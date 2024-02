Biden: US-Präsident völlig wirr! Diese Schock-Auftritte sorgen für Entsetzen (Videos)

Teile die Wahrheit!

Es ist schon wieder passiert. Einmal mehr hat Joe Biden einen peinlichen Auftritt hingelegt. Vor seinen Wählern sprach der US-Präsident von einem kürzlichen Treffen mit Francois Mitterrand. Nur ist der seit fast 30 Jahren tot.

Manche Dinge scheinen sich nicht zu ändern. Auch in diesem Jahr wartet US-Präsident Joe Biden wieder mit skurrilen Auftritten auf. Biden schien bei seiner jüngsten Wahlkampfrede in Las Vegas am vergangenen Wochenende den französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit einem ehemaligen Staatsoberhaupt Frankreichs zu verwechseln, das allerdings bereits seit fast drei Jahrzehnten tot ist.(Nächster bizarrer Auftritt Bidens: „Ich habe einen Code, um die Welt in die Luft zu jagen“ – genug Beweise für Amtsenthebung)

Hat Biden da etwas durcheinandergebracht? Offenbar.

Joe Biden völlig verwirrt: US-Präsident verwechselt Francois Mitterrand und Emmanuel Macron

In seiner Ansprache sprach der 81-Jährige fälschlicherweise davon, dass er während eines Treffens mit Staats- und Regierungschefs im Jahr 2021 mit dem ehemaligen französischen Präsidenten Francois Mitterrand gesprochen hatte.

Allerdings ist Mitterrand, dessen Hand-in-Hand-Foto mit Bundeskanzler Helmut Kohl auf dem französischen Nationalfriedhof Douamont um die Welt ging, bereits im Jahr 1996 gestorben.

„Es war in Südengland. Und ich setzte mich hin und sagte: ‚Amerika ist zurück‘, und Mitterrand aus Deutschland, ich meine aus Frankreich, schaute mich an und sagte: ‚Wissen Sie was – warum – wie lange sind Sie zurück?'“, sagte Biden vor seinen Wählern und bezog sich dabei auf ein Gespräch auf dem G7-Gipfel, bei dem die Nato-Chefs die Kapitol-Unruhen vom 6. Januar 2021 diskutierten. (Biden völlig fertig: „Sein Gebiss ist verrutscht!“ US-Präsident mit Schock-Auftritt bei Wahlkampfrede (Videos))

Joe Biden sucht bei Auftritt nach toter Kollegin

In der offiziellen Niederschrift der Rede des Weißen Hauses (siehe hier) ist vermerkt, dass Biden Mitterrand gesagt hat, aber eigentlich Macron sagen sollte, der seit 2017 französischer Präsident ist.(Putin: Russland hat „schlüssige Beweise“, dass die US-Wahl 2020 „manipuliert“ wurde – Biden soll durch Michelle Obama ersetzt werden)

Es ist nicht das erste Mal, das Biden „einen Toten auferstehen lässt“. Im September 2022 wähnte Joe Biden im Weißen Haus zum Beispiel eine Frau im Publikum, die gar nicht da sein konnte. Die Abgeordnete, die er suchte, war bereits zuvor verstorben. Ist „Jackie … hier? Wo ist Jackie?“ fragte Biden damals völlig verwirrt.

❝And Mitterrand from Germany, I mean, from France looked at me and said, ‘How long you back for?’❞ 300x250 US President Joe Biden mistakenly confused his French counterpart, Emmanuel Macron, with France’s deceased former leader François Mitterrand in his speech. pic.twitter.com/vpDNUCrcJ1 — NoComment (@nocomment) February 6, 2024

Merkel mit Kohl verwechselt! US-Präsident schürt wieder Demenz-Gerüchte

300x250 boxone

Dieses Mal verwechselte Joe Biden Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem früheren CDU-Regierungschef Helmut Kohl. Wie unter anderem die „New York Post“ berichtet, erzählte das US-Staatsoberhaupt, dass er den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 mit Kohl besprochen habe.

„Helmut Kohl sagte: ‚Joe, was würdest du denken, wenn du morgen den Hörer abnimmst und morgen die Zeitung aufschlägst und in der Londoner Times auf der Titelseite sehen würdest, dass 1.000 Menschen das Parlament gestürmt, die Türen des Unterhauses aufbrachen und dabei zwei Polizisten töteten … um die Wahl eines Premierministers zu verhindern?'“, so Biden.

Problem an diesen Aussagen: Helmut Kohl ist bereits seit dem 16. Juni 2017 tot, konnte den Sturm auf das Kapitol also gar nicht mehr miterlebt haben. Stattdessen ging Joe Biden wohl auf ein Gespräch mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel ein.

Für Kritiker des US-Präsidenten ist der neueste Patzer ein gefundenes Fressen. So heißt es in einem Kommentar eines konservativen Republikaners auf X (vormals Twitter) beispielsweise: „Joe Biden ist ein schwerkranker Mann, der an fortgeschrittener Demenz erkrankt ist.“

Und ein weiterer Nutzer findet: „Joe Biden hat nun kürzlich mit Francois Mitterrand und Helmut Kohl gesprochen. Beide sind tot. Wenn die Demokraten den Wechsel vollziehen wollen, sollten sie es jetzt tun. Holen Sie Biden von der Weltbühne. Er macht sich und Amerika lächerlich. Wie können die Menschen, denen er wichtig ist, ihm das antun?“.

Noch im vergangenen Jahr bescheinigten Ärzte Joe Biden Amtsfähigkeit und einer insgesamt guten Gesundheit.

Joe Biden has now spoken recently to Francois Mitterrand and Helmut Kohl. Both quite dead. If Democrats are going to make the switch, do it now. Get Biden off the world stage. He’s embarrassing himself and America. How can the people that care about him do this to him? — Bargainhunter24 (@Bargainhun968) February 8, 2024

Dieser Schock-Auftritt sorgt für Entsetzen

Mitten im Wahlkampf hat Joe Biden einen weiteren kuriosen Auftritt hingelegt. Der US-Präsident ließ seine Wähler am Dienstag fassungslos zurück, als er scheinbar Kauderwelsch sprach und durch eine wichtige Rede stolperte.

Und dabei wollte Biden eigentlich über ernste Themen wie den Nahost-Konflikt sprechen. Am Ende jedoch ergab seine Rede für viele Beobachter nur wenig Sinn.

„Es gibt eine Bewegung … und ich will nicht … ich will nicht.“, begann Biden seine Ansprache. Nach einer unangenehm langen Pause fuhr der 81-Jährige fort: „Moment, ich muss die richtigen Worte wählen… es gibt eine gewisse Bewegung. Es gab eine Antwort… von der äh… es gab eine Antwort von der Opposition.“ Immer wieder sucht Biden verzweifelt nach den richtigen Worten, wirkt dabei müde und abgekämpft.

Schließlich erklärt Biden fast stotternd: „Aber – ja, es tut mir leid – von der Hamas, aber es scheint ein wenig übertrieben zu sein. Wir sind uns nicht sicher, wo sie ist… die Verhandlungen gehen gerade weiter.“ Immer wieder scheint Biden zu vergessen, was er eigentlich sagen wollte.

Im Netz sorgen die jüngsten Aufnahmen von Joe Bidens Schock-Auftritt für regelrechtes Entsetzen. Nach dessen jüngstem Fauxpas diskutieren etliche X-User im Internet über den bizarren Biden-Moment und darüber, wie sich dieser möglicherweise auf die US-Präsidentschaftswahlen 2024 auswirken könnte. „Diese Aussage von Präsident Biden sagt uns etwas darüber, wie die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas verlaufen.

Es zeigt auch, offen gesagt, warum so viele in Amerika und darüber hinaus über das Alter des amerikanischen Präsidenten besorgt sind, der darauf besteht, wieder zu kandidieren.,“ erklärte etwa Mark Stone, US-Korrespondent von Sky News auf X (ehemals Twitter).

Der linke Kommentator Owen Jones fügte hinzu: „Kommt schon. Dieser Mann kann bei einer Wahl nicht gegen Donald Trump antreten“. „Ist er überhaupt wach“, kommentiert eine andere X-Userin den kuriosen Biden-Clip. „Peinlich und erschreckend gleichermaßen“, zeigt sich auch dieser Beobachter schockiert.

Umfrage enthüllt: 77 Prozent der US-Wähler finden Biden zu alt für erneute Kandidatur

Die Reaktionen zahlreicher Amerikaner machen deutlich, dass die Zweifel an Bidens Führungsstärke wachsen. Im vergangenen Jahr zeigte eine Umfrage des Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, dass die Besorgnis über das Alter des 81-jährigen Präsidenten mehr und mehr zugenommen hat.

In der Umfrage sagten dem britischen „Express“ zufolge 77 Prozent der Befragten, dass Biden zu alt sei, um noch vier Jahre im Amt zu bleiben. Das sagen nicht nur 89 Prozent der Republikaner, sondern auch 69 Prozent der Demokraten.

Diese Ansicht wird von allen Altersgruppen vertreten, nicht nur von jungen Menschen, obwohl insbesondere ältere Demokraten seine Kandidatur für 2024 stärker unterstützen. Im Gegensatz dazu ist etwa die Hälfte der US-Erwachsenen der Meinung, dass auch Trump zu alt für das Amt ist.

This, from President Biden, tells us something about how the negotiations between Israel & Hamas are going.

It also, frankly, shows why so many in America and beyond are concerned about the age of the American president who is insisting on running again. pic.twitter.com/dgXFAzKS7q — Mark Stone (@Stone_SkyNews) February 6, 2024

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Besitzen die USA Laserwaffen?“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/news.de am 09.02.2024