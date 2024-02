Hat die Militärorganisation OMS die amerikanischen Staatsschulden getilgt? (Video)

Teile die Wahrheit!

Im Jahr 2017 erhielt Präsident Trump ein Angebot über 21 Billionen US-Dollar zur Tilgung der gesamten US-Staatsschulden.

Dies geht aus einem Brief von General Zeleny, dem Administrator des Office of Military Settlements (OMS), und archivierten UCC-Dokumenten hervor.

Darin wird das OMS als Treuhänder „gestohlener Gelder“ im Wert von 300 Billionen US-Dollar aufgeführt.

Der amerikanischen Steuerbehörde IRS gelang es damals nicht, die beglichenen Staatsschulden zu begleichen. Whistleblower Howard Bertram: „Das ist historisch. Das sind sehr reale Dokumente. Das ist echt.“ Von Ella Ster

Sarah Westall sprach kürzlich mit zwei Whistleblowern, Dr. Three Rivers und Howard Bertram (siehe Biografien unten im Video), die geheime Dokumente enthüllten, darunter einen Brief , den General Zeleny nach seiner Amtseinführung an Präsident Trump schickte. Zeleny schickte außerdem einen Scheck über 21 Billionen US-Dollar, ausgestellt zur Tilgung der gesamten US-Staatsschulden.

Bei den Dokumenten handelt es sich um Korrespondenz von Zeleny und unter anderem um archivierte UCC-Dokumente. UCC steht für Uniform Commercial Code.

Bei der Einreichung eines UCC handelt es sich um eine Aufforderung an Kreditgeber, das als Sicherheit dienende Eigentum zu beschlagnahmen, wenn der Kreditnehmer in Verzug gerät.

Aus der Dokumentation geht hervor, dass die US-Sicherheiten auf 14 Billiarden (Billiarden auf Englisch, ein Betrag mit 15 Nullen) festgelegt wurden.

Fragment des internationalen Wechsels im Wert von 21 Billionen Dollar (Billionen auf Englisch, mit 12 Nullen), „zur Begleichung der Staatsschulden der USA“.

Die gestohlenen 300 Billionen Dollar

Ein weiteres UCC-Dokument aus dem Jahr 2011 zeigt, dass die Finanzkontrolle während der Obama-Regierung von der Federal Reserve auf das Verteidigungsministerium übertragen wurde. Das Dokument ist ein gesetzliches Zahlungsmittel aller öffentlichen und privaten Schulden, die damals auf 14,3 Billionen Dollar festgesetzt waren.

Auf dem Dokument werden die Vereinigten Staaten von Amerika (in Kleinbuchstaben geschrieben) als Sicherheit im Wert von 14 Billionen Dollar angegeben. Es geht um den Wert aller Menschen, Grundstücke und Immobilien in den USA. Die Differenz von 300 Billionen US-Dollar wird in einem anderen UCC-Dokument als „gestohlenes Eigentum“ aufgeführt.

Seit 2017 verwaltet General Zeleny als Treuhänder des Office of Military Settlements (OMS) diese 300 Billionen. Das OMS (was auf Niederländisch für „Office of Military Settlements“ steht) wurde im April 2014 gegründet, um Entschädigungen abzuwickeln, einschließlich der Entschädigung von Militärangehörigen und Veteranen, die während ihres Dienstes Schäden oder Verletzungen erlitten haben. (Trump zu 9/11: „Wir hatten keine Anschläge“ (Video))

300x250

21 Billionen Dollar zur Tilgung der US-Staatsschulden

Die UCC-Dokumente wurden von der Gruppe um Drs. Rivers, Oberster Richter und Treuhänder der hawaiianischen Nation, entdeckt.

Mit der Einreichung eines UCC-Bescheids versuchen sie, den Geldbetrag einzufordern, der Teil eines Systems ist, in dem das amerikanische Volk durch Geburtsurkunden als Sicherheit dient.

Eine Konstruktion, die Rivers als „falsches, betrügerisches Währungssystem, Scharade- Ponzi-Betrug “ bezeichnet. „So können die Reichen ein Monopolspiel spielen und von uns, den Steuerzahlern, gerettet werden, wenn sie verlieren“, sagt Rivers.

Der Prozess deckte die gestohlenen 300 Billionen Dollar und die 21 Billionen Dollar auf, die zur Tilgung der amerikanischen Staatsschulden verwendet wurden.

300x250 boxone

US-Staatsverschuldung Die US-Staatsverschuldung beträgt derzeit mehr als 34 Billionen Dollar (auf Englisch Billion, ein Betrag mit 12 Nullen). Dabei handelt es sich um den kumulierten Geldbetrag, den die Bundesregierung der Vereinigten Staaten ihren Gläubigern und anderen Regierungen schuldet. Die Federal Reserve spielte eine wichtige Rolle bei der Anhäufung von Schulden, da diese private Zentralbank das alleinige Recht hatte, Geld zu drucken, das sie der Regierung zu hohen Zinssätzen verlieh. Als Barack Obama 2009 sein Amt antrat, betrug die Staatsverschuldung 10,6 Billionen US-Dollar. Nach der Amtseinführung von Donald J. Trump im Januar 2017 betrug es 19,9 Billionen US-Dollar und lag am Tag der Amtseinführung von Joe Biden im Januar 2021 bei 27,8 Billionen US-Dollar.

„Echte Dokumente“

So bizarr diese Geschichte auch klingen mag, die Whistleblower Dr. Three Rivers, ein Doktorand im internationalen Recht und indigener Medizin, und Howard Bertram, ein ehemaliger Direktor einer kanadischen Krankenhauskette, stützen ihre Erkenntnisse auf archivierte Dokumente .

Bertram: „Man hört auf die Realität, aber sie wird seltsamer klingen als Fiktion.“

Bertram bezieht sich auf einen Brief von General Deryl Zeleny, den er am 22. März 2017 an Präsident Trump schickte.

Der Brief beginnt mit „Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem jüngsten Wahlsieg im Jahr 2016“ und bietet dem Präsidenten 21 Billionen US-Dollar zur Tilgung der gesamten Staatsschulden an, die derzeit 19,9 Billionen US-Dollar betragen.

Zeleny fügt hinzu: „Sie haben die Möglichkeit, zahlungsfähig zu werden (die Fähigkeit, Schulden zu begleichen, Anm. d. Red.) und eine zinslose USN-Münze auszugeben, genau wie Präsident Lincoln es 1862 tat.“

Bertram betont: „Das sind sehr reale Dokumente. Das ist eine wahre Geschichte.“

Aus diesem Brief geht hervor, dass die US-Staatsschulden bereits 2017 hätten getilgt werden können. Der verfügbare Betrag von 21 Billionen US-Dollar wurde auf einem Konto bei der HSBC-Bank in Hongkong gehalten, wobei das Office of Military Settlements (OMS) als „gesicherte Partei“ bezeichnet wurde.

Die US-Steuerbehörde IRS ist zahlungsunfähig

Rivers: „Die Staatsschulden sind tatsächlich beglichen. General Zeleny stellte einen Scheck über 21 Billionen Dollar aus, der an das US-Finanzministerium ging. Ob sie es akzeptiert haben oder nicht, spielt keine Rolle.

Wenn ich einem Schuldner, beispielsweise dem Finanzamt, ein gesetzliches Zahlungsmittel schicke, um meine Steuern zu zahlen, und dieser sich weigert, dann ist die Schuld nach internationalem Recht beglichen. Unsere Schulden wurden vor sechs Jahren beglichen, als er diesen Scheck ausstellte. Das ist großartig.“

Da auf der Website „Fiskaldaten“ des Finanzministeriums weiterhin darauf hingewiesen wird, dass die Staatsverschuldung auf über 34 Billionen US-Dollar gestiegen ist, scheint es, dass sie 2017 nicht zurückgezahlt wurde oder die Zahlung vom IRS ignoriert oder abgelehnt wurde.

Dies ist auch auf dem UCC-Formular vermerkt: „Schuldner sind in Verzug, weil sie ihrer treuhänderischen Pflicht für Zahlungen, Entlastungen und Vergleiche nicht nachkommen.“

Auflösung des Vertrags von 1871

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Versäumnis, die Staatsschulden zu beseitigen, eine strategische Entscheidung war, mit der Absicht, die Federal Reserve und den US-Konzern in den Bankrott zu treiben.

Vorausgesetzt, dass es sich bei der Kapitalgesellschaft um eine andere juristische Person als die Republik der Vereinigten Staaten von Amerika handelt, da letztere auf den UCC-Formularen in Kleinbuchstaben angegeben ist und als Sicherheit dient.

Vielleicht war dies die Idee hinter General Zelenys Kommentar in dem Brief an Trump: „Der Sekretär und der Administrator können das Geschenk jeweils ablehnen, wenn die Ablehnung im besten Interesse der Regierung ist.

Ich vertraue darauf, dass die Spende zum Wohle der Menschen eingesetzt wird. Anbei finden Sie ausreichend Geld zum Ausgleich der Bundesschulden.“

Die Staatsschulden im Zusammenhang mit dem US-Konzern wurden im Rahmen des „Vertrags von 1871“ , auch bekannt als „Washingtoner Vertrag“, einem Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich, gegründet.

Laut Dr. Jan Halper-Hayes , der für eine Task Force des Verteidigungsministeriums arbeitet, teilte Präsident Trump der britischen Königin 2018 mit, dass er diesem Gesetz von 1871 ein Ende setzen wolle.

Er wolle den US-Konzern auflösen und zur Republik zurückkehren .

Abbau der Federal Reserve

Bemerkenswert ist, dass Halper-Hayes angibt, dass Trump zuvor das in der Vatikanbank gelagerte Gold zurückgefordert habe.

„Es waren 650 Flugzeuge nötig, um unser Gold aus der Vatikanbank zu holen.“ Die Vatikanbank war die Bank des US-Konzerns, der in Washington DC registriert war und Teil der britischen Krone war.

Halper-Hayes: „Trump versucht, Amerika in seine ursprüngliche Republik zurückzubringen. Er unterstellte die Federal Reserve, die schon immer eine private Einrichtung gewesen war, dem US-Finanzministerium. Das war der erste Schritt zur Auflösung der Federal Reserve.“

Darüber hinaus führte Trump während seiner ersten Amtszeit den Federal Reserve Transparency Act ein , der eine vollständige Prüfung der Federal Reserve durch das Government Accountability Office vorschreibt . Der Fair Tax Act bedeutet auch große Änderungen für die amerikanischen Steuerbehörden (IRS) und das Steuersystem. 7

Von der Knappheit zur Welt des Überflusses

Die durchgesickerte Korrespondenz und Dokumentation des OMS ist ein Hinweis darauf, dass im finanziellen, militärischen und politischen Bereich große Veränderungen stattfinden.

Es ist wichtig zu erkennen, dass es innerhalb der Regierungsorganisationen und des Militärs verschiedene Fraktionen gibt, die jeweils eine andere Agenda vertreten. Hinzu kommt ein Militärbündnis, das die Macht für und durch das Volk wiederherstellen will.

Bertram ist optimistisch, was die Auswirkungen der Enthüllungen über die verfügbaren Mittel angeht. „Das ist historisch. Wir müssen nicht auf eine Welt voller Knappheit blicken oder uns von den Klaus Schwabs dieser Welt oder dem WEF oder der WHO kontrollieren lassen.“

Er betont, dass Geld vorhanden sei, um eine andere Welt zu schaffen.

Da Rivers als Treuhänder der hawaiianischen Nation den rechtmäßigen Anteil der UCC-Dokumente von 2011 durch ein eingereichtes UCC-Formular als Sicherheit beanspruchte, ist Hawaii nun der größte Gläubiger in Nordamerika.

Er möchte den Fall dem Obersten Gerichtshof vorlegen: „Dies ist ein Zivilprozess mit strafrechtlichen Auswirkungen, der auch viel Geld bringt.“ Mit diesen Mitteln wollen sie eine neue Welt zum Wohle der Menschen aufbauen, anstatt nur den Genossenschaften zu dienen.

Dr. Rivers sieht in Hawaiis Aktion die Vollendung dessen, wofür John F. Kennedy gekämpft hat und gestorben ist.

JFK versuchte auch, eine eigene Währung unabhängig von den Federal Reserve Notes auszugeben. Sein Versuch, sich von der Federal Reserve zu lösen, kostete ihn das Leben.

Hoffentlich wird sein Werk von einem seiner Nachfolger vollendet.

Brief an Präsident Trump von General Deryl Zeleny, Administrator des OMS

UCC-Dokument aus dem Jahr 2011 unter Obama, das eingereicht wurde, um die finanzielle Kontrolle über die Federal Reserve an das Militär zu übertragen.Als Gläubiger wurde das US-Finanzministerium 1789 identifiziert. Dieses Jahr bezieht sich auf den Moment, als die ursprüngliche Verfassung unterzeichnet wurde und die 13 amerikanischen Kolonien das Finanzministerium gründeten.

Das Dokument ist die gesetzliche Registrierung aller öffentlichen und privaten Schulden, die damals auf 14,3 Milliarden Dollar (auf Englisch 14,3 Billionen, ein Betrag von 15 Nullen) festgelegt waren. Ein weiterer Gläubiger ist NAWPA, die North American Water and Power Alliance , das Leitungsgremium des nationalen Wassermanagementsystems, das in den 1950er Jahren vom US Army Corps Of Engineers geschaffen wurde.

Die Codes auf dem Formular beziehen sich auf das Strafgesetzbuch: 18 US Code § 2314 – Transport von gestohlenem Eigentum, Wertpapieren, Geld; 18 US Code § 2315 – Verkauf oder Erhalt von gestohlenem Eigentum; 18 US Code § 653 Diebstahl, Unterschlagung oder Fehlanwendung durch einen Bankangestellten oder Mitarbeiter; 18 US Code § 650 – Depotbanken versäumen es, Einlagen zu sichern. Letzteres ist besonders interessant, weil es sich auf Artikel 650 des Strafgesetzbuchs bezieht :„Wenn der Schatzmeister der Vereinigten Staaten oder eine öffentliche Verwahrstelle es versäumt, alle eingezahlten Gelder sicher zu verwahren (…), macht er sich der Unterschlagung schuldig…“

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 04.02.2024