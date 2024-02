„Das Haus brennt“: Industrienation Deutschland geht vor die Hunde

Zudem sei Deutschland beim Verbot für Verbrennermotoren vorgeprescht. «Das ist der perfekte Sturm und schadet Deutschland enorm. Es bedingt Milliardeninvestitionen und geht zulasten des Gewinns. Das alles führt zur Abwanderung der Industrie», sagt Geissbühler.

Firmen wanderten auch durch die Subventionen in Amerika aus Deutschland aus. «Nach Donald Trump fördert auch US-Präsident Joe Biden die heimische Wirtschaft, während die aktuelle Regierung in Deutschland eher wirtschaftsfeindlich ist», sagt Geissbühler. Durch die verlorenen Arbeitsplätze gebe es eine Negativspirale, die Deutschland über Jahre beschäftigen werde.

Auch Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann von der Universität Zürich kritisiert, dass Deutschland die Infrastruktur vernachlässigt und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtert habe. «Die grossen Firmen gehen und die KMU fahren ihre Investitionen zurück», so Straumann. «Das ist eine gefährliche Tendenz.»

Er will Deutschland aber noch nicht abschreiben und hofft, dass es sich erneuern kann. Unter Merkel habe sich kaum jemand gewehrt. Doch nun breche die Lethargie auf. «Jetzt passiert endlich etwas, alles kommt auf den Tisch und es wird diskutiert, das ist ein gutes Zeichen», so Straumann.

Wird Deutschland für die EU das neue Italien?

Deutschlands Wirtschaft entwickelt sich negativ und Besserung scheint nicht in Sicht. Auch im laufenden Jahr droht ein Rückgang. «Nachdem Länder wie Griechenland oder Italien lange in der Krise waren, könnte man zugespitzt sagen, dass Deutschland mittlerweile das neue Italien ist», sagt Matthias Geissbühler.

Die Krise Deutschlands hat massive Auswirkungen auf die EU. Seit dem Austritt Grossbritanniens aus dem Staatenverbund ist Deutschland gemeinsam mit Frankreich die mit Abstand wichtigste Kraft im Wirtschaftsraum. Deutschland zahlt fast 20 Milliarden Franken in die EU ein – doppelt so viel wie Frankreich und fünfmal so viel wie Italien. Kann sich die EU das leisten? Jetzt drohen Spannungen

«Für die EU wird es eine enorme Herausforderung», sagt Geissbühler. Er rechnet mit politischen Spannungen. Nachdem die EU seit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg zusammengerückt sei, könnten die Differenzen jetzt wieder zunehmen. Zum Bruch der EU oder der Trennung von einzelnen Ländern komme es aber wohl nicht.

Für England sei der Brexit trotz eigener Währung schmerzhaft gewesen, für ein Land mit dem Euro als Währung sei ein Austritt aus der EU ohne massive Verwerfungen fast nicht zu bewerkstelligen. «Die EU-Mitglieder müssen sich auf Gedeih und Verderb finden, aber das wird nicht einfach», so Geissbühler.

Die EU sei nun ohnehin in einer schwierigen Position in Zeiten der Energiewende und der Zuspitzung zwischen den Weltmächten USA und China. Es sei fraglich, ob die EU eine Position finden könne, um Handelspartnern von beiden Ländern sein zu können oder ob sie sich früher oder später für eine Seite entscheiden müsse. Indien holt zur EU auf