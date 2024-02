Das Militär streut routinemäßig aluminiumbeschichtetes Glasfasergewebe in die Luft

Teile die Wahrheit!

Zusätzlich zu den Wetterveränderungen, die auf der ganzen Welt stattfinden, streuen Militärs auf der ganzen Welt routinemäßig winzige Teile aus aluminiumbeschichtetem Fiberglas und Plastik – bekannt als „Düppel“ – in die Luftsäule, um Flugzeuge und Schiffe vor feindlichem Radar zu schützen. Es überrascht nicht, dass dies schon seit Jahrzehnten so gehandhabt wird, ohne dass es eindeutige Beweise dafür gibt, dass es für Mensch und Umwelt ungefährlich ist.

Einem Bericht des General Accounting Office aus dem Jahr 1998 und einem Folgebericht des Naval Research Laboratory aus dem Jahr 1999 zufolge waren die Auswirkungen von Düppeln, die damals in militärischen Übungsszenarien eingesetzt wurden, auf Umwelt, Mensch und Landwirtschaft „vernachlässigbar und weitaus geringer als die von anderen vom Menschen verursachten Emissionen“, aber bedeutet das wirklich, dass sie sicher sind?

Wie in einem Papier der Navy Medicine aus dem Jahr 2001 erläutert:

„Radiofrequenz (RF) Chaff ist eine elektronische Gegenmaßnahme, die dazu dient, Radarwellen zu reflektieren und Flugzeuge, Schiffe und andere Objekte vor Radarerfassungsquellen zu verbergen.

Chaff besteht aus aluminiumbeschichteten Glasfasern (auch als Dipole bezeichnet) mit einer Länge von 0,8 bis 0,75 cm. Chaff wird in Patronen oder Projektilen, die Millionen von Dipolen enthalten, von Militärfahrzeugen abgeworfen oder verteilt.

Beim Ausbringen bildet sich eine diffuse Wolke aus Dipolen, die für das menschliche Auge nicht erkennbar ist. Chaff ist ein sehr leichtes Material, das zwischen 10 Minuten und 10 Stunden in der Luft schweben kann und je nach den vorherrschenden atmosphärischen Bedingungen beträchtliche Entfernungen von seinem Abwurfpunkt zurücklegen kann.

Für den wirksamen Einsatz dieser elektronischen Gegenmaßnahme ist eine Schulung des militärischen Personals, insbesondere der Piloten, im Umgang mit Düppeln erforderlich. Wie bei den meisten erlernten Fähigkeiten muss auch der Einsatz von Düppeln während der Ausbildung durch das Üben des Abwurfs während des Fluges aufrechterhalten werden.

Es wird geschätzt, dass die US-Streitkräfte etwa 500 Tonnen Chaff pro Jahr ausbringen, wobei der größte Teil des Chaffs bei Trainingsübungen innerhalb des amerikanischen Kontinents freigesetzt wird.“

Ist Spreu sicher?

Laut der Untersuchung von Naval Medicine stellt das Einatmen ganzer, intakter Spinnfasern aufgrund ihrer Größe „kein Risiko“ für den Menschen dar. „Wenn sie eingeatmet werden, lagern sich die Dipole voraussichtlich in der Nase, im Mund oder in der Luftröhre ab und werden entweder verschluckt oder ausgestoßen“, heißt es in dem Papier. (Geoengineering: Jedes Jahr werden weltweit 40 bis 60 MILLIONEN Tonnen NANOPARTIKEL verteilt (Videos))

Beachten Sie jedoch die Verwendung des Wortes „vorhergesagt“. Vorhersagen sind keine Beweise. Sie sind im Grunde nur Vermutungen. Offene Fragen gibt es auch darüber, was passiert, wenn die Fasern abgebaut werden.

„Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass Al-beschichtete Dipole unter Wüstenbedingungen witterungsbeständig sind und sich nicht zersetzen“, heißt es in dem Papier.

„Eine von der US-Marine gesponserte Studie aus dem Jahr 1977 fand keine Hinweise darauf, dass sich Spreu im Wasser der Chesapeake Bay signifikant oder schnell zersetzt oder dass dieses Material signifikante Mengen an Aluminium in die Bucht auslaugt.

Eine kürzlich von unserer Gruppe durchgeführte Studie ergab keine Anzeichen dafür, dass 25 Jahre Häckselarbeiten am Naval Research Laboratory in Chesapeake Beach, MD, zu einem signifikanten Anstieg der Aluminiumkonzentration im Sediment oder im Boden geführt haben (Wilson et al 2000).

Es sind jedoch weitere Studien erforderlich, um die Halbwertszeit von Spreu-Dipolen in verschiedenen Böden und unter verschiedenen Umweltbedingungen zu bestimmen und um festzustellen, ob Dipole zu lungengängigen Partikeln zerfallen …

Obwohl es in der epidemiologischen Literatur keine endgültigen Beweise dafür gibt, dass die Exposition gegenüber Spreu nicht schädlich ist, liegen epidemiologische Informationen über Arbeiter in der Glasfaserindustrie vor. Die Daten aus diesen Studien deuten darauf hin, dass die Exposition gegenüber Glasfasern nicht mit einem erhöhten Risiko des Todes durch Atemwegserkrankungen verbunden ist.“

Das Problem dabei ist, dass Glasfaserarbeiter mit Schutzausrüstung ausgestattet sind, darunter Atemschutzmasken, Tyvek-Anzüge und Schutzbrillen – Ausrüstung, die normale Menschen nicht tragen, wenn sie unterwegs sind. Dies sagt uns nur, dass es unwahrscheinlich ist, dass Spreu der öffentlichen Gesundheit schadet, vorausgesetzt, die Menschen tragen Atemschutzmasken, was sie nicht tun.

Bemerkenswerterweise gibt es nicht viel mehr als diese drei Berichte. Zwar wird in allen Berichten die Notwendigkeit weiterer Forschung eingeräumt, doch scheint keiner von ihnen veröffentlicht worden zu sein, so dass man wirklich nicht sagen kann, wie die Auswirkungen in der Praxis aussehen könnten. Dennoch sagt uns der gesunde Menschenverstand, dass in der Luft verteiltes Aluminium und Fiberglas höchstwahrscheinlich irgendeine Art von Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Geoengineering gibt es schon seit Jahrzehnten

Aluminium und Glasfasern sind nicht die einzigen Gifte, die über unserem Himmel versprüht werden. Wie Dane Wigington, Gründer von Geoengineeringwatch.org, ausführlich darlegt, findet die Wetterveränderung, auch bekannt als Geoengineering, bei der verschiedene giftige Metalle und Chemikalien in großer Höhe versprüht werden, seit mehr als 70 Jahren statt, und sie nimmt eher zu als ab.

Als Reaktion auf den Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) der Vereinten Nationen vom August 2021, in dem radikale Maßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Erderwärmung gefordert werden, hat die Biden-Administration im Jahr 2022 eine Forschungsinitiative gestartet, um herauszufinden, wie die Sonne am effektivsten gedämpft werden kann.

Ein Vorschlag sieht vor, Schwefeldioxid-Aerosole in die Stratosphäre der Erde einzubringen. Die winzigen reflektierenden Partikel würden das Sonnenlicht in den Weltraum zurückwerfen, anstatt es auf die Erdoberfläche zu werfen. Nach Ansicht der Harvard-Forscher ist diese Strategie nicht nur „technisch möglich“, sondern auch „bemerkenswert kostengünstig“, da sie „für mehrere Länder durchaus erschwinglich“ ist.

Das Klima der Erde wird weitgehend dadurch gesteuert, wie viel Sonnenstrahlung die Erde erreicht und wie viel von ihrer Oberfläche absorbiert oder in den Weltraum zurückgestrahlt wird. Wolkenbedeckung und Treibhausgase sind Beispiele für Faktoren, die die Reflexion der Sonnenstrahlung beeinflussen.

„Wenn Geo-Engineering-Vorschläge das globale Klima in irgendeiner sinnvollen Weise beeinflussen sollen, müssen sie den relativen Einfluss eines dieser Kontrollmechanismen absichtlich verändern“, erklärt Britannica.

Im UN-Bericht werden die Steuerung der Sonneneinstrahlung und die Beseitigung von Treibhausgasen als Formen des Geoengineering genannt. Sulfataerosole fallen in die Kategorie des Sonnenstrahlungsmanagements. Indem sie mehr Sonnenstrahlung in den Weltraum zurück reflektieren, senken sie die globalen Temperaturen, haben aber auch einen schwerwiegenden „Nebeneffekt“ – sie verringern die durchschnittlichen Niederschläge.

Infolgedessen wären zusätzliche Geoengineering-Techniken – wie das Ausdünnen von Zirruswolken in der oberen Atmosphäre – erforderlich, um dem Niederschlagsrückgang entgegenzuwirken. Was könnte da schief gehen?

Mit Hilfe von Supercomputern wurden Modelle erstellt, die vorhersagen, wie sich die Steuerung der Sonneneinstrahlung auf verschiedene Teile der Erde auswirken könnte, und zwar nicht nur in Bezug auf die Temperatur, sondern auch auf Niederschlag und Schneefall. Der Autor des Berichts, Govindasamy Bala vom Indian Institute of Science, sagt, dass die Wissenschaft zwar da ist, aber bei weitem nicht so genau.

„Ich denke, die nächste große Frage“, so Bala gegenüber Reuters, „ist, ob man es machen will… Das beinhaltet Ungewissheit, moralische Fragen, ethische Fragen und Governance“. Reuters berichtete: „Das liegt daran, dass jede Region anders betroffen wäre. Während einige Regionen von einer künstlich kühleren Welt profitieren könnten, würden andere darunter leiden, weil sie zum Beispiel keine Bedingungen mehr für den Anbau von Pflanzen hätten.“

‚Katastrophische Risiken‘

Drei Monate nach der Veröffentlichung des IPCC-Berichts, der Panik auslöst, haben australische und britische Forscher einen Forschungsartikel veröffentlicht, in dem sie davor warnen, dass die Injektion von stratosphärischem Aerosol „katastrophale Risiken“ birgt, die uns in ein „Schicksal führen könnten, das schlimmer ist als die [globale] Erwärmung“:

„Die Injektion von Partikeln in die Atmosphäre, um das Sonnenlicht zu reflektieren, die stratosphärische Aerosolinjektion (SAI), stellt eine mögliche technologische Lösung für die Bedrohung durch den Klimawandel dar. Aber könnte das Heilmittel schlimmer sein als die Krankheit? …

SAI steht in einer plausiblen Wechselwirkung mit anderen katastrophalen Ereignissen, vor allem durch die potenzielle Verschärfung der Auswirkungen eines Atomkriegs oder eines extremen Weltraumwetters. SAI könnte zum systemischen Risiko beitragen, indem sie Stressoren in kritische Systeme wie die Landwirtschaft einführt.

Die systemischen Stressoren von SAI und die Risiken systemischer Kaskaden und synchroner Ausfälle sind noch sehr wenig erforscht. Der Einsatz von SAI koppelt verschiedene ökologische, wirtschaftliche und politische Systeme enger miteinander. Dies schafft eine prekäre Situation latenter Risiken, die den größten Anlass zur Sorge geben …

Ein gut koordinierter Einsatz einer kleinen Menge von SAI würde vernachlässigbare Risiken mit sich bringen, aber dies ist ein optimistisches Szenario. Umgekehrt birgt ein größerer, unkoordinierter Einsatz von SAI viele potenzielle Gefahren. Wir können nicht eindeutig feststellen, ob SAI schlimmer als die Erwärmung sein wird. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint eine starke Abhängigkeit von SAI eine unvorsichtige politische Reaktion zu sein.“

Im Juni 2023 rief die Europäische Kommission zu „internationalen Gesprächen über die Gefahren und den Umgang mit Geoengineering“ auf und warnte, dass Geoengineering-Programme, die auf eine Veränderung des globalen Klimas abzielen, „unannehmbare“ Risiken bergen. Während einer Pressekonferenz erklärte der Leiter der EU-Klimapolitik, Frans Timmermans:

„Niemand sollte allein mit unserem gemeinsamen Planeten experimentieren. Dies sollte im richtigen Forum, auf höchster internationaler Ebene, diskutiert werden.“

Die Zeit wird zeigen, ob solche Gespräche jemals stattfinden werden. Im September 2023 forderte die Climate Overshoot Commission unter dem Vorsitz von Pascal Lamy, einem ehemaligen Chef der Welthandelsorganisation, ein weltweites Moratorium für Experimente zur Veränderung der Sonneneinstrahlung, „die das Risiko erheblicher grenzüberschreitender Schäden mit sich bringen würden“, und dass man sich stattdessen auf Strategien zur Verringerung der Treibhausgasemissionen konzentrieren sollte. Bislang wurde jedoch noch kein solches Moratorium vereinbart.

Sozialistische Ideologie, nicht Klimawissenschaft

Zuzana Janosova Den Boer erlebte die kommunistische Herrschaft in der Tschechoslowakei, bevor sie nach Kanada zog. In ihrem Artikel „I Survived Communism – Are You Ready for Your Turn?“ (Ich habe den Kommunismus überlebt – sind Sie auch bereit?) beschreibt sie die „allzu vertrauten Anzeichen der gleichen Propaganda“, die ihre Wahlheimat zu durchdringen beginnt.

In Bezug auf Geoengineering weist sie darauf hin, dass der Kommunismus die Umweltbewegung seit den 1970er Jahren unterwandert hat, als der damalige Vorsitzende der Kommunistischen Partei der USA, Gus Hall, ein Buch mit dem Titel „Ökologie“ veröffentlichte, in dem er erklärte:

„Die menschliche Gesellschaft kann die Zerstörung der Umwelt im Kapitalismus nicht grundsätzlich aufhalten. Der Sozialismus ist die einzige Struktur, die dies möglich macht … Wir müssen die Organisatoren, die Führer dieser Bewegungen sein.“

Den Boer schreibt:

„Diese Idee wurde 1989 in das Programm der US-Grünen Partei aufgenommen … in dem die fiktiven Bedrohungen der ‚globalen Erwärmung‘ und des ‚Klimawandels‘ benutzt werden, um die Öffentlichkeit zu erschrecken, damit sie glaubt, die Menschheit müsse ‚den Planeten retten‘:

Diese Dringlichkeit, zusammen mit anderen grünen Themen und Themen, die damit zusammenhängen, macht die Auseinandersetzung mit dem Treibhauseffekt zu einem mächtigen Organisationsinstrument … Überleben ist sehr motivierend und kann uns helfen, eine Massenbewegung aufzubauen, die in sehr kurzer Zeit zu einem groß angelegten politischen und gesellschaftlichen Wandel führen wird …

Zuallererst [müssen] wir die Öffentlichkeit darüber informieren, dass die Krise unmittelbarer und schwerwiegender ist, als [sie] gesagt wird, [dass] ihre Auswirkungen zu groß sind, um auf die universelle wissenschaftliche Bestätigung zu warten, die nur eine Öko-Katastrophe schaffen würde.“

Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) der Vereinten Nationen, so Den Boer, fördere nicht die Klimawissenschaft, sondern eine sozialistische Ideologie. Als Beweis führt er die Äußerungen von Ottmar Georg Edenhofer an, dem ehemaligen Ko-Vorsitzenden der IPCC-Arbeitsgruppe III, der 2010 in einem Interview erklärte, dass es bei Klimafragen um wirtschaftliche Aspekte gehe und dass:

„Wir müssen uns von der Illusion befreien, dass die internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist … Wir müssen klar sagen, dass wir die Klimapolitik de facto dazu nutzen, den Reichtum der Welt umzuverteilen.“

Geoengineering bedroht die Menschheit bis zum Aussterben

Selbst wenn man die soziale Kontrolle außer Acht lässt, sind die praktischen Risiken des Geoengineering nicht zu übersehen. Wissenschaftlichen Studien zufolge zerstören die Partikel, die bei diesen Geoengineering-Ereignissen ausgebracht werden, die Ozonschicht. Sie stören auch den hydrologischen Kreislauf (Regen), was zu einer Vielzahl von Folgeeffekten führt, und das zusätzlich zur Verteilung von Giftstoffen auf der gesamten Planetenoberfläche.

Während also ein Teil des Planeten von diesen Programmen profitieren könnte, könnten andere Teile durch Dürren, wütende Waldbrände, Überschwemmungen oder Stürme dezimiert werden. Darüber hinaus ist die globale Abkühlung zwar das erklärte Ziel der meisten dieser Geo-Engineering-Programme, doch wenn sich der Planet erwärmt, braucht man nach den Gesetzen der Physik mehr Niederschläge, um ihn abzukühlen, nicht weniger, da die Atmosphäre bei steigender Temperatur mehr Feuchtigkeit mit sich führt.

Um den Planeten zu kühlen, muss man mehr Regen erzeugen, aber diese Programme haben zu weniger Regen geführt, und der Grund für die Verringerung des Niederschlags ist auf die Partikel in der Atmosphäre zurückzuführen. Diese Partikel leiten nicht nur Wärme von außen ab, sondern halten auch Wärme in der Tiefe zurück, wodurch sich die Erwärmung des Planeten insgesamt massiv verstärkt.

„Laut Dane Wigington, dem Gründer von Geoengineeringwatch.org, sind die Risiken des Geoengineering so immens, dass es die Menschheit vor dem Aussterben bedroht und sich das Zeitfenster, in dem wir uns retten können, schnell schließt.“

Die Risiken sind so immens, dass Wigington davor warnt, dass Geoengineering die Menschheit bereits jetzt vor dem Aussterben bewahrt. Das Zeitfenster, in dem wir uns retten können, schließt sich schnell.

Wenn die Menschen jedoch wirklich das ganze Ausmaß der Situation verstehen würden – nicht nur, dass das Klima manipuliert wird, sondern dass sich das globale Klimasystem infolgedessen so weit verschlechtert hat, dass die gesamte Erde in ernsthaften Schwierigkeiten steckt; kurz gesagt, dass diese Programme ein unkontrollierbares Aussterbeereignis ausgelöst haben könnten – könnten die emotionalen Auswirkungen für viele zu groß sein, um sie zu ertragen. Wigington sprach dies in einem Interview an, das ich 2016 mit ihm führte:

„Unsere Situation ist viel ernster, als die meisten Menschen sich vorstellen können“, sagte er. „Das Klima-Engineering verschlimmert die Situation, anstatt sie zu verbessern.

Also [müssen sie] versuchen, die Bevölkerung davon abzuhalten, wegen der Schwere und Unmittelbarkeit der Klimaimplosion in Panik zu geraten, und die Bevölkerung im Dunkeln zu lassen, weil die Klima-Interventionsprogramme dazu beigetragen haben, diesen Prozess zu beschleunigen und dabei jeden einzelnen von uns vergiftet haben.

Jeder einzelne Proband, den wir testen, ist vollgepackt mit Aluminium, Barium – all den Schwermetallen, von denen wir wissen, dass sie mit diesen Programmen verbunden sind. Dabei spielt es keine Rolle, wo sie leben.

Und wir wissen, dass sie mit dem Niederschlag in unvorstellbaren Mengen herunterkommen – Mengen, die ausreichen, um den pH-Wert des Bodens im pazifischen Nordwesten um das 10- bis 12-fache zu verändern – das ist eine unvorstellbare Menge an Metall, die mit dem Regen herunterkommt.

Wenn die Menschen wirklich verstehen würden, was ihnen angetan wurde, was dem Planeten angetan wurde … würden sie mit Mistgabeln und Fackeln auf der ganzen Welt auf die Straße gehen.“

Kaliforniens aquatische und terrestrische Insektenwelt wurde dezimiert

Geoengineeringwatch.org listet eine Reihe von Labortests auf, die mit Regenwasser, Luftproben und mehr durchgeführt wurden, sowie deren Ergebnisse. Sie finden sie unter der Rubrik Tests.

„Was die Auswirkungen auf die Umwelt betrifft, so haben wir allein in Nordkalifornien … in den letzten zehn Jahren einen Rückgang von 90 % bei den Wasser- und Landinsekten erlebt – ein regelrechter Absturz“, sagte mir Wigington 2016.

„Es kommt so viel Aluminium aus dem Niederschlag, das den pH-Wert des Bodens beeinflusst, und – das ist sehr wichtig – die UV-Strahlung ist so hoch wie nie zuvor, und das können wir direkt mit dem Climate Engineering in Verbindung bringen … Wir sehen UVB-Werte, die etwa 1.000 % höher sind, als uns gesagt wurde. Sie verbrennt die Rinde der Bäume. Es tötet das Plankton. Es beeinträchtigt das Insektenleben …

Sie erhöht die UVB-Strahlung, weil sie den natürlichen Schutz des Planeten zerfetzt. Wenn ein Partikel in die Atmosphäre gelangt, egal ob er von einem Düsenflugzeug oder einem Vulkan kommt, verursacht er eine chemische Reaktion in der Atmosphäre, die das Ozon zerstört. Punkt. Je mehr dieser Partikel also in die Atmosphäre gelangen, desto schneller wird das Ozon zerstört.“

In Anbetracht all dessen ist es höchst unwahrscheinlich, dass militärische Düppelstreuungen keine negativen Auswirkungen haben. Man könnte argumentieren, dass Spreu ein zu wichtiges Verteidigungssystem ist, um es abzuschaffen, und das mag auch stimmen. Aber die klimaspezifische Technik ist eine ganz andere Sache.

In den vergangenen Jahren wurde sie totgeschwiegen und als Verschwörungstheorie abgetan. Inzwischen sprechen jedoch Regierungen auf der ganzen Welt und internationale Organisationen wie die UNO ganz offen über den Einsatz von Geoengineering zur Klimakontrolle, und wenn sich die Weltöffentlichkeit nicht gegen diese Bemühungen zur Wehr setzt, werden wir das vielleicht nicht überleben und es bereuen.

Geoengineeringwatch.org hat eine Liste von Aktionen, die Sie einsehen können, wenn Sie sich engagieren und die Nachricht verbreiten wollen. Ich empfehle auch, sich Wigingtons Dokumentarfilm „The Dimming“ (siehe unten) anzusehen, um mehr zu erfahren.

