dass sie nun in öffentlichen Foren mit ihrem Sieg prahlt. Vergessen Sie nie, was dieser Bayer-Manager vor der Kamera zugegeben hat.

Er gibt nicht nur zu, dass es sich bei den mRNA-Impfstoffen um „Gentherapien“ handelt, die die DNA der Menschheit unwiderruflich für immer verändern, er gibt auch zu, dass die Gentherapie als Impfstoffe vermarktet wurde, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen, und dass die Menschheit gezwungen wurde, der Impfung zuzustimmen.

Robert F. Kennedy Jr. warnt uns seit Jahren, dass Gates genau der Typ Psycho ist , der mit der Menschheit Gott spielt. Tatsächlich ist das die gesamte Vorgehensweise von Gates.

Gates ist nicht der Einzige.

Dies ist ein echter, unbearbeiteter Clip, in dem Albert Bourla, der CEO von Pfizer, eine Reihe von Fragen erhält, die er nicht schätzt. Fällt Ihnen etwas Seltsames auf?

Die globale Elite hat bewiesen, dass es kein zu großes oder schweres Verbrechen gibt, als dass sie es im Rahmen ihres Plans, die Welt zu entvölkern und die Menschheit zu versklaven, begehen könnte.

Der Covid-Impfstoff und die Pandemie waren jahrelang in Arbeit. Woher wissen wir? Bill Gates hat in der Vergangenheit Hinweise darauf hinterlassen, was passieren würde. Außerdem investierte er nur wenige Monate vor der Pandemie Hunderte Millionen in BioNTech.

Die Elite hinterließ auch überall ihre Fingerabdrücke auf einer Spur von vierzig toten Wissenschaftlern, die alle in den Jahren vor der Pandemie für die US-Regierung gearbeitet hatten und die allesamt in der Lage waren, die Covid-Psychooperation aufzudecken.

Einige wurden erstochen im Kofferraum von Autos aufgefunden und einige wickelten ihre Fahrzeuge um Bäume, nachdem ihre Bremsflüssigkeit auf mysteriöse Weise verschwunden war.

Dies sind dunkle Zeiten für die Menschheit und wir müssen weiterhin zusammenarbeiten, um die Tyrannen aus ihren Macht- und Einflusspositionen zu vertreiben. Die Täter dieses globalen Putsches müssen für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Verantwortung gezogen werden.

Hier ist Robert F. Kennedy Jr. mit mehr (siehe unteres Video):

